Delta crt system
- 指标
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- 版本: 8.88
- 激活: 5
🚀 2X DELTA CRT SYSTEM V8.8
MT5 蜡烛区间理论 (CANDLE RANGE THEORY) 分析的卓越之选
“预判机构操盘，掌控突破动能。”
2X DELTA CRT SYSTEM V8.8 是专为 MetaTrader 5 开发的顶级 Price Action 扫描工具，旨在精准执行蜡烛区间理论 (CRT)。它能将复杂的机构交易概念，转化为清晰、自动化（同时支持手动模式监控当前 Setup 的半自动操作）且可立即执行的交易计划。
🔥 为什么 V8.8 版本能打破格局
与滞后于市场结构的传统指标不同，2X DELTA CRT 系统能直击流动性核心，进行实时分析：
• 🎯 “Model 1” 极高精准度：在流动性掠夺（Manipulation）阶段，实时追踪 M1 级别的微观结构，精准锁定最佳 Retest 入场点。
• 👁️ 双重大周期视角 (HTF Views)：可在执行图表上直接叠加展示两个更高时间周期（例如：H4 + D1），界面保持整洁不杂乱。
• 🛡️ 防陷阱失效机制 (C7 规则)：拒绝影线诱导的假信号！系统要求价格连续两次收盘在区域外，才会判定结构失效。
• 🖱️ 清爽的视觉管理：只需轻点一下鼠标，即可隐藏或删除任意不想要的信号，保持图表 100% 清晰易读。
⚔️ 三步核心 CRT 交易逻辑
[ 🟦 B1 : 筹码收集 ] ──► [ ⚡ B2 : 机构诱多/诱空 ] ──► [ 📈 B3 : 趋势派发 ]
初始区间结构 流动性扫荡 (Sweep) 入场点与执行
1. B1 — 筹码收集 (Accumulation)：扫描器根据您设置的点数 (Pips) 标准，自动识别并测量基准区间。
2. B2 — 机构操盘 (Manipulation)：检测到流动性掠夺！价格突破 B1 上下轨 (Sweep) 后立即重新收回区间内。
3. B3 — 趋势派发 (Distribution)：确认入场 K 线。系统瞬间在图表中生成完整的交易计划。
📋 自动生成交易计划
一旦 Setup 获得确认，2X DELTA CRT 会立即计算并在屏幕上实时显示所有关键数据：
• 🟢 / 🔴 交易方向：BUY 或 SELL
• 📍 最佳入场区域
• 🎯 TP1 (50% 中轴) — 锁定早期利润
• 🏆 TP2 (区间对侧) — 完整区间目标
• 🛡️ 止损 / 失效层 (Stop Loss)
• 🔄 Model 1 二次确认区域 (Retest)
🎛️ 两种互补分析模式
🤖 全自动模式
• 根据您的筛选条件，后台 24/7 自动扫描。
• 支持标准 3-K 线序列检测或 Multi-Candles Inside 模式。
• 支持双视角下的多时间周期同步分析。
✍️ 手动模式 (可自定义标签)
• 只需在图表上绘制一个命名为 focus_ 的矩形。
• 系统将自动监控该区域，并在发生 Sweep 时计算完整的 CRT 计划。
• 非常适合希望保留自主权、精准监控关键区域的交易者。
🌐 广泛兼容与多资产支持
无需繁琐设置。只需输入 点数 (Pips) 参数，算法会自动适配 MT5 上所有品种的计算逻辑 (支持 1 到 5 位小数、Points 和 Pips)：
• 💱 外汇 (主要、次要及日元对)
• 🥇 贵金属 (黄金 XAUUSD、白银)
• 🛢️ 能源 (原油 WTI、Brent)
• 📊 股指 (US30、NAS100、GER40...)
• ⚡ 合成指数与加密货币
🔔 多渠道提醒与动态仪表盘
• 移动端 Push 推送、MT5 弹窗及声音提醒：在 Setup 形成、B3 触点、M1 测试或触发 TP/SL 时，实时接收包含具体价格、品种、周期和精确时间的通知。
• 交互式仪表盘：精简的 Dashboard 可显示大周期 K 线倒计时、扫描器状态以及订单的实时状态 (ACTIVE, TP1 HIT, TP2 HIT, INVALID)。
🏆 在市场中脱颖而出
✔️ 消除犹豫：每个阶段均经过严密的数学逻辑验证。
✔️ 极大地节省时间：市场结构分析实现完全自动化。
✔️ 严明交易纪律：过滤噪声，只交易高概率 Setup。
🚀 2X DELTA CRT SYSTEM V8.8
以机构算法般的精准度执行 Candle Range Theory 的必备利器。