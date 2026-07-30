



Equity Atlas — это аналитический индикатор для MetaTrader 5, работающий только в режиме чтения. Он превращает историю закрытых сделок в понятную панель с накопительными кривыми, гибкими фильтрами, записями плавающей прибыли и убытка и подробной статистикой по периодам.





Он предназначен для трейдеров, пользователей автоматических систем, управляющих портфелями и всех, кому важно понимать источники результата счета. Equity Atlas никогда не открывает, не закрывает и не изменяет ордера.





◆ ОСНОВНАЯ АНАЛИТИКА





• Просматривайте сводные, дневные, недельные, месячные, квартальные и годовые результаты в одной адаптивной панели.

• Страницы периодов объединяют накопительную кривую, подробную таблицу и закрепленную строку Total.

• Используйте режим валюты счета по умолчанию или переключитесь на расчет прибыли в пунктах.

• Выберите пункты по закрывающей сделке, пункты с учетом объема или пункты с нормализацией по позиции.





◆ ФИЛЬТРЫ И ДЕТАЛИЗАЦИЯ





• Анализируйте всю историю или применяйте фильтры по начальной и конечной дате, области символов, пользовательскому списку символов, одному или нескольким magic number, комментарию ордера и направлению BUY/SELL.

• Каждый включенный фильтр отображается в верхней части панели, поэтому текущая область анализа всегда понятна.

• Отдельные страницы Symbol, Magic и Comment ранжируют инструменты и стратегии, показывая итоги и пропорциональные визуальные полосы.

• При необходимости можно включить неторговые корректировки счета, например комиссии или проценты.





◆ ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА, ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И РИСК





• Используйте готовые наборы колонок или создайте собственный макет.

• Доступны объем, количество сделок, P/L, процент доходности, время удержания, баланс закрытия, статистика BUY/SELL, доля прибыльных сделок и profit factor.

• Комиссия, своп, общий денежный поток, пополнения и снятия могут отображаться отдельно.

• Максимальная плавающая потеря и прибыль могут показываться как в сумме, так и в процентах.





◆ ЗАПИСЬ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРИБЫЛИ И УБЫТКА





Equity Atlas записывает экстремумы плавающей прибыли и убытка счета в реальном времени и сохраняет их в общей папке файлов MetaTrader. Записи разделяются по торговому серверу, счету и активному набору фильтров. Интервалы записи и сохранения файла настраиваются.





◆ АДАПТИВНАЯ РАБОТА





• Панель адаптируется к доступной ширине и высоте графика, включая ширину колонок и базовый размер шрифта.

• Длинные значения остаются внутри своей колонки, а полное значение отображается во всплывающей подсказке.

• Заголовки таблицы и строка Total остаются закрепленными при прокрутке длинных таблиц.

• Используйте колесо мыши для вертикального просмотра и нижние кнопки со стрелками для горизонтального перемещения широких таблиц.

• Перетаскивайте или сворачивайте панель, сохраняйте ее позицию, удерживайте ее поверх объектов графика и запускайте несколько экземпляров с отдельными ID.

• Настройте интервал обновления и необязательный звуковой сигнал после обновления данных.





◆ ИНСТРУМЕНТЫ ГРАФИКА





На графике можно показывать пути недавних сделок и уровни отложенных ордеров. Фокусировка графика является необязательной и по умолчанию отключена, поэтому обновление статистики не перемещает график неожиданно.





◆ МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС





Интерфейс доступен на английском, китайском, русском, испанском, португальском, японском, немецком, корейском, французском, итальянском и турецком языках. Названия параметров и интерфейс по умолчанию — английские.





◆ ДОСТУПНЫЕ СТРАНИЦЫ





• Сводка

• День

• Неделя

• Месяц

• Квартал

• Год

• Символ

• Magic

• Комментарий

• Счет





◆ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ





• Панель и взаимодействие

• Метрика P/L, область и фильтры

• Наборы и аналитические колонки подробной таблицы

• Денежные потоки и отображение плавающего P/L

• Запись плавающего P/L

• Страницы периодов, сводки и категорий

• Цвета текста и кривой

• Маркеры сделок и оповещения на графике





◆ БЫСТРЫЙ СТАРТ





1. Добавьте Equity Atlas на любой график MT5.

2. Оставьте настройки по умолчанию, чтобы проанализировать всю историю счета в денежном режиме.

3. Выберите страницу в верхней панели навигации.

4. Используйте окно Inputs, когда требуется фильтр по дате, символу, magic, комментарию или направлению.

5. Включите дополнительные колонки или выберите готовый набор таблицы.





◆ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ





• Equity Atlas является аналитическим индикатором и не выполняет торговые операции.

• Статистика закрытых сделок зависит от истории, доступной в терминале.

• Экстремумы плавающего P/L записываются только во время работы индикатора и не восстанавливаются из исторических тиков.

• Проценты доходности рассчитываются на основе восстановленного баланса счета, связанного с каждым периодом.

• Историческая статистика не гарантирует будущих результатов.





Версия 1.10 включает полную адаптивную панель, денежный и пунктовый режимы, изолированную запись плавающего P/L, настраиваемые фильтры, адаптивные таблицы, многоязычное отображение и необязательные маркеры на графике.

Equity Atlas — Понимайте историю своей торговли