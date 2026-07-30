Equity Atlas

Equity Atlas — Понимайте историю своей торговли

Equity Atlas — это аналитический индикатор для MetaTrader 5, работающий только в режиме чтения. Он превращает историю закрытых сделок в понятную панель с накопительными кривыми, гибкими фильтрами, записями плавающей прибыли и убытка и подробной статистикой по периодам.

Он предназначен для трейдеров, пользователей автоматических систем, управляющих портфелями и всех, кому важно понимать источники результата счета. Equity Atlas никогда не открывает, не закрывает и не изменяет ордера.

◆ ОСНОВНАЯ АНАЛИТИКА

• Просматривайте сводные, дневные, недельные, месячные, квартальные и годовые результаты в одной адаптивной панели.
• Страницы периодов объединяют накопительную кривую, подробную таблицу и закрепленную строку Total.
• Используйте режим валюты счета по умолчанию или переключитесь на расчет прибыли в пунктах.
• Выберите пункты по закрывающей сделке, пункты с учетом объема или пункты с нормализацией по позиции.

◆ ФИЛЬТРЫ И ДЕТАЛИЗАЦИЯ

• Анализируйте всю историю или применяйте фильтры по начальной и конечной дате, области символов, пользовательскому списку символов, одному или нескольким magic number, комментарию ордера и направлению BUY/SELL.
• Каждый включенный фильтр отображается в верхней части панели, поэтому текущая область анализа всегда понятна.
• Отдельные страницы Symbol, Magic и Comment ранжируют инструменты и стратегии, показывая итоги и пропорциональные визуальные полосы.
• При необходимости можно включить неторговые корректировки счета, например комиссии или проценты.

◆ ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА, ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И РИСК

• Используйте готовые наборы колонок или создайте собственный макет.
• Доступны объем, количество сделок, P/L, процент доходности, время удержания, баланс закрытия, статистика BUY/SELL, доля прибыльных сделок и profit factor.
• Комиссия, своп, общий денежный поток, пополнения и снятия могут отображаться отдельно.
• Максимальная плавающая потеря и прибыль могут показываться как в сумме, так и в процентах.

◆ ЗАПИСЬ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРИБЫЛИ И УБЫТКА

Equity Atlas записывает экстремумы плавающей прибыли и убытка счета в реальном времени и сохраняет их в общей папке файлов MetaTrader. Записи разделяются по торговому серверу, счету и активному набору фильтров. Интервалы записи и сохранения файла настраиваются.

◆ АДАПТИВНАЯ РАБОТА

• Панель адаптируется к доступной ширине и высоте графика, включая ширину колонок и базовый размер шрифта.
• Длинные значения остаются внутри своей колонки, а полное значение отображается во всплывающей подсказке.
• Заголовки таблицы и строка Total остаются закрепленными при прокрутке длинных таблиц.
• Используйте колесо мыши для вертикального просмотра и нижние кнопки со стрелками для горизонтального перемещения широких таблиц.
• Перетаскивайте или сворачивайте панель, сохраняйте ее позицию, удерживайте ее поверх объектов графика и запускайте несколько экземпляров с отдельными ID.
• Настройте интервал обновления и необязательный звуковой сигнал после обновления данных.

◆ ИНСТРУМЕНТЫ ГРАФИКА

На графике можно показывать пути недавних сделок и уровни отложенных ордеров. Фокусировка графика является необязательной и по умолчанию отключена, поэтому обновление статистики не перемещает график неожиданно.

◆ МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс доступен на английском, китайском, русском, испанском, португальском, японском, немецком, корейском, французском, итальянском и турецком языках. Названия параметров и интерфейс по умолчанию — английские.

◆ ДОСТУПНЫЕ СТРАНИЦЫ

• Сводка
• День
• Неделя
• Месяц
• Квартал
• Год
• Символ
• Magic
• Комментарий
• Счет

◆ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ

• Панель и взаимодействие
• Метрика P/L, область и фильтры
• Наборы и аналитические колонки подробной таблицы
• Денежные потоки и отображение плавающего P/L
• Запись плавающего P/L
• Страницы периодов, сводки и категорий
• Цвета текста и кривой
• Маркеры сделок и оповещения на графике

◆ БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. Добавьте Equity Atlas на любой график MT5.
2. Оставьте настройки по умолчанию, чтобы проанализировать всю историю счета в денежном режиме.
3. Выберите страницу в верхней панели навигации.
4. Используйте окно Inputs, когда требуется фильтр по дате, символу, magic, комментарию или направлению.
5. Включите дополнительные колонки или выберите готовый набор таблицы.

◆ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

• Equity Atlas является аналитическим индикатором и не выполняет торговые операции.
• Статистика закрытых сделок зависит от истории, доступной в терминале.
• Экстремумы плавающего P/L записываются только во время работы индикатора и не восстанавливаются из исторических тиков.
• Проценты доходности рассчитываются на основе восстановленного баланса счета, связанного с каждым периодом.
• Историческая статистика не гарантирует будущих результатов.

Версия 1.10 включает полную адаптивную панель, денежный и пунктовый режимы, изолированную запись плавающего P/L, настраиваемые фильтры, адаптивные таблицы, многоязычное отображение и необязательные маркеры на графике.
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4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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