Equity Atlas
- Индикаторы
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 1 августа 2026
- Активации: 10
Equity Atlas — Понимайте историю своей торговли
Equity Atlas — это аналитический индикатор для MetaTrader 5, работающий только в режиме чтения. Он превращает историю закрытых сделок в понятную панель с накопительными кривыми, гибкими фильтрами, записями плавающей прибыли и убытка и подробной статистикой по периодам.
Он предназначен для трейдеров, пользователей автоматических систем, управляющих портфелями и всех, кому важно понимать источники результата счета. Equity Atlas никогда не открывает, не закрывает и не изменяет ордера.
◆ ОСНОВНАЯ АНАЛИТИКА
• Просматривайте сводные, дневные, недельные, месячные, квартальные и годовые результаты в одной адаптивной панели.
• Страницы периодов объединяют накопительную кривую, подробную таблицу и закрепленную строку Total.
• Используйте режим валюты счета по умолчанию или переключитесь на расчет прибыли в пунктах.
• Выберите пункты по закрывающей сделке, пункты с учетом объема или пункты с нормализацией по позиции.
◆ ФИЛЬТРЫ И ДЕТАЛИЗАЦИЯ
• Анализируйте всю историю или применяйте фильтры по начальной и конечной дате, области символов, пользовательскому списку символов, одному или нескольким magic number, комментарию ордера и направлению BUY/SELL.
• Каждый включенный фильтр отображается в верхней части панели, поэтому текущая область анализа всегда понятна.
• Отдельные страницы Symbol, Magic и Comment ранжируют инструменты и стратегии, показывая итоги и пропорциональные визуальные полосы.
• При необходимости можно включить неторговые корректировки счета, например комиссии или проценты.
◆ ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА, ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И РИСК
• Используйте готовые наборы колонок или создайте собственный макет.
• Доступны объем, количество сделок, P/L, процент доходности, время удержания, баланс закрытия, статистика BUY/SELL, доля прибыльных сделок и profit factor.
• Комиссия, своп, общий денежный поток, пополнения и снятия могут отображаться отдельно.
• Максимальная плавающая потеря и прибыль могут показываться как в сумме, так и в процентах.
◆ ЗАПИСЬ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРИБЫЛИ И УБЫТКА
Equity Atlas записывает экстремумы плавающей прибыли и убытка счета в реальном времени и сохраняет их в общей папке файлов MetaTrader. Записи разделяются по торговому серверу, счету и активному набору фильтров. Интервалы записи и сохранения файла настраиваются.
◆ АДАПТИВНАЯ РАБОТА
• Панель адаптируется к доступной ширине и высоте графика, включая ширину колонок и базовый размер шрифта.
• Длинные значения остаются внутри своей колонки, а полное значение отображается во всплывающей подсказке.
• Заголовки таблицы и строка Total остаются закрепленными при прокрутке длинных таблиц.
• Используйте колесо мыши для вертикального просмотра и нижние кнопки со стрелками для горизонтального перемещения широких таблиц.
• Перетаскивайте или сворачивайте панель, сохраняйте ее позицию, удерживайте ее поверх объектов графика и запускайте несколько экземпляров с отдельными ID.
• Настройте интервал обновления и необязательный звуковой сигнал после обновления данных.
◆ ИНСТРУМЕНТЫ ГРАФИКА
На графике можно показывать пути недавних сделок и уровни отложенных ордеров. Фокусировка графика является необязательной и по умолчанию отключена, поэтому обновление статистики не перемещает график неожиданно.
◆ МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс доступен на английском, китайском, русском, испанском, португальском, японском, немецком, корейском, французском, итальянском и турецком языках. Названия параметров и интерфейс по умолчанию — английские.
◆ ДОСТУПНЫЕ СТРАНИЦЫ
• Сводка
• День
• Неделя
• Месяц
• Квартал
• Год
• Символ
• Magic
• Комментарий
• Счет
◆ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ
• Панель и взаимодействие
• Метрика P/L, область и фильтры
• Наборы и аналитические колонки подробной таблицы
• Денежные потоки и отображение плавающего P/L
• Запись плавающего P/L
• Страницы периодов, сводки и категорий
• Цвета текста и кривой
• Маркеры сделок и оповещения на графике
◆ БЫСТРЫЙ СТАРТ
1. Добавьте Equity Atlas на любой график MT5.
2. Оставьте настройки по умолчанию, чтобы проанализировать всю историю счета в денежном режиме.
3. Выберите страницу в верхней панели навигации.
4. Используйте окно Inputs, когда требуется фильтр по дате, символу, magic, комментарию или направлению.
5. Включите дополнительные колонки или выберите готовый набор таблицы.
◆ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Equity Atlas является аналитическим индикатором и не выполняет торговые операции.
• Статистика закрытых сделок зависит от истории, доступной в терминале.
• Экстремумы плавающего P/L записываются только во время работы индикатора и не восстанавливаются из исторических тиков.
• Проценты доходности рассчитываются на основе восстановленного баланса счета, связанного с каждым периодом.
• Историческая статистика не гарантирует будущих результатов.
Версия 1.10 включает полную адаптивную панель, денежный и пунктовый режимы, изолированную запись плавающего P/L, настраиваемые фильтры, адаптивные таблицы, многоязычное отображение и необязательные маркеры на графике.