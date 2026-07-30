



Equity Atlas 是一款用于 MetaTrader 5 的只读型账户绩效分析指标。它把已平仓交易历史整理为清晰的统计面板，提供累计曲线、灵活过滤条件、浮动盈亏记录和详细的周期统计。





它适用于主观交易者、自动化系统用户、投资组合管理者，以及所有希望了解账户结果来源的用户。Equity Atlas 不会开仓、平仓或修改任何订单。





◆ 核心分析





• 在同一个自适应面板中查看综合、日、周、月、季度和年度结果。

• 周期页面将累计曲线、明细表和固定的 Total 汇总行组合显示。

• 默认按账户货币金额统计，也可以切换为按盈利点数统计。

• 点数可按平仓成交、手数加权或持仓归一化三种方式汇总。





◆ 过滤与分类分析





• 可分析全部历史，也可按开始和结束日期、品种范围、自定义品种列表、一个或多个 Magic、订单注释以及 BUY/SELL 方向过滤。

• 所有已启用的过滤条件都会显示在面板顶部，当前分析范围始终清晰可见。

• Symbol、Magic 和 Comment 独立页面会对品种和策略进行排序，并显示汇总值与比例条形图。

• 需要时可以把手续费或利息等非交易账户调整计入统计。





◆ 明细表、资金流与风险





• 可以使用预设列方案，也可以创建自定义表格布局。

• 可显示交易量、交易次数、P/L、收益率、持仓时间、期末余额、BUY/SELL 统计、胜率和盈利因子。

• 佣金、隔夜利息、综合资金流、入金和出金可以分别显示。

• 最大浮亏和最大浮盈均可按金额及百分比显示。





◆ 浮动盈亏记录





Equity Atlas 会实时记录账户浮动盈亏极值，并保存到 MetaTrader 公共文件目录。记录会按照交易服务器、账号和当前过滤范围分别保存。记录间隔和文件保存间隔均可设置。





◆ 自适应操作体验





• 面板会根据图表可用宽度和高度自动调整，包括列宽和基础字体大小。

• 长内容不会溢出到其他列，鼠标悬停时会通过提示框显示完整值。

• 滚动长表格时，标题行和 Total 汇总行保持固定。

• 鼠标滚轮用于纵向浏览，底部箭头按钮用于横向移动较宽的表格。

• 面板支持拖动和折叠，可记忆位置、保持在图表对象上方，并可通过独立 ID 运行多个实例。

• 可以设置数据刷新间隔，并选择在刷新后播放提示音。





◆ 图表工具





可以在图表上显示近期交易路径和挂单价位。图表定位为可选功能，默认关闭，因此刷新统计不会意外移动图表。





◆ 多语言界面





界面支持英语、中文、俄语、西班牙语、葡萄牙语、日语、德语、韩语、法语、意大利语和土耳其语。参数名称及默认界面为英语。





◆ 可用页面





• 综合

• 日

• 周

• 月

• 季度

• 年

• 品种

• Magic

• 注释

• 账户





◆ 主要参数分组





• 面板与交互

• P/L 指标、统计范围与过滤条件

• 明细表预设及分析列

• 资金流与浮动 P/L 显示

• 浮动 P/L 记录

• 周期、综合与分类页面

• 文字与曲线颜色

• 图表交易标记与提醒





◆ 快速开始





1. 将 Equity Atlas 加载到任意 MT5 图表。

2. 保持默认设置，即可按金额模式分析完整账户历史。

3. 从顶部导航栏选择需要的页面。

4. 需要按日期、品种、Magic、注释或方向过滤时，请使用 Inputs 参数窗口。

5. 启用更多列，或选择现成的表格预设。





◆ 重要说明





• Equity Atlas 是分析指标，不会执行交易。

• 已平仓统计取决于终端中可用的交易历史。

• 浮动 P/L 极值只会在指标运行期间记录，无法通过历史 Tick 重建。

• 收益率百分比根据与各周期相关的重建账户余额计算。

• 历史统计不代表或保证未来表现。





1.10 版本包含完整的自适应统计面板、金额与点数模式、隔离保存的浮动 P/L 记录、可配置过滤条件、自适应表格、多语言显示和可选图表标记。

Equity Atlas — 看懂您的交易历史