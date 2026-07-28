Channel Studio — рисуешь руками, торгует советник

Два инструмента в одном: полноценный векторный редактор разметки прямо на графике и полуавтоматический советник, который торгует по нарисованному.

Вы не подбираете параметры и не доверяетесь чёрному ящику. Вы размечаете график так, как привыкли делать это глазами, а советник берёт на себя только исполнение: ждёт касания, открывает сделку, ведёт стоп за кривой и разворачивается по заранее описанному правилу.

Вся графика рисуется на канвасе, а не объектами терминала: линии сглажены, ничего не мигает и не тормозит даже на сотнях элементов.

Внимание! Цена растёт по мере взросления продукта

Сейчас 30 USD. Каждые 10 покупок цена поднимается на 10 USD — до 90 USD, дальше не растёт.

Причина простая: покупатель нового продукта берёт его без единого отзыва и, по сути, верит автору на слово. Это риск, и ранняя цена — плата за него. По мере того как продукт обрастает отзывами и обновлениями, риск уходит, а цена подтягивается к обычной.

Что можно нарисовать

Линия — по двум точкам, с продолжением вправо.

— по двум точкам, с продолжением вправо. Парабола — по трём точкам. Главный инструмент: реальные тренды почти никогда не прямые.

— по трём точкам. Главный инструмент: реальные тренды почти никогда не прямые. Линейный канал — две точки задают направление, третья ширину.

— две точки задают направление, третья ширину. Параболический канал 2+2, 3+1, 3+3 — про них ниже.

— про них ниже. Прямоугольник — зона, область консолидации.

— зона, область консолидации. Уровни Фибоначчи — девять уровней, с отдельным семейством проекций.

— девять уровней, с отдельным семейством проекций. Измеритель — цена, проценты, число баров и время между двумя точками.

Плюс собственный график на канвасе, светлая и тёмная темы, палитра цветов и толщин у каждого элемента.

Три вида параболического канала

Разница в том, сколько свободы вы отдаёте каждой границе.

2+2 — четыре точки: первая и третья лежат на одной границе, вторая и четвёртая на другой. Обе границы строго параллельны, изгиб у них общий, а решение подбирается сразу по всем четырём точкам. Берите, когда обе границы хорошо видны, но ни одна не проходит через три явных экстремума.

3+1 — первые три точки жёстко задают одну границу, четвёртая просто отодвигает параллельную ей вторую. Берите, когда одна сторона канала выражена явно тремя касаниями, а противоположная нащупывается одним.

3+3 — шесть точек, две независимые параболы. Границы не параллельны: канал может расширяться или сходиться. Самый гибкий и самый требовательный к разметке. Учтите: у сходящегося канала есть точка пересечения границ, и торговать вблизи неё нельзя — на этот случай в советнике стоит защита по ширине.

Проекции канала

Кнопка 2 в подменю канала добавляет четыре линии снаружи. Считайте так: центр канала — уровень 0, границы — 1 и −1. Тогда добавляются уровни 2 и −2 пунктиром и 3 и −3 сплошной.

Уровень 3 отстоит от границы ровно на ширину канала — это копия канала, приставленная снаружи, а уровень 2 её середина. Наблюдение, ради которого всё и сделано: пробив канал, цена часто доходит до уровня 2, возвращается к границе 1 и уже оттуда идёт к уровню 3.

Торговый маркер

Выделите линию, параболу, канал или Фибо и нажмите фиолетовую кнопку с ромбом. У канала маркеры появятся сразу на обеих границах — каждый со своей сделкой.

ромб — цена входа. Тянется вдоль кривой; с зажатым Shift двигается по вертикали, задавая отступ входа от границы (у канала — не дальше половины его ширины);

— цена входа. Тянется вдоль кривой; с зажатым двигается по вертикали, задавая отступ входа от границы (у канала — не дальше половины его ширины); зелёная ручка — тейк-профит, красная — стоп. Сторона зелёной задаёт направление: перетащили её через линию — сделка перевернулась;

— тейк-профит, — стоп. Сторона зелёной задаёт направление: перетащили её через линию — сделка перевернулась; пустой ромб справа — срок действия. Уровни обрываются на нём: до сюда сделка ждёт цену, дальше нет. Дотянули до правого края — бессрочно;

— срок действия. Уровни обрываются на нём: до сюда сделка ждёт цену, дальше нет. Дотянули до правого края — бессрочно; в подменю маркера: удалить, BUY/SELL, объём ползунком.

Главное отличие от штатных ордеров: тейк и стоп это не горизонтали, а параллели вашей кривой. На параболе это даёт трейлинг-стоп по её изгибу без единой настройки.

Открытая позиция подписана прямо у маркера: результат в пунктах и в валюте счёта, а в точке фактического входа стоит полупрозрачный шарик со стрелкой — видно расхождение между замыслом и исполнением.

Клавиатура

Shift — единственный модификатор во всём инструменте. Без него ромб идёт вдоль кривой, с ним — поперёк: на канале это отступ входа от границы, на уровнях Фибоначчи — перескок с уровня на уровень.

Цифры 0…8 выбирают инструмент: линия, парабола, линейный канал, каналы 2+2, 3+1, 3+3, прямоугольник, уровни Фибоначчи, измеритель. Клавиша N начинает новый элемент выбранного типа — то же, что нажать иконку в меню, только не отрывая руки от клавиатуры.

Маркер на уровнях Фибоначчи

Роль границы здесь играет уровень: ромб садится на один из девяти и прилипает к ним при перетаскивании с Shift — промежуточных положений нет, торгуют сами уровни. По умолчанию это 0.618.

Направление не спрашивается: импульс задан порядком точек, от первой ко второй, а откат торгуют по импульсу. Цель и стоп остаются обычными ручками, встроенной логики на Фибо нет — разметку торгуете вы.

У выделенного маркера написано, где цена стоит на лестнице прямо сейчас, например now 0.552. Фибо строят, когда откат уже начался, и по этому числу видно, идёт он ещё вглубь или уже развернулся.

Режим EA

Кнопка EA появляется в подменю маркера, когда у канала включены проекции — без уровней 2 и 3 логике не на что опираться.

В этом режиме маркер перестаёт быть одиночным ордером и становится маленькой торговой системой. Вход всегда на границе канала, а направление определяется тем, откуда цена пришла:

пришла изнутри канала (с уровня 0) — работаем внутрь: цель на противоположной границе, стоп на уровне 3;

вернулась снаружи (с уровня 2) — работаем наружу: цель на уровне 3, стоп на противоположной границе.

Цель и стоп всегда отстоят от границы ровно на ширину канала в разные стороны. Схема «пробой — возврат — разворот» получается сама собой: когда цена сходила за канал и вернулась, направление меняется, и советник переворачивает сделку.

Логика нарисована на графике: три пунктирные стрелки зигзагом показывают путь 1 → 2 → 1 → 3 .

У одного канала в каждый момент не больше одной позиции. Встречная закрывается, попутная не открывается вовсе.

Входные параметры

Параметр Что делает Fill 0..1 Прозрачность заливки. Ноль отключает заливку совсем. Max lot Потолок ползунка объёма. Одновременно предохранитель: больше этого маркер не выставит. TP/SL mode Virtual — стопы ведёт советник, сервер о них не знает. Real — стоят на сервере и защищают позицию, даже если терминал закрыт, но при движении по кривой постоянно подтягиваются. Magic number Метка сделок советника. Slippage Допустимое проскальзывание, пункты. Level tolerance Допуск попадания в уровень, в долях полуширины канала. Точного касания может не случиться никогда. Min channel width Запрет торговли в канале уже указанного числа спредов. Ноль отключает.

Рекомендации

Начните с демо и минимального лота. Советник исполняет вашу разметку буквально; ошибка в разметке становится ошибкой в деньгах.

Рисуйте канал на том таймфрейме, на котором собираетесь торговать. Маркер запоминает его и считает по барам именно этого ТФ, так что смотреть можно с любого другого — но осмысленность разметки задаёте вы.

Не уменьшайте Min channel width без причины. Три спреда — это уже немного.

Несколько каналов разного масштаба на одном инструменте работают вместе и не мешают друг другу: у каждого своя позиция.

Хеджинговый счёт предпочтительнее. На неттинговом позиции разных маркеров сливаются в одну, и сопровождение разъезжается — советник предупредит об этом в журнале.

Ручное закрытие не выключает маркер — он останется ждать следующего касания. Чтобы остановить, снимите маркер или выключите режим EA.

Существует защита на совершение сделок в режиме EA — в случае маленькой ширины канала или сильно расширенного спреда, когда ширина меньше 3х спредов. В этом случае сделка не открывается.

О тестере стратегий

Рисование в тестере проверить нельзя. Событийная модель там урезана: мышь и события графика советнику недоступны, поэтому ни нарисовать канал, ни поставить маркер в тестере не получится. Всё это работает только на живом графике.

Чтобы советник прошёл автоматическую проверку Маркета, которая требует от эксперта торговых операций, в тестере он строит разметку сам: горизонтальный линейный канал по диапазону последних баров и два маркера в режиме EA. Это не стратегия продукта — это примитивная заглушка ради валидации. Ценность инструмента в вашей разметке, а не в ней.