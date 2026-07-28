Channel Studio
- Эксперты
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 28 июля 2026
- Активации: 5
Channel Studio — рисуешь руками, торгует советник
Два инструмента в одном: полноценный векторный редактор разметки прямо на графике и полуавтоматический советник, который торгует по нарисованному.
Вы не подбираете параметры и не доверяетесь чёрному ящику. Вы размечаете график так, как привыкли делать это глазами, а советник берёт на себя только исполнение: ждёт касания, открывает сделку, ведёт стоп за кривой и разворачивается по заранее описанному правилу.
Вся графика рисуется на канвасе, а не объектами терминала: линии сглажены, ничего не мигает и не тормозит даже на сотнях элементов.
Внимание! Цена растёт по мере взросления продукта
Сейчас 30 USD. Каждые 10 покупок цена поднимается на 10 USD — до 90 USD, дальше не растёт.
Причина простая: покупатель нового продукта берёт его без единого отзыва и, по сути, верит автору на слово. Это риск, и ранняя цена — плата за него. По мере того как продукт обрастает отзывами и обновлениями, риск уходит, а цена подтягивается к обычной.
Что можно нарисовать
- Линия — по двум точкам, с продолжением вправо.
- Парабола — по трём точкам. Главный инструмент: реальные тренды почти никогда не прямые.
- Линейный канал — две точки задают направление, третья ширину.
- Параболический канал 2+2, 3+1, 3+3 — про них ниже.
- Прямоугольник — зона, область консолидации.
- Уровни Фибоначчи — девять уровней, с отдельным семейством проекций.
- Измеритель — цена, проценты, число баров и время между двумя точками.
Плюс собственный график на канвасе, светлая и тёмная темы, палитра цветов и толщин у каждого элемента.
Три вида параболического канала
Разница в том, сколько свободы вы отдаёте каждой границе.
2+2 — четыре точки: первая и третья лежат на одной границе, вторая и четвёртая на другой. Обе границы строго параллельны, изгиб у них общий, а решение подбирается сразу по всем четырём точкам. Берите, когда обе границы хорошо видны, но ни одна не проходит через три явных экстремума.
3+1 — первые три точки жёстко задают одну границу, четвёртая просто отодвигает параллельную ей вторую. Берите, когда одна сторона канала выражена явно тремя касаниями, а противоположная нащупывается одним.
3+3 — шесть точек, две независимые параболы. Границы не параллельны: канал может расширяться или сходиться. Самый гибкий и самый требовательный к разметке. Учтите: у сходящегося канала есть точка пересечения границ, и торговать вблизи неё нельзя — на этот случай в советнике стоит защита по ширине.
Проекции канала
Кнопка 2 в подменю канала добавляет четыре линии снаружи. Считайте так: центр канала — уровень 0, границы — 1 и −1. Тогда добавляются уровни 2 и −2 пунктиром и 3 и −3 сплошной.
Уровень 3 отстоит от границы ровно на ширину канала — это копия канала, приставленная снаружи, а уровень 2 её середина. Наблюдение, ради которого всё и сделано: пробив канал, цена часто доходит до уровня 2, возвращается к границе 1 и уже оттуда идёт к уровню 3.
Торговый маркер
Выделите линию, параболу, канал или Фибо и нажмите фиолетовую кнопку с ромбом. У канала маркеры появятся сразу на обеих границах — каждый со своей сделкой.
- ромб — цена входа. Тянется вдоль кривой; с зажатым Shift двигается по вертикали, задавая отступ входа от границы (у канала — не дальше половины его ширины);
- зелёная ручка — тейк-профит, красная — стоп. Сторона зелёной задаёт направление: перетащили её через линию — сделка перевернулась;
- пустой ромб справа — срок действия. Уровни обрываются на нём: до сюда сделка ждёт цену, дальше нет. Дотянули до правого края — бессрочно;
- в подменю маркера: удалить, BUY/SELL, объём ползунком.
Главное отличие от штатных ордеров: тейк и стоп это не горизонтали, а параллели вашей кривой. На параболе это даёт трейлинг-стоп по её изгибу без единой настройки.
Открытая позиция подписана прямо у маркера: результат в пунктах и в валюте счёта, а в точке фактического входа стоит полупрозрачный шарик со стрелкой — видно расхождение между замыслом и исполнением.
Клавиатура
Shift — единственный модификатор во всём инструменте. Без него ромб идёт вдоль кривой, с ним — поперёк: на канале это отступ входа от границы, на уровнях Фибоначчи — перескок с уровня на уровень.
Цифры 0…8 выбирают инструмент: линия, парабола, линейный канал, каналы 2+2, 3+1, 3+3, прямоугольник, уровни Фибоначчи, измеритель. Клавиша N начинает новый элемент выбранного типа — то же, что нажать иконку в меню, только не отрывая руки от клавиатуры.
Маркер на уровнях Фибоначчи
Роль границы здесь играет уровень: ромб садится на один из девяти и прилипает к ним при перетаскивании с Shift — промежуточных положений нет, торгуют сами уровни. По умолчанию это 0.618.
Направление не спрашивается: импульс задан порядком точек, от первой ко второй, а откат торгуют по импульсу. Цель и стоп остаются обычными ручками, встроенной логики на Фибо нет — разметку торгуете вы.
У выделенного маркера написано, где цена стоит на лестнице прямо сейчас, например now 0.552. Фибо строят, когда откат уже начался, и по этому числу видно, идёт он ещё вглубь или уже развернулся.
Режим EA
Кнопка EA появляется в подменю маркера, когда у канала включены проекции — без уровней 2 и 3 логике не на что опираться.
В этом режиме маркер перестаёт быть одиночным ордером и становится маленькой торговой системой. Вход всегда на границе канала, а направление определяется тем, откуда цена пришла:
- пришла изнутри канала (с уровня 0) — работаем внутрь: цель на противоположной границе, стоп на уровне 3;
- вернулась снаружи (с уровня 2) — работаем наружу: цель на уровне 3, стоп на противоположной границе.
Цель и стоп всегда отстоят от границы ровно на ширину канала в разные стороны. Схема «пробой — возврат — разворот» получается сама собой: когда цена сходила за канал и вернулась, направление меняется, и советник переворачивает сделку.
Логика нарисована на графике: три пунктирные стрелки зигзагом показывают путь 1 → 2 → 1 → 3 .
У одного канала в каждый момент не больше одной позиции. Встречная закрывается, попутная не открывается вовсе.
Входные параметры
|Параметр
|Что делает
|Fill 0..1
|Прозрачность заливки. Ноль отключает заливку совсем.
|Max lot
|Потолок ползунка объёма. Одновременно предохранитель: больше этого маркер не выставит.
|TP/SL mode
|Virtual — стопы ведёт советник, сервер о них не знает. Real — стоят на сервере и защищают позицию, даже если терминал закрыт, но при движении по кривой постоянно подтягиваются.
|Magic number
|Метка сделок советника.
|Slippage
|Допустимое проскальзывание, пункты.
|Level tolerance
|Допуск попадания в уровень, в долях полуширины канала. Точного касания может не случиться никогда.
|Min channel width
|Запрет торговли в канале уже указанного числа спредов. Ноль отключает.
Рекомендации
Начните с демо и минимального лота. Советник исполняет вашу разметку буквально; ошибка в разметке становится ошибкой в деньгах.
Рисуйте канал на том таймфрейме, на котором собираетесь торговать. Маркер запоминает его и считает по барам именно этого ТФ, так что смотреть можно с любого другого — но осмысленность разметки задаёте вы.
Не уменьшайте Min channel width без причины. Три спреда — это уже немного.
Несколько каналов разного масштаба на одном инструменте работают вместе и не мешают друг другу: у каждого своя позиция.
Хеджинговый счёт предпочтительнее. На неттинговом позиции разных маркеров сливаются в одну, и сопровождение разъезжается — советник предупредит об этом в журнале.
Ручное закрытие не выключает маркер — он останется ждать следующего касания. Чтобы остановить, снимите маркер или выключите режим EA.
Существует защита на совершение сделок в режиме EA — в случае маленькой ширины канала или сильно расширенного спреда, когда ширина меньше 3х спредов. В этом случае сделка не открывается.
О тестере стратегий
Рисование в тестере проверить нельзя. Событийная модель там урезана: мышь и события графика советнику недоступны, поэтому ни нарисовать канал, ни поставить маркер в тестере не получится. Всё это работает только на живом графике.
Чтобы советник прошёл автоматическую проверку Маркета, которая требует от эксперта торговых операций, в тестере он строит разметку сам: горизонтальный линейный канал по диапазону последних баров и два маркера в режиме EA. Это не стратегия продукта — это примитивная заглушка ради валидации. Ценность инструмента в вашей разметке, а не в ней.
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