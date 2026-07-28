Channel Studio

Channel Studio — рисуешь руками, торгует советник

Два инструмента в одном: полноценный векторный редактор разметки прямо на графике и полуавтоматический советник, который торгует по нарисованному.

Вы не подбираете параметры и не доверяетесь чёрному ящику. Вы размечаете график так, как привыкли делать это глазами, а советник берёт на себя только исполнение: ждёт касания, открывает сделку, ведёт стоп за кривой и разворачивается по заранее описанному правилу.

Вся графика рисуется на канвасе, а не объектами терминала: линии сглажены, ничего не мигает и не тормозит даже на сотнях элементов.

Внимание! Цена растёт по мере взросления продукта

Сейчас 30 USD. Каждые 10 покупок цена поднимается на 10 USD — до 90 USD, дальше не растёт.

Причина простая: покупатель нового продукта берёт его без единого отзыва и, по сути, верит автору на слово. Это риск, и ранняя цена — плата за него. По мере того как продукт обрастает отзывами и обновлениями, риск уходит, а цена подтягивается к обычной.

Что можно нарисовать

  • Линия — по двум точкам, с продолжением вправо.
  • Парабола — по трём точкам. Главный инструмент: реальные тренды почти никогда не прямые.
  • Линейный канал — две точки задают направление, третья ширину.
  • Параболический канал 2+2, 3+1, 3+3 — про них ниже.
  • Прямоугольник — зона, область консолидации.
  • Уровни Фибоначчи — девять уровней, с отдельным семейством проекций.
  • Измеритель — цена, проценты, число баров и время между двумя точками.

Плюс собственный график на канвасе, светлая и тёмная темы, палитра цветов и толщин у каждого элемента.

Три вида параболического канала

Разница в том, сколько свободы вы отдаёте каждой границе.

2+2 — четыре точки: первая и третья лежат на одной границе, вторая и четвёртая на другой. Обе границы строго параллельны, изгиб у них общий, а решение подбирается сразу по всем четырём точкам. Берите, когда обе границы хорошо видны, но ни одна не проходит через три явных экстремума.

3+1 — первые три точки жёстко задают одну границу, четвёртая просто отодвигает параллельную ей вторую. Берите, когда одна сторона канала выражена явно тремя касаниями, а противоположная нащупывается одним.

3+3 — шесть точек, две независимые параболы. Границы не параллельны: канал может расширяться или сходиться. Самый гибкий и самый требовательный к разметке. Учтите: у сходящегося канала есть точка пересечения границ, и торговать вблизи неё нельзя — на этот случай в советнике стоит защита по ширине.

Проекции канала

Кнопка 2 в подменю канала добавляет четыре линии снаружи. Считайте так: центр канала — уровень 0, границы — 1 и −1. Тогда добавляются уровни 2 и −2 пунктиром и 3 и −3 сплошной.

Уровень 3 отстоит от границы ровно на ширину канала — это копия канала, приставленная снаружи, а уровень 2 её середина. Наблюдение, ради которого всё и сделано: пробив канал, цена часто доходит до уровня 2, возвращается к границе 1 и уже оттуда идёт к уровню 3.

Торговый маркер

Выделите линию, параболу, канал или Фибо и нажмите фиолетовую кнопку с ромбом. У канала маркеры появятся сразу на обеих границах — каждый со своей сделкой.

  • ромб — цена входа. Тянется вдоль кривой; с зажатым Shift двигается по вертикали, задавая отступ входа от границы (у канала — не дальше половины его ширины);
  • зелёная ручка — тейк-профит, красная — стоп. Сторона зелёной задаёт направление: перетащили её через линию — сделка перевернулась;
  • пустой ромб справа — срок действия. Уровни обрываются на нём: до сюда сделка ждёт цену, дальше нет. Дотянули до правого края — бессрочно;
  • в подменю маркера: удалить, BUY/SELL, объём ползунком.

Главное отличие от штатных ордеров: тейк и стоп это не горизонтали, а параллели вашей кривой. На параболе это даёт трейлинг-стоп по её изгибу без единой настройки.

Открытая позиция подписана прямо у маркера: результат в пунктах и в валюте счёта, а в точке фактического входа стоит полупрозрачный шарик со стрелкой — видно расхождение между замыслом и исполнением.

Клавиатура

Shift — единственный модификатор во всём инструменте. Без него ромб идёт вдоль кривой, с ним — поперёк: на канале это отступ входа от границы, на уровнях Фибоначчи — перескок с уровня на уровень.

Цифры 0…8 выбирают инструмент: линия, парабола, линейный канал, каналы 2+2, 3+1, 3+3, прямоугольник, уровни Фибоначчи, измеритель. Клавиша N начинает новый элемент выбранного типа — то же, что нажать иконку в меню, только не отрывая руки от клавиатуры.

Маркер на уровнях Фибоначчи

Роль границы здесь играет уровень: ромб садится на один из девяти и прилипает к ним при перетаскивании с Shift — промежуточных положений нет, торгуют сами уровни. По умолчанию это 0.618.

Направление не спрашивается: импульс задан порядком точек, от первой ко второй, а откат торгуют по импульсу. Цель и стоп остаются обычными ручками, встроенной логики на Фибо нет — разметку торгуете вы.

У выделенного маркера написано, где цена стоит на лестнице прямо сейчас, например now 0.552. Фибо строят, когда откат уже начался, и по этому числу видно, идёт он ещё вглубь или уже развернулся.

Режим EA

Кнопка EA появляется в подменю маркера, когда у канала включены проекции — без уровней 2 и 3 логике не на что опираться.

В этом режиме маркер перестаёт быть одиночным ордером и становится маленькой торговой системой. Вход всегда на границе канала, а направление определяется тем, откуда цена пришла:

  • пришла изнутри канала (с уровня 0) — работаем внутрь: цель на противоположной границе, стоп на уровне 3;
  • вернулась снаружи (с уровня 2) — работаем наружу: цель на уровне 3, стоп на противоположной границе.

Цель и стоп всегда отстоят от границы ровно на ширину канала в разные стороны. Схема «пробой — возврат — разворот» получается сама собой: когда цена сходила за канал и вернулась, направление меняется, и советник переворачивает сделку.

Логика нарисована на графике: три пунктирные стрелки зигзагом показывают путь  1 → 2 → 1 → 3 .

У одного канала в каждый момент не больше одной позиции. Встречная закрывается, попутная не открывается вовсе.

Входные параметры

Параметр Что делает
Fill 0..1 Прозрачность заливки. Ноль отключает заливку совсем.
Max lot Потолок ползунка объёма. Одновременно предохранитель: больше этого маркер не выставит.
TP/SL mode Virtual  — стопы ведёт советник, сервер о них не знает.  Real  — стоят на сервере и защищают позицию, даже если терминал закрыт, но при движении по кривой постоянно подтягиваются.
Magic number Метка сделок советника.
Slippage Допустимое проскальзывание, пункты.
Level tolerance Допуск попадания в уровень, в долях полуширины канала. Точного касания может не случиться никогда.
Min channel width Запрет торговли в канале уже указанного числа спредов. Ноль отключает.

Рекомендации

Начните с демо и минимального лота. Советник исполняет вашу разметку буквально; ошибка в разметке становится ошибкой в деньгах.

Рисуйте канал на том таймфрейме, на котором собираетесь торговать. Маркер запоминает его и считает по барам именно этого ТФ, так что смотреть можно с любого другого — но осмысленность разметки задаёте вы.

Не уменьшайте  Min channel width  без причины. Три спреда — это уже немного.

Несколько каналов разного масштаба на одном инструменте работают вместе и не мешают друг другу: у каждого своя позиция.

Хеджинговый счёт предпочтительнее. На неттинговом позиции разных маркеров сливаются в одну, и сопровождение разъезжается — советник предупредит об этом в журнале.

Ручное закрытие не выключает маркер — он останется ждать следующего касания. Чтобы остановить, снимите маркер или выключите режим EA.
Существует защита на совершение сделок в режиме EA — в случае маленькой ширины канала или сильно расширенного спреда, когда ширина меньше 3х спредов. В этом случае сделка не открывается. 

О тестере стратегий

Рисование в тестере проверить нельзя. Событийная модель там урезана: мышь и события графика советнику недоступны, поэтому ни нарисовать канал, ни поставить маркер в тестере не получится. Всё это работает только на живом графике.

Чтобы советник прошёл автоматическую проверку Маркета, которая требует от эксперта торговых операций, в тестере он строит разметку сам: горизонтальный линейный канал по диапазону последних баров и два маркера в режиме EA. Это не стратегия продукта — это примитивная заглушка ради валидации. Ценность инструмента в вашей разметке, а не в ней.

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ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
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Эксперты
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Эксперты
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Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
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Фильтр:
Gennady Sergienko
19846
Gennady Sergienko 2026.07.28 10:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

BeeXXI Corporation
15722
Ответ разработчика Nikolai Semko 2026.07.29 00:30
Thank you very much, Gennady!
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