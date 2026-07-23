Drawing Studio — простая рисовалка различных векторных элементов на вашем графике, которая позволит увидеть то, что не видно глазами.

Трендовые линии, каналы, параболы, уровни Фибоначчи и измеритель — всё рисуется на высокопроизводительном канвасе с настоящим сглаживанием, а не стандартными объектами терминала. Отсюда скорость, чистота и красота: тонкие ровные линии вместо «лесенки», и график, который не засоряется десятками объектов.

Инструменты рисования

Трендовая линия

Парабола

Линейный канал

Параболические каналы — 2+2, 3+1, 3+3 (редкость среди рисовалок)

Прямоугольник

Уровни Фибоначчи

Измеритель (линейка)

Индикатор будет активно развиваться — новые элементы добавляются по просьбам и рекомендациям покупателей.

Редактирование в один клик

Кликните по любой линии элемента — и он переходит в режим редактирования: в углу появляется компактное, интуитивно понятное подменю со всплывающими подсказками:

Удаление

Цвет — встроенная палитра

Толщина линий

Заливка с регулируемой прозрачностью

Сделано для реальной работы

Высокопроизводительный сглаженный рендер на канвасе — тонкие, ровные, точные линии

Не создаёт объектов терминала — график чистый, отрисовка быстрая

Нарисованное переживает смену таймфрейма — ничего не пропадает

Работает в тестере стратегий

Учитывает DPI — правильный размер на 4K и мониторах высокого разрешения

Удаление всех элементов одним кликом или каждого по отдельности

(бонус) Режим канвас-графика: свечи / бары / линия с градиентом и разделителями периодов — без отставания от цены при скроллинге, которое бывает у классического Canvas

Особенности

Объекты на график не добавляются: всё рисуется на Canvas со своей внутренней базой данных, которая сохраняет все элементы при смене таймфрейма и при перезапуске терминала.