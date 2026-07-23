Drawing Studio
- Индикаторы
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- Версия: 1.3
- Обновлено: 25 июля 2026
- Активации: 10
Drawing Studio — простая рисовалка различных векторных элементов на вашем графике, которая позволит увидеть то, что не видно глазами.
Трендовые линии, каналы, параболы, уровни Фибоначчи и измеритель — всё рисуется на высокопроизводительном канвасе с настоящим сглаживанием, а не стандартными объектами терминала. Отсюда скорость, чистота и красота: тонкие ровные линии вместо «лесенки», и график, который не засоряется десятками объектов.
Инструменты рисования
- Трендовая линия
- Парабола
- Линейный канал
- Параболические каналы — 2+2, 3+1, 3+3 (редкость среди рисовалок)
- Прямоугольник
- Уровни Фибоначчи
- Измеритель (линейка)
Индикатор будет активно развиваться — новые элементы добавляются по просьбам и рекомендациям покупателей.
Редактирование в один клик
Кликните по любой линии элемента — и он переходит в режим редактирования: в углу появляется компактное, интуитивно понятное подменю со всплывающими подсказками:
- Удаление
- Цвет — встроенная палитра
- Толщина линий
- Заливка с регулируемой прозрачностью
Сделано для реальной работы
- Высокопроизводительный сглаженный рендер на канвасе — тонкие, ровные, точные линии
- Не создаёт объектов терминала — график чистый, отрисовка быстрая
- Нарисованное переживает смену таймфрейма — ничего не пропадает
- Работает в тестере стратегий
- Учитывает DPI — правильный размер на 4K и мониторах высокого разрешения
- Удаление всех элементов одним кликом или каждого по отдельности
- (бонус) Режим канвас-графика: свечи / бары / линия с градиентом и разделителями периодов — без отставания от цены при скроллинге, которое бывает у классического Canvas
Особенности
Объекты на график не добавляются: всё рисуется на Canvas со своей внутренней базой данных, которая сохраняет все элементы при смене таймфрейма и при перезапуске терминала.