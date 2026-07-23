Drawing Studio

Drawing Studio — простая рисовалка различных векторных элементов на вашем графике, которая позволит увидеть то, что не видно глазами.

Трендовые линии, каналы, параболы, уровни Фибоначчи и измеритель — всё рисуется на высокопроизводительном канвасе с настоящим сглаживанием, а не стандартными объектами терминала. Отсюда скорость, чистота и красота: тонкие ровные линии вместо «лесенки», и график, который не засоряется десятками объектов.

Инструменты рисования

  • Трендовая линия
  • Парабола
  • Линейный канал
  • Параболические каналы — 2+2, 3+1, 3+3 (редкость среди рисовалок)
  • Прямоугольник
  • Уровни Фибоначчи
  • Измеритель (линейка)

Индикатор будет активно развиваться — новые элементы добавляются по просьбам и рекомендациям покупателей.

Редактирование в один клик

Кликните по любой линии элемента — и он переходит в режим редактирования: в углу появляется компактное, интуитивно понятное подменю со всплывающими подсказками:

  • Удаление
  • Цвет — встроенная палитра
  • Толщина линий
  • Заливка с регулируемой прозрачностью

Сделано для реальной работы

  • Высокопроизводительный сглаженный рендер на канвасе — тонкие, ровные, точные линии
  • Не создаёт объектов терминала — график чистый, отрисовка быстрая
  • Нарисованное переживает смену таймфрейма — ничего не пропадает
  • Работает в тестере стратегий
  • Учитывает DPI — правильный размер на 4K и мониторах высокого разрешения
  • Удаление всех элементов одним кликом или каждого по отдельности
  • (бонус) Режим канвас-графика: свечи / бары / линия с градиентом и разделителями периодов — без отставания от цены при скроллинге, которое бывает у классического Canvas

Особенности

Объекты на график не добавляются: всё рисуется на Canvas со своей внутренней базой данных, которая сохраняет все элементы при смене таймфрейма и при перезапуске терминала.

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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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Channel Studio
BeeXXI Corporation
Эксперты
Channel Studio — рисуешь руками,   торгует   советник Два инструмента в одном: полноценный векторный редактор разметки прямо на графике и полуавтоматический советник, который торгует по нарисованному. Вы не подбираете параметры и не доверяетесь чёрному ящику. Вы размечаете график так, как привыкли делать это глазами, а советник берёт на себя только исполнение: ждёт касания, открывает сделку, ведёт стоп за   кривой и разворачивается по заранее описанному   правилу. Вся графика рисуется на канвасе
Drawing Parabolic Channels
BeeXXI Corporation
5 (6)
Индикаторы
Удобное рисование параболических каналов по четырем точкам (два нижних и два верхних экстремума). Дополнительные клавиши управления: N (New) - Начать рисовать новый канал. С (Clear) - Удаление текущего канала. По умолчанию текущий канал - это последний канал. Но можно кликнуть на линию любого канала, чтобы он стал текущим. Нажимайте на шестеренке в правом верхнем углу, чтобы установки некоторых параметров всех каналов или текущего канала.  Вся работа видна из анимационного Gif.  Не забываем выск
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Drawing Parabolic Channels for MT4
BeeXXI Corporation
5 (3)
Индикаторы
Удобное рисование параболических каналов по четырем точкам (два нижних и два верхних экстремума). Дополнительные клавиши управления: N (New) - Начать рисовать новый канал. С (Clear) - Удаление текущего канала. По умолчанию текущий канал - это последний канал. Но можно кликнуть на линию любого канала, чтобы он стал текущим. Нажимайте на шестеренке в правом верхнем углу, чтобы установки некоторых параметров всех каналов или текущего канала.  Вся работа видна из анимационного Gif.  Каналы сохра
FREE
Polynom Moving and Channel
BeeXXI Corporation
5 (1)
Индикаторы
Не секрет, что использовать полиномиальное разложение данных открывает новые возможности для анализа и принятия решения. Но беда всех существующих алгоритмов и реализаций - это весьма медленное вычисление. Главная особенность данного индикатора - это быстрый алгоритм. Выигрыш скорости расчета полинома и его значения среднеквадратического отклонения в сравнении с классическими алгоритмами достигает несколько тысяч раз. Что дает возможность использовать данный алгоритм для комфортного использовани
ZigZagus Parabolicus MT4
BeeXXI Corporation
Индикаторы
Данный индикатор значительно расширяет возможности привычного ЗигЗага благодаря добавлению параболических каналов на самой ранней стадии их зарождения.  Скачивайте демо версию и тестируйте его в тестере. Вся графика в тестере работает удовлетворительно. Но алгоритм ЗигЗага здесь особый, т.к. он реализован на    уникальном авторском    сверхбыстром бесцикловом алгоритме расчета параболической регрессии и расчета ее среднеквадратического отклонения. Особенностями данного ЗигЗага являются: Быстры
Native Channels MT4
BeeXXI Corporation
5 (1)
Индикаторы
Данный индикатор распознает все уровни поддержки и сопротивления. Применены ряд уникальных высокопроизводительных методик, которые сделали возможным существование данного индикатора. Естественным образом видны все сформированные каналы:   горизонтальные линейные линейные параболические кубические (Полином 3 степени - Волна) Это происходит благодаря связке аппроксимирующих каналов. Сформированные каналы в иерархической последовательности образуют "стоячие волны". Таким образом видны все уровни
Fast Polynom moving average and channel
BeeXXI Corporation
5 (1)
Индикаторы
Полезный и удобный инструмент для трейдеров при анализе рынка и принятии решения. Особенность Главная особенность данного индикатора - это  быстрый алгоритм . Выигрыш скорости расчета полинома и его значения среднеквадратического отклонения в сравнении с классическими алгоритмами достигает несколько тысяч раз. Также в данный индикатор  внедрен Тестер стратегий  с наглядной визуализацией сделок,  графиком эквити  и одновременным подсчетом и выводом в виде таблицы следующих данных: прибыль (в п
ZigZagus Parabolicus
BeeXXI Corporation
5 (1)
Индикаторы
Данный индикатор значительно расширяет возможности привычного ЗигЗага благодаря добавлению параболических каналов на самой ранней стадии их зарождения.  Скачивайте демо версию и тестируйте его в тестере. Вся графика в тестере работает. Но алгоритм ЗигЗага здесь особый, т.к. он реализован на    уникальном авторском    сверхбыстром бесцикловом алгоритме расчета параболической регрессии и расчета ее среднеквадратического отклонения. Особенностями данного ЗигЗага являются: Быстрый расчет, независ
Native Channels
BeeXXI Corporation
5 (1)
Индикаторы
Данный индикатор распознает все уровни поддержки и сопротивления. Применены ряд уникальных высокопроизводительных методик, которые сделали возможным существование данного индикатора. Естественным образом видны все сформированные каналы:   горизонтальные линейные линейные параболические кубические (Полином 3 степени - Волна) Это происходит благодаря связке аппроксимирующих каналов. Сформированные каналы в иерархической последовательности образуют "стоячие волны". Таким образом видны все уровни
Gravity Channels
BeeXXI Corporation
Индикаторы
Данный индикатор позволяет увидеть трейдеру то, что сложно увидеть и распознать глазами.   Индикатор естественно распознает и визуализирует все процессы в поведении торгового инструмента, что станет отличным помощником для трейдера, который любит принимать решения самостоятельно. В этом индикаторе рисуется множество аппроксимирующих каналов на всех участках истории с разными периодами. Сформированные каналы образуются естественно и формируют свою собственную иерархию каналов по старшинству (дли
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (1)
Индикаторы
Сверхбыстрое распознание параболических каналов ( а также линейных, горизонтальных и волнообразных) на всей глубине истории, создавая иерархию каналов. Необходима настройка: Max bars in chart: Unlimited Данный индикатор предназначен в первую очередь для алгоритмического трейдинга, но можно использовать и для ручной торговли  Данный индикатор будет иметь в ближайшем будущем очень активную эволюцию и подробные описания, как применять для создания роботов
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