Quantum Emperor EA
- Эксперты
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- Версия: 7.31
- Обновлено: 28 июля 2026
- Активации: 5
量子EA皇帝
Структура，интеллект，простота использования – Троица。
Создандля уверенной торговли: стабильность, эффективность 和 контроль.
Независимо от того, начинаете ли вы с небольших сумм или управляете крупными портфелями, Quantum Tools предоставляет инструменты профессионального уровня, сохраняя при этом неизменную элегантность серии.
Торговля должна основываться на уверенности. Торговля должна основываться на честности. Идите с Королем。
PBX NAS 100 Scalper Pro – 是 M1 NAS100 的主要产品。 сверхкраткосрочной торговли для профессиональных краткосрочных трейдеров, стремящихся к точности.
Создан для быстрого продвижения
Независимо от того, являетесь ли вы розничным трейдером, стремящимся к стабильной внутридневной прибыли, или PBX NASDAQ M1 Pro 是 NASDAQ M1 Pro 的一部分。共 0页0条记录 образом 和 управлять рисками – позволяет сосредоточиться на действительно важных вещах: росте счета。
该产品是NAS的一部分。
PBX NAS100 M1 Scalper Pro разработан специально для уникальных ценовых движений индекса NASDAQ — быстрых прорывов, узких консолидаций 和 импульса высокого объема。 Он точно улавливает эти мельчайшие колебания, позволья получат небольшую прибыль в этих гэпах, в конечном 故事是这样的。
PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | PBX NAS100 M1 Scalper Pro | Програма раннего бронирования (ограниченное время): цена раннего бронирования 1499 долларов США (ограничено первмыи) 5 月）， полная цена 2999 долларов США。 распродано; чем раньше вы зафиксируете свое ценовое преимущество, тем больше будет выгода。
Эксклюзивные преимущества: получите 4есплатный советник PBX Pro серии (на выбор один из шести, охватывающих золото, евро、S&P 500、US30) 和 пожизненными бесплатными обновлениями 和 улучшениями функций。
Единоразовое участие, постоянные преимущества. Оцените количественную торговлю на основе ИИ уже сейчас！
Ключевые особенности
✅ 纳斯达克 100 (M1)
✅ Логика институционального потока ордеров + адаптивная фильтрация точек входа
✅ Подходит для начинающих 和 профессиональных трейдеров
✅ Низкие требования к капиталу – минимум 1000 долларов США
✅ Разработан для повседневного использования и контролируемых просадок
✅ Настройка в один клик – начните торговлю менее чем за 5 минут
Рекомендации
纳斯达克100指数
型号：M1
莫斯科时间: 1000 доллларов США | 制作日期：2000 年 США или более
类型：ECN、Raw 和 Razor (сверхнизкие спреды + быстрое исполнение)
时间：1:100 – 1:1000
Режим работы счета: включено хеджирование
VPS： Настоятельно рекомендуется，обеспечивая стабильную работу 24/7。