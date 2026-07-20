News Guard Pro

  • Утилиты
  • Elham Afsharpour
    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    Я опытный разработчик программного обеспечения для трейдинга с 8-летним опытом программирования, особенно в Python, C++ и MQL5. Последние 2 года я в основном занимаюсь разработкой Expert Advisors, пользовательских индикаторов, торговых инструментов и систем автоматизации для MetaTrader.
    6 продуктов
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
NewsGuard Pro для MetaTrader 5

NewsGuard Pro — это фильтр экономических новостей, торговый защитник, информационная панель и советник для защиты позиций в MetaTrader 5.

Он отслеживает экономические события, связанные с выбранными символами и валютами, блокирует торговлю в заданные периоды вокруг новостей, обнаруживает аномальный спред, показывает предстоящие события на графике и может защищать открытые позиции.

NewsGuard Pro не генерирует торговые сигналы и не открывает позиции. Он работает как дополнительный уровень защиты для ручных трейдеров и совместимых торговых советников.

Основные возможности

  • Поддержка Экономического календаря MetaTrader 5

  • Встроенный исторический CSV для Тестера стратегий

  • Мониторинг нескольких символов с одного графика

  • Фильтрация новостей низкой, средней и высокой важности

  • Отдельные периоды блокировки для каждого уровня важности

  • Дополнительное время защиты для важных событий

  • Автоматический и ручной выбор валют

  • Фиксированная и адаптивная защита от высокого спреда

  • Контроль восстановления спреда после новости

  • Несколько режимов защиты позиций

  • Удаление отложенных ордеров перед новостями

  • Экстренное закрытие новых сделок во время блокировки

  • Зона предупреждения с рекомендуемым уменьшением лота

  • Ручные кнопки Pause и Resume

  • Всплывающие, push- и звуковые уведомления

  • Перемещаемая панель с автоматической подгонкой размера

  • Новостные линии, маркеры и прямоугольники периодов блокировки

  • Передача статуса совместимым советникам

  • Не требуются DLL и WebRequest

Как работает NewsGuard Pro

NewsGuard Pro определяет валюты, связанные с каждым защищаемым символом, и загружает соответствующие экономические события.

Примеры:

  • XAUUSD → новости USD

  • EURUSD → новости EUR и USD

  • GER40 → новости EUR

  • US30, NASDAQ и US500 → новости USD

До и после каждого выбранного события советник создаёт период блокировки торговли.

В этот период он может:

  • Передавать статус блокировки совместимым советникам

  • Защищать открытые позиции

  • Удалять отложенные ордера

  • Закрывать новые позиции, открытые во время блокировки

  • Продлевать блокировку, пока спред остаётся аномальным

  • Показывать активное событие и оставшееся время блокировки

Важное поведение при торговле

NewsGuard Pro не может напрямую отключить кнопки Buy и Sell в MetaTrader.

Ручные сделки и несвязанные советники всё ещё могут открывать позиции, если:

  • Торговый советник не считывает статус NewsGuard Pro

  • Параметр Emergency Close New Entries During Block отключён

Когда экстренное закрытие включено, подходящие позиции, открытые во время блокировки, обнаруживаются и закрываются.

По умолчанию режим защиты установлен в None , поэтому открытые позиции не изменяются, пока пользователь не выберет другой режим.

Режимы защиты позиций

None

Открытые позиции не изменяются.

Удаление отложенных ордеров и экстренное закрытие новых сделок могут работать отдельно, если они включены.

Move to Breakeven

Перемещает Stop Loss к цене открытия позиции с дополнительным отступом.

Stop Loss изменяется только в том случае, если новая цена соответствует требованиям брокера.

Close Profitable Positions

Закрывает позиции, текущая прибыль которых достигла заданной денежной суммы.

Close at Risk-Free

Прибыльные позиции закрываются сразу после достижения заданного порога.

Убыточные позиции могут оставаться под наблюдением и закрываться позже, когда восстановятся до указанной суммы прибыли.

Partial Reduction

Закрывает выбранный процент объёма каждой подходящей позиции.

Объём корректируется с учётом минимального лота и шага объёма брокера.

Close All

Закрывает все подходящие позиции в пределах выбранной области защиты.

Область защиты

Защита может применяться к:

  • Символу, связанному с активной новостью

  • Всем символам, указанным в Protected Symbols

  • Всем позициям и отложенным ордерам на счёте

Фильтр Magic Number определяет, какие сделки будут включены:

  • -1 = все сделки

  • 0 = ручные сделки

  • Любое другое число = сделки определённого советника

Интеграция с совместимыми советниками

NewsGuard Pro создаёт глобальные переменные терминала, которые могут считываться другими советниками.

Доступные значения:

  • BLOCK — торговля заблокирована

  • NEWS — активна новостная блокировка

  • CAUTION — активна зона предупреждения

  • LOT — рекомендуемый множитель лота

  • UNTIL — время окончания блокировки

  • IMPACT — важность события

  • SPREAD — статус аномального спреда

  • HEARTBEAT — время последнего обновления советника

Совместимый советник может использовать эти значения для остановки новых входов, уменьшения лота, приостановки торговли или отображения предупреждений.

NewsGuard Pro не изменяет объём сделок другого советника напрямую. Другой советник должен быть специально запрограммирован для использования опубликованного множителя лота.

Основные параметры

Основные компоненты

Enable EA Filter Logic

Включает блокировку по новостям, блокировку по спреду, зону предупреждения, защитный режим при ошибке данных и ручную паузу.

Если параметр отключён, советник работает только в режиме отображения информации.

Enable Position Protection Logic

Включает закрытие позиций, перенос Stop Loss в безубыток, частичное закрытие, удаление отложенных ордеров и экстренное закрытие новых сделок.

Enable Indicator Display Logic

Включает панель и графические объекты на графике.

Publish Status for Other EAs

Публикует статус NewsGuard Pro через глобальные переменные терминала.

Символы и валюты

Protected Symbols

Символы, контролируемые советником.

Пример:

XAUUSD,EURUSD,US30

Оставьте поле пустым, чтобы использовать текущий символ графика.

Используйте ALL_MARKETWATCH , чтобы контролировать все символы, отображаемые в Обзоре рынка.

Currency Mode

Доступные варианты:

  • Auto Symbol

  • Custom

  • Auto Plus Custom

  • All currencies

Custom Currencies

Пример:

USD,EUR,GBP

Symbol Currency Map

Связывает пользовательские символы, металлы, индексы и криптовалюты с валютами.

Пример:

XAU=USD;US30=USD;GER40=EUR

Источник новостей

Data Source

  • Auto — календарь в реальной торговле и CSV в Тестере стратегий

  • Calendar — Экономический календарь MetaTrader

  • CSV — исторический CSV-файл

Refresh Seconds

Определяет, как часто обновляются новостные данные.

Look Ahead Days

Количество будущих дней, для которых загружаются события.

Look Back Hours

Количество прошедших часов, сохраняемых для отображения и обработки.

Calendar Failure Mode

  • Allow Trading

  • Block Trading

Режим Block Trading безопаснее, если NewsGuard Pro используется как обязательный фильтр входа.

Фильтры событий

Можно включать и отключать:

  • Новости низкой важности

  • Новости средней важности

  • Новости высокой важности

  • Праздники

  • События на весь день

  • События с неопределённым временем

Only Event Keywords

Использует только события, содержащие выбранные слова.

Пример:

CPI;Nonfarm;Interest Rate

Ignore Event Keywords

Игнорирует события, содержащие выбранные слова.

Major Event Keywords

Добавляет дополнительное время блокировки для важных событий.

Периоды блокировки

Можно отдельно задать время до и после:

  • Новостей низкой важности

  • Новостей средней важности

  • Новостей высокой важности

  • Важных событий

Merge Overlapping News Windows

Объединяет пересекающиеся периоды блокировки в один непрерывный период.

Use Caution Zone

Создаёт предупреждающий период перед важными новостями без полной блокировки торговли.

Caution Lot Multiplier

Публикует рекомендуемый уменьшенный множитель лота для совместимых советников.

Пример:

0.50 означает 50% от обычного объёма позиции.

Защита от спреда

Use Absolute Spread Guard

Блокирует торговлю, когда спред превышает фиксированное количество пунктов.

Use Adaptive Spread Guard

Сравнивает текущий спред с обычным спредом символа.

Adaptive Spread Multiplier

Определяет, во сколько раз спред может превышать обычное значение до признания его аномальным.

Spread Baseline Samples

Определяет количество значений, используемых для расчёта нормального спреда.

Block Wide Spread Outside News

Блокирует торговлю при аномальном спреде даже вне новостного периода.

Extend After News Until Spread Normal

Продлевает блокировку после новости до нормализации спреда.

Maximum Spread Recovery Minutes

Ограничивает максимальную продолжительность блокировки после новости из-за высокого спреда.

Параметры защиты позиций

Protection Mode

Выбирает действие, выполняемое при начале периода блокировки.

Protection Scope

Определяет, какие символы и позиции будут защищены.

Position Magic Filter

Выбирает ручные сделки, сделки одного советника или все сделки.

Risk-Free Profit Money

Сумма прибыли, используемая режимами Close Profitable и Close at Risk-Free.

Breakeven Offset Points

Дополнительное количество пунктов при переносе Stop Loss в безубыток.

Partial Close Percent

Процент позиции, закрываемый режимом Partial Reduction.

Keep Risk-Free Armed After News

Продолжает контролировать убыточные позиции после окончания новостного периода.

Delete Pending Orders at News

Удаляет подходящие отложенные ордера при начале блокировки.

Emergency Close New Entries During Block

Закрывает подходящие позиции, открытые после начала периода блокировки.

Trade Deviation Points

Максимально допустимое отклонение цены при закрытии сделок.

Уведомления

NewsGuard Pro поддерживает:

  • Всплывающие уведомления

  • Push-уведомления

  • Звуковые сигналы

  • Предварительные уведомления перед новостью

  • Уведомления о начале блокировки

  • Уведомления о возобновлении торговли

Для push-уведомлений сначала необходимо настроить мобильные уведомления MetaTrader.

Отображение на графике

Панель может показывать:

  • Текущий торговый статус

  • Причину блокировки

  • Текущий и обычный спред

  • Рекомендуемый множитель лота

  • Выбранный режим защиты

  • Контролируемые валюты

  • Предстоящие события

  • Фактическое, прогнозное и предыдущее значения события

Настройки отображения включают:

  • Положение и размер панели

  • Автоматическую подгонку размера

  • Перемещение панели мышью

  • Количество отображаемых событий

  • Новостные линии

  • Прямоугольники периодов блокировки

  • Прозрачность прямоугольников

  • Границы новостных периодов

  • Маркеры событий

  • Цвета событий

  • Кнопки Pause и Resume

Панель отображается поверх других объектов графика.

CSV и Тестер стратегий

NewsGuard Pro содержит встроенную историю экономического календаря внутри EX5-файла.

Пользователям обычно не требуется отдельно устанавливать CSV-файл.

Рекомендуемые настройки тестера:

  • Data Source: Auto или CSV

  • Use Embedded CSV in Tester: включено

  • Visual Mode: включите для проверки графика

CSV Time Offset Minutes

Корректирует время CSV в соответствии с серверным временем тестируемого брокера.

Примеры:

  • 120 = добавить два часа

  • -60 = вычесть один час

Внешний CSV также можно использовать для тестирования более новых исторических периодов без повторной компиляции советника.

Бэктестирование

NewsGuard Pro не открывает сделки, поэтому отдельное тестирование этого советника не создаёт отчёт о прибыльности.

Тестер стратегий используется в основном для проверки:

  • Фильтрации новостей

  • Связи символов с валютами

  • Периодов блокировки

  • Панели и графических объектов

  • Защиты от спреда

  • Ручной паузы

  • Публикуемых статусных значений

  • Работы защиты позиций

Выбирайте период тестирования, который покрывается встроенным CSV-файлом.

Если выбранная дата находится за пределами доступной истории, журнал Experts показывает доступный диапазон данных.

Чтобы протестировать NewsGuard Pro вместе с другим торговым советником, этот советник должен поддерживать глобальные переменные NewsGuard Pro.

Форвард-тестирование

Перед использованием функций защиты позиций на реальном счёте рекомендуется провести тестирование на демо-счёте.

Рекомендуемый порядок:

  1. Установите NewsGuard Pro на один график.

  2. Укажите защищаемые символы.

  3. Проверьте названия символов и суффиксы брокера.

  4. Настройте валюты или карту соответствия символов.

  5. Используйте источник данных Auto или Calendar.

  6. Включите Algo Trading для функций управления позициями.

  7. Проверьте отображение предстоящих событий на панели.

  8. Проверьте уведомления и кнопки Pause/Resume.

  9. Проверьте режимы защиты на небольших демо-позициях.

  10. Отдельно протестируйте экстренное закрытие новых сделок.

  11. Оставьте советник работать во время нескольких реальных экономических событий.

Один экземпляр советника может контролировать несколько символов с одного графика.

Важные примечания

NewsGuard Pro — это инструмент управления рисками и фильтрации новостей. Он не является торговой стратегией, поставщиком сигналов или финансовым консультантом.

Он не прогнозирует направление рынка или результат экономического события.

Ручные сделки и несвязанные советники могут продолжать открывать позиции, если функция экстренного закрытия отключена.

Операции с позициями зависят от исполнения брокера, ликвидности, спреда, ограничений Stop Level, допустимого объёма и рыночных условий.

Перед использованием на реальном счёте всегда проверяйте настройки символов, временное смещение, Magic Number, ограничения спреда, область защиты и режим защиты на демо-счёте.

Торговля связана с риском. Исторические результаты и предыдущее поведение рынка не гарантируют будущих результатов.


Рекомендуем также
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
Breakout scalp PRO
Cesar Napoleon Guio Martinez
Эксперты
Automated breakout trading system with advanced execution filters and built-in risk management. Designed to operate during selected market conditions, combining session control, spread and slippage filtering, and dynamic trade management. Safety First Approach:  This EA does not use grid systems, martingale strategies or other high-risk unlimited recovery strategy. Every position is protected with predefined Stop Loss and Take Profit levels. The strategy is designed to maintain controlled exposu
Volatility Sniper MT5
Niels Adam
Эксперты
VOLATILITY SNIPER MT5 – Умная система торговли по RSI и адаптации к волатильности   Ваш лучший торговый помощник, созданный для точности и прибыльности. VOLATILITY SNIPER   — это эксперт следующего поколения, созданный для трейдеров, которым важны производительность, контроль и стратегическое преимущество в условиях волатильного рынка. Основанный на высоко оптимизированной стратегии RSI и динамическом фильтре волатильности на базе ATR, этот советник способен определять зоны разворота с в
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
GOM Trade Manager
Wannapach Chinnaprapa
Утилиты
GOM Trade Manager helps you execute trades the way you want it. Works on all instruments Forex, Commodities, & Crypto. It helps you with lot calculations, spread addition and balance calculations so you can just focus on actual trading. For full automatic planned management, stackable triggers and spread widening protection >> check out GOM Trade Manager Pro . ------------------------------------------NOTABLE FEATURES------------------------------------------ You set everything based on bid
FREE
TradeMind Pro EA
Augustine Mwathi
Утилиты
TradeMind Pro EA - Description Why TradeMind Pro EA is Essential for Your Trading Success Revolutionary LLM-Powered Trading: The world's first Expert Advisor built entirely on Large Language Model technology, bringing the power of advanced AI reasoning directly to your MetaTrader 5 platform. TradeMind Pro EA doesn't rely on traditional technical indicators or hardcoded algorithms – instead, it leverages cutting-edge Language Models (GPT-4, Claude, Gemini) to analyze market conditions with hu
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Утилиты
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Breakup By ZeeAM Khan
Saba Ansar Ul Haq
Утилиты
Breakup ZeeAM Khan Advanced multi-timeframe breakout Expert Advisor based on a proprietary higher-timeframe pattern and lower-timeframe confirmation system. Features dynamic lot sizing, multi-target profit management, break-even automation, momentum filtering, and fully customizable risk controls. This is the Best for All Brokers. Contact for Set Files or See the Screen Shots WhatsApp: Text only +447716409196 Best for XAUUSD on All Brokers Key Features Proprietary Multi-Timeframe Strategy Det
FREE
Edgezone EA Inspector
Danijel Plesa
Утилиты
EdgeZone EA Inspector - FREE Edition Monte Carlo Analysis Tool for Trading Strategies Important: This is an analysis tool, not a trading robot. It does not execute trades but analyzes strategy data through statistical simulations. The Problem Many Expert Advisors show impressive backtest results but fail in live trading. The most common reason: over-optimization - the strategy was adjusted until it looks perfect for past data, but doesn't work for the future. The Solution: EdgeZone EA Inspector
FREE
Crystal Cross Sync
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Cross Sync Advanced MT5 Chart Synchronization & Backtesting Engine Crystal Cross Sync is a high-performance MetaTrader 5 utility designed to transform the way traders analyze, replay, and synchronize market data. Built specifically for serious MT5 traders, this tool delivers ultra-fast chart synchronization, automatic time alignment, precision zoom control, and structured backtesting assistance — all in one optimized engine. This is not an indicator. This is a professional chart control
FREE
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Trending Purpose Pro
G C Hency Shameela
Эксперты
he "Trending Purpose Pro" is easy to use, even for traders with limited programming knowledge.  It provides a straightforward representation of the high prices on the chart, allowing traders to quickly identify the highs of each candlestick.Customizable Appearance:  The appearance can be easily customized to suit individual preferences. Traders can adjust the color, line style, and width of the high price line according to their charting preferences.Real-Time Data: The "Trending Purpose Pro" ca
MarketMind AI
Perpetual Chinemerem Vincent
Утилиты
MarketMind AI Next-Generation Contextual Analysis for MetaTrader 5 Trade with the clarity of institutional-grade context. MarketMind AI is a professional decision-support system designed to bridge the gap between raw technical data and actionable market intelligence. Rather than generating signals or executing trades, MarketMind AI provides a structured, high-fidelity view of market conditions — enabling traders to make more informed discretionary decisions. USER GUIDE AND ANALYSIS PIPELINE AP
Gold Mining EA MT5
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Эксперты
SJ Gold Mining   EA MT5   is a fully automated grid trading expert advisor optimized for   XAUUSD (Gold) on M15, built with a suite of intelligent drawdown control and risk management systems that go well beyond a standard  grid. KEY FEATURES 1. Dual-Indicator Entry System Entry signals are generated by a built-in new own indicator  combined with an   RSI confirmation filter. A trade is only opened when both indicators agree, dramatically reducing false entries. 2· Entry Filter Stack Three inde
Trading Journal pro
Israr Hussain Shah
Утилиты
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Key Features 1.  Total Immersion UI (The "Blackout") Chart Masking:   Upon loading, the tool turns the background, grid, and candles pitch black. This hides the noise of the market ticks, allowing you to focus purely on your performance data withou
FREE
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Keyboard ScalpMaster Pro
Guenter Seidner
Утилиты
Russisch Видео с объяснением на YouTube: https://youtu.be/OJXERVs405g Keyboard Scalper Pro — Описание инструмента Keyboard Scalper Pro — это инструмент для ручного скальпинга , предназначенный для выполнения и управления сделками полностью с помощью горячих клавиш клавиатуры , обеспечивая быстрое, точное и сосредоточенное трейдинг-исполнение . Инструмент не автоматизирует торговые решения . Все действия выполняются вручную трейдером с помощью заранее заданных клавиш. Описание горячих клави
Advanced Volume Profile
Henry Armando Baltazar
Индикаторы
Advanced Volume Profile Liquidity Analysis via Custom Area Selection The Advanced Manual Volume Profile is a precision tool for MetaTrader 5 designed to deconstruct market structure through price-level volume analysis. Unlike static profiles, this indicator exclusively processes the price and time range defined by the user via a rectangle object, offering a surgical view of the market auction. Elite Technical Specifications Dynamic Algorithm: Real-time calculation (400ms refresh rate) based on t
The Ultimate Risk Calculator
Elias Jose Vielma Molina
Утилиты
Risk Calculator EA – Utility for Precise Trade Sizing If you find this tool useful consider to  Buy me a coffee!   The Ultimate Risk Calculator is a lightweight in-chart Expert Advisor (EA) designed to help you easily and quickly calculate position size and set stop-loss / take-profit levels with full control over risk management directly on the chart. What it does? It turns manual risk decisions into fast, visual, and accurate calculations. You draw or adjust the Entry, Stop-Loss and Take-P
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Утилиты
Exact Time — время на секундном графике. Утилита показывает время открытия выбранной свечи. Это нужно при работе с секундными графиками. Например, можно использовать на секундном графике построенном при помощи утилиты Seconds Chart . Входные параметры Base corner — угол графика, к которому привязан объект. X distance — дистанция от угла графика по горизонтали. Y distance — дистанция от угла графика по вертикали. Text font — название шрифта. Font size — размер шрифта. Color — цвет текста.
FREE
Phantom Edge SMC
Nattapon Chuekamhod
Индикаторы
Phantom Edge SMC — The Ultimate Smart Money Indicator for MT5 Tired of manually drawing structures while trading SMC or ICT concepts? Let Phantom Edge SMC do the heavy lifting for you. Key Features Internal & Swing Structure: Automatically detects BOS and CHoCH across two structural levels. Order Blocks (OB): Identifies Internal and Swing OBs with automated mitigation tracking. Equal Highs / Lows: Highlights EQH / EQL to pinpoint Liquidity pools. Fair Value Gaps (FVG): Displays FVGs with
Matrix Trade Condition Monitor
Joshy Antony
Утилиты
================================================================ MATRIX CONDITION MONITOR Live Trade Condition Panel for MetaTrader 5 Fully Automatic -- Works with ALL Matrix EAs ================================================================ NEVER MISS A TRADE SETUP AGAIN Matrix Condition Monitor is a free utility that attaches to any chart and automatically checks all 10 trade conditions in real time -- showing you exactly why a trade will or will not open, and alerting you the moment ever
FREE
VTB High Watermark Drawdown Lock MT5
Tomas Vitkovic
Утилиты
VTB High Watermark Drawdown Lock EA for MT5 Advanced Equity Protection & Drawdown Management System VTB High Watermark Drawdown Lock is a professional risk management Expert Advisor designed to protect trading accounts, funded accounts, and proprietary trading challenges from excessive drawdown. Unlike traditional drawdown protection systems that calculate risk from the initial account balance, this EA uses a dynamic High Watermark (HWM) model that continuously protects both your original capita
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (2)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX
Muhammad Usman Siddique
Утилиты
Панель UZFX Capital Control Command Center v1.1 — это комплексная панель управления торговлей и рисками, разработанная для серьезных трейдеров на рынке Форекс, которым необходим полный контроль над своими торговыми операциями. Это универсальное решение превращает вашу платформу MetaTrader 5 в профессиональный командный центр с мониторингом в режиме реального времени, расширенным управлением позициями и автоматической защитой от просадки. На самом деле эта панель более полезна, чем многие инстру
FREE
Scalp On Scalp Off
Connor Michael Woodson
3 (2)
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Утилиты
The Stop Loss Manger - SL Mange With the Stop Loss Manager you can finally sleep peacefully while it effectively manages your risk in stock market trading. Simply set your individual stop loss limits and let the manager trade for you. Never worry about losses again - the Stop Loss Manager takes care of it for you! Get the ultimate support for your trading now and maximize your profits with ease. Join the community of successful traders who swear by Stop Loss Manager today. Function overview: 1.
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Утилиты
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis You Give an Instruction: When you run the script, a window pops up with a dropdown menu. You choose exactly what you want it to do from the list (e.g., "Close Profit Only" or "Delete Pending Orders"). It Scans Your Positions: The script then reads
Mirror Chart MT5
Andrej Hermann
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Mirror Chart для MT5 — это индикатор наложения, специально разработанный для проецирования второго финансового инструмента непосредственно на основное окно графика. Этот инструмент незаменим для трейдеров, которые полагаются на корреляционный анализ, поскольку он визуализирует ценовые движения двух разных инструментов в реальном времени. В отличие от традиционных индикаторов наложения, этот индикатор использует интеллектуальную, динамическую логику центрирования и масштабирования. Он п
FREE
Ultimate Pro Trade Panel
Shingidzano Lesetedi
Утилиты
Ultimate Pro Trading Panel — All-In-One Manual & Grid Trading Dashboard Pro Trading Panel   is an all-in-one on-chart control panel that gives discretionary and semi-automated traders a complete toolkit for entries, exits, risk management, and grid trading — without leaving the chart. Every function is visual, draggable, and updates in real time. If you want to test this utility feel free to download the basic preview version of this tool here:  https://www.mql5.com/en/market/product/181435 Who
С этим продуктом покупают
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Утилиты
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
Утилиты
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Утилиты
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Утилиты
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Утилиты
TICK CHART SERVICE - Профессиональный сервис тиковых графиков для MT5 tg @eeevleee КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Tick Chart Service - это инновационный сервис для MetaTrader 5, который создает полноценные тиковые графики из любого инструмента в режиме реального времени. Система преобразует поток тиков в кастомный символ, позволяя торговать и ана
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Утилиты
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Утилиты
Этот программный продукт не имеет аналогов в мире, поскольку он является универсальным "пультом управления" торговых операций, начиная от получения торговых сигналов, автоматизации входа в позиции, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также трейлинга прибыли одновременно по множеству сделок в одном открытом окне. Интуитивно понятное управление экспертом в "три клика" на экране монитора позволяет полноценно использовать все его функции на разного рода компьютерах, включая планшетные. Взаимоде
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Утилиты
News Trader Pro - уникальный робот, позволяющий торговать на новостях по вашей стратегии. Он загружает все новости с нескольких популярных Forex-сайтов. Вы можете выбрать любую новость и настроить стратегию на торговлю по ней, а затем советник News Trader Pro будет торговать автоматически по выбранной стратегии на этой новости. Выход новости позволяет выиграть пипсы, так как в это время, как правило, происходит большое значение цены. Благодаря этому инструменту торговля на новостях стала проще,
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Утилиты
Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Утилиты
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Утилиты
Утилита позволяет строить различные виды графиков: Секундный график от 1 секунды до 86400 секунд Тиковый график от 1 тика и выше Объемный график Дельтовый график Ренко график Рендж график Демоверсия утилиты https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Встроенные индикаторы для объемного анализа:  дневной профиль рынка и профиль рынка выбираемого таймфрейма, Cluster Search, Imbalance, VWAP, Dynamic POC, VAH, VAL профиль стакана цен вертикальный объем с различными вариантами отображения, дельта
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Утилиты
Программа (скрипт) выводит на монитор информацию о корпоративных отчетах и дивидендах акций; информация скачивается с сайта   investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (Revenue) Рыночная капитализация Размер дивидендов Дата выплаты дивидендов Дивидендный доход Продукт нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Перед использованием :   н еобходимо добавить   2   URL  https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalend
Telegram Publisher Agent MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Telegram Publisher Agent   — это надстройка, которая позволяет трейдерам отправлять сигналы в свои каналы и группы Telegram в режиме реального времени. С помощью настраиваемых сообщений, снимков экрана и других функций этот инструмент помогает трейдерам делиться своими торговыми идеями и стратегиями со своими подписчиками. Инструмент также имеет красивый дизайн с переключением светлой и темной темы, предоставляя пользователям эстетичный и функциональный торговый опыт. Telegram Publisher Agent б
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
Утилиты
Telegram Notify MT5 Telegram Notify MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/channel. It is useful for monitoring your MetaTrader 5 account by sending a notification to your particular Telegram chat/channel when someone/EA is placing trades, modifying order's TP/SL, closing trades and etc. This EA does not place any trade for your account. This EA also could be a convenient tool for monitoring other's EA trading activities or a tool for publishing your
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
5 (1)
Утилиты
Telegram ChartSnap MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 5 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easi
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Fast operation
Yong Tan
Утилиты
Quick operation, quick purchase, sale, empty operation. Provide three buttons: Buy, Sell, empty. Buy: Quickly place more orders after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, after successful order can be manually modified. Sell: Quickly place an empty order after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, can be manually modified after the order is successful. Empty: Quickly clear all orders, including purchase and s
GoDom Depth of Market EA
Fabio Oliveira Magalhaes
Утилиты
Go Depth of Market   This product helps to watch the order book in a easily and friendly way, helping traders to take decisions that are more consistent with the timing of the market. Parameters: Activating EA (robot) mode   if you leave true it will become a robot, if you leave false it will become an indicator. Initial volume  VolumeDynamic   if you leave it enabled will be automatic batch Proportion:   Example: If you put 500 every 500 $ it will open a lot of 1.0 Takeprofit Stoploss Daily pr
Другие продукты этого автора
Professional Renko Chart MT5
Elham Afsharpour
Индикаторы
Professional Renko Chart MT5 Professional Renko Chart MT5 — это чистый индикатор графика Renko для MetaTrader 5, предназначенный для отображения кирпичей Renko в отдельном окне индикатора, с возможностью дополнительной визуализации блоков Renko прямо на основном ценовом графике. Индикатор создан для трейдеров, которым нужен привычный стиль графика Renko внутри MetaTrader 5, похожий на визуализацию Renko, доступную на популярных современных графических платформах, таких как TradingView. Он преобр
Trend Detection Indicator
Elham Afsharpour
Индикаторы
Чистый индикатор определения тренда на основе структуры рынка для MT5 с визуальными стрелками тренда, маркерами действительных пивотов и дополнительными структурными областями. STS Structure Trend Detector — это чистый индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для определения направления рыночного тренда на основе ценовой структуры. STS Structure Trend Detector разработан для трейдеров, которым нужен простой визуальный инструмент для отслеживания текущей рыночной структуры прямо на графике. Ин
Channel Detector Indicator
Elham Afsharpour
Индикаторы
ATD Channel Pattern Detector — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для обнаружения и построения ценовых каналов непосредственно на графике. ATD Channel Pattern Detector — это визуальный инструмент технического анализа, разработанный для определения возможных восходящих, нисходящих и горизонтальных каналов на основе движения цены. Индикатор сканирует исторические бары, обнаруживает формирование каналов с помощью своей внутренней логики распознавания паттернов и отображает найденные ли
Trend Fusion MTF
Elham Afsharpour
Индикаторы
Trend Fusion MTF Trend Fusion MTF — это мультитаймфреймовый индикатор тренда и рыночной структуры для MetaTrader 5. Он независимо анализирует до шести выбранных таймфреймов и отображает их текущее направление на удобной информационной панели. Для каждого таймфрейма можно установить отдельный вес, благодаря чему старшие таймфреймы могут сильнее влиять на итоговое значение силы тренда. Индикатор использует подтвержденные ценовые пивоты и модели рыночной структуры, включая BOS и CHOCH, чтобы класси
TTP MT5 to Telegram Signal Sender
Elham Afsharpour
Утилиты
Telegram Trade Publisher для MT5 Публикуйте информацию об активности позиций MetaTrader 5 непосредственно в собственный чат, группу или канал Telegram с настраиваемыми сообщениями, скриншотами графика и организованными торговыми обновлениями. Telegram Trade Publisher — это утилита мониторинга и публикации для трейдеров, поставщиков сигналов и торговых сообществ. Она отслеживает позиции на всём счёте MT5 и отправляет выбранные события через Telegram Bot API. Утилита не открывает, не закрывает и н
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв