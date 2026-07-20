News Guard Pro

NewsGuard Pro для MetaTrader 5

NewsGuard Pro — это фильтр экономических новостей, торговый защитник, информационная панель и советник для защиты позиций в MetaTrader 5.

Он отслеживает экономические события, связанные с выбранными символами и валютами, блокирует торговлю в заданные периоды вокруг новостей, обнаруживает аномальный спред, показывает предстоящие события на графике и может защищать открытые позиции.

NewsGuard Pro не генерирует торговые сигналы и не открывает позиции. Он работает как дополнительный уровень защиты для ручных трейдеров и совместимых торговых советников.

Основные возможности

Поддержка Экономического календаря MetaTrader 5

Встроенный исторический CSV для Тестера стратегий

Мониторинг нескольких символов с одного графика

Фильтрация новостей низкой, средней и высокой важности

Отдельные периоды блокировки для каждого уровня важности

Дополнительное время защиты для важных событий

Автоматический и ручной выбор валют

Фиксированная и адаптивная защита от высокого спреда

Контроль восстановления спреда после новости

Несколько режимов защиты позиций

Удаление отложенных ордеров перед новостями

Экстренное закрытие новых сделок во время блокировки

Зона предупреждения с рекомендуемым уменьшением лота

Ручные кнопки Pause и Resume

Всплывающие, push- и звуковые уведомления

Перемещаемая панель с автоматической подгонкой размера

Новостные линии, маркеры и прямоугольники периодов блокировки

Передача статуса совместимым советникам

Не требуются DLL и WebRequest

Как работает NewsGuard Pro

NewsGuard Pro определяет валюты, связанные с каждым защищаемым символом, и загружает соответствующие экономические события.

Примеры:

XAUUSD → новости USD

EURUSD → новости EUR и USD

GER40 → новости EUR

US30, NASDAQ и US500 → новости USD

До и после каждого выбранного события советник создаёт период блокировки торговли.

В этот период он может:

Передавать статус блокировки совместимым советникам

Защищать открытые позиции

Удалять отложенные ордера

Закрывать новые позиции, открытые во время блокировки

Продлевать блокировку, пока спред остаётся аномальным

Показывать активное событие и оставшееся время блокировки

Важное поведение при торговле

NewsGuard Pro не может напрямую отключить кнопки Buy и Sell в MetaTrader.

Ручные сделки и несвязанные советники всё ещё могут открывать позиции, если:

Торговый советник не считывает статус NewsGuard Pro

Параметр Emergency Close New Entries During Block отключён

Когда экстренное закрытие включено, подходящие позиции, открытые во время блокировки, обнаруживаются и закрываются.

По умолчанию режим защиты установлен в None , поэтому открытые позиции не изменяются, пока пользователь не выберет другой режим.

None

Режимы защиты позиций

Открытые позиции не изменяются.

Удаление отложенных ордеров и экстренное закрытие новых сделок могут работать отдельно, если они включены.

Move to Breakeven

Перемещает Stop Loss к цене открытия позиции с дополнительным отступом.

Stop Loss изменяется только в том случае, если новая цена соответствует требованиям брокера.

Close Profitable Positions

Закрывает позиции, текущая прибыль которых достигла заданной денежной суммы.

Close at Risk-Free

Прибыльные позиции закрываются сразу после достижения заданного порога.

Убыточные позиции могут оставаться под наблюдением и закрываться позже, когда восстановятся до указанной суммы прибыли.

Partial Reduction

Закрывает выбранный процент объёма каждой подходящей позиции.

Объём корректируется с учётом минимального лота и шага объёма брокера.

Close All

Закрывает все подходящие позиции в пределах выбранной области защиты.

Область защиты

Защита может применяться к:

Символу, связанному с активной новостью

Всем символам, указанным в Protected Symbols

Всем позициям и отложенным ордерам на счёте

Фильтр Magic Number определяет, какие сделки будут включены:

-1 = все сделки

0 = ручные сделки

Любое другое число = сделки определённого советника

Интеграция с совместимыми советниками

NewsGuard Pro создаёт глобальные переменные терминала, которые могут считываться другими советниками.

Доступные значения:

BLOCK — торговля заблокирована

NEWS — активна новостная блокировка

CAUTION — активна зона предупреждения

LOT — рекомендуемый множитель лота

UNTIL — время окончания блокировки

IMPACT — важность события

SPREAD — статус аномального спреда

HEARTBEAT — время последнего обновления советника

Совместимый советник может использовать эти значения для остановки новых входов, уменьшения лота, приостановки торговли или отображения предупреждений.

NewsGuard Pro не изменяет объём сделок другого советника напрямую. Другой советник должен быть специально запрограммирован для использования опубликованного множителя лота.

Основные компоненты

Основные параметры

Enable EA Filter Logic

Включает блокировку по новостям, блокировку по спреду, зону предупреждения, защитный режим при ошибке данных и ручную паузу.

Если параметр отключён, советник работает только в режиме отображения информации.

Enable Position Protection Logic

Включает закрытие позиций, перенос Stop Loss в безубыток, частичное закрытие, удаление отложенных ордеров и экстренное закрытие новых сделок.

Enable Indicator Display Logic

Включает панель и графические объекты на графике.

Publish Status for Other EAs

Публикует статус NewsGuard Pro через глобальные переменные терминала.

Символы и валюты

Protected Symbols

Символы, контролируемые советником.

Пример:

XAUUSD,EURUSD,US30

Оставьте поле пустым, чтобы использовать текущий символ графика.

Используйте ALL_MARKETWATCH , чтобы контролировать все символы, отображаемые в Обзоре рынка.

Currency Mode

Доступные варианты:

Auto Symbol

Custom

Auto Plus Custom

All currencies

Custom Currencies

Пример:

USD,EUR,GBP

Symbol Currency Map

Связывает пользовательские символы, металлы, индексы и криптовалюты с валютами.

Пример:

XAU=USD;US30=USD;GER40=EUR

Источник новостей

Data Source

Auto — календарь в реальной торговле и CSV в Тестере стратегий

Calendar — Экономический календарь MetaTrader

CSV — исторический CSV-файл

Refresh Seconds

Определяет, как часто обновляются новостные данные.

Look Ahead Days

Количество будущих дней, для которых загружаются события.

Look Back Hours

Количество прошедших часов, сохраняемых для отображения и обработки.

Calendar Failure Mode

Allow Trading

Block Trading

Режим Block Trading безопаснее, если NewsGuard Pro используется как обязательный фильтр входа.

Фильтры событий

Можно включать и отключать:

Новости низкой важности

Новости средней важности

Новости высокой важности

Праздники

События на весь день

События с неопределённым временем

Only Event Keywords

Использует только события, содержащие выбранные слова.

Пример:

CPI;Nonfarm;Interest Rate

Ignore Event Keywords

Игнорирует события, содержащие выбранные слова.

Major Event Keywords

Добавляет дополнительное время блокировки для важных событий.

Периоды блокировки

Можно отдельно задать время до и после:

Новостей низкой важности

Новостей средней важности

Новостей высокой важности

Важных событий

Merge Overlapping News Windows

Объединяет пересекающиеся периоды блокировки в один непрерывный период.

Use Caution Zone

Создаёт предупреждающий период перед важными новостями без полной блокировки торговли.

Caution Lot Multiplier

Публикует рекомендуемый уменьшенный множитель лота для совместимых советников.

Пример:

0.50 означает 50% от обычного объёма позиции.

Защита от спреда

Use Absolute Spread Guard

Блокирует торговлю, когда спред превышает фиксированное количество пунктов.

Use Adaptive Spread Guard

Сравнивает текущий спред с обычным спредом символа.

Adaptive Spread Multiplier

Определяет, во сколько раз спред может превышать обычное значение до признания его аномальным.

Spread Baseline Samples

Определяет количество значений, используемых для расчёта нормального спреда.

Block Wide Spread Outside News

Блокирует торговлю при аномальном спреде даже вне новостного периода.

Extend After News Until Spread Normal

Продлевает блокировку после новости до нормализации спреда.

Maximum Spread Recovery Minutes

Ограничивает максимальную продолжительность блокировки после новости из-за высокого спреда.

Параметры защиты позиций

Protection Mode

Выбирает действие, выполняемое при начале периода блокировки.

Protection Scope

Определяет, какие символы и позиции будут защищены.

Position Magic Filter

Выбирает ручные сделки, сделки одного советника или все сделки.

Risk-Free Profit Money

Сумма прибыли, используемая режимами Close Profitable и Close at Risk-Free.

Breakeven Offset Points

Дополнительное количество пунктов при переносе Stop Loss в безубыток.

Partial Close Percent

Процент позиции, закрываемый режимом Partial Reduction.

Keep Risk-Free Armed After News

Продолжает контролировать убыточные позиции после окончания новостного периода.

Delete Pending Orders at News

Удаляет подходящие отложенные ордера при начале блокировки.

Emergency Close New Entries During Block

Закрывает подходящие позиции, открытые после начала периода блокировки.

Trade Deviation Points

Максимально допустимое отклонение цены при закрытии сделок.

Уведомления

NewsGuard Pro поддерживает:

Всплывающие уведомления

Push-уведомления

Звуковые сигналы

Предварительные уведомления перед новостью

Уведомления о начале блокировки

Уведомления о возобновлении торговли

Для push-уведомлений сначала необходимо настроить мобильные уведомления MetaTrader.

Отображение на графике

Панель может показывать:

Текущий торговый статус

Причину блокировки

Текущий и обычный спред

Рекомендуемый множитель лота

Выбранный режим защиты

Контролируемые валюты

Предстоящие события

Фактическое, прогнозное и предыдущее значения события

Настройки отображения включают:

Положение и размер панели

Автоматическую подгонку размера

Перемещение панели мышью

Количество отображаемых событий

Новостные линии

Прямоугольники периодов блокировки

Прозрачность прямоугольников

Границы новостных периодов

Маркеры событий

Цвета событий

Кнопки Pause и Resume

Панель отображается поверх других объектов графика.

CSV и Тестер стратегий

NewsGuard Pro содержит встроенную историю экономического календаря внутри EX5-файла.

Пользователям обычно не требуется отдельно устанавливать CSV-файл.

Рекомендуемые настройки тестера:

Data Source: Auto или CSV

Use Embedded CSV in Tester: включено

Visual Mode: включите для проверки графика

CSV Time Offset Minutes

Корректирует время CSV в соответствии с серверным временем тестируемого брокера.

Примеры:

120 = добавить два часа

-60 = вычесть один час

Внешний CSV также можно использовать для тестирования более новых исторических периодов без повторной компиляции советника.

Бэктестирование

NewsGuard Pro не открывает сделки, поэтому отдельное тестирование этого советника не создаёт отчёт о прибыльности.

Тестер стратегий используется в основном для проверки:

Фильтрации новостей

Связи символов с валютами

Периодов блокировки

Панели и графических объектов

Защиты от спреда

Ручной паузы

Публикуемых статусных значений

Работы защиты позиций

Выбирайте период тестирования, который покрывается встроенным CSV-файлом.

Если выбранная дата находится за пределами доступной истории, журнал Experts показывает доступный диапазон данных.

Чтобы протестировать NewsGuard Pro вместе с другим торговым советником, этот советник должен поддерживать глобальные переменные NewsGuard Pro.

Форвард-тестирование

Перед использованием функций защиты позиций на реальном счёте рекомендуется провести тестирование на демо-счёте.

Рекомендуемый порядок:

Установите NewsGuard Pro на один график. Укажите защищаемые символы. Проверьте названия символов и суффиксы брокера. Настройте валюты или карту соответствия символов. Используйте источник данных Auto или Calendar. Включите Algo Trading для функций управления позициями. Проверьте отображение предстоящих событий на панели. Проверьте уведомления и кнопки Pause/Resume. Проверьте режимы защиты на небольших демо-позициях. Отдельно протестируйте экстренное закрытие новых сделок. Оставьте советник работать во время нескольких реальных экономических событий.

Один экземпляр советника может контролировать несколько символов с одного графика.

Важные примечания

NewsGuard Pro — это инструмент управления рисками и фильтрации новостей. Он не является торговой стратегией, поставщиком сигналов или финансовым консультантом.

Он не прогнозирует направление рынка или результат экономического события.

Ручные сделки и несвязанные советники могут продолжать открывать позиции, если функция экстренного закрытия отключена.

Операции с позициями зависят от исполнения брокера, ликвидности, спреда, ограничений Stop Level, допустимого объёма и рыночных условий.

Перед использованием на реальном счёте всегда проверяйте настройки символов, временное смещение, Magic Number, ограничения спреда, область защиты и режим защиты на демо-счёте.

Торговля связана с риском. Исторические результаты и предыдущее поведение рынка не гарантируют будущих результатов.