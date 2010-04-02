The Guardian Account Protector

Guardian Account Protector — ремень безопасности для вашего торгового счёта



У ваших роботов нет тормозов. Guardian — это тормоза.



Guardian не открывает сделки. В нём нет сетки, нет мартингейла и нет никакой логики входа. Он выполняет одну задачу с полной дисциплиной: следит за ВСЕМ вашим счётом и обеспечивает соблюдение установленных вами лимитов риска, чтобы ни один робот, ни одна стратегия и ни один неудачный день не смогли уничтожить ваш баланс.



Представьте ремень безопасности для водителя. Ремень не управляет автомобилем и не делает водителя лучше. Но когда на скорости что-то идёт не так, именно он отделяет неудачный день от полной катастрофы. У каждого трейдера есть стоп-лоссы на сделках. Почти ни у кого нет ремня безопасности на самом счёте. Guardian — этот ремень.



ОДИН GUARDIAN — ВСЕ ВАШИ РОБОТЫ



Прикрепите Guardian к любому одному графику, и он будет защищать весь счёт, сколько бы роботов вы ни использовали. Один робот или десять, золото и форекс вместе, плюс ваши ручные сделки — Guardian видит каждую позицию из одной точки, потому что он следит за эквити счёта, а не за графиком. Не имеет значения, какой советник открыл позицию и на каком символе. Если счёт пересекает ваш лимит, Guardian действует.



ПОЧЕМУ МЫ ЕГО СОЗДАЛИ



Прежде чем создать Guardian, мы протестировали в стресс-условиях несколько самых популярных торговых роботов на одинаковых настройках. Картина всегда была одна: стоп-лоссы на каждой сделке — и ничего, что следило бы за счётом в целом. Десять идеально сработавших стоп-лоссов за день — это всё равно день с десятью убытками. Одна система стёрла весь тестовый баланс, хотя у каждой отдельной сделки была своя защита. Счёт — это слепая зона. Guardian её закрывает.



ЧТО КОНТРОЛИРУЕТ GUARDIAN



Дневной лимит убытка. Задайте его в процентах от эквити на начало дня, в фиксированной сумме или обоими способами. При достижении лимита Guardian действует согласно выбранному уровню принуждения и блокирует торговлю до следующего дня. В полночь он автоматически перезаряжается.



Остановка по максимальной просадке. Измеряется либо от пика эквити (скользящая), либо от начального баланса (статическая). Это различие важно: разные проп-фирмы измеряют просадку по-разному. Дополнительная опция «остывание» может автоматически возобновить защиту через заданное число часов.



Недельный лимит убытка. Тормоз, который предлагают очень немногие инструменты.



Дневная фиксация прибыли. Опционально: когда счёт достигает дневной цели по прибыли, Guardian может закрыть день и не дать вернуть заработанное рынку.



ПРЕСЕТЫ ПРОП-ФИРМ — ОДИН КЛИК



Один параметр выбирает готовый пресет: FTMO, FundedNext, The5ers, E8, Topstep или MFF. Каждый пресет загружает правильные дневные и максимальные лимиты и, что важно, правильный тип измерения просадки для этой фирмы. Параметр «буфер безопасности» позволяет Guardian сработать до официальной черты фирмы, чтобы проскальзывание не стоило вам челленджа. Режим Custom даёт полный ручной контроль.



ПЯТЬ УРОВНЕЙ ПРИНУЖДЕНИЯ — ВАША ФИЛОСОФИЯ, ВАШ ВЫБОР



Только оповещение. Guardian наблюдает и отправляет предупреждения на телефон: сначала на раннем пороге, который вы настроите, затем на самом лимите. Он ничего не закрывает. Полный контроль остаётся за вами.

Мягкое снижение риска. При срабатывании Guardian закрывает только часть экспозиции, начиная с худших позиций, в заданном вами проценте. Кровотечение уменьшается, а часть позиции сохраняет шанс на восстановление.

Закрыть всё. Всё в зоне действия закрывается один раз при срабатывании.

Нейтрализация. Закрыть всё, и каждая новая позиция, которую другой робот откроет во время остановки, также закрывается.

Ядерный. Закрыть всё, затем закрыть все остальные графики терминала, что полностью удаляет советники-нарушители. Предназначен для счетов, где нарушение лимита в любом случае означает дисквалификацию.

Дополнительная опция ограничивает закрытие только убыточными позициями — прибыльные сделки продолжают работать.



ЗАЩИТА, КОТОРОЙ НЕТ У БОЛЬШИНСТВА УТИЛИТ



Новостная блокировка. Guardian блокирует новую торговлю и может опционально закрывать позиции вокруг важных новостей по USD, используя встроенный экономический календарь платформы. Без внешних сайтов, без настройки.



Защита от хаоса. Когда волатильность выходит далеко за пределы своего недавнего нормального диапазона, Guardian может закрыть позиции и переждать, пока условия не успокоятся.



Праздничная защита. Опциональное отключение в конце года и пользовательский список дат, в которые счёт остаётся без позиций, плюс час закрытия всех сделок в пятницу.



И ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ



Ранние предупреждения на телефон при настраиваемом проценте каждого лимита, чтобы вы могли действовать раньше Guardian. Обнаружение позиций без стоп-лосса с опциональной автоматической установкой аварийного стоп-лосса. Кнопка паники на графике, закрывающая всё одним нажатием. Ограничение числа позиций с автоматическим сокращением и сигнал по суммарному объёму лотов. Сохранение состояния: пик эквити, дневная точка отсчёта и статус остановки переживают перезапуск терминала. Публикуемая глобальная переменная, которую любой совместимый советник может читать, чтобы уважать остановку. Живая панель со статусом, точным остатком до каждого лимита в деньгах и недельным результатом.



ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ



Стоп-лосс защищает сделку. Guardian защищает счёт. Это разные уровни, и большинство крахов счетов происходит в разрыве между ними.



Guardian ограничивает убытки. Он не может создавать прибыль. Если ваши роботы стабильно теряют деньги, Guardian быстро сделает это видимым и удержит ущерб под контролем — но замена этих роботов остаётся вашим решением. Мы говорим это прямо, потому что не стоит покупать защиту, ожидая от неё стратегию.



Платформа не позволяет одному советнику отключить другого. Guardian действует закрытием позиций, а в ядерном режиме — закрытием графиков, что действительно удаляет другие советники. Роботы могут продолжать попытки торговать; Guardian продолжает их нейтрализовать и уведомляет вас.



Лимиты — это триггеры, а не гарантии. Исполнение занимает реальное время, и на быстром рынке итоговая цена закрытия может оказаться немного за вашей чертой. Используйте буфер безопасности, если лимит вашей фирмы абсолютен.



Бесплатная демо-версия работает только в тестере стратегий, который загружает по одному советнику за раз и потому не может показать, как Guardian защищает других роботов. Демо показывает панель и параметры. Видео в разделе скриншотов показывает работу Guardian на живом счёте рядом с реальным торговым роботом.



Guardian никогда не открывает сделки. В нём нет ни одной строки логики входа.



БЫСТРЫЙ СТАРТ ЗА 60 СЕКУНД



Прикрепите Guardian Account Protector к любому одному графику. Символ и таймфрейм этого графика не имеют значения. Используйте только один экземпляр на счёт.

Выберите пресет проп-фирмы или оставьте Custom и задайте собственные лимиты дневного убытка и максимальной просадки.

Выберите уровень принуждения. Если не уверены — начните с Нейтрализации.

Включите «Разрешить алготрейдинг» и убедитесь, что панель показывает PROTECTING.

Опционально: укажите ваш MetaQuotes ID в настройках платформы, чтобы получать предупреждения Guardian на телефон.



Работает с любым брокером, любым символом, двухзначными и трёхзначными котировками, хедж-счетами, рядом с любыми советниками и ручной торговлей. Совместим с VPS.



Поддержка — через комментарии к продукту и чат MQL5. Ответы в течение 24 часов.



Создано Skyyard, Дубай. Мы публикуем то, что можем доказать.

