The Guardian Account Protector

Guardian Account Protector — ремень безопасности для вашего торгового счёта

У ваших роботов нет тормозов. Guardian — это тормоза.

Guardian не открывает сделки. В нём нет сетки, нет мартингейла и нет никакой логики входа. Он выполняет одну задачу с полной дисциплиной: следит за ВСЕМ вашим счётом и обеспечивает соблюдение установленных вами лимитов риска, чтобы ни один робот, ни одна стратегия и ни один неудачный день не смогли уничтожить ваш баланс.

Представьте ремень безопасности для водителя. Ремень не управляет автомобилем и не делает водителя лучше. Но когда на скорости что-то идёт не так, именно он отделяет неудачный день от полной катастрофы. У каждого трейдера есть стоп-лоссы на сделках. Почти ни у кого нет ремня безопасности на самом счёте. Guardian — этот ремень.

ОДИН GUARDIAN — ВСЕ ВАШИ РОБОТЫ

Прикрепите Guardian к любому одному графику, и он будет защищать весь счёт, сколько бы роботов вы ни использовали. Один робот или десять, золото и форекс вместе, плюс ваши ручные сделки — Guardian видит каждую позицию из одной точки, потому что он следит за эквити счёта, а не за графиком. Не имеет значения, какой советник открыл позицию и на каком символе. Если счёт пересекает ваш лимит, Guardian действует.

ПОЧЕМУ МЫ ЕГО СОЗДАЛИ

Прежде чем создать Guardian, мы протестировали в стресс-условиях несколько самых популярных торговых роботов на одинаковых настройках. Картина всегда была одна: стоп-лоссы на каждой сделке — и ничего, что следило бы за счётом в целом. Десять идеально сработавших стоп-лоссов за день — это всё равно день с десятью убытками. Одна система стёрла весь тестовый баланс, хотя у каждой отдельной сделки была своя защита. Счёт — это слепая зона. Guardian её закрывает.

ЧТО КОНТРОЛИРУЕТ GUARDIAN

Дневной лимит убытка. Задайте его в процентах от эквити на начало дня, в фиксированной сумме или обоими способами. При достижении лимита Guardian действует согласно выбранному уровню принуждения и блокирует торговлю до следующего дня. В полночь он автоматически перезаряжается.

Остановка по максимальной просадке. Измеряется либо от пика эквити (скользящая), либо от начального баланса (статическая). Это различие важно: разные проп-фирмы измеряют просадку по-разному. Дополнительная опция «остывание» может автоматически возобновить защиту через заданное число часов.

Недельный лимит убытка. Тормоз, который предлагают очень немногие инструменты.

Дневная фиксация прибыли. Опционально: когда счёт достигает дневной цели по прибыли, Guardian может закрыть день и не дать вернуть заработанное рынку.

ПРЕСЕТЫ ПРОП-ФИРМ — ОДИН КЛИК

Один параметр выбирает готовый пресет: FTMO, FundedNext, The5ers, E8, Topstep или MFF. Каждый пресет загружает правильные дневные и максимальные лимиты и, что важно, правильный тип измерения просадки для этой фирмы. Параметр «буфер безопасности» позволяет Guardian сработать до официальной черты фирмы, чтобы проскальзывание не стоило вам челленджа. Режим Custom даёт полный ручной контроль.

ПЯТЬ УРОВНЕЙ ПРИНУЖДЕНИЯ — ВАША ФИЛОСОФИЯ, ВАШ ВЫБОР

Только оповещение. Guardian наблюдает и отправляет предупреждения на телефон: сначала на раннем пороге, который вы настроите, затем на самом лимите. Он ничего не закрывает. Полный контроль остаётся за вами.
Мягкое снижение риска. При срабатывании Guardian закрывает только часть экспозиции, начиная с худших позиций, в заданном вами проценте. Кровотечение уменьшается, а часть позиции сохраняет шанс на восстановление.
Закрыть всё. Всё в зоне действия закрывается один раз при срабатывании.
Нейтрализация. Закрыть всё, и каждая новая позиция, которую другой робот откроет во время остановки, также закрывается.
Ядерный. Закрыть всё, затем закрыть все остальные графики терминала, что полностью удаляет советники-нарушители. Предназначен для счетов, где нарушение лимита в любом случае означает дисквалификацию.
Дополнительная опция ограничивает закрытие только убыточными позициями — прибыльные сделки продолжают работать.

ЗАЩИТА, КОТОРОЙ НЕТ У БОЛЬШИНСТВА УТИЛИТ

Новостная блокировка. Guardian блокирует новую торговлю и может опционально закрывать позиции вокруг важных новостей по USD, используя встроенный экономический календарь платформы. Без внешних сайтов, без настройки.

Защита от хаоса. Когда волатильность выходит далеко за пределы своего недавнего нормального диапазона, Guardian может закрыть позиции и переждать, пока условия не успокоятся.

Праздничная защита. Опциональное отключение в конце года и пользовательский список дат, в которые счёт остаётся без позиций, плюс час закрытия всех сделок в пятницу.

И ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Ранние предупреждения на телефон при настраиваемом проценте каждого лимита, чтобы вы могли действовать раньше Guardian. Обнаружение позиций без стоп-лосса с опциональной автоматической установкой аварийного стоп-лосса. Кнопка паники на графике, закрывающая всё одним нажатием. Ограничение числа позиций с автоматическим сокращением и сигнал по суммарному объёму лотов. Сохранение состояния: пик эквити, дневная точка отсчёта и статус остановки переживают перезапуск терминала. Публикуемая глобальная переменная, которую любой совместимый советник может читать, чтобы уважать остановку. Живая панель со статусом, точным остатком до каждого лимита в деньгах и недельным результатом.

ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

Стоп-лосс защищает сделку. Guardian защищает счёт. Это разные уровни, и большинство крахов счетов происходит в разрыве между ними.

Guardian ограничивает убытки. Он не может создавать прибыль. Если ваши роботы стабильно теряют деньги, Guardian быстро сделает это видимым и удержит ущерб под контролем — но замена этих роботов остаётся вашим решением. Мы говорим это прямо, потому что не стоит покупать защиту, ожидая от неё стратегию.

Платформа не позволяет одному советнику отключить другого. Guardian действует закрытием позиций, а в ядерном режиме — закрытием графиков, что действительно удаляет другие советники. Роботы могут продолжать попытки торговать; Guardian продолжает их нейтрализовать и уведомляет вас.

Лимиты — это триггеры, а не гарантии. Исполнение занимает реальное время, и на быстром рынке итоговая цена закрытия может оказаться немного за вашей чертой. Используйте буфер безопасности, если лимит вашей фирмы абсолютен.

Бесплатная демо-версия работает только в тестере стратегий, который загружает по одному советнику за раз и потому не может показать, как Guardian защищает других роботов. Демо показывает панель и параметры. Видео в разделе скриншотов показывает работу Guardian на живом счёте рядом с реальным торговым роботом.

Guardian никогда не открывает сделки. В нём нет ни одной строки логики входа.

БЫСТРЫЙ СТАРТ ЗА 60 СЕКУНД

Прикрепите Guardian Account Protector к любому одному графику. Символ и таймфрейм этого графика не имеют значения. Используйте только один экземпляр на счёт.
Выберите пресет проп-фирмы или оставьте Custom и задайте собственные лимиты дневного убытка и максимальной просадки.
Выберите уровень принуждения. Если не уверены — начните с Нейтрализации.
Включите «Разрешить алготрейдинг» и убедитесь, что панель показывает PROTECTING.
Опционально: укажите ваш MetaQuotes ID в настройках платформы, чтобы получать предупреждения Guardian на телефон.

Работает с любым брокером, любым символом, двухзначными и трёхзначными котировками, хедж-счетами, рядом с любыми советниками и ручной торговлей. Совместим с VPS.

Поддержка — через комментарии к продукту и чат MQL5. Ответы в течение 24 часов.

Создано Skyyard, Дубай. Мы публикуем то, что можем доказать.


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ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
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