FxTools



Это универсальная торговая панель для MT5. Она помогает рассчитывать риск на сделку, быстро открывать ордера, управлять позициями с частичным закрытием, трейлинг-стопом, сеткой, мартингейлом, восстановлением и безубытком, а также анализировать индикаторы и использовать другие полезные инструменты.



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Дополнительные материалы и инструкции

Руководство по панели и индикаторам – Руководство по открытию, закрытию и фильтрам – Руководство по трейлу, сетке и мартингейлу – Руководство по восстановлению и безубытку

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Уровни на графике

Показывает на графике линии входа, Stop Loss и Take Profit.

С этой функцией легко задать новый ордер и увидеть его уровни до открытия.

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Управление рисками

Рассчитывает объём лота для нового ордера по выбранному методу риска и размеру Stop Loss.

Позволяет задать любой Stop Loss и при этом держать риск под контролем.

Метод расчёта лота – выберите, как рассчитывается объём:

Фиксированный лот

Риск % от баланса

Риск % от эквити

Прибыль % от баланса

Прибыль % от эквити

Уменьшение по прибыли

Фиксированный лот на баланс

Сумма в валюте

В полях Risk / Lot задайте нужное значение. Рассчитанный лот автоматически появляется в поле Lot.

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R/TP и R/SL

Задаёт соотношение Take Profit к Stop Loss.

Это позволяет задать размер прибыли относительно убытка.

Например:

1 : 1 – TP = SL

– TP = SL 2 : 1 – TP в два раза больше SL

RR – включение/выключение блокировки соотношения.

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Управление ордерами

Панель поддерживает рыночные и отложенные ордера.

Частичное закрытие – (вручную и автоматически) закрытие части позиции по лоту или проценту на уровне до 8 TP и 8 SL.

– закрытие части позиции по лоту или проценту на уровне до 8 TP и 8 SL. Trailing Stop – 6 режимов (Fixed Distance, ATR, MA, Parabolic SAR, Candles High/Low, By Profit).

– 6 режимов (Fixed Distance, ATR, MA, Parabolic SAR, Candles High/Low, By Profit). Breakeven – перевод Stop Loss на уровень без убытка.

– перевод Stop Loss на уровень без убытка. Grid – (вручную и автоматически) открытие дополнительных ордеров по дистанции (Fixed, ATR, MA, Bollinger Bands, Time, Manual).

– открытие дополнительных ордеров по дистанции (Fixed, ATR, MA, Bollinger Bands, Time, Manual). Martingale – (вручную и автоматически) масштабирование объёма и дистанции теми же методами шага.

– (вручную и автоматически) масштабирование объёма и дистанции теми же методами шага. Recovery Zone – (вручную и автоматически) управление восстановлением позиций в просадке.

– управление восстановлением позиций в просадке. Опции закрытия – (вручную и автоматически) закрытие по типу ордера, по прибыли/убытку или при достижении цели.

– закрытие по типу ордера, по прибыли/убытку или при достижении цели. Prop Firm / News / Time Filters – блокировка или контроль торговли вокруг новостей, по правилам проп-фирм и сессиям.

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Анализ индикаторов

Загрузите любой индикатор, чтобы видеть его по всем символам в простой таблице.

Рассчитайте, как получить лучший балл для входа и выхода по каждому индикатору.

Оценивайте сигналы Entry / Exit по символам для всех выбранных индикаторов в совокупности.

Показывайте историю сигналов на графике.

Настраивайте расчёты и значки отображения Buy / Sell.

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Дополнительные функции