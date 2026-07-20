FXTools

4.5

FxTools

Это универсальная торговая панель для MT5. Она помогает рассчитывать риск на сделку, быстро открывать ордера, управлять позициями с частичным закрытием, трейлинг-стопом, сеткой, мартингейлом, восстановлением и безубытком, а также анализировать индикаторы и использовать другие полезные инструменты.

Ссылка на демо-версию

Дополнительные материалы и инструкции

Руководство по панели и индикаторамРуководство по открытию, закрытию и фильтрамРуководство по трейлу, сетке и мартингейлуРуководство по восстановлению и безубытку

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Уровни на графике

Показывает на графике линии входа, Stop Loss и Take Profit.

С этой функцией легко задать новый ордер и увидеть его уровни до открытия.

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Управление рисками

Рассчитывает объём лота для нового ордера по выбранному методу риска и размеру Stop Loss.

Позволяет задать любой Stop Loss и при этом держать риск под контролем.

Метод расчёта лота – выберите, как рассчитывается объём:

  • Фиксированный лот
  • Риск % от баланса
  • Риск % от эквити
  • Прибыль % от баланса
  • Прибыль % от эквити
  • Уменьшение по прибыли
  • Фиксированный лот на баланс
  • Сумма в валюте

В полях Risk / Lot задайте нужное значение. Рассчитанный лот автоматически появляется в поле Lot.

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R/TP и R/SL

Задаёт соотношение Take Profit к Stop Loss.

Это позволяет задать размер прибыли относительно убытка.

Например:

  • 1 : 1 – TP = SL
  • 2 : 1 – TP в два раза больше SL

RR – включение/выключение блокировки соотношения.

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Управление ордерами

Панель поддерживает рыночные и отложенные ордера.

  • Частичное закрытие (вручную и автоматически) закрытие части позиции по лоту или проценту на уровне до 8 TP и 8 SL.
  • Trailing Stop – 6 режимов (Fixed Distance, ATR, MA, Parabolic SAR, Candles High/Low, By Profit).
  • Breakeven – перевод Stop Loss на уровень без убытка.
  • Grid (вручную и автоматически) открытие дополнительных ордеров по дистанции (Fixed, ATR, MA, Bollinger Bands, Time, Manual).
  • Martingale – (вручную и автоматически) масштабирование объёма и дистанции теми же методами шага.
  • Recovery Zone (вручную и автоматически) управление восстановлением позиций в просадке.
  • Опции закрытия (вручную и автоматически) закрытие по типу ордера, по прибыли/убытку или при достижении цели.
  • Prop Firm / News /  Time Filters – блокировка или контроль торговли вокруг новостей, по правилам проп-фирм и сессиям.

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Анализ индикаторов

  • Загрузите любой индикатор, чтобы видеть его по всем символам в простой таблице.
  • Рассчитайте, как получить лучший балл для входа и выхода по каждому индикатору.
  • Оценивайте сигналы Entry / Exit по символам для всех выбранных индикаторов в совокупности.
  • Показывайте историю сигналов на графике.
  • Настраивайте расчёты и значки отображения Buy / Sell.

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Дополнительные функции

  • Смена символа – смена текущего символа графика с панели (или переход по списку Prev / Next).
  • Режим помощи – подробные подсказки при наведении на каждый элемент управления, с QR-кодом на нужный раздел блога.
  • Окно информации – статистика, данные счёта и символа.
  • Уведомления – оповещения о торговых событиях на телефон, во всплывающих окнах и по email.
  • Скриншот – быстрый снимок графика из свёрнутой панели.
  • Профили – сохранение, загрузка и удаление настроек панели.
Отзывы 2
Bruno Lec
200
Bruno Lec 2026.07.28 08:50 
 

Bonjour, vraiment sympa comme outil. Il y a tout.

COcololo97470
35
COcololo97470 2026.07.28 12:05 
 

FXTools est un tableau de bord MT5 incroyablement complet. La gestion du risque automatique et la visualisation des niveaux sur le graphique simplifient énormément la prise de décision. Les options de clôture partielle et le Trailing Stop permettent une gestion de position très professionnelle. C'est un outil robuste et indispensable pour sécuriser son trading. Je recommande !"

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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Фильтр:
COcololo97470
35
COcololo97470 2026.07.28 12:05 
 

FXTools est un tableau de bord MT5 incroyablement complet. La gestion du risque automatique et la visualisation des niveaux sur le graphique simplifient énormément la prise de décision. Les options de clôture partielle et le Trailing Stop permettent une gestion de position très professionnelle. C'est un outil robuste et indispensable pour sécuriser son trading. Je recommande !"

Bruno Lec
200
Bruno Lec 2026.07.28 08:50 
 

Bonjour, vraiment sympa comme outil. Il y a tout.

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