FXTools
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BahramiradMost Advanced Dashboard for manual trading in Metatrader
Guide on how each section of dashboard works:
Part1 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/765909
- Версия: 1.30
- Обновлено: 31 июля 2026
- Активации: 20
FxTools
Это универсальная торговая панель для MT5. Она помогает рассчитывать риск на сделку, быстро открывать ордера, управлять позициями с частичным закрытием, трейлинг-стопом, сеткой, мартингейлом, восстановлением и безубытком, а также анализировать индикаторы и использовать другие полезные инструменты.
Ссылка на демо-версию
Дополнительные материалы и инструкции
Руководство по панели и индикаторам – Руководство по открытию, закрытию и фильтрам – Руководство по трейлу, сетке и мартингейлу – Руководство по восстановлению и безубытку
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Уровни на графике
Показывает на графике линии входа, Stop Loss и Take Profit.
С этой функцией легко задать новый ордер и увидеть его уровни до открытия.
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Управление рисками
Рассчитывает объём лота для нового ордера по выбранному методу риска и размеру Stop Loss.
Позволяет задать любой Stop Loss и при этом держать риск под контролем.
Метод расчёта лота – выберите, как рассчитывается объём:
- Фиксированный лот
- Риск % от баланса
- Риск % от эквити
- Прибыль % от баланса
- Прибыль % от эквити
- Уменьшение по прибыли
- Фиксированный лот на баланс
- Сумма в валюте
В полях Risk / Lot задайте нужное значение. Рассчитанный лот автоматически появляется в поле Lot.
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R/TP и R/SL
Задаёт соотношение Take Profit к Stop Loss.
Это позволяет задать размер прибыли относительно убытка.
Например:
- 1 : 1 – TP = SL
- 2 : 1 – TP в два раза больше SL
RR – включение/выключение блокировки соотношения.
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Управление ордерами
Панель поддерживает рыночные и отложенные ордера.
- Частичное закрытие – (вручную и автоматически) закрытие части позиции по лоту или проценту на уровне до 8 TP и 8 SL.
- Trailing Stop – 6 режимов (Fixed Distance, ATR, MA, Parabolic SAR, Candles High/Low, By Profit).
- Breakeven – перевод Stop Loss на уровень без убытка.
- Grid – (вручную и автоматически) открытие дополнительных ордеров по дистанции (Fixed, ATR, MA, Bollinger Bands, Time, Manual).
- Martingale – (вручную и автоматически) масштабирование объёма и дистанции теми же методами шага.
- Recovery Zone – (вручную и автоматически) управление восстановлением позиций в просадке.
- Опции закрытия – (вручную и автоматически) закрытие по типу ордера, по прибыли/убытку или при достижении цели.
- Prop Firm / News / Time Filters – блокировка или контроль торговли вокруг новостей, по правилам проп-фирм и сессиям.
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Анализ индикаторов
- Загрузите любой индикатор, чтобы видеть его по всем символам в простой таблице.
- Рассчитайте, как получить лучший балл для входа и выхода по каждому индикатору.
- Оценивайте сигналы Entry / Exit по символам для всех выбранных индикаторов в совокупности.
- Показывайте историю сигналов на графике.
- Настраивайте расчёты и значки отображения Buy / Sell.
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Дополнительные функции
- Смена символа – смена текущего символа графика с панели (или переход по списку Prev / Next).
- Режим помощи – подробные подсказки при наведении на каждый элемент управления, с QR-кодом на нужный раздел блога.
- Окно информации – статистика, данные счёта и символа.
- Уведомления – оповещения о торговых событиях на телефон, во всплывающих окнах и по email.
- Скриншот – быстрый снимок графика из свёрнутой панели.
- Профили – сохранение, загрузка и удаление настроек панели.
Bonjour, vraiment sympa comme outil. Il y a tout.