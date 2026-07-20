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这是一款功能齐全的 MT5 交易面板。它可帮助计算每笔交易风险、快速开单，并通过部分平仓、追踪止损、网格、马丁格尔、回本与保本管理持仓，还提供指标分析及其他实用工具。



演示版链接

附加资料与说明

面板与指标指南 – 开仓、平仓与过滤器指南 – 追踪、网格与马丁格尔指南 – 回本与保本指南

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图表上的水平线

在图表上显示入场、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）线。

借助此功能，可轻松设置新订单并在开仓前查看其水平。

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风险管理

根据所选风险方法和止损大小，计算新订单的手数。

可设置任意止损，同时保持风险可控。

手数计算方法 – 选择如何计算成交量：

固定手数

余额风险 %

净值风险 %

余额收益 %

净值收益 %

按盈利减少

按余额固定手数

货币金额

在 Risk / Lot 字段中设置所需数值。计算出的手数会自动显示在 Lot 框中。

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R/TP 与 R/SL

设置止盈与止损的比例关系。

可按亏损规模相对设定盈利规模。

例如：

1 : 1 – TP = SL

– TP = SL 2 : 1 – TP 为 SL 的两倍

RR – 开启/关闭比例锁定控件。

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订单管理

面板支持市价单和挂单。

部分平仓 – （手动与自动） 按手数或百分比部分平仓，最多支持 8 个 TP 和 8 个 SL 水平。

– 按手数或百分比部分平仓，最多支持 8 个 TP 和 8 个 SL 水平。 Trailing Stop – 6 种模式（Fixed Distance、ATR、MA、Parabolic SAR、Candles High/Low、By Profit）。

– 6 种模式（Fixed Distance、ATR、MA、Parabolic SAR、Candles High/Low、By Profit）。 Breakeven – 将止损移至无亏损水平。

– 将止损移至无亏损水平。 Grid – （手动与自动） 按距离开立追加订单（Fixed、ATR、MA、Bollinger Bands、Time、Manual）。

– 按距离开立追加订单（Fixed、ATR、MA、Bollinger Bands、Time、Manual）。 Martingale – （手动与自动）用相同间距方法缩放成交量与距离。

– （手动与自动）用相同间距方法缩放成交量与距离。 Recovery Zone – （手动与自动） 对回撤持仓进行回本管理。

– 对回撤持仓进行回本管理。 平仓选项 – （手动与自动） 按订单类型、盈亏或达到目标时平仓。

– 按订单类型、盈亏或达到目标时平仓。 Prop Firm / News / Time Filters – 在新闻、自营规则和交易时段附近阻止或控制交易。

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指标分析

加载任意指标，在简易表格中查看所有品种的情况。

计算每个指标入场与出场的最佳评分方式。

对您设置的全部指标，跨品种综合评分 Entry / Exit 信号。

在图表上显示信号历史。

配置计算方式并显示 Buy / Sell 图标。

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附加功能