FXTools
- 实用工具
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BahramiradMost Advanced Dashboard for manual trading in Metatrader
Guide on how each section of dashboard works:
Part1 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/765909
- 版本: 1.30
- 更新: 31 七月 2026
- 激活: 20
FxTools
这是一款功能齐全的 MT5 交易面板。它可帮助计算每笔交易风险、快速开单，并通过部分平仓、追踪止损、网格、马丁格尔、回本与保本管理持仓，还提供指标分析及其他实用工具。
演示版链接
附加资料与说明
面板与指标指南 – 开仓、平仓与过滤器指南 – 追踪、网格与马丁格尔指南 – 回本与保本指南
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图表上的水平线
在图表上显示入场、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）线。
借助此功能，可轻松设置新订单并在开仓前查看其水平。
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风险管理
根据所选风险方法和止损大小，计算新订单的手数。
可设置任意止损，同时保持风险可控。
手数计算方法 – 选择如何计算成交量：
- 固定手数
- 余额风险 %
- 净值风险 %
- 余额收益 %
- 净值收益 %
- 按盈利减少
- 按余额固定手数
- 货币金额
在 Risk / Lot 字段中设置所需数值。计算出的手数会自动显示在 Lot 框中。
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R/TP 与 R/SL
设置止盈与止损的比例关系。
可按亏损规模相对设定盈利规模。
例如：
- 1 : 1 – TP = SL
- 2 : 1 – TP 为 SL 的两倍
RR – 开启/关闭比例锁定控件。
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订单管理
面板支持市价单和挂单。
- 部分平仓 – （手动与自动）按手数或百分比部分平仓，最多支持 8 个 TP 和 8 个 SL 水平。
- Trailing Stop – 6 种模式（Fixed Distance、ATR、MA、Parabolic SAR、Candles High/Low、By Profit）。
- Breakeven – 将止损移至无亏损水平。
- Grid – （手动与自动） 按距离开立追加订单（Fixed、ATR、MA、Bollinger Bands、Time、Manual）。
- Martingale – （手动与自动）用相同间距方法缩放成交量与距离。
- Recovery Zone – （手动与自动） 对回撤持仓进行回本管理。
- 平仓选项 – （手动与自动） 按订单类型、盈亏或达到目标时平仓。
- Prop Firm / News / Time Filters – 在新闻、自营规则和交易时段附近阻止或控制交易。
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指标分析
- 加载任意指标，在简易表格中查看所有品种的情况。
- 计算每个指标入场与出场的最佳评分方式。
- 对您设置的全部指标，跨品种综合评分 Entry / Exit 信号。
- 在图表上显示信号历史。
- 配置计算方式并显示 Buy / Sell 图标。
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附加功能
- 品种切换 – 从面板更改当前图表品种（或使用 Prev / Next 在列表中切换）。
- 帮助模式 – 悬停即可查看每个控件的详细提示，并带有指向对应博客章节的二维码。
- 信息窗口 – 统计、账户与品种详情。
- 通知 – 交易事件的手机、弹窗与邮件提醒。
- 截图 – 从最小化工具栏快速截取图表。
- 配置文件 – 保存、加载和删除面板设置。
Bonjour, vraiment sympa comme outil. Il y a tout.