Wonder 8 MT4

Wonder 8 属于 Wonder 系列，这些策略选自我自己的投资组合。

在 H1 周期交易 USDJPY，使用带自适应波动率过滤器的趋势衰竭模型。

它是什么，不是什么

每笔交易都带固定止损和止盈，风险始终明确。

无网格、无马丁格尔、无加仓摊平。同时只持一单，占用保证金低。

无神经网络、无人工智能、无量子字眼。基于规则、经过测试且诚实的系统。

无需优化：默认设置就是测试过的设置。

如何构建

系统化流程，而非对单一图表的曲线拟合：遗传生成、在从未用于构建的数据上验证、其他市场检验、点差压力和蒙特卡洛。2026 年用近期数据再次复核。

回测（固定 0.01 手，99% 建模质量）

2020-2026：149 笔交易，盈利因子 1.74，收益/回撤 7.4

最近 24 个月：37 笔交易，盈利因子 1.13

回测不是承诺。真实结果取决于你的经纪商，会有差异。

如何测试：打开 USDJPY H1 图表，默认设置，Every tick 或 1 minute OHLC。0.01 手 500 美元即可。

参数：mmLots（固定手数）、资金管理固定或按百分比、MagicNumber、ExitOnFriday。

本产品免费，是系列的入口。各 Wonder 彼此不相关，可作为组合协同运行。 同时提供 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 版本。

支持在 MQL5 上，通过评论或私信。