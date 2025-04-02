QB3 Gold Multi Strategy — только для XAUUSD

⚠ ВАЖНО: Данный советник разработан и откалиброван исключительно для XAUUSD (золото). На других символах советник не запустится.

QB3 — это мульти-стратегический советник, который объединяет три независимых сигнальных компонента в единый взвешенный показатель, вместо использования одной стратегии:

Трендовый компонент — основан на соотношении быстрой и медленной скользящих средних

— основан на соотношении быстрой и медленной скользящих средних Компонент пробоя (Breakout) — определяет выход цены за пределы недавнего канала максимума/минимума

— определяет выход цены за пределы недавнего канала максимума/минимума Компонент возврата к среднему (Mean-Reversion) — сочетает экстремумы RSI с положением цены относительно полос Боллинджера

Каждый компонент вносит вклад в итоговый показатель согласно своему весу. Сделка открывается только тогда, когда суммарный показатель превышает установленный порог — то есть для входа должны совпасть несколько рыночных условий одновременно.

Управление рисками

Размер позиции рассчитывается автоматически на основе баланса счёта и фиксированного процента риска на сделку

Дневной лимит убытка: торговля останавливается до конца дня при достижении заданного процента потерь

Максимальное количество одновременных позиций настраивается

Входные параметры

InpTF — рабочий таймфрейм (по умолчанию H1)

— рабочий таймфрейм (по умолчанию H1) InpMagic — магический номер для идентификации сделок

— магический номер для идентификации сделок InpRisk — процент риска от баланса на сделку

— процент риска от баланса на сделку InpMaxPos — максимальное количество одновременно открытых позиций

— максимальное количество одновременно открытых позиций InpDayLoss — дневной лимит убытка в процентах

— дневной лимит убытка в процентах InpSL / InpTP — Stop Loss / Take Profit в виде множителей ATR

— Stop Loss / Take Profit в виде множителей ATR InpThr — минимальный суммарный сигнал для открытия сделки

— минимальный суммарный сигнал для открытия сделки InpWT / InpWB / InpWR — веса компонентов Тренд / Пробой / Возврат к среднему

— веса компонентов Тренд / Пробой / Возврат к среднему InpBN — период канала для пробоя

— период канала для пробоя InpMF / InpMS — периоды быстрой / медленной скользящей средней

— периоды быстрой / медленной скользящей средней InpRP / InpROS / InpROB — период RSI, уровни перепроданности и перекупленности

— период RSI, уровни перепроданности и перекупленности InpAN — период ATR

— период ATR InpBBN / InpBBD — период и отклонение полос Боллинджера

Рекомендуется протестировать на демо-счёте перед использованием на реальном счёте. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем.