QB3 Gold Multi Strategy

QB3 Gold Multi Strategy — только для XAUUSD

⚠ ВАЖНО: Данный советник разработан и откалиброван исключительно для XAUUSD (золото). На других символах советник не запустится.

QB3 — это мульти-стратегический советник, который объединяет три независимых сигнальных компонента в единый взвешенный показатель, вместо использования одной стратегии:

  • Трендовый компонент — основан на соотношении быстрой и медленной скользящих средних
  • Компонент пробоя (Breakout) — определяет выход цены за пределы недавнего канала максимума/минимума
  • Компонент возврата к среднему (Mean-Reversion) — сочетает экстремумы RSI с положением цены относительно полос Боллинджера

Каждый компонент вносит вклад в итоговый показатель согласно своему весу. Сделка открывается только тогда, когда суммарный показатель превышает установленный порог — то есть для входа должны совпасть несколько рыночных условий одновременно.

Управление рисками

  • Размер позиции рассчитывается автоматически на основе баланса счёта и фиксированного процента риска на сделку
  • Дневной лимит убытка: торговля останавливается до конца дня при достижении заданного процента потерь
  • Максимальное количество одновременных позиций настраивается

Входные параметры

  • InpTF — рабочий таймфрейм (по умолчанию H1)
  • InpMagic — магический номер для идентификации сделок
  • InpRisk — процент риска от баланса на сделку
  • InpMaxPos — максимальное количество одновременно открытых позиций
  • InpDayLoss — дневной лимит убытка в процентах
  • InpSL / InpTP — Stop Loss / Take Profit в виде множителей ATR
  • InpThr — минимальный суммарный сигнал для открытия сделки
  • InpWT / InpWB / InpWR — веса компонентов Тренд / Пробой / Возврат к среднему
  • InpBN — период канала для пробоя
  • InpMF / InpMS — периоды быстрой / медленной скользящей средней
  • InpRP / InpROS / InpROB — период RSI, уровни перепроданности и перекупленности
  • InpAN — период ATR
  • InpBBN / InpBBD — период и отклонение полос Боллинджера

Рекомендуется протестировать на демо-счёте перед использованием на реальном счёте. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем.

Рекомендуем также
Simple Scalping EA MT5
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
Simple Scalping EA MT5 Adaptive Volatility Trading System Simple Scalping EA MT5 is a precision-engineered automated trading system designed for disciplined, rule-based execution across Forex and Gold markets. It combines trend-following logic with momentum confirmation to deliver structured trade entries while maintaining strict risk control and broker-compliant execution. The EA is fully configurable, allowing traders to adjust parameters and adapt the strategy to their own trading preference
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Эксперты
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Meridian Edge Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
MERIDIAN EDGE v1.0 — Institutional Series Worldinversor 2026 | Expert Advisor for MetaTrader 5 Meridian Edge v1.0 is an institutional-grade Expert Advisor that combines artificial intelligence, advanced quantitative analysis, and structural market recognition in a single autonomous execution engine. Designed for demanding traders seeking consistency and operational robustness. Artificial Intelligence Engine The core of the system integrates a bidirectional BiLSTM (Bidirectional Long Sho
Chiron Xau EA
Umut Bozkale
Эксперты
CHIRON XAU EA Мудрый лучник рынка золота Я — Chiron XAU EA , полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото) . Вдохновленный Хироном — легендарным мастером стратегии и точности, я не преследую каждое движение рынка и не открываю сделки импульсивно. Моя задача проста: находить сделки с высокой вероятностью успеха, строго контролировать риск и действовать в соответствии с заранее определёнными математическими правилами. Пок
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Mizan Bull G2 MT5
Xasan Soatov
Эксперты
MIZAN BULL G2 (MT5) — Quantum Trend Sniper Mizan Bull G2 — это элитный снайпер для золота (XAUUSD), запрограммированный на Покупки (BUY) . В отличие от сеточников, этот алгоритм не набирает кучу сделок. Он ждет идеального момента, когда цена упадет к "Золотой Линии" (Kursi), и наносит точный удар по тренду. СТАТИСТИКА (V19): Profit Factor: 24.0+ Win Rate: > 95% Логика: Trend Sniper ($100 Profit) + Safe Flat ($20 Profit). ️ ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!) ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: НЕ ОТПРАВЛ
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Эксперты
Торговый робот X Forts Советник скальпер  X Forts  предназначен для торговли фьючерсами на российском срочном рынке ФОРТС (РТС, Сбербанк, Газпром, Рубль и т.д.). Основные инструменты - фьючерс на индекс  RTS, SBRF. Рекомендуемые таймфреймы M1-M6. Советник не использует усреднения. У каждой сделки есть свой стоплосс.  Размер необходимого ГО для тестов и торговли по выбранному инструменту берется из кода инструмента.  Настройки торгового робота: SL - стоплосс Lots- лот для торговли Pos_Market -
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
Эксперты
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
NeonStrike AI EA
Golibjon Ergashev
2 (1)
Эксперты
NeonStrike: Детерминированная архитектура институционального уровня В современной финансовой парадигме, характеризующейся высокой степенью рыночной энтропии и фрагментированной ликвидностью, устойчивость торгового алгоритма определяется глубиной его математического фундамента. NeonStrike представляет собой результат интеграции передовых методов количественного анализа и адаптивных механизмов управления капиталом, спроектированный для обеспечения прецизионного исполнения в профессиональной среде.
Mizan G2 Bear Gold
Xasan Soatov
Эксперты
Mizan G2 Bear Gold — это профессиональная торговая система для XAUUSD (Золото) , основанная на авторской логике "Центров Гравитации" (Kursi Pivot) и пробое волатильности. Стратегия работает в двух режимах: Trend Crash (Обвал): Определяет сильные медвежьи движения и входит в рынок вместе с крупным игроком. Shield Rebound (Щит): Использует Боллинджер и RSI для поиска безопасных отскоков. ️ КАТЕГОРИЧЕСКИЕ ЗАПРЕТЫ И ПРАВИЛА: ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ ПРОТИВ ТРЕНДА: Строго запрещается запускать советник ил
EDA Sniper Trade Manager
Minh Tri Nguyen
Эксперты
EDA Sniper Trade Manager is a premium hybrid trading assistant designed for traders who demand strict risk management. Stop relying on emotions and let a smart algorithmic shield protect your capital. Whether you trade manually via the intuitive panel or use the built-in Auto-Trade module, the 6-Layer Protective Guard System (C1-C6) works silently in the background, adapting to market conditions to protect your equity and maximize your winning runs. ️ PREMIUM ON-CHART CONTROL PANEL Execute and
NFP Executioner
Muxlisa Gofurova
Эксперты
️ БИСМИЛЛЯХИР РАХМАНИР РАХИМ ️ "О Аллах, даруй мне силу и уверенность, благослови мои сделки успехом и направь меня к совершенству!" ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://youtu.be/t7_hRs-0YF4?si=_M11kQj0bz1CDo0B ДОМИНИРУЙТЕ НА ВЫСОКОВОЛАТИЛЬНЫХ НОВОСТЯХ С "NFP_NEON_PRO v32.0"! Хватит рисковать своим капиталом при ручной торговле на важных новостях (NFP, CPI, FOMC). Разработанный AZZO TRADE, NFP_Neon_Pro v32.0 — это торговый терминал институционального уровня, работающий на основе Smart Recovery Grid и
Phoenix Midas
Alvaro Albillos Gutierrez
Эксперты
Phoenix Midas is an order-flow Expert Advisor built specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It reads market structure through synthetic order-flow analysis — volume delta, volume profile (POC / value area) and liquidity behaviour — to time entries on two complementary setups, and it manages every trade with a fixed, pre-defined risk. Built-in news filtering and prop-firm risk controls make it suitable for both personal accounts and funded-challenge environments. WHAT IT IS NOT
EXEC Ai
Ciprian-marius Degau
5 (1)
Эксперты
Dual AI Snapshot Intelligence (Claude + GPT) Claude за короткое время приобрёл значительную актуальность, особенно благодаря достижениям в области распознавания паттернов , контекстного интеллекта и анализа сложных рыночных структур. Эта система использует именно этот технологический скачок, применяя Claude в качестве основного аналитического движка для анализа сложной рыночной структуры, ликвидности и динамики волатильности, в то время как OpenAI GPT выступает в роли вторичной инстанции валид
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Эксперты
BLao Gold is the latest version of the gold trading EA, optimized for better performance with significant drawdown. It works on all timeframes, delivers high performance and maintains a simple configuration. It is better to control the EA semi-manually, for example, when the market is in an uptrend, it is better to turn off "Auto Sell" and the EA only executes "BUY". In addition, it has a trend recognition function according to EMA to automatically "BUY" or "SELL" or both. The results obtaine
Gold Sniper Cloud
Edwin Baktian
Эксперты
Gold Sniper Cloud EA (Cloud Trend Strategy) Gold Sniper Cloud EA is an automated trading robot based on the Cloud indicator. It trades only when strong trend conditions are confirmed, helping traders avoid false signals and over-trading. The EA is specially optimized for Gold (XAUUSD) but can also be used on other trending symbols. Main Advantages Fully automated trading Uses multi-confirmation Cloud strategy Smart risk and money management Automatic Stop Loss and Take Profit Optio
FREE
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Эксперты
Sydney - это сложный и новый алгоритм, который использует искусственный интеллект в сочетании с традиционным техническим анализом для прогнозирования будущих движений рынка по символам GBPUSD и USDJPY . Этот советник использует рекуррентные нейронные сети, а именно ячейки с долговременной памятью (Long-Short-Term-Memory), которые обучаются на данных индикаторов технического анализа. Благодаря этому методу советник способен узнать, какие индикаторы наиболее релевантны для будущего движения цены,
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий  двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку . Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тр
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Эксперты
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
Battleship
Ivan Simonika
Эксперты
The EA evaluates price action using a defined historical window combined with a statistical threshold and a degree-of-correction parameter. This three-component configuration controls how the system identifies tradeable conditions — the window sets the scope of analysis, the threshold determines sensitivity, and the correction factor filters marginal signals before execution. The result is a compact, transparent decision mechanism with no hidden layers or adaptive self-modification. Trade Mana
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Эксперты
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Quantum Bullion EA
Kuldeep Pradeep Nikam
Эксперты
Quantum Bullion EA — Automated Trading System for XAUUSD (MT5) Product Overview Quantum Bullion EA is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5 that trades XAUUSD (Gold) on the M30 timeframe . The system applies a combination of momentum, trend-strength, volatility, and price-channel indicators together with automated trade management tools. The EA is designed for traders who prefer a rule-based, indicator-driven approach to market execution. This is our official communication channel for a
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.93 (83)
Эксперты
HFT PropFirm EA MT5 [советник HFT для проп-фирм MT5] также известен как Green Man благодаря своему узнаваемому логотипу от Dilwyn Tng, это торговый робот (Expert Advisor, EA), разработанный специально для прохождения челленджей и оценок проп-фирм (prop firms), которые допускают стратегии высокочастотной торговли (HFT). Теперь Greenman HFT PropFirm EA MT5 полностью автоматический! Бесплатная лицензия на 1 счёт для All-In-One Breakout EA [советник пробоя «всё в одном»] при покупке HFT PropFirm EA
XAU Scalping Pro
Antoine Melhem
Эксперты
XAU SCALPING PRO XAU SCALPING PRO — это автоматический торговый советник, разработанный специально для торговли Gold (XAUUSD) на таймфрейме H1 . Система предназначена для выявления структурированных возможностей на рынке золота и автоматического открытия сделок с последовательным контролем риска. Золото известно своей высокой волатильностью и динамичными ценовыми движениями. XAU SCALPING PRO оптимизирован для работы в таких условиях, сосредотачиваясь на четкой логике входа и дисциплинированном у
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
London Zoo
Sangmo Park
Эксперты
High-risk, high-reward M15 GBP-basket Expert Advisor for MetaTrader 5. London Zoo is built for traders who want one-chart automated GBP-basket execution with locked strategy logic, broker-side trade protection, campaign tracking, and simple named risk modes. The EA runs from one chart, scans the configured GBP basket internally, waits for completed M15 candle conditions, checks exposure and broker conditions, and manages trades with a fixed target and broker-side emergency stop. Important: The e
Hermes Velocity
Widianto Pramana
Эксперты
Hermes Velocity Multi-Pair Grid Scalping EA for MetaTrader 5 A disciplined M5 scalping system with layered order management, built-in spread filtering, and over 10 years of historical testing on major FX pairs. Overview Hermes Velocity is an automated trading system designed for the M5 timeframe. It combines short-term price action entries with a controlled layered order structure to manage position sizing, paired with a trailing stop mechanism to lock in gains and a spread filter to avoid trad
CalcWave
Mohit Kumar
Эксперты
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
VoltBreak
Svitlana Naukhatko
Эксперты
VoltBreak — это алгоритмический торговый советник, основанный на комбинации анализа ценовых аномалий («Ловля фитилей») и динамической волатильности (ATR). Советник ищет моменты, когда рынок тестирует уровень и терпит неудачу (ложный пробой), чтобы войти в сделку по направлению истинного импульса. Версия 1.04 оптимизирована для работы в режиме NETTING, с улучшенной системой управления рисками и защитой от ошибок исполнения ордеров. Логика стратегии Детекция ловушки (Wick Trap): EA анализирует
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв