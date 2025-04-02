QB3 Gold Multi Strategy
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- Версия: 3.0
- Активации: 5
QB3 Gold Multi Strategy — только для XAUUSD
⚠ ВАЖНО: Данный советник разработан и откалиброван исключительно для XAUUSD (золото). На других символах советник не запустится.
QB3 — это мульти-стратегический советник, который объединяет три независимых сигнальных компонента в единый взвешенный показатель, вместо использования одной стратегии:
- Трендовый компонент — основан на соотношении быстрой и медленной скользящих средних
- Компонент пробоя (Breakout) — определяет выход цены за пределы недавнего канала максимума/минимума
- Компонент возврата к среднему (Mean-Reversion) — сочетает экстремумы RSI с положением цены относительно полос Боллинджера
Каждый компонент вносит вклад в итоговый показатель согласно своему весу. Сделка открывается только тогда, когда суммарный показатель превышает установленный порог — то есть для входа должны совпасть несколько рыночных условий одновременно.
Управление рисками
- Размер позиции рассчитывается автоматически на основе баланса счёта и фиксированного процента риска на сделку
- Дневной лимит убытка: торговля останавливается до конца дня при достижении заданного процента потерь
- Максимальное количество одновременных позиций настраивается
Входные параметры
- InpTF — рабочий таймфрейм (по умолчанию H1)
- InpMagic — магический номер для идентификации сделок
- InpRisk — процент риска от баланса на сделку
- InpMaxPos — максимальное количество одновременно открытых позиций
- InpDayLoss — дневной лимит убытка в процентах
- InpSL / InpTP — Stop Loss / Take Profit в виде множителей ATR
- InpThr — минимальный суммарный сигнал для открытия сделки
- InpWT / InpWB / InpWR — веса компонентов Тренд / Пробой / Возврат к среднему
- InpBN — период канала для пробоя
- InpMF / InpMS — периоды быстрой / медленной скользящей средней
- InpRP / InpROS / InpROB — период RSI, уровни перепроданности и перекупленности
- InpAN — период ATR
- InpBBN / InpBBD — период и отклонение полос Боллинджера
Рекомендуется протестировать на демо-счёте перед использованием на реальном счёте. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем.