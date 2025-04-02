QB3 Gold Multi Strategy
- 专家
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- 版本: 3.0
- 激活: 5
QB3 Gold Multi Strategy — 仅适用于 XAUUSD
⚠ 重要提示：本智能交易系统专为 XAUUSD（黄金）设计和校准。在其他交易品种上无法启动。
QB3 是一款多策略智能交易系统，它将三个独立的信号组件整合为一个加权综合评分，而不是仅依赖单一策略：
- 趋势组件 — 基于快速和慢速移动平均线之间的关系
- 突破组件 — 检测价格突破近期高点/低点通道
- 均值回归组件 — 结合 RSI 极值与布林带位置
每个组件根据其分配的权重对最终评分做出贡献。只有当综合评分超过设定阈值时才会开仓——这意味着必须同时满足多个市场条件才能入场。
风险管理
- 仓位大小根据账户余额和每笔交易固定风险百分比自动计算
- 每日亏损限制：当亏损达到设定百分比时，当天停止交易
- 最大同时持仓数量可自定义设置
输入参数
- InpTF — 工作时间周期（默认 H1）
- InpMagic — 用于交易识别的魔术数字
- InpRisk — 每笔交易占余额的风险百分比
- InpMaxPos — 最大同时持仓数量
- InpDayLoss — 每日亏损限制百分比
- InpSL / InpTP — 止损 / 止盈（ATR 倍数）
- InpThr — 开仓所需的最小综合信号分数
- InpWT / InpWB / InpWR — 趋势 / 突破 / 均值回归组件的权重
- InpBN — 突破通道回溯周期
- InpMF / InpMS — 快速 / 慢速移动平均线周期
- InpRP / InpROS / InpROB — RSI 周期、超卖和超买水平
- InpAN — ATR 周期
- InpBBN / InpBBD — 布林带周期和偏差
建议在实盘使用前先在模拟账户上进行测试。过往表现不代表未来结果。