QB3 Gold Multi Strategy

XAU SCALPING PRO XAU SCALPING PRO 是一款自动化交易专家顾问，专门为 黄金 (XAUUSD) 的 H1 时间周期 交易开发。该系统旨在识别黄金市场中的结构化交易机会，并通过稳定的风险控制自动执行交易。 黄金以其较高的波动性和动态价格波动而闻名。XAU SCALPING PRO 针对这些市场条件进行了优化，通过清晰的入场逻辑和纪律性的交易管理来运行。通过在 H1 时间周期 上运行，该 EA 能够过滤过多的市场噪音，同时对有意义的价格变化和动量变化做出反应。 该策略基于 2:1 的风险回报结构 。每笔交易使用 较小的止盈 (Take Profit) 和 较大的止损 (Stop Loss) ，其中 止损距离是止盈距离的两倍 。这种结构使系统能够捕捉频繁的价格波动，同时为每一笔交易保持预先定义且可控的风险水平。 XAU SCALPING PRO 根据其内部逻辑和预设参数自动执行交易。系统保持稳定的执行和结构化的仓位管理，使策略能够在无需人工干预的情况下运行。 该 EA 适合希望通过 简单、纪律化和自动化方式交易黄金 的交易者，并在 H1 时间周期上实现清晰的交易