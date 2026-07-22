PropTrading Assistant

Prop Trade Assistant - это полноценная панель исполнения сделок и управления риском для MetaTrader 5. Она рассчитывает риск за вас, автоматизирует стоп-лоссы и управляет вашими позициями и риском по счёту. Внутри есть и собственный копировщик сделок - зеркалируйте позиции локально на одном компьютере или удалённо на ваш VPS через вашу собственную приватную сеть, с шифрованием или без. А защита от новостей не даст торговать во время важных событий и нарушить правила челленджа или funded-счёта - и это ещё не всё: новые функции уже в разработке.

Для кого это: для трейдеров на челленджах и funded-счетах проп-фирм, и для любого дискреционного трейдера, которому нужна дисциплина алгоритма без потери ручного контроля. Панель работает на любом инструменте и у любого брокера - форекс, металлы, индексы, крипта - а встроенный движок расчёта объёма гарантирует точный риск от входа до стоп-лосса, каждый раз.

Каждый funded-трейдер знает это чувство - одна позиция с завышенным объёмом или один пробитый дневной лимит убытка, и челлендж окончен. Prop Trade Assistant снимает этот груз с ваших плеч: объём всегда соответствует заданному риску, защита от просадки блокирует или закрывает всё до того, как вы пересечёте черту, а новостной фильтр сам запирает торговлю вокруг событий, которые сжигают счета. Ваша дисциплина встроена в панель - и вы можете спокойно искать сделки.

ПОЛНЫЙ ОБЗОР, РУКОВОДСТВО И ФАЙЛЫ НАСТРОЙКИ

Основные возможности

  • Приватное копирование сделок по вашей сети - зеркалируйте позиции на любой другой терминал: второй ПК, удалённый VPS или клиент на другом конце света - через вашу собственную приватную сеть. Прямое зашифрованное соединение без сторонних копировщиков и серверов: без подписок, без платежей, без посредников
  • Каналы и маршрутизация - один мастер ведёт до десяти каналов, в каждом только выбранные вами источники. Приёмник зеркалирует точь-в-точь или считает объём по-своему: фиксированный лот, множитель или свой процент риска
  • Мани-менеджер проп-фирмы - дневной / недельный / месячный лимиты и максимальная просадка (статическая или трейлинг), буфер предупреждения, блокировка по цели прибыли, лимиты сделок и риска; предупредить -> заблокировать -> закрыть всё
  • Один график управляет всем - с блокировкой символа управляйте позициями, двигайте стопы и открывайте сделки на графике любого инструмента с одной установки панели - даже там, где панель не запущена
  • Исполнение в один клик с расчётом риска - задайте риск в %, панель рассчитает точный лот; BUY/SELL всегда показывают актуальный объём
  • Десять движков трейлинг-стопа - Fixed, %Risk, ATR, PSAR, Fractals, Hi/Lo, Donchian, Bollinger, Keltner, SuperTrend, с живым предпросмотром на графике
  • Скрытые (стелс) SL/TP - выходы хранит панель, брокер их не видит; переживают перезапуск; опциональный страховочный жёсткий стоп
  • Встроенный экономический календарь - LED-тикер с ранжированием по важности + выносное табло, автоматические окна запрета торговли с настройками по событиям
  • Ваш план прямо на графике - вход, стоп, частичные закрытия и цели как перетаскиваемые линии с живым блоком риск:прибыль; потяните любую - все цифры пересчитаются
  • Свободные риск/прибыль-боксы - инструмент Long/Short Position профессиональных платформ, встроенный в MT5: размещайте сколько угодно независимых R:R-боксов
  • Три способа входа - MARKET, PENDING (несёт весь план с собой) и OCO-стрэддл (проигравшая сторона отменяется сама)
  • Стопы по структуре / фиксированные / ATR + безубыток + частичные выходы - два частичных стопа и две частичные цели, всё перетаскивается
  • REVERSE - разворот позиции одним действием, с зеркалированием выходов и автопереворотом по стопу
  • Шесть авторских тем, шестнадцать языков - переключаются на лету
  • Быстрая и плавная - отзывается мгновенно и не тормозит график
  • Демо, которое показывает себя само - запустите бесплатное демо в Тестере стратегий (XAUUSD, M5, 1-28 февраля 2026, визуальный режим), и панель проведёт экскурсию по самой себе под комментарии LED-тикера

Подробнее

Приватное копирование. Копировщик зеркалирует не клики, а счёт: каждую позицию, каждую отложку, реальные объёмы и уровни. Ручная правка, сделка с телефона, чужой советник - всё копируется. Два терминала на одном ПК связываются с нулевой настройкой. Между компьютерами сделки идут по вашей приватной сети - без чужого облака и платежей, учётные данные не покидают ваши машины; с паролем поток зашифрован AES-256 и аутентифицирован. Новые приёмники стартуют в режиме PAPER с лимитом лота и числа копий. И прошлое не копируется никогда: сделки, открытые до подключения, не трогаются, а максимальный возраст сигнала отсекает устаревшие входы.

Каналы и маршрутизация. Мастер вещает до десяти каналов, в каждом только выбранные источники: сделки панели, ручные и с телефона, и каждый советник по имени. У каждого источника своё правило объёма: один бот зеркалирует лоты на хедж-счёт, другой торгует процентом риска у подписчика - одновременно.

Мани-менеджер. Задайте лимиты фирмы - день, неделя, месяц, максимальная просадка (статичная или трейлинг от пика) - плюс буфер предупреждения, блокировку по цели прибыли и лимиты на сделки, позиции и риск. У лимита панель предупреждает; на лимите блокирует новые сделки или мгновенно закрывает всё, следя за эквити тик за тиком. Индикаторы "DD LEFT" всегда показывают запас.

Блокировка символа. Закрепите панель за инструментом - и она управляет им на любом графике и мониторе. Одна панель - все графики.

Исполнение в один клик. Введите риск (например 0.5%) - панель рассчитает точный лот из дистанции до стопа, вживую на кнопках BUY и SELL. Нужен фиксированный лот - одно касание. Без калькулятора и случайного перебора.

Десять трейлингов. Fixed, %Risk, ATR, PSAR, фракталы, Hi/Lo, Donchian, Bollinger, Keltner, SuperTrend - отложки тоже трейлятся. Предпросмотр SHOW TRAIL рисует линию до входа - видно, как каждый повёл бы себя на вашей истории.

Скрытые SL/TP. В скрытом режиме стоп и цель не отправляются брокеру - панель хранит их, следит за каждым тиком и закрывает позицию сама. Уровни переживают перезапуск, а опциональный Hard SL ставит позади широкий реальный стоп как страховку от обрыва связи.

Календарь. Собственный календарь MetaTrader - без сайтов и регистраций. Фильтр по странам, флаги, время, важность, обратный отсчёт. Бегущая строка LED или выносное точечное табло. Защита блокирует сделки в окне вокруг выбранных событий, размечает окна на графике и принимает настройки по событиям. Открытые позиции не трогаются.

План на графике. Вход, стоп, частички и цели - перетаскиваемые линии с живым блоком R:R. BIDLOCK ведёт весь план за ценой. Независимые R:R-боксы размещаются отдельными индикаторами - размечайте несколько идей сразу.

MARKET, PENDING, OCO. Рыночный вход - сразу со стопом и целью. Отложка несёт весь план и подключает его при исполнении. OCO ставит стрэддл - buy-stop сверху, sell-stop снизу; какая сторона исполнилась, та живёт, вторая отменяется мгновенно.

Стопы, безубыток, частички. Каждая сделка рождается со стопом - по структуре, фиксированным или по ATR. Безубыток переводит стоп на вход при вашем R с запасом фиксации. Два частичных стопа и две частичные цели плюс финальная.

REVERSE. Разворот одним действием - с прежней дистанцией стопа (даже скрытого), новым расчётом от риска или прежними лотами, с переносом плана выходов. Взведёте - и панель сама перевернёт сделку после стопа, с лимитом переворотов.

Жизнь на графике. Шесть тем (Tokyo Night, Neon, Light, Nord, Dracula, Wire), шестнадцать языков - всё на лету. Сворачивание в полосу или таймер, мини-окно, скрытие строк - соберите свою раскладку. Лента отсчёта до закрытия бара, звуки, автоскриншот-журнал, строка статуса. Все настройки переживают перезапуск.

Примечания

  • Нужен запущенный график - панель является советником; скрытые стопы, трейлинг, защита от просадки и копирование работают, пока она запущена с включённой алготорговлей. Ночью - держите на невыключаемой машине или VPS.
  • Перед пробой демо прочитайте: MetaTrader не передаёт клики советникам в Тестере стратегий - ограничение MT5 для всех панелей Маркета. Поэтому это демо управляет собой само. Запустите точно так: XAUUSD (золото) | M5 | 1-28 февраля 2026 | визуальный режим ВКЛ - нажмите Start и смотрите экскурсию. На живом графике экскурсии нет - панель полностью ваша.
  • Руководство пользователя и файлы копи-релея указаны ссылками вверху описания.

Одна панель, ваши правила, точный риск в каждой сделке - торгуйте так, будто за плечом стоит риск-менеджер. Потому что теперь так и есть.


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Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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