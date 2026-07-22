PropTrading Assistant

Prop Trade Assistant - это полноценная панель исполнения сделок и управления риском для MetaTrader 5. Она рассчитывает риск за вас, автоматизирует стоп-лоссы и управляет вашими позициями и риском по счёту. Внутри есть и собственный копировщик сделок - зеркалируйте позиции локально на одном компьютере или удалённо на ваш VPS через вашу собственную приватную сеть, с шифрованием или без. А защита от новостей не даст торговать во время важных событий и нарушить правила челленджа или funded-счёта - и это ещё не всё: новые функции уже в разработке.

Для кого это: для трейдеров на челленджах и funded-счетах проп-фирм, и для любого дискреционного трейдера, которому нужна дисциплина алгоритма без потери ручного контроля. Панель работает на любом инструменте и у любого брокера - форекс, металлы, индексы, крипта - а встроенный движок расчёта объёма гарантирует точный риск от входа до стоп-лосса, каждый раз.

Каждый funded-трейдер знает это чувство - одна позиция с завышенным объёмом или один пробитый дневной лимит убытка, и челлендж окончен. Prop Trade Assistant снимает этот груз с ваших плеч: объём всегда соответствует заданному риску, защита от просадки блокирует или закрывает всё до того, как вы пересечёте черту, а новостной фильтр сам запирает торговлю вокруг событий, которые сжигают счета. Ваша дисциплина встроена в панель - и вы можете спокойно искать сделки.

ПОЛНЫЙ ОБЗОР, РУКОВОДСТВО И ФАЙЛЫ НАСТРОЙКИ

Полный обзор всех функций (на английском): https://www.mql5.com/en/blogs/post/773021

https://www.mql5.com/en/blogs/post/773021 Руководство пользователя (PDF): https://c.mql5.com/6/1018/PropTA_Manual.zip

https://c.mql5.com/6/1018/PropTA_Manual.zip Файлы копи-релея (настройка между машинами): https://c.mql5.com/6/1018/PropTA_Relay.zip

Основные возможности

Приватное копирование сделок по вашей сети - зеркалируйте позиции на любой другой терминал: второй ПК, удалённый VPS или клиент на другом конце света - через вашу собственную приватную сеть. Прямое зашифрованное соединение без сторонних копировщиков и серверов: без подписок, без платежей, без посредников

Каналы и маршрутизация - один мастер ведёт до десяти каналов, в каждом только выбранные вами источники. Приёмник зеркалирует точь-в-точь или считает объём по-своему: фиксированный лот, множитель или свой процент риска

Мани-менеджер проп-фирмы - дневной / недельный / месячный лимиты и максимальная просадка (статическая или трейлинг), буфер предупреждения, блокировка по цели прибыли, лимиты сделок и риска; предупредить -> заблокировать -> закрыть всё

Один график управляет всем - с блокировкой символа управляйте позициями, двигайте стопы и открывайте сделки на графике любого инструмента с одной установки панели - даже там, где панель не запущена

Исполнение в один клик с расчётом риска - задайте риск в %, панель рассчитает точный лот; BUY/SELL всегда показывают актуальный объём

Десять движков трейлинг-стопа - Fixed, %Risk, ATR, PSAR, Fractals, Hi/Lo, Donchian, Bollinger, Keltner, SuperTrend, с живым предпросмотром на графике

Скрытые (стелс) SL/TP - выходы хранит панель, брокер их не видит; переживают перезапуск; опциональный страховочный жёсткий стоп

Встроенный экономический календарь - LED-тикер с ранжированием по важности + выносное табло, автоматические окна запрета торговли с настройками по событиям

Ваш план прямо на графике - вход, стоп, частичные закрытия и цели как перетаскиваемые линии с живым блоком риск:прибыль; потяните любую - все цифры пересчитаются

Свободные риск/прибыль-боксы - инструмент Long/Short Position профессиональных платформ, встроенный в MT5: размещайте сколько угодно независимых R:R-боксов

Три способа входа - MARKET, PENDING (несёт весь план с собой) и OCO-стрэддл (проигравшая сторона отменяется сама)

Стопы по структуре / фиксированные / ATR + безубыток + частичные выходы - два частичных стопа и две частичные цели, всё перетаскивается

REVERSE - разворот позиции одним действием, с зеркалированием выходов и автопереворотом по стопу

Шесть авторских тем, шестнадцать языков - переключаются на лету

Быстрая и плавная - отзывается мгновенно и не тормозит график

Демо, которое показывает себя само - запустите бесплатное демо в Тестере стратегий (XAUUSD, M5, 1-28 февраля 2026, визуальный режим), и панель проведёт экскурсию по самой себе под комментарии LED-тикера

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Приватное копирование. Копировщик зеркалирует не клики, а счёт: каждую позицию, каждую отложку, реальные объёмы и уровни. Ручная правка, сделка с телефона, чужой советник - всё копируется. Два терминала на одном ПК связываются с нулевой настройкой. Между компьютерами сделки идут по вашей приватной сети - без чужого облака и платежей, учётные данные не покидают ваши машины; с паролем поток зашифрован AES-256 и аутентифицирован. Новые приёмники стартуют в режиме PAPER с лимитом лота и числа копий. И прошлое не копируется никогда: сделки, открытые до подключения, не трогаются, а максимальный возраст сигнала отсекает устаревшие входы.

Каналы и маршрутизация. Мастер вещает до десяти каналов, в каждом только выбранные источники: сделки панели, ручные и с телефона, и каждый советник по имени. У каждого источника своё правило объёма: один бот зеркалирует лоты на хедж-счёт, другой торгует процентом риска у подписчика - одновременно.

Мани-менеджер. Задайте лимиты фирмы - день, неделя, месяц, максимальная просадка (статичная или трейлинг от пика) - плюс буфер предупреждения, блокировку по цели прибыли и лимиты на сделки, позиции и риск. У лимита панель предупреждает; на лимите блокирует новые сделки или мгновенно закрывает всё, следя за эквити тик за тиком. Индикаторы "DD LEFT" всегда показывают запас.

Блокировка символа. Закрепите панель за инструментом - и она управляет им на любом графике и мониторе. Одна панель - все графики.

Исполнение в один клик. Введите риск (например 0.5%) - панель рассчитает точный лот из дистанции до стопа, вживую на кнопках BUY и SELL. Нужен фиксированный лот - одно касание. Без калькулятора и случайного перебора.

Десять трейлингов. Fixed, %Risk, ATR, PSAR, фракталы, Hi/Lo, Donchian, Bollinger, Keltner, SuperTrend - отложки тоже трейлятся. Предпросмотр SHOW TRAIL рисует линию до входа - видно, как каждый повёл бы себя на вашей истории.

Скрытые SL/TP. В скрытом режиме стоп и цель не отправляются брокеру - панель хранит их, следит за каждым тиком и закрывает позицию сама. Уровни переживают перезапуск, а опциональный Hard SL ставит позади широкий реальный стоп как страховку от обрыва связи.

Календарь. Собственный календарь MetaTrader - без сайтов и регистраций. Фильтр по странам, флаги, время, важность, обратный отсчёт. Бегущая строка LED или выносное точечное табло. Защита блокирует сделки в окне вокруг выбранных событий, размечает окна на графике и принимает настройки по событиям. Открытые позиции не трогаются.

План на графике. Вход, стоп, частички и цели - перетаскиваемые линии с живым блоком R:R. BIDLOCK ведёт весь план за ценой. Независимые R:R-боксы размещаются отдельными индикаторами - размечайте несколько идей сразу.

MARKET, PENDING, OCO. Рыночный вход - сразу со стопом и целью. Отложка несёт весь план и подключает его при исполнении. OCO ставит стрэддл - buy-stop сверху, sell-stop снизу; какая сторона исполнилась, та живёт, вторая отменяется мгновенно.

Стопы, безубыток, частички. Каждая сделка рождается со стопом - по структуре, фиксированным или по ATR. Безубыток переводит стоп на вход при вашем R с запасом фиксации. Два частичных стопа и две частичные цели плюс финальная.

REVERSE. Разворот одним действием - с прежней дистанцией стопа (даже скрытого), новым расчётом от риска или прежними лотами, с переносом плана выходов. Взведёте - и панель сама перевернёт сделку после стопа, с лимитом переворотов.

Жизнь на графике. Шесть тем (Tokyo Night, Neon, Light, Nord, Dracula, Wire), шестнадцать языков - всё на лету. Сворачивание в полосу или таймер, мини-окно, скрытие строк - соберите свою раскладку. Лента отсчёта до закрытия бара, звуки, автоскриншот-журнал, строка статуса. Все настройки переживают перезапуск.

Примечания

Нужен запущенный график - панель является советником; скрытые стопы, трейлинг, защита от просадки и копирование работают, пока она запущена с включённой алготорговлей. Ночью - держите на невыключаемой машине или VPS.

Перед пробой демо прочитайте: MetaTrader не передаёт клики советникам в Тестере стратегий - ограничение MT5 для всех панелей Маркета. Поэтому это демо управляет собой само. Запустите точно так: XAUUSD (золото) | M5 | 1-28 февраля 2026 | визуальный режим ВКЛ - нажмите Start и смотрите экскурсию. На живом графике экскурсии нет - панель полностью ваша.

Руководство пользователя и файлы копи-релея указаны ссылками вверху описания.

Одна панель, ваши правила, точный риск в каждой сделке - торгуйте так, будто за плечом стоит риск-менеджер. Потому что теперь так и есть.