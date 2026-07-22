PropTrading Assistant

Prop Trade Assistant 是一款功能完备的 MetaTrader 5 交易执行与风险管理面板。它为您自动计算风险、自动管理止损，并全程掌控您的持仓和账户风险。面板内置跟单系统 - 可在同一台电脑上本地复制交易，也可通过您自己的私有网络远程镜像到您的 VPS，支持加密或明文传输。新闻防护功能会在重大数据公布期间自动禁止交易，帮您守住挑战账户或出资账户的规则底线 - 更多新功能还在路上。

适合谁用：正在进行自营交易公司(Prop Firm)挑战或持有出资账户的交易者，以及任何希望拥有算法般纪律、又不想放弃手动操盘的主观交易者。面板适用于任何品种、任何经纪商 - 外汇、贵金属、指数、加密货币 - 内置的仓位计算引擎确保从入场到止损，您的风险每一次都分毫不差。

每一位出资账户交易者都懂那种感觉 - 一笔仓位过重的单子，或一次触碰日亏损上限，挑战就此结束。Prop Trade Assistant 为您卸下这份重担：手数永远匹配您设定的风险，回撤防护会在越线之前拦截或强制平仓，新闻防护自动锁定高影响事件时段。纪律已内置于面板之中 - 您只需专注于寻找交易机会。

完整介绍、手册和设置文件

主要功能

私有网络跟单交易 - 将持仓镜像到任何其他终端：第二台电脑、远程 VPS 或地球另一端的客户 - 全部通过您自己的私有网络。直连加密通道，无第三方跟单商、无中间服务器：无订阅、无月费、无中间商

通道与路由 - 一个主账户最多广播十条通道，每条只携带您选定的信号源。接收端可原样镜像，也可按自己的方式计算仓位：固定手数、主账户倍数或自身风险百分比

自营交易公司资金管理器 - 日 / 周 / 月亏损限额与最大回撤(静态或追踪)、预警缓冲、盈利目标锁定、单量与风险上限；预警 -> 拦截 -> 自动全部平仓

一张图表掌控一切 - 借助品种锁定，从单一部署即可在任何品种的图表上管理持仓、移动止损止盈、开新单 - 即使面板未运行在那张图表上

一键下单，风险精确计算 - 设定风险百分比，面板自动算出精确手数；BUY/SELL 实时显示当前仓位

十种移动止损引擎 - 固定、%Risk、ATR、PSAR、分形、Hi/Lo、唐奇安、布林带、肯特纳、SuperTrend，图表实时预览

隐藏(隐形)止损止盈 - 离场位由面板持有，经纪商不可见；重启后依然有效；可选硬止损兜底

内置财经日历 - 按影响力分级的 LED 滚动条 + 弹出式新闻看板，自动新闻回避时窗，支持按事件单独设置

交易计划直接画在图表上 - 入场、止损、分批与目标位都是可拖动线条，配实时盈亏比方框；拖动任何一条，所有数字联动更新

可部署的盈亏比方框 - 专业平台的 Long/Short 风险工具直接内置于 MT5：独立 R:R 方框想放多少放多少

三种入场方式 - MARKET 市价、PENDING 挂单(携带完整计划)、OCO 双向挂单(未成交侧自动撤销)

结构位 / 固定 / ATR 止损 + 保本 + 分批离场 - 两个分批止损和两个分批止盈，全部可拖动

REVERSE 反手 - 一键反转持仓，镜像离场计划，可选止损后自动反手

六套精调主题、十六种语言 - 实时切换

快速流畅 - 响应即刻，绝不拖累图表

会自我演示的试用版 - 在策略测试中加载免费试用版(XAUUSD、M5、2026年2月1日-28日、可视化模式)，面板将自己上演一场导览，LED 滚动条同步解说

功能详解

私有跟单交易。复制的不是点击，而是整个账户：每笔持仓、每张挂单、真实手数、真实价位。手动修改、手机操作、其他 EA 触发 - 全部同步。同一台电脑上两个终端零配置互联。跨机器时，交易经您自己的私有网络传输 - 无厂商云端、无月费，凭据永不离开您的机器；设置口令后以 AES-256 加密并验证。新接收端默认 PAPER 模拟模式，附手数上限与复制数限制。永不复制过去：连接前已有的持仓一律不碰，信号最大时效确保过期信号直接跳过。

通道与路由。主账户最多广播十条通道，每条只带您选定的内容：面板交易、手动单、手机单，以及按名称列出的每个 EA。每个信号源自带仓位规则：一个机器人原样镜像手数到对冲账户，另一个同时在订阅者账户按风险百分比下单。

资金管理器。设定公司规则 - 日、周、月限额与最大回撤(静态或从净值峰值追踪) - 外加预警缓冲、盈利目标锁定，以及笔数、持仓、单笔风险上限。接近限额时预警；触及时拦截新单或即刻全部平仓，逐笔监控净值。"DD LEFT" 余量表实时显示剩余空间。

品种锁定。面板锁定某品种后，即成为该品种在任何图表、任何显示器上的控制台。一块面板，所有图表。

一键下单。输入风险(如 0.5%)，面板按止损距离算出精确手数，实时显示在 BUY/SELL 按钮上。偏爱固定手数？一键切换并记住。无需计算器，不会误点重仓。

十种移动止损。固定、%Risk、ATR、PSAR、分形、N 根 K 线高低点、唐奇安、布林带、肯特纳、SuperTrend - 挂单同样可追踪。"SHOW TRAIL" 预览提前把轨迹画在图上，每种引擎在您历史行情上的表现一目了然。

隐藏止损止盈。隐藏模式下止损止盈不发送给经纪商 - 面板自己持有、逐笔监控、价位一到立即平仓。重启后依然有效，可选 Hard SL 在后方挂真实宽止损作断线保险。

财经日历。MetaTrader 自带日历 - 无外部网站、无需注册。国家筛选、国旗、时间、影响力等级、实时倒计时。LED 滚动条或弹出式点阵看板任选。新闻防护在选定事件前后拦截新单、在图上标注禁交易时段、支持按事件单独设置。已有持仓永不被动。

图表上的计划。入场、止损、分批、目标全是可拖动线条，盈亏比方框实时联动。BIDLOCK 让整套计划跟随现价。独立 R:R 方框可作为单独指标部署，同时规划多个想法。

MARKET、PENDING、OCO。市价入场即带止损与目标。挂单携带完整计划，成交瞬间全部挂接。OCO 放置双向挂单 - 上 buy-stop、下 sell-stop；任一侧成交，另一侧即刻撤销。

止损、保本、分批。每笔交易生来带止损 - 默认结构位，可选固定点数或 ATR。保本在您设定的 R 值把止损推到入场价，附锁盈缓冲。两个分批止损、两个分批止盈加最终目标。

REVERSE 反手。一个动作反转持仓 - 沿用旧止损距离(哪怕隐藏)、按风险重算或沿用原手数，离场计划一并带走。武装后止损出局自动反手，附次数上限。

常驻图表。六套主题(Tokyo Night、Neon、Light、Nord、Dracula、Wire)、十六种语言，实时切换。折叠成精简条或计时条、缩成迷你窗口、收起单行 - 拼出自己的布局。K 线倒计时条、专属音效、自动截图日志、状态栏一应俱全。所有设置重启后保留。

说明

需要运行中的图表 - 面板是一个 EA；隐藏止损、移动止损、回撤防护和跟单只在已启用算法交易的运行终端上生效。夜间依赖请放在不关机的电脑或 VPS 上。

试用免费版前请先读这里：MetaTrader 不会把鼠标点击传给策略测试中的 EA - 这是 MT5 对所有面板的限制。所以这份试用版会自己动起来。请严格按以下参数运行：XAUUSD(黄金) | M5 | 2026年2月1日-28日 | 可视化模式开启 - 点击开始，欣赏导览。真实图表上没有导览 - 面板完全归您。

用户手册和跟单中继文件的下载链接见本描述顶部。

一块面板，您的规则，每一笔交易风险精确 - 就像身后站着一位风控经理。因为现在，真的有了。