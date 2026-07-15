Smart Breakout Reversal

Smart Breakout Reversal (SBR) – Локальный Движок Поиска Ликвидности на M5

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ТРЕЙДЕРА: Почему вы постоянно попадаете в ложные пробои?

Случалось ли так, что вы открывали позицию на покупку при пробое важного максимума, но уже через несколько минут цена резко разворачивалась и выбивала ваш Stop Loss?

На рынке Форекс и металлов (особенно Gold/XAUUSD) 70% пробоев в начале сессии — это рыночные ловушки (Ложные пробои / Снятие ликвидности). Крупные институциональные игроки намеренно толкают цену за пределы психологических уровней, чтобы активировать Stop Loss розничных трейдеров, набрать позицию и затем увести рынок в реальном направлении. Без правильного инструмента ваш капитал становится топливом для их движения.

💡 РЕШЕНИЕ: Индикатор Smart Breakout Reversal (SBR)

Индикатор Smart Breakout Reversal (SBR) создан для того, чтобы изменить правила игры. Вместо того чтобы попадаться в ловушки маркетмейкеров, SBR определяет точный момент, когда крупные игроки завершают манипуляции и рынок готов к резкому развороту. Он строит ключевые внутридневные зоны и выдает мгновенные сигнальные стрелки прямо на экстремумах вашего графика M5.

⚙️ ПРИНЦИП РАБОТЫ (Механический движок на M5)

Индикатор работает на основе стабильного алгоритма локального вычисления без использования данных других таймфреймов, что полностью исключает задержки:

  1. Определение внутридневного диапазона: Система автоматически сканирует бары M5 за первые 4 часа торгового дня (с 00:00 до 04:00 по времени брокера), фиксируя абсолютный максимум (High) и минимум (Low) дня.

  2. Идентификация снятия ликвидности (Sweep): SBR отслеживает движение цены. Когда свеча прокалывает эти границы, система готовится зафиксировать манипуляцию.

  3. Активация сигнала на разворот: Валидный сигнал появляется сразу же, как только пробивная свеча возвращается обратно, а следующая свеча закрывается внутри диапазона.

    • Зеленая стрелка (Bullish Sweep): Сигнал на покупку (Buy) после снятия ликвидности снизу.

    • Красная стрелка (Bearish Sweep): Сигнал на продажу (Sell) после снятия ликвидности сверху.

📈 ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

  • 100% Сигналы Без Перерисовки (Non-Repaint): Как только сигнальная свеча закрывается и появляется стрелка, она остается на графике навсегда и никогда не исчезнет.

  • Идеально для XAUUSD (Золото): Индикатор показывает высочайшую точность на волатильных парах на таймфрейме M5, где манипуляции с ликвидностью происходят ежедневно.

  • Высокое соотношение риска и прибыли (RRR): Четкие горизонтальные линии позволяют выставлять короткие и обоснованные Stop Loss сразу за границами диапазона.


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4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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