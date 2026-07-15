Smart Breakout Reversal (SBR) – Локальный Движок Поиска Ликвидности на M5

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ТРЕЙДЕРА: Почему вы постоянно попадаете в ложные пробои?

Случалось ли так, что вы открывали позицию на покупку при пробое важного максимума, но уже через несколько минут цена резко разворачивалась и выбивала ваш Stop Loss?

На рынке Форекс и металлов (особенно Gold/XAUUSD) 70% пробоев в начале сессии — это рыночные ловушки (Ложные пробои / Снятие ликвидности). Крупные институциональные игроки намеренно толкают цену за пределы психологических уровней, чтобы активировать Stop Loss розничных трейдеров, набрать позицию и затем увести рынок в реальном направлении. Без правильного инструмента ваш капитал становится топливом для их движения.

💡 РЕШЕНИЕ: Индикатор Smart Breakout Reversal (SBR)

Индикатор Smart Breakout Reversal (SBR) создан для того, чтобы изменить правила игры. Вместо того чтобы попадаться в ловушки маркетмейкеров, SBR определяет точный момент, когда крупные игроки завершают манипуляции и рынок готов к резкому развороту. Он строит ключевые внутридневные зоны и выдает мгновенные сигнальные стрелки прямо на экстремумах вашего графика M5.

⚙️ ПРИНЦИП РАБОТЫ (Механический движок на M5)

Индикатор работает на основе стабильного алгоритма локального вычисления без использования данных других таймфреймов, что полностью исключает задержки:

Определение внутридневного диапазона: Система автоматически сканирует бары M5 за первые 4 часа торгового дня (с 00:00 до 04:00 по времени брокера), фиксируя абсолютный максимум (High) и минимум (Low) дня. Идентификация снятия ликвидности (Sweep): SBR отслеживает движение цены. Когда свеча прокалывает эти границы, система готовится зафиксировать манипуляцию. Активация сигнала на разворот: Валидный сигнал появляется сразу же, как только пробивная свеча возвращается обратно, а следующая свеча закрывается внутри диапазона. Зеленая стрелка (Bullish Sweep): Сигнал на покупку (Buy) после снятия ликвидности снизу.

Красная стрелка (Bearish Sweep): Сигнал на продажу (Sell) после снятия ликвидности сверху.

📈 ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ