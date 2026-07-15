Smart Breakout Reversal
- Индикаторы
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- Версия: 5.0
- Активации: 5
Smart Breakout Reversal (SBR) – Локальный Движок Поиска Ликвидности на M5
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ТРЕЙДЕРА: Почему вы постоянно попадаете в ложные пробои?
Случалось ли так, что вы открывали позицию на покупку при пробое важного максимума, но уже через несколько минут цена резко разворачивалась и выбивала ваш Stop Loss?
На рынке Форекс и металлов (особенно Gold/XAUUSD) 70% пробоев в начале сессии — это рыночные ловушки (Ложные пробои / Снятие ликвидности). Крупные институциональные игроки намеренно толкают цену за пределы психологических уровней, чтобы активировать Stop Loss розничных трейдеров, набрать позицию и затем увести рынок в реальном направлении. Без правильного инструмента ваш капитал становится топливом для их движения.
💡 РЕШЕНИЕ: Индикатор Smart Breakout Reversal (SBR)
Индикатор Smart Breakout Reversal (SBR) создан для того, чтобы изменить правила игры. Вместо того чтобы попадаться в ловушки маркетмейкеров, SBR определяет точный момент, когда крупные игроки завершают манипуляции и рынок готов к резкому развороту. Он строит ключевые внутридневные зоны и выдает мгновенные сигнальные стрелки прямо на экстремумах вашего графика M5.
⚙️ ПРИНЦИП РАБОТЫ (Механический движок на M5)
Индикатор работает на основе стабильного алгоритма локального вычисления без использования данных других таймфреймов, что полностью исключает задержки:
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Определение внутридневного диапазона: Система автоматически сканирует бары M5 за первые 4 часа торгового дня (с 00:00 до 04:00 по времени брокера), фиксируя абсолютный максимум (High) и минимум (Low) дня.
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Идентификация снятия ликвидности (Sweep): SBR отслеживает движение цены. Когда свеча прокалывает эти границы, система готовится зафиксировать манипуляцию.
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Активация сигнала на разворот: Валидный сигнал появляется сразу же, как только пробивная свеча возвращается обратно, а следующая свеча закрывается внутри диапазона.
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Зеленая стрелка (Bullish Sweep): Сигнал на покупку (Buy) после снятия ликвидности снизу.
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Красная стрелка (Bearish Sweep): Сигнал на продажу (Sell) после снятия ликвидности сверху.
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📈 ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
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100% Сигналы Без Перерисовки (Non-Repaint): Как только сигнальная свеча закрывается и появляется стрелка, она остается на графике навсегда и никогда не исчезнет.
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Идеально для XAUUSD (Золото): Индикатор показывает высочайшую точность на волатильных парах на таймфрейме M5, где манипуляции с ликвидностью происходят ежедневно.
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Высокое соотношение риска и прибыли (RRR): Четкие горизонтальные линии позволяют выставлять короткие и обоснованные Stop Loss сразу за границами диапазона.