Smart Breakout Reversal (SBR) – 纯M5流动性扫荡反转指标

交易者的核心痛点：为什么你总是掉进假突破的陷阱？

你是否也曾经历过：当价格突破关键高点时，你果断做多，结果几分钟后价格却暴烈反转，直接扫掉你的止损？

在假突破极其频繁的外汇和贵金属（尤其是黄金 XAUUSD）市场中，每日早盘70%的突破都是市场陷阱（假突破 / 流动性扫荡）。机构主力故意将价格推过散户的心理关口，以此触发散户的止损盘来为自己补充仓位，随后便会将价格拉向真正的方向。缺乏精准的工具，你的本金就只会沦为机构推进趋势的“燃料”。

💡 解决方案：Smart Breakout Reversal (SBR) 指标

Smart Breakout Reversal (SBR) 正是为了破解这一困局而生。它不再让你沦为假突破的牺牲品，而是精确捕捉机构主力完成操纵、准备展开暴烈反转的绝对拐点。它会自动绘制日内核心区间，并在M5图表的最极端反转位置瞬间输出精准的箭头信号。

⚙️ 核心运作原理（纯M5本地机械引擎）

该指标完全基于M5周期进行本地化算法集成，彻底告别多周期混用带来的卡顿与延迟：

日内区间锁定： 系统会自动扫描开盘前4小时（服务器时间 00:00 至 04:00）的M5 K线，将这段时间的最高点（High）和最低点（Low）锁定为当日的核心参考边界。 识别流动性扫荡： 当K线刺穿这些参考边界时，指标系统开始进入高能预警状态，准备捕捉机构的诱多或诱空行为。 反转信号触发： 一旦突破K线无力维持攻势，且随后的K线重新收回至参考边界内部，有效信号立即触发。 绿色箭头 (多头扫荡)： 价格扫荡下方关键支撑后，在图表下方生成，提示做多（Buy）。

红色箭头 (空头扫荡)： 价格扫荡上方关键阻力后，在图表上方生成，提示做空（Sell）。

📈 信号精准度与实战价值