Smart Breakout Reversal

Smart Breakout Reversal (SBR) – 纯M5流动性扫荡反转指标

交易者的核心痛点：为什么你总是掉进假突破的陷阱？

你是否也曾经历过：当价格突破关键高点时，你果断做多，结果几分钟后价格却暴烈反转，直接扫掉你的止损？

在假突破极其频繁的外汇和贵金属（尤其是黄金 XAUUSD）市场中，每日早盘70%的突破都是市场陷阱（假突破 / 流动性扫荡）。机构主力故意将价格推过散户的心理关口，以此触发散户的止损盘来为自己补充仓位，随后便会将价格拉向真正的方向。缺乏精准的工具，你的本金就只会沦为机构推进趋势的“燃料”。

💡 解决方案：Smart Breakout Reversal (SBR) 指标

Smart Breakout Reversal (SBR) 正是为了破解这一困局而生。它不再让你沦为假突破的牺牲品，而是精确捕捉机构主力完成操纵、准备展开暴烈反转的绝对拐点。它会自动绘制日内核心区间，并在M5图表的最极端反转位置瞬间输出精准的箭头信号。

⚙️ 核心运作原理（纯M5本地机械引擎）

该指标完全基于M5周期进行本地化算法集成，彻底告别多周期混用带来的卡顿与延迟：

  1. 日内区间锁定： 系统会自动扫描开盘前4小时（服务器时间 00:00 至 04:00）的M5 K线，将这段时间的最高点（High）和最低点（Low）锁定为当日的核心参考边界。

  2. 识别流动性扫荡： 当K线刺穿这些参考边界时，指标系统开始进入高能预警状态，准备捕捉机构的诱多或诱空行为。

  3. 反转信号触发： 一旦突破K线无力维持攻势，且随后的K线重新收回至参考边界内部，有效信号立即触发。

    • 绿色箭头 (多头扫荡)： 价格扫荡下方关键支撑后，在图表下方生成，提示做多（Buy）。

    • 红色箭头 (空头扫荡)： 价格扫荡上方关键阻力后，在图表上方生成，提示做空（Sell）。

📈 信号精准度与实战价值

  • 100% 绝无漂移/不重绘 (Non-Repaint)： 确认K线收盘且箭头信号输出后，信号将永久固定在图表上，绝不出现事后消失或位移的情况。

  • 专为黄金 (XAUUSD) 优化： 在M5高波动周期的黄金走势中表现极佳，能完美捕捉每日频繁发生的机构洗盘行情。

  • 高盈亏比控制 (High RRR)： 图表上会清晰显示加粗的橙色与青色水平参考线，交易者只需将止损紧贴参考线外侧放置，即可用极小的风险撬动巨大的利润空间。


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4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
作者的更多信息
Smart Non Repaint Trend Signal Pro
Atventius Bayu Riswanto
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Sinyal Tren Non-Repaint Cerdas Pro Smart Non-Repaint Trend Signal Pro adalah indikator teknis yang ampuh dan sangat andal yang dirancang untuk MetaTrader 4. Indikator ini menggabungkan logika pengikut tren yang cerdas dengan pelacakan pembalikan berbasis momentum untuk memberikan sinyal panah Beli dan Jual dengan probabilitas tinggi dan siap pakai langsung pada grafik Anda. Dengan menyaring kebisingan pasar, indikator ini membantu baik trader pemula maupun veteran untuk menangkap pergerakan pas
Smart Rsi Multi Timeframe Dashboard
Atventius Bayu Riswanto
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## Multi-Timeframe RSI Trend Dashboard Pro Multi-Timeframe RSI Trend Dashboard Pro is an advanced graphical utility designed for MetaTrader 4 that condenses market momentum across multiple timeframes into a single, clean, and interactive visual panel.  Instead of cluttering your screen with dozens of open charts, this professional dashboard continuously monitors the Relative Strength Index (RSI) for the M15, H1, and D1 timeframes simultaneously, giving you an instant bird's-eye view of global
Smart Auto Support Resistance
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## Smart Auto Support Resistance Smart Auto Support Resistance 是一款专为 MetaTrader 4 设计的高效技术工具，能够自动识别并绘制市场中的关键价格区域。通过持续评估市场结构，该指标可以实时精准地标出重要的价格天花板（阻力位）和价格地板（支撑位）。 无需在每次切换图表时繁琐地手动画线。该指标为您提供清晰、客观且基于数学计算的价格水平，帮助您在执行进场和出场策略时保持完美的心理决断。 ### 核心功能与优势 * 实时结构分析：根据您自定义的回溯周期，瞬间计算出最高高点和最低低点。 * 整洁的图表界面：仅绘制精准的水平线，拒绝杂乱，保持交易界面的专业性。 * 全动态实时更新：随着价格周期的更迭，水平线会自动平滑调整，确保您始终关注当前最活跃的价格反应区。 * 极致性能优化：采用轻量且干净的代码编写，利用原生 ChartRedraw 函数实现超流畅渲染，零延迟。 ### 交易建议 * 时间周期：极其通用；从 M5（超短线/头寸交易）到 H4 和 D1（波段交易）的各种周期均表现优异。 * 交易品种：完美适用于所有
Smart Reversal Oscillator Pro
Atventius Bayu Riswanto
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## Smart Reversal Oscillator Pro Smart Reversal Oscillator Pro is an advanced hybrid trading utility designed for MetaTrader 4 that reinvents volatility and momentum analysis. Instead of analyzing raw price action, this indicator applies mathematical Bollinger Bands directly onto the Relative Strength Index (RSI) array data within a separate sub-window. Standard fixed oversold and overbought levels (like 30 and 70) often fail during strong market expansions. This professional oscillator solve
Gold Pulse Alpha EA
Atventius Bayu Riswanto
专家
GOLD PULSE ALPHA EA – 低风险黄金 (XAUUSD) 自动交易系统 (回撤 < 18%) 您是否厌倦了在凶猛的黄金 (XAUUSD) 市场中亏损本金？是时候转向由逻辑数学数据驱动的智能策略了，而不是靠投机！ Gold Pulse Alpha EA 是一款顺势疗法 (Trend-Following) 智能交易交易系统，专为在 M15 时间框架上自动从 XAUUSD 的波动中获取利润而设计。 真实的绩效证明 (9个月历史回测结果): 初始资金: $1,000 净利润: +$1,900.20 (账户在不到1年的时间内增长了 +190% ！) 最大回撤 (风险): 仅 17.18% (高度安全可控，远离爆仓风险) 胜率: 55.63% 具有精准的方向预测。 ️ 保护您资金 underground 的 3 大智能功能: 严格的交易时段: 机器人仅在最活跃的时段内 (服务器时间 14:00 - 22:00) 捕捉交易机会。绝不在清淡且容易受到恶意操控的凌晨市场进行盲目交易。 双指标过滤 (ADX + EMA 200): 如果市场处于横盘震荡 (盘整) 状态，机器
VWAP Clean Version
Atventius Bayu Riswanto
指标
您是否厌倦了杂乱无章的图表？是否受够了那些每次切换时间周期（Timeframe）就会滞后或改变位置的移动平均线（MA）？现在，是时候像机构交易员一样思考和交易了。 VWAP MT4 Clean Version 为您带来最纯粹的成交量加权平均价（VWAP）指标。我们去除了所有容易让人分心的外围轨道线（Bands），只保留最核心的中心线，让您对市场的真实趋势一目了然。VWAP 正是主力资金（"Big Boys"）和机构用来追踪大额资金流向和市场核心成本价的绝密武器。 为什么选择 VWAP Clean Version？ 100% 不重绘（Non-Repaint）且多周期一致： 与普通均线不同，VWAP 线在不同时间周期（如 M1、M5、M15）之间切换时，位置始终保持精准与固定的计算，绝不让您在复盘或实盘时产生混乱。 日内成交量精准追踪： 具备全自动的每日重置（Daily Reset）机制，完美捕捉高概率的日内价格与成交量互动数据。 极简交易规则： 价格运行在均线之上 — 顺势做 多 （BUY）；价格运行在均线之下 — 顺势做 空 （SELL）。拒绝复杂化。 高兼容性（完美的共振滤网）： 极
VWAP Magnet Scalper MT4
Atventius Bayu Riswanto
指标
VWAP Magnet Scalper MT4 是一款基于多周期K线动能与每日VWAP量价回归的专业级交易指标。其核心逻辑通过完全专注于机构订单块和成交量平衡，彻底消除零售交易的噪音。 精准交易的三大支柱： 动态每日 VWAP（价格磁铁）：拒绝凭空猜测止盈位置！本指标将成交量加权平均价 (VWAP) 作为真正的价值中枢。价格在极端波动后，天然会向该线产生引力回归。 纯净算法支撑/阻力线：系统在自定义周期内自动绘制最关键的支撑位和阻力位，精简图表。 实体K线动能确认 (>70%)：当价格触及关键 S/R 区域时，该策略仅在K线实体部分超过其总波幅的 70% 时才会提示高概率反转。拒绝长影线，拒绝假突破。 核心优势： 图表上集成了实时多时间周期 (MTF) 趋势监测面板。 完美捕捉清晰的市场反转区域。 算法信号绝不漂移 (Non-repainting)。 交易建议： 交易品种：XAUUSD (黄金) 或主要货币对如 EURUSD, GBPUSD。 时间周期：M5 或 M15。 账户类型：ECN 或极低点差账户。
VWAP Clean mt5 Version
Atventius Bayu Riswanto
指标
您是否厌倦了杂乱无章的图表？是否受够了那些每次切换时间周期（Timeframe）就会滞后或改变位置的移动平均线（MA）？现在，是时候像机构交易员一样思考和交易了。 VWAP MT5 Clean Version 为您带来最纯粹的成交量加权平均价（VWAP）指标。我们去除了所有容易让人分心的外围轨道线（Bands），只保留最核心的中心线，让您对市场的真实趋势一目了然。VWAP 正是主力资金（"Big Boys"）和机构用来追踪大额资金流向和市场核心成本价的绝密武器。 为什么选择 VWAP Clean Version？ 100% 不重绘（Non-Repaint）且多周期一致： 与普通均线不同，VWAP 线在不同时间周期（如 M1、M5、M15）之间切换时，位置始终保持精准与固定的计算，绝不让您在复盘或实盘时产生混乱。 日内成交量精准追踪： 具备全自动的每日重置（Daily Reset）机制，完美捕捉高概率的日内价格与成交量互动数据。 极简交易规则： 价格运行在均线之上 — 顺势做 多 （BUY）；价格运行在均线之下 — 顺势做 空 （SELL）。拒绝复杂化。 高兼容性（完美的共振滤网）： 极
VWAP Magnet Scalper
Atventius Bayu Riswanto
指标
您是否厌倦了在震荡市的半山腰被套，或者盲目地追涨杀跌？ VWAP Magnet Scalper MT5 是一款高度纪律化、由算法驱动的精准交易系统。其核心逻辑通过完全专注于机构订单块和成交量平衡，彻底消除零售交易的噪音。 核心交易逻辑（精准交易的三大支柱）： 动态每日 VWAP（价格磁铁）： 拒绝凭空猜测止盈位置！本EA将成交量加权平均价 (VWAP) 作为真正的价值中枢。价格在极端波动后，天然会向该线产生引力回归。 纯净算法支撑/阻力线： 系统在自定义周期内自动绘制最关键的支撑位和阻力位，精简图表。 实体K线动能确认 (>70%)： 当价格触及关键 S/R 区域时，EA 仅 在K线实体部分超过其总波幅的 70% 时才会触发交易。拒绝长影线，拒绝假突破。 核心优势： 基于新K线开盘的 100% 自动化执行（零性能延迟）。 内置多时间周期 (MTF) 趋势过滤指标。 严格的风险管理：自带硬止损 (SL) 和基于 VWAP 磁铁的动态止盈 (TP)（标准盈亏比 1:1.5）。 绝无马丁、绝无网格、绝无危险的抗单均价。 交易建议： 交易品种： XAUUSD (黄金) 或主要货币对。 时间周期
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