Top Down CandleCast

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  • Opeyemi Fuad Anokwu
    Opeyemi Fuad Anokwu

    Opeyemi Fuad Anokwu

    I am Opeyemi, a Civil Engineering graduate who developed a strong passion for Forex trading and algorithmic strategy development. Over time, I became deeply interested in MQL5 programming, where I build custom indicators and automated trading systems to translate trading ideas into executable
  • Версия: 1.0

Проецируйте общую картину, торгуйте на любом таймфрейме с уверенностью старшего таймфрейма и открывайте сделки с высокой точностью!

Профессиональные трейдеры понимают, что каждая качественная сделка начинается с анализа сверху вниз (Top-Down Analysis). Однако традиционный рабочий процесс требует постоянного переключения между несколькими графиками и таймфреймами, что нарушает концентрацию и увеличивает вероятность упустить важную информацию со старшего таймфрейма.

Этот повторяющийся процесс замедляет анализ, усложняет исполнение сделок и затрудняет сохранение понимания общей структуры рынка.

TOP-DOWN CANDLE CAST — это индикатор для MT5, который проецирует точную свечу старшего таймфрейма — тело, тени, цены открытия/закрытия и диапазон — непосредственно на график любого младшего таймфрейма. Вместо постоянного переключения между графиками или визуальной оценки структуры старшего таймфрейма по памяти, TOP-DOWN CANDLE CAST предоставляет в режиме реального времени визуальную проекцию с пиксельной точностью, благодаря чему анализ сверху вниз становится быстрее, а точки входа — более дисциплинированными, позволяя трейдерам:

· Сохранять понимание ситуации на старшем таймфрейме, не покидая график исполнения сделок.

· Наблюдать формирование текущей свечи старшего таймфрейма в режиме реального времени.

· Анализировать движение цены младшего таймфрейма внутри границ свечи старшего таймфрейма.

· Принимать торговые решения, постоянно сохраняя рыночный контекст.

В результате трейдер получает более эффективный, организованный и профессиональный рабочий процесс.

Ключевые возможности

· Проекция свечи старшего таймфрейма: отображение любой выбранной свечи старшего таймфрейма непосредственно на графиках младших таймфреймов.

· Автоматическая синхронизация: проецируемая свеча автоматически обновляется по мере формирования свечи старшего таймфрейма.

· Динамическое прямоугольное выделение: наглядно отображает диапазон свечи старшего таймфрейма для мгновенного визуального восприятия.

· Постоянный рыночный контекст: позволяет точно понимать, где находится текущая цена относительно общей структуры рынка.

· Повышение эффективности работы: сокращает необходимость переключения между графиками и помогает сохранять концентрацию во время анализа и исполнения сделок.

· Гибкие комбинации таймфреймов: поддерживаются все стандартные сочетания таймфреймов.

· Интерактивная панель управления: удобная панель для быстрого изменения настроек интерфейса.

· Совместимость: отлично работает совместно с другими индикаторами.


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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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