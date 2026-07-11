Top Down CandleCast

Проецируйте общую картину, торгуйте на любом таймфрейме с уверенностью старшего таймфрейма и открывайте сделки с высокой точностью!

Профессиональные трейдеры понимают, что каждая качественная сделка начинается с анализа сверху вниз (Top-Down Analysis). Однако традиционный рабочий процесс требует постоянного переключения между несколькими графиками и таймфреймами, что нарушает концентрацию и увеличивает вероятность упустить важную информацию со старшего таймфрейма.

Этот повторяющийся процесс замедляет анализ, усложняет исполнение сделок и затрудняет сохранение понимания общей структуры рынка.

TOP-DOWN CANDLE CAST — это индикатор для MT5, который проецирует точную свечу старшего таймфрейма — тело, тени, цены открытия/закрытия и диапазон — непосредственно на график любого младшего таймфрейма. Вместо постоянного переключения между графиками или визуальной оценки структуры старшего таймфрейма по памяти, TOP-DOWN CANDLE CAST предоставляет в режиме реального времени визуальную проекцию с пиксельной точностью, благодаря чему анализ сверху вниз становится быстрее, а точки входа — более дисциплинированными, позволяя трейдерам:

· Сохранять понимание ситуации на старшем таймфрейме, не покидая график исполнения сделок.

· Наблюдать формирование текущей свечи старшего таймфрейма в режиме реального времени.

· Анализировать движение цены младшего таймфрейма внутри границ свечи старшего таймфрейма.

· Принимать торговые решения, постоянно сохраняя рыночный контекст.

В результате трейдер получает более эффективный, организованный и профессиональный рабочий процесс.

Ключевые возможности

· Проекция свечи старшего таймфрейма: отображение любой выбранной свечи старшего таймфрейма непосредственно на графиках младших таймфреймов.

· Автоматическая синхронизация: проецируемая свеча автоматически обновляется по мере формирования свечи старшего таймфрейма.

· Динамическое прямоугольное выделение: наглядно отображает диапазон свечи старшего таймфрейма для мгновенного визуального восприятия.

· Постоянный рыночный контекст: позволяет точно понимать, где находится текущая цена относительно общей структуры рынка.

· Повышение эффективности работы: сокращает необходимость переключения между графиками и помогает сохранять концентрацию во время анализа и исполнения сделок.

· Гибкие комбинации таймфреймов: поддерживаются все стандартные сочетания таймфреймов.

· Интерактивная панель управления: удобная панель для быстрого изменения настроек интерфейса.

· Совместимость: отлично работает совместно с другими индикаторами.