Top Down CandleCast

投射更大的市场格局，以更高时间框架的信心交易每一个周期，并精准执行每一笔交易！

专业交易者都明白，每一笔高质量的交易都始于自上而下（Top-Down）分析。然而，传统的分析流程需要不断在多个图表和时间周期之间切换，这不仅打断专注力，还容易错过关键的高时间框架市场信息。

这种重复性的操作会减慢分析速度、干扰交易执行，并使交易者更难持续掌握整体市场结构。

TOP-DOWN CANDLE CAST 是一款 MT5 指标，可将高时间框架（HTF）K线——包括实体、影线、开盘价、收盘价以及完整价格区间——精确投射到任意低时间框架（LTF）图表上。无需频繁切换图表，也无需凭记忆判断 HTF 结构，TOP-DOWN CANDLE CAST 能提供实时、像素级精准的可视化参考，让您的自上而下分析更加高效，进场决策更加严谨，帮助交易者：

· 无需离开执行图表，即可持续掌握高时间框架市场结构。

· 在高时间框架 K 线形成过程中，实时观察其动态变化。

· 在高时间框架价格区间内，分析低时间框架价格行为。

· 在持续掌握市场整体背景的基础上，做出更加精准的交易决策。

最终，您将获得更加高效、有条理且专业的交易工作流程。

主要功能

· 高时间框架 K 线投射： 可将任意选定的高时间框架 K 线直接显示在低时间框架图表上。

· 自动同步更新： 随着高时间框架 K 线的形成，投射的 K 线会自动实时更新。

· 动态矩形覆盖： 清晰标示高时间框架 K 线的价格区间，便于快速识别。

· 持续市场背景： 随时了解当前价格在更大市场结构中的位置。

· 优化交易流程： 减少图表切换，在分析与执行过程中保持专注。

· 灵活的时间框架组合： 支持所有标准时间框架之间的任意组合。

· 交互式控制面板： 提供交互式面板，方便快速调整界面设置。

· 高度兼容： 可与其他技术指标良好兼容，协同使用。