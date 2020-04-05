Imbalance Volume Trend Bot

Imbalance Volume Trend Bot


Imbalance Volume Trend Bot — это торговый советник, основанный на логике Fair Value Gap, объёмного дисбаланса и трендовой структуры имбалансов.

Бот находит на графике бычьи и медвежьи имбалансы и может автоматически открывать торговые позиции по выбранной торговой логике. Он создан для трейдеров, которые хотят автоматизировать торговлю по имбалансам и тестировать разные варианты стратегий, а не анализировать каждую зону Fair Value Gap вручную.

Главная идея советника заключается не только в том, чтобы найти ценовой имбаланс, но и в том, чтобы оценить его силу. Для этого бот использует логику объёмного перевеса и показывает процент преимущества покупателей над продавцами для бычьих имбалансов или продавцов над покупателями для медвежьих имбалансов.

Такой подход позволяет смотреть не только на саму визуальную зону Fair Value Gap, но и на внутреннее объёмное давление, которое сопровождало движение цены.

Как работает бот


Советник ищет классический трёхсвечной паттерн Fair Value Gap.

Бычий имбаланс появляется тогда, когда после сильного движения вверх между первой и третьей свечой остаётся незаполненное ценовое пространство.
Медвежий имбаланс появляется тогда, когда после сильного движения вниз между первой и третьей свечой остаётся незаполненное ценовое пространство.

После нахождения имбаланса бот может работать в двух разных стилях.

Первый вариант — открытие позиции сразу после формирования имбаланса. Это более агрессивный подход, который ориентирован на продолжение импульсного движения.

Второй вариант — открытие позиции на ретесте зоны имбаланса. В этом случае бот ждёт, пока цена вернётся к зоне Fair Value Gap и дойдёт до середины имбаланса, не пробив его. Такой подход более консервативный и основан на идее, что рынок часто возвращается к зонам имбаланса перед продолжением движения.

Объёмный перевес


Одна из ключевых особенностей Imbalance Volume Trend Bot — расчёт объёмного перевеса.

Для каждого найденного имбаланса бот оценивает, кто имел больший перевес во время формирования этой зоны: покупатели или продавцы. Это значение отображается на графике в процентах возле зоны имбаланса.

Для бычьих имбалансов бот показывает перевес покупателей.
Для медвежьих имбалансов бот показывает перевес продавцов.

Это позволяет фильтровать слабые имбалансы и обращать больше внимания на те ситуации, где направленное давление было более выраженным.

Логика тренда имбалансов


Бот также использует специальную модель тренда, построенную на самих имбалансах.

Вместо того чтобы ориентироваться только на классические трендовые индикаторы, советник строит трендовую структуру по последовательности имбалансов. Смена тренда происходит тогда, когда противоположный имбаланс пробивает определённый уровень предыдущего имбаланса текущего тренда.

Благодаря этому зоны имбаланса используются не только как потенциальные области для входа, но и как часть общей рыночной структуры.

Бот может открывать сделки только в направлении текущего тренда имбалансов. Это помогает отсеивать часть контртрендовых сигналов и концентрироваться на ситуациях, которые совпадают с текущей структурой рынка.

Stop Loss и Take Profit


Советник автоматически рассчитывает Stop Loss и Take Profit для каждой сделки.

Stop Loss строится на основе полного диапазона трёхсвечного паттерна имбаланса. Бот учитывает самый высокий High и самый низкий Low свечей, которые участвовали в формировании имбаланса, и использует этот диапазон для расчёта риска.

Take Profit рассчитывается от расстояния до Stop Loss. Благодаря этому стратегия может использовать понятную и стабильную структуру соотношения риска к прибыли.

Управление сделками


Imbalance Volume Trend Bot имеет гибкую логику управления торговыми позициями.

Советник может обрабатывать противоположные сигналы, решать, нужно ли закрывать текущую позицию, разрешать или запрещать одновременные позиции в разные стороны, а также пропускать повторные входы в том же направлении после убыточных сделок.

Это позволяет сделать торговлю более агрессивной или более консервативной в зависимости от выбранной логики и настроек.

Бот можно использовать как для тестирования торговых идей, так и для построения разных вариантов стратегий на основе имбалансов. Вы можете проверять входы сразу после появления имбаланса, входы на ретесте, торговлю по тренду имбалансов, фильтрацию по объёмному перевесу и разные модели соотношения риска к прибыли.

Отображение на графике


Бот сохраняет визуальную логику индикатора Imbalance Volume Trend.

На графике могут отображаться бычьи и медвежьи зоны имбалансов, линии середины зон, процент объёмного перевеса и стрелки смены тренда имбалансов.

Это делает работу советника более прозрачной. Вы можете видеть, где бот нашёл имбаланс, насколько сильным он был по объёмному перевесу, где изменилась трендовая структура и почему позиция могла быть открыта или пропущена.

Оповещения


Советник может отправлять уведомления при появлении нового имбаланса или при смене тренда имбалансов.

Оповещения могут приходить в виде алертов MetaTrader, push-уведомлений или email-сообщений.

Важная информация


Imbalance Volume Trend Bot — это инструмент для автоматизации, тестирования и анализа стратегий, основанных на имбалансах. Он не гарантирует прибыль и не должен использоваться без предварительной проверки.

Перед использованием советника на реальном счёте обязательно протестируйте его в тестере стратегий MetaTrader и подберите настройки под конкретный торговый инструмент, таймфрейм, условия брокера и свой уровень риска.

Торговля связана с риском. Результаты тестирования или оптимизации не гарантируют получение прибыли в будущем.
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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Imbalance Volume Trend MT4
Denys Babiak
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Imbalance Volume Trend — это профессиональный индикатор для MetaTrader, который сочетает в себе поиск зон имбаланса / Fair Value Gap (FVG) , анализ дисбаланса объёмов и построение тренда на основе имбалансов . Индикатор автоматически находит бычьи и медвежьи FVG-зоны, рисует их на графике в виде цветных прямоугольников и рассчитывает процент перевеса объёма покупателей над продавцами (или наоборот) на прорывной свече, которая образовала имбаланс. Дополнительно он строит тренд имбалансов и отмеча
Range Detector
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Range Detector   - индикатор, который идентифицирует на рынке ренджи (периоды движения цены в горизонтальном канале), и отображает их наличие на ценовом графике. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения флета и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры Maximum History Bars   - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Period   - период индикатора ATR
Impulse Angle
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4 (3)
Индикаторы
Описание Impulse Angle   - индикатор, который идентифицирует на рынке импульсы и отображает на графике угол их наклона. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения тренда (импульса) и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры ===== _INDICATOR_SETTINGS_ =====   - настройки расчета индикатора Maximum History Bars   - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Peri
SuperCCI
Denys Babiak
Индикаторы
Описание SuperCCI - индикатор, основанный на стандартном индикаторе CCI. Он определяет и отображает схождения/расхождения на рынке и формирует соответствующие точки входа. Также с помощью индекса торгового канала он определяет направление тренда и отображает уровни поддержки и сопротивления . Features Не перерисовывается. Показывает точки входа. Показывает направление текущего тренда и уровни поддержки/сопротивления. Имеет оповещения. Рекомендации Используйте конвергенцию/дивергенцию для опр
Volume Magic
Denys Babiak
3.67 (3)
Индикаторы
Описание Volume Magic - это индикатор, который показывает значение относительного объема в сочетании с направлением текущего тренда. Отношение текущего объема к среднему объему за определенный период отображается в нижнем окне в виде осциллятора. Направление текущего тренда отображается в виде двухцветных линий тренда. Как использовать? Сначала с помощью двухцветных трендовых линий определяйте направление текущего тренда. Потом ищите зоны низкого объема и открывайте позиции в направлении трен
Money Zones
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Money Zones - индикатор, определяющий зоны накопления/распределения на рынке. Зеленые зоны позволяют искать точки входа в покупку или точки выхода из продажи. Красные зоны, напротив, определяют возможность продажи или закрытия покупок. Индикатор имеет возможность определять денежные зоны для двух временных интервалов одновременно на одном графике. Как использовать? Используйте этот индикатор, чтобы определить рыночные зоны как зоны поддержки/сопротивления, чтобы определить наилучшие
Bitcoin Manager MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Bitcoin Manager - лучший индикатор для торговли на криптовалюте Биткоин. Он рассчитывается на базе отклонения цены от канала скользящих средних линий. Восходязие и нисходящие стрелки указывают потенциальные точки и уровни для открытия позиций на покупку и продажу. Как использовать? Настоятельно рекомендуем использовать этот индикатор на таймфрейме H1. Стрелка вверх указывает на уровень для покупки. Стрелка вниз - уровень для продажи. Параметры Maximum History Bars - максимальное к
Quantum Awesome Oscillator
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Индикатор  Quantum Awesome Oscillator построен на базе стандартного индикатора Билла Вильямса Awesome Oscillator (AO). Он состоит из двух частей. Нижняя часть - цветная гистограмма осцилятора ( разделена на две стороны - више нуля и ниже нуля и, соответственно, окрашена в два цвета - синий для покупки и красный для продажи)  и трендовая кривая линия (показывает направление глобального тренда). Верхняя часть - стрелки, показывающие точки входа в рынок, а также пунктирные линии, отобража
Quantum Awesome Oscillator Pro
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Описание Индикатор  Quantum Awesome Oscillator построен на базе стандартного индикатора Билла Вильямса Awesome Oscillator (AO). Он состоит из двух частей. Нижняя часть - цветная гистограмма осцилятора ( разделена на две стороны - више нуля и ниже нуля и, соответственно, окрашена в два цвета - синий для покупки и красный для продажи)  и трендовая кривая линия (показывает направление глобального тренда). Верхняя часть - стрелки, показывающие точки входа в рынок, а также пунктирные линии, отобража
Trend Influencer
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Trend Influencer - индикатор который определяет потенциальную динамику влияния трендовых волновых движений на состояние рынка. В основе индикатора лежит значение скользящих средних, скорректированных стандартным среднеквадратическим отклонение. Индикатор отображен в виде основной штрих-пунктирной скользящей средней и сигнальной сплошной скользящей средней. Сигнальная скользящая средняя окрашивается в синий или красный цвет в зависимости от того, какой тип тренда сейчас наблюдается на ры
Intelligent Moving MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Позвольте представить вам новую эру нейронных индикаторов для финансовых рынков! Intelligent Moving это уникальный индикатор, который обучает свою нейросеть в режиме реального времени! Больше не надо искать оптимальные параметры индикатора под каждую конкретную ситуацию. Больше никаких запоздалых сигналов. Искусственный интеллект способен сам подстроиться и прогнозировать любые движения рынка. Визуально индикатор рисуется в виде основной сплошной скользящей средней линии, двух пунктирных линий
Volume Horizon MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Volume Horizon - это индикатор горизонтальных объёмов, предоставляющий возможность наблюдать за плотностью объёмов участников рынка в различных ценовых и временных интервалах. Гистограммы объёмов могут быть построены на основе восходящих или нисходящих волн рынка, а также по отдельным барам. Этот инструмент позволяет более точно определять моменты для открытия или закрытия позиций, опираясь на уровни максимальных объёмов или средневзвешенные цены по объёму. Что делает Volume Horizon уникальным
Fractal Bot Gold MT4
Denys Babiak
Эксперты
Fractal Bot Gold - это торговый бот, который использует пробой и отбой от уровней фракталов для определения эффективных точек открытия позиций, а также для установки безопасных стоп-лоссов и тейк-профитов. В сочетании с индикатором среднего истинного диапазона (ATR) и точной адаптацией к рыночным условиям, он минимизирует влияние рыночного шума и волатильности, обеспечивая надёжное управление рисками и оптимизацию прибыли. Параметры бота тщательно оптимизированы и подобраны для работы на торгов
One Good Trade MT4
Denys Babiak
Эксперты
One Good Trade — это простой и эффективный торговый бот для рынка Forex, реализующий стратегию "время определяет цену". Его главная особенность — всего одна сделка в день, совершенная в оптимальное время и в направлении текущего тренда. Этот простой подход позволяет максимально использовать благоприятные рыночные условия при минимальных рисках. Кроме того, бот подстраивается под волатильность рынка, что обеспечивает соответствующую настройку уровней стоп-лосс и тейк-профит в текущих рыночных усл
Real Spread Monitor MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Real Spread Monitor Real Spread Monitor  — профессиональный индикатор для MetaTrader, предназначенный для записи, визуализации и анализа фактических значений спреда, поступающих от брокера в режиме реального времени. Вместо отображения только текущего спреда индикатор считывает его на каждом входящем тике и формирует исторические свечи спредов. Индикатор позволяет изучать изменение спредов во времени, находить повторяющиеся расширения, сравнивать торговые условия разных брокеров и типов счето
Position Accelerator MT4
Denys Babiak
Утилиты
Position Accelerator — это мощная утилита для трейдеров, которая помогает значительно увеличить прибыль, используя преимущества рыночных движений. Утилита автоматически добавляет объём к вашей позиции, когда та достигает заданного уровня прибыли, превращая потенциальный успех в настоящий результат. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/126702 Как работает Position Accelerator? 1. Добавление позиций при достижении прибыли: Когда ваша
ABC Indicator MT4
Denys Babiak
Индикаторы
ABC Indicator анализирует рынок через волны, импульсы и тренды, помогая находить ключевые точки разворота и смены тренда. Автоматически определяет волны A, B и C, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита. Удобный инструмент для повышения точности и эффективности вашей торговли. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/128178 Основные особенности индикатора: 1. Идентификация волн и трендов:    - Автоматическое определение волн на основе
ZLMA Trend Candles MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Индикатор ZLMA Trend Candles выделяет на графике ключевые моменты смены тренда с помощью улучшенной скользящей средней Zero-Lag. Он наглядно перекрашивает свечи, помогая быстрее определить направления движения цены и фильтровать рыночный шум. Получите чёткие сигналы для своевременных входов и выходов из сделок! Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/129278 1. Что такое ZLMA Trend Candles? Это индикатор для MetaTrader 4/5, основанный н
Fibo Extrema Bands MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Fibo Extrema Bands – это уникальный индикатор, который наглядно показывает, когда рынок переходит в тренд, и выделяет ключевые уровни, выступающие поддержкой или сопротивлением. Он сочетает удобные «ступенчатые» линии экстремумов и уровни Фибоначчи (значения уровней можно менять во входящих параметрах), упрощая поиск точек входа и выхода. Установите Fibo Extrema Bands, чтобы получить мощный инструмент для анализа тренда и определения важных ценовых уровней! Данный продукт также доступен для тер
Trend Risk Analyzer MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Trend Risk Analyzer — интеллектуальный индикатор, который выявляет тренды, импульсы и коррекции, рассчитывая оптимальный объём позиций и безопасные уровни стоп-лоссов и тейк-профитов. Повышайте точность сделок, снижайте риски и увеличивайте прибыль! Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/134799 Главная особенность индикатора — расчёт средних диапазонов ценовых движений каждого рыночного элемента, что позволяет трейдеру выставлять обос
Double Fractal Entry MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Double Fractal Entry — это мощный инструмент, который даёт чёткие сигналы на вход по пробою или отбою фракталов. Он визуализирует структуру рынка и строит уровни входа, SL и TP автоматически. Идеален для трендовой и контртрендовой торговли. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/143601 Индикатор генерирует сигналы на вход по двум стратегиям:  Пробой фрактала ( Fractal Breakout ) — вход при пробое ключевого фрактала;  Отбой от фрактала
Double Fractal Entry Bot MT4
Denys Babiak
Эксперты
Double Fractal Entry Bot — это автоматический торговый робот, который торгует по пробоям и отбоям от фракталов. Он точно определяет точки входа, выставляет SL и TP на основе структуры рынка и включает гибкую логику управления рисками. Просто, умно, надёжно. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/143608 Double Fractal Entry Bot — это умный советник, созданный на базе логики проверенного индикатора Double Fractal Entry . Он анализирует
Intelligent Moving Bot MT4
Denys Babiak
Эксперты
Intelligent Moving Bot — адаптивный советник с нейрооптимизацией Intelligent Moving Bot — автономный эксперт на базе индикатора Intelligent Moving. Он использует динамическую MA, отклонения на базе ATR и механизм виртуальных сделок с перцептроном для подбора лучших параметров без перерисовки и ручной оптимизации. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/148151 Индикатор Intelligent Moving доступен здесь =>  https://www.mql5.com/ru/ma
Order Block Trend Flow MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Order Block Trend Flow — это профессиональный торговый индикатор, предназначенный для поиска высококачественных ордер-блоков и преобразования их в полноценную аналитическую систему, включающую сигналы входа, валидацию зон и определение тренда. Почему трейдеры выбирают этот индикатор Отсеивает слабые ордер-блоки и показывает только действительно значимые зоны Объединяет структуру, объём и волатильность в единую систему принятия решений Даёт чёткие точки входа вместо субъективной интер
Imbalance Volume Trend Bot MT4
Denys Babiak
Эксперты
Imbalance Volume Trend Bot Imbalance Volume Trend Bot — это торговый советник, основанный на логике Fair Value Gap, объёмного дисбаланса и трендовой структуры имбалансов. Бот находит на графике бычьи и медвежьи имбалансы и может автоматически открывать торговые позиции по выбранной торговой логике. Он создан для трейдеров, которые хотят автоматизировать торговлю по имбалансам и тестировать разные варианты стратегий, а не анализировать каждую зону Fair Value Gap вручную. Главная идея советник
Range Detector MT5
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Range Detector   - индикатор, который идентифицирует на рынке ренджи (периоды движения цены в горизонтальном канале), и отображает их наличие на ценовом графике. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения флета и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры Maximum History Bars   - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Period   - период индикатора ATR
Impulse Angle MT5
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Impulse Angle - индикатор, который идентифицирует на рынке импульсы и отображает на графике угол их наклона. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения тренда (импульса) и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры ===== _INDICATOR_SETTINGS_ ===== - настройки расчета индикатора Maximum History Bars - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Period - пе
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Denys Babiak
Индикаторы
Описание SuperCCI - индикатор, основанный на стандартном индикаторе CCI. Он определяет и отображает схождения/расхождения на рынке и формирует соответствующие точки входа. Также с помощью индекса торгового канала он определяет направление тренда и отображает уровни поддержки и сопротивления . Features Не перерисовывается. Показывает точки входа. Показывает направление текущего тренда и уровни поддержки/сопротивления. Имеет оповещения. Рекомендации Используйте конвергенцию/дивергенцию для опр
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Denys Babiak
Индикаторы
Описание Volume Magic - это индикатор, который показывает значение относительного объема в сочетании с направлением текущего тренда. Отношение текущего объема к среднему объему за определенный период отображается в нижнем окне в виде осциллятора. Направление текущего тренда отображается в виде двухцветных линий тренда. Как использовать? Сначала с помощью двухцветных трендовых линий определяйте направление текущего тренда. Потом ищите зоны низкого объема и открывайте позиции в направлении трен
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Denys Babiak
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Описание Money Zones - индикатор, определяющий зоны накопления/распределения на рынке. Зеленые зоны позволяют искать точки входа в покупку или точки выхода из продажи. Красные зоны, напротив, определяют возможность продажи или закрытия покупок. Индикатор имеет возможность определять денежные зоны для двух временных интервалов одновременно на одном графике. Как использовать? Используйте этот индикатор, чтобы определить рыночные зоны как зоны поддержки/сопротивления, чтобы определить наилучшие
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