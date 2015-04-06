Imbalance Volume Trend Bot MT4

Imbalance Volume Trend Bot





Imbalance Volume Trend Bot — это торговый советник, основанный на логике Fair Value Gap, объёмного дисбаланса и трендовой структуры имбалансов.





Бот находит на графике бычьи и медвежьи имбалансы и может автоматически открывать торговые позиции по выбранной торговой логике. Он создан для трейдеров, которые хотят автоматизировать торговлю по имбалансам и тестировать разные варианты стратегий, а не анализировать каждую зону Fair Value Gap вручную.





Главная идея советника заключается не только в том, чтобы найти ценовой имбаланс, но и в том, чтобы оценить его силу. Для этого бот использует логику объёмного перевеса и показывает процент преимущества покупателей над продавцами для бычьих имбалансов или продавцов над покупателями для медвежьих имбалансов.





Такой подход позволяет смотреть не только на саму визуальную зону Fair Value Gap, но и на внутреннее объёмное давление, которое сопровождало движение цены.





Как работает бот





Советник ищет классический трёхсвечной паттерн Fair Value Gap.





Бычий имбаланс появляется тогда, когда после сильного движения вверх между первой и третьей свечой остаётся незаполненное ценовое пространство.

Медвежий имбаланс появляется тогда, когда после сильного движения вниз между первой и третьей свечой остаётся незаполненное ценовое пространство.





После нахождения имбаланса бот может работать в двух разных стилях.





Первый вариант — открытие позиции сразу после формирования имбаланса. Это более агрессивный подход, который ориентирован на продолжение импульсного движения.





Второй вариант — открытие позиции на ретесте зоны имбаланса. В этом случае бот ждёт, пока цена вернётся к зоне Fair Value Gap и дойдёт до середины имбаланса, не пробив его. Такой подход более консервативный и основан на идее, что рынок часто возвращается к зонам имбаланса перед продолжением движения.





Объёмный перевес





Одна из ключевых особенностей Imbalance Volume Trend Bot — расчёт объёмного перевеса.





Для каждого найденного имбаланса бот оценивает, кто имел больший перевес во время формирования этой зоны: покупатели или продавцы. Это значение отображается на графике в процентах возле зоны имбаланса.





Для бычьих имбалансов бот показывает перевес покупателей.

Для медвежьих имбалансов бот показывает перевес продавцов.





Это позволяет фильтровать слабые имбалансы и обращать больше внимания на те ситуации, где направленное давление было более выраженным.





Логика тренда имбалансов





Бот также использует специальную модель тренда, построенную на самих имбалансах.





Вместо того чтобы ориентироваться только на классические трендовые индикаторы, советник строит трендовую структуру по последовательности имбалансов. Смена тренда происходит тогда, когда противоположный имбаланс пробивает определённый уровень предыдущего имбаланса текущего тренда.





Благодаря этому зоны имбаланса используются не только как потенциальные области для входа, но и как часть общей рыночной структуры.





Бот может открывать сделки только в направлении текущего тренда имбалансов. Это помогает отсеивать часть контртрендовых сигналов и концентрироваться на ситуациях, которые совпадают с текущей структурой рынка.





Stop Loss и Take Profit





Советник автоматически рассчитывает Stop Loss и Take Profit для каждой сделки.





Stop Loss строится на основе полного диапазона трёхсвечного паттерна имбаланса. Бот учитывает самый высокий High и самый низкий Low свечей, которые участвовали в формировании имбаланса, и использует этот диапазон для расчёта риска.





Take Profit рассчитывается от расстояния до Stop Loss. Благодаря этому стратегия может использовать понятную и стабильную структуру соотношения риска к прибыли.





Управление сделками





Imbalance Volume Trend Bot имеет гибкую логику управления торговыми позициями.





Советник может обрабатывать противоположные сигналы, решать, нужно ли закрывать текущую позицию, разрешать или запрещать одновременные позиции в разные стороны, а также пропускать повторные входы в том же направлении после убыточных сделок.





Это позволяет сделать торговлю более агрессивной или более консервативной в зависимости от выбранной логики и настроек.





Бот можно использовать как для тестирования торговых идей, так и для построения разных вариантов стратегий на основе имбалансов. Вы можете проверять входы сразу после появления имбаланса, входы на ретесте, торговлю по тренду имбалансов, фильтрацию по объёмному перевесу и разные модели соотношения риска к прибыли.





Отображение на графике





Бот сохраняет визуальную логику индикатора Imbalance Volume Trend.





На графике могут отображаться бычьи и медвежьи зоны имбалансов, линии середины зон, процент объёмного перевеса и стрелки смены тренда имбалансов.





Это делает работу советника более прозрачной. Вы можете видеть, где бот нашёл имбаланс, насколько сильным он был по объёмному перевесу, где изменилась трендовая структура и почему позиция могла быть открыта или пропущена.





Оповещения





Советник может отправлять уведомления при появлении нового имбаланса или при смене тренда имбалансов.





Оповещения могут приходить в виде алертов MetaTrader, push-уведомлений или email-сообщений.





Важная информация





Imbalance Volume Trend Bot — это инструмент для автоматизации, тестирования и анализа стратегий, основанных на имбалансах. Он не гарантирует прибыль и не должен использоваться без предварительной проверки.





Перед использованием советника на реальном счёте обязательно протестируйте его в тестере стратегий MetaTrader и подберите настройки под конкретный торговый инструмент, таймфрейм, условия брокера и свой уровень риска.





Торговля связана с риском. Результаты тестирования или оптимизации не гарантируют получение прибыли в будущем.