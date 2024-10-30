Real Spread Monitor MT4

Real Spread Monitor





Real Spread Monitor — профессиональный индикатор для MetaTrader, предназначенный для записи, визуализации и анализа фактических значений спреда, поступающих от брокера в режиме реального времени. Вместо отображения только текущего спреда индикатор считывает его на каждом входящем тике и формирует исторические свечи спредов.





Индикатор позволяет изучать изменение спредов во времени, находить повторяющиеся расширения, сравнивать торговые условия разных брокеров и типов счетов, а также оценивать пригодность инструмента для определённой торговой стратегии.





Два режима работы





Write Mode записывает значения спреда в режиме реального времени.





На каждом входящем тике индикатор считывает текущий спред и добавляет его к формируемой минутной свече. Каждая завершённая минута сохраняется отдельной строкой, содержащей:





* Название торгового символа

* Дату и время

* Смещение между UTC и временем сервера брокера

* Количество тиков

* Сумму всех записанных спредов

* Минимальный спред

* Средний спред

* Максимальный спред





Read Mode загружает ранее записанные данные из файла и отображает их на графике для последующего анализа.





Запись и чтение могут выполняться одновременно. Например, один экземпляр индикатора может записывать новые данные, а другой — считывать и визуализировать тот же файл в режиме реального времени.





Отображение спредов





Индикатор отображается в отдельном окне в виде трёхцветной гистограммы:





* MAX — максимальный спред

* AVG — средний спред

* MIN — минимальный спред





Также индикатор может отображать три линии скользящих средних:





* MA MAX — среднее значение максимальных спредов

* MA AVG — среднее значение средних спредов

* MA MIN — среднее значение минимальных спредов





Каждую линию можно включать и отключать отдельно. Период расчёта задаётся вручную. При значении 0 для расчёта используются все доступные данные.





Информационное поле показывает:





* Текущий режим работы

* Время последней записанной или загруженной свечи спредов

* Последние значения MAX, AVG и MIN

* Текущие значения MA MAX, MA AVG и MA MIN

* Период расчёта скользящих средних





Мультитаймфреймовый анализ





Все данные первоначально записываются с минутным интервалом. При переключении таймфрейма индикатор автоматически объединяет записанные M1-данные и пересчитывает гистограмму и скользящие средние для выбранного периода графика.





Это позволяет анализировать поведение спредов на разных временных диапазонах без создания отдельного файла для каждого таймфрейма.





Хранение файлов





Файлы сохраняются в общей папке терминалов MetaTrader:





`C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Real Spread Monitor`





Благодаря общей папке к записанным данным могут обращаться разные терминалы MetaTrader, установленные на одном компьютере или VPS.





Параметр **File Name** используется следующим образом:





* В режиме Read Mode имя файла необходимо указать обязательно.

* В режиме Write Mode можно задать собственное имя файла.

* Если в Write Mode оставить поле пустым, индикатор автоматически создаст имя в формате:





`СЕРВЕР БРОКЕРА - НОМЕР СЧЁТА - ТОРГОВЫЙ СИМВОЛ`





Основные возможности





* Считывание спреда на каждом входящем тике

* Формирование исторических минутных свечей спредов

* Отображение минимального, среднего и максимального спреда

* Автоматическое объединение данных на старших таймфреймах

* Расчёт скользящих средних для всех трёх значений

* Одновременная запись и анализ одного файла

* Доступ к файлам из разных терминалов MetaTrader

* Настройка цветов и стилей гистограммы, линий и информационного поля

* Анализ исторических торговых условий непосредственно на графике





Варианты использования





Real Spread Monitor позволяет:





* Сравнивать спреды разных брокеров и типов счетов

* Обнаруживать регулярные расширения и аномальные скачки спреда

* Анализировать спреды во время разных торговых сессий

* Изучать торговые условия в периоды важных рыночных событий

* Оценивать типичные и максимальные торговые издержки

* Выбирать подходящие инструменты и время торговли

* Оценивать условия для скальпинга и алгоритмических стратегий

* Создавать исторические наборы данных для дальнейшего исследования





Важная информация





Данные записываются только тогда, когда терминал MetaTrader запущен, подключён к брокеру и получает тики выбранного инструмента. Индикатор фиксирует спред, отображаемый в терминале, но не измеряет проскальзывание и не гарантирует цену исполнения торгового ордера.





Real Spread Monitor является аналитическим инструментом. Он не открывает сделки и не формирует торговые сигналы.