Real Spread Monitor MT4
- Индикаторы
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- Версия: 1.20
- Обновлено: 14 июля 2026
- Активации: 5
Real Spread Monitor
Real Spread Monitor — профессиональный индикатор для MetaTrader, предназначенный для записи, визуализации и анализа фактических значений спреда, поступающих от брокера в режиме реального времени. Вместо отображения только текущего спреда индикатор считывает его на каждом входящем тике и формирует исторические свечи спредов.
Индикатор позволяет изучать изменение спредов во времени, находить повторяющиеся расширения, сравнивать торговые условия разных брокеров и типов счетов, а также оценивать пригодность инструмента для определённой торговой стратегии.
Два режима работы
Write Mode записывает значения спреда в режиме реального времени.
На каждом входящем тике индикатор считывает текущий спред и добавляет его к формируемой минутной свече. Каждая завершённая минута сохраняется отдельной строкой, содержащей:
* Название торгового символа
* Дату и время
* Смещение между UTC и временем сервера брокера
* Количество тиков
* Сумму всех записанных спредов
* Минимальный спред
* Средний спред
* Максимальный спред
Read Mode загружает ранее записанные данные из файла и отображает их на графике для последующего анализа.
Запись и чтение могут выполняться одновременно. Например, один экземпляр индикатора может записывать новые данные, а другой — считывать и визуализировать тот же файл в режиме реального времени.
Отображение спредов
Индикатор отображается в отдельном окне в виде трёхцветной гистограммы:
* MAX — максимальный спред
* AVG — средний спред
* MIN — минимальный спред
Также индикатор может отображать три линии скользящих средних:
* MA MAX — среднее значение максимальных спредов
* MA AVG — среднее значение средних спредов
* MA MIN — среднее значение минимальных спредов
Каждую линию можно включать и отключать отдельно. Период расчёта задаётся вручную. При значении 0 для расчёта используются все доступные данные.
Информационное поле показывает:
* Текущий режим работы
* Время последней записанной или загруженной свечи спредов
* Последние значения MAX, AVG и MIN
* Текущие значения MA MAX, MA AVG и MA MIN
* Период расчёта скользящих средних
Мультитаймфреймовый анализ
Все данные первоначально записываются с минутным интервалом. При переключении таймфрейма индикатор автоматически объединяет записанные M1-данные и пересчитывает гистограмму и скользящие средние для выбранного периода графика.
Это позволяет анализировать поведение спредов на разных временных диапазонах без создания отдельного файла для каждого таймфрейма.
Хранение файлов
Файлы сохраняются в общей папке терминалов MetaTrader:
`C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Real Spread Monitor`
Благодаря общей папке к записанным данным могут обращаться разные терминалы MetaTrader, установленные на одном компьютере или VPS.
Параметр **File Name** используется следующим образом:
* В режиме Read Mode имя файла необходимо указать обязательно.
* В режиме Write Mode можно задать собственное имя файла.
* Если в Write Mode оставить поле пустым, индикатор автоматически создаст имя в формате:
`СЕРВЕР БРОКЕРА - НОМЕР СЧЁТА - ТОРГОВЫЙ СИМВОЛ`
Основные возможности
* Считывание спреда на каждом входящем тике
* Формирование исторических минутных свечей спредов
* Отображение минимального, среднего и максимального спреда
* Автоматическое объединение данных на старших таймфреймах
* Расчёт скользящих средних для всех трёх значений
* Одновременная запись и анализ одного файла
* Доступ к файлам из разных терминалов MetaTrader
* Настройка цветов и стилей гистограммы, линий и информационного поля
* Анализ исторических торговых условий непосредственно на графике
Варианты использования
Real Spread Monitor позволяет:
* Сравнивать спреды разных брокеров и типов счетов
* Обнаруживать регулярные расширения и аномальные скачки спреда
* Анализировать спреды во время разных торговых сессий
* Изучать торговые условия в периоды важных рыночных событий
* Оценивать типичные и максимальные торговые издержки
* Выбирать подходящие инструменты и время торговли
* Оценивать условия для скальпинга и алгоритмических стратегий
* Создавать исторические наборы данных для дальнейшего исследования
Важная информация
Данные записываются только тогда, когда терминал MetaTrader запущен, подключён к брокеру и получает тики выбранного инструмента. Индикатор фиксирует спред, отображаемый в терминале, но не измеряет проскальзывание и не гарантирует цену исполнения торгового ордера.
Real Spread Monitor является аналитическим инструментом. Он не открывает сделки и не формирует торговые сигналы.