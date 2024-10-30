Real Spread Monitor MT4

Real Spread Monitor


Real Spread Monitor — профессиональный индикатор для MetaTrader, предназначенный для записи, визуализации и анализа фактических значений спреда, поступающих от брокера в режиме реального времени. Вместо отображения только текущего спреда индикатор считывает его на каждом входящем тике и формирует исторические свечи спредов.

Индикатор позволяет изучать изменение спредов во времени, находить повторяющиеся расширения, сравнивать торговые условия разных брокеров и типов счетов, а также оценивать пригодность инструмента для определённой торговой стратегии.

Два режима работы


Write Mode записывает значения спреда в режиме реального времени.

На каждом входящем тике индикатор считывает текущий спред и добавляет его к формируемой минутной свече. Каждая завершённая минута сохраняется отдельной строкой, содержащей:

* Название торгового символа
* Дату и время
* Смещение между UTC и временем сервера брокера
* Количество тиков
* Сумму всех записанных спредов
* Минимальный спред
* Средний спред
* Максимальный спред

Read Mode загружает ранее записанные данные из файла и отображает их на графике для последующего анализа.

Запись и чтение могут выполняться одновременно. Например, один экземпляр индикатора может записывать новые данные, а другой — считывать и визуализировать тот же файл в режиме реального времени.

Отображение спредов


Индикатор отображается в отдельном окне в виде трёхцветной гистограммы:

* MAX — максимальный спред
* AVG — средний спред
* MIN — минимальный спред

Также индикатор может отображать три линии скользящих средних:

* MA MAX — среднее значение максимальных спредов
* MA AVG — среднее значение средних спредов
* MA MIN — среднее значение минимальных спредов

Каждую линию можно включать и отключать отдельно. Период расчёта задаётся вручную. При значении 0 для расчёта используются все доступные данные.

Информационное поле показывает:

* Текущий режим работы
* Время последней записанной или загруженной свечи спредов
* Последние значения MAX, AVG и MIN
* Текущие значения MA MAX, MA AVG и MA MIN
* Период расчёта скользящих средних

Мультитаймфреймовый анализ


Все данные первоначально записываются с минутным интервалом. При переключении таймфрейма индикатор автоматически объединяет записанные M1-данные и пересчитывает гистограмму и скользящие средние для выбранного периода графика.

Это позволяет анализировать поведение спредов на разных временных диапазонах без создания отдельного файла для каждого таймфрейма.

Хранение файлов


Файлы сохраняются в общей папке терминалов MetaTrader:

`C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Real Spread Monitor`

Благодаря общей папке к записанным данным могут обращаться разные терминалы MetaTrader, установленные на одном компьютере или VPS.

Параметр **File Name** используется следующим образом:

* В режиме Read Mode имя файла необходимо указать обязательно.
* В режиме Write Mode можно задать собственное имя файла.
* Если в Write Mode оставить поле пустым, индикатор автоматически создаст имя в формате:

`СЕРВЕР БРОКЕРА - НОМЕР СЧЁТА - ТОРГОВЫЙ СИМВОЛ`

Основные возможности


* Считывание спреда на каждом входящем тике
* Формирование исторических минутных свечей спредов
* Отображение минимального, среднего и максимального спреда
* Автоматическое объединение данных на старших таймфреймах
* Расчёт скользящих средних для всех трёх значений
* Одновременная запись и анализ одного файла
* Доступ к файлам из разных терминалов MetaTrader
* Настройка цветов и стилей гистограммы, линий и информационного поля
* Анализ исторических торговых условий непосредственно на графике

Варианты использования


Real Spread Monitor позволяет:

* Сравнивать спреды разных брокеров и типов счетов
* Обнаруживать регулярные расширения и аномальные скачки спреда
* Анализировать спреды во время разных торговых сессий
* Изучать торговые условия в периоды важных рыночных событий
* Оценивать типичные и максимальные торговые издержки
* Выбирать подходящие инструменты и время торговли
* Оценивать условия для скальпинга и алгоритмических стратегий
* Создавать исторические наборы данных для дальнейшего исследования

Важная информация


Данные записываются только тогда, когда терминал MetaTrader запущен, подключён к брокеру и получает тики выбранного инструмента. Индикатор фиксирует спред, отображаемый в терминале, но не измеряет проскальзывание и не гарантирует цену исполнения торгового ордера.

Real Spread Monitor является аналитическим инструментом. Он не открывает сделки и не формирует торговые сигналы.
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INTRAQUOTES
Индикаторы
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
Breakout Arrows Mt4
Michael Oko Oboh
5 (1)
Индикаторы
Trend Breakout Arrows Indicator The Trend Breakout Arrows Indicator is a momentum-based signal tool designed to identify potential bullish and bearish breakout opportunities. It displays clear arrow signals directly on the price chart, helping traders quickly recognize possible trend changes and continuation setups. Up Arrow (Buy Signal) A magenta up arrow appears below a candle when bullish momentum begins to strengthen. This signal indicates that buying pressure may be overtaking selling press
Smart Order Block Indicator
Aditya Jayswal
5 (7)
Индикаторы
Smart4x Institutional Order Blocks v6.0 Advanced Smart Money Concepts (SMC) Indicator with Quality Scoring, Fibonacci Confluence & Multi-Timeframe Analysis The Ultimate Smart Money Trading Tool for Forex, Crypto, Indices, and Commodities Brand:   Smart4x Version:   6.0 Type:   MT4 Indicator Overview Smart4x Institutional Order Blocks v6.0   is a next-generation Smart Money Concepts indicator designed to scout, score, and filter institutional-grade order blocks with unparalleled precision. Bui
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Индикаторы
Индикатор торговли бинарными опционами: Надежный инструмент для ваших сделок Этот индикатор специально разработан для торговли бинарными опционами и доказал свою высокое качество, надежность и достаточную точность, в зависимости от динамики графика. Основные моменты: Интерпретация сигналов: Когда появляется синий крестовый сигнал, это указывает на потенциальный вход в сделку, хотя сам по себе он считается слабым сигналом. Однако, если синий крест сопровождается стрелкой, это считается более наде
Keypad support resistance logic 1
Olaniyi Ayeku
Индикаторы
TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
CountSig
Yin Zhou Luo
Индикаторы
一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Trend Signal Advanced System
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Trend Signal Advanced System - представляет из себя торговую систему дающую входные сигналы по тренду для краткосрочных и среднесрочных сделок. Сигнальные стрелки строятся на текущей свече, формируя сигналы на верхних и нижних точках графика. Тренд основан на базе индикатора "standard deviation" с гибкими настраиваемыми параметрами для любой волатильности торгового инструмента. Торговая система включает Планировщик уровней Take Profit и Stop Loss, позволяющий подобрать подходящие уровни торго
Binary Options Channels Signals
Majeed Odubela
Индикаторы
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Channels System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Fxland Price Reversal Zones
Afshin Dehghanpour
Индикаторы
Fxland Price Reversal Zones (MT4) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potential pr
Quantum Momentum Guard
Ashraful Alam
Индикаторы
Quantum Momentum Guard (QMG) Advanced Breakout & Momentum Indicator for MetaTrader 4 Quantum Momentum Guard (QMG) is a next-generation MetaTrader 4 trading indicator designed to identify high-probability breakout opportunities using a powerful combination of advanced momentum analysis and high-level mathematical calculations . Unlike ordinary indicators that generate signals based on a single condition, QMG confirms every breakout with momentum strength and mathematical validation , ensuring
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Индикаторы
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
VTrende Pro mt4
Andrii Diachenko
3 (2)
Индикаторы
VTrende Pro MT4 - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro MT4 - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изм
Другие продукты этого автора
Imbalance Volume Trend MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Imbalance Volume Trend — это профессиональный индикатор для MetaTrader, который сочетает в себе поиск зон имбаланса / Fair Value Gap (FVG) , анализ дисбаланса объёмов и построение тренда на основе имбалансов . Индикатор автоматически находит бычьи и медвежьи FVG-зоны, рисует их на графике в виде цветных прямоугольников и рассчитывает процент перевеса объёма покупателей над продавцами (или наоборот) на прорывной свече, которая образовала имбаланс. Дополнительно он строит тренд имбалансов и отмеча
Range Detector
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Range Detector   - индикатор, который идентифицирует на рынке ренджи (периоды движения цены в горизонтальном канале), и отображает их наличие на ценовом графике. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения флета и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры Maximum History Bars   - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Period   - период индикатора ATR
Impulse Angle
Denys Babiak
4 (3)
Индикаторы
Описание Impulse Angle   - индикатор, который идентифицирует на рынке импульсы и отображает на графике угол их наклона. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения тренда (импульса) и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры ===== _INDICATOR_SETTINGS_ =====   - настройки расчета индикатора Maximum History Bars   - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Peri
SuperCCI
Denys Babiak
Индикаторы
Описание SuperCCI - индикатор, основанный на стандартном индикаторе CCI. Он определяет и отображает схождения/расхождения на рынке и формирует соответствующие точки входа. Также с помощью индекса торгового канала он определяет направление тренда и отображает уровни поддержки и сопротивления . Features Не перерисовывается. Показывает точки входа. Показывает направление текущего тренда и уровни поддержки/сопротивления. Имеет оповещения. Рекомендации Используйте конвергенцию/дивергенцию для опр
Volume Magic
Denys Babiak
3.67 (3)
Индикаторы
Описание Volume Magic - это индикатор, который показывает значение относительного объема в сочетании с направлением текущего тренда. Отношение текущего объема к среднему объему за определенный период отображается в нижнем окне в виде осциллятора. Направление текущего тренда отображается в виде двухцветных линий тренда. Как использовать? Сначала с помощью двухцветных трендовых линий определяйте направление текущего тренда. Потом ищите зоны низкого объема и открывайте позиции в направлении трен
Money Zones
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Money Zones - индикатор, определяющий зоны накопления/распределения на рынке. Зеленые зоны позволяют искать точки входа в покупку или точки выхода из продажи. Красные зоны, напротив, определяют возможность продажи или закрытия покупок. Индикатор имеет возможность определять денежные зоны для двух временных интервалов одновременно на одном графике. Как использовать? Используйте этот индикатор, чтобы определить рыночные зоны как зоны поддержки/сопротивления, чтобы определить наилучшие
Bitcoin Manager MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Bitcoin Manager - лучший индикатор для торговли на криптовалюте Биткоин. Он рассчитывается на базе отклонения цены от канала скользящих средних линий. Восходязие и нисходящие стрелки указывают потенциальные точки и уровни для открытия позиций на покупку и продажу. Как использовать? Настоятельно рекомендуем использовать этот индикатор на таймфрейме H1. Стрелка вверх указывает на уровень для покупки. Стрелка вниз - уровень для продажи. Параметры Maximum History Bars - максимальное к
Quantum Awesome Oscillator
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Индикатор  Quantum Awesome Oscillator построен на базе стандартного индикатора Билла Вильямса Awesome Oscillator (AO). Он состоит из двух частей. Нижняя часть - цветная гистограмма осцилятора ( разделена на две стороны - више нуля и ниже нуля и, соответственно, окрашена в два цвета - синий для покупки и красный для продажи)  и трендовая кривая линия (показывает направление глобального тренда). Верхняя часть - стрелки, показывающие точки входа в рынок, а также пунктирные линии, отобража
Quantum Awesome Oscillator Pro
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Индикатор  Quantum Awesome Oscillator построен на базе стандартного индикатора Билла Вильямса Awesome Oscillator (AO). Он состоит из двух частей. Нижняя часть - цветная гистограмма осцилятора ( разделена на две стороны - више нуля и ниже нуля и, соответственно, окрашена в два цвета - синий для покупки и красный для продажи)  и трендовая кривая линия (показывает направление глобального тренда). Верхняя часть - стрелки, показывающие точки входа в рынок, а также пунктирные линии, отобража
Trend Influencer
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Trend Influencer - индикатор который определяет потенциальную динамику влияния трендовых волновых движений на состояние рынка. В основе индикатора лежит значение скользящих средних, скорректированных стандартным среднеквадратическим отклонение. Индикатор отображен в виде основной штрих-пунктирной скользящей средней и сигнальной сплошной скользящей средней. Сигнальная скользящая средняя окрашивается в синий или красный цвет в зависимости от того, какой тип тренда сейчас наблюдается на ры
Intelligent Moving MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Позвольте представить вам новую эру нейронных индикаторов для финансовых рынков! Intelligent Moving это уникальный индикатор, который обучает свою нейросеть в режиме реального времени! Больше не надо искать оптимальные параметры индикатора под каждую конкретную ситуацию. Больше никаких запоздалых сигналов. Искусственный интеллект способен сам подстроиться и прогнозировать любые движения рынка. Визуально индикатор рисуется в виде основной сплошной скользящей средней линии, двух пунктирных линий
Volume Horizon MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Volume Horizon - это индикатор горизонтальных объёмов, предоставляющий возможность наблюдать за плотностью объёмов участников рынка в различных ценовых и временных интервалах. Гистограммы объёмов могут быть построены на основе восходящих или нисходящих волн рынка, а также по отдельным барам. Этот инструмент позволяет более точно определять моменты для открытия или закрытия позиций, опираясь на уровни максимальных объёмов или средневзвешенные цены по объёму. Что делает Volume Horizon уникальным
Fractal Bot Gold MT4
Denys Babiak
Эксперты
Fractal Bot Gold - это торговый бот, который использует пробой и отбой от уровней фракталов для определения эффективных точек открытия позиций, а также для установки безопасных стоп-лоссов и тейк-профитов. В сочетании с индикатором среднего истинного диапазона (ATR) и точной адаптацией к рыночным условиям, он минимизирует влияние рыночного шума и волатильности, обеспечивая надёжное управление рисками и оптимизацию прибыли. Параметры бота тщательно оптимизированы и подобраны для работы на торгов
One Good Trade MT4
Denys Babiak
Эксперты
One Good Trade — это простой и эффективный торговый бот для рынка Forex, реализующий стратегию "время определяет цену". Его главная особенность — всего одна сделка в день, совершенная в оптимальное время и в направлении текущего тренда. Этот простой подход позволяет максимально использовать благоприятные рыночные условия при минимальных рисках. Кроме того, бот подстраивается под волатильность рынка, что обеспечивает соответствующую настройку уровней стоп-лосс и тейк-профит в текущих рыночных усл
Position Accelerator MT4
Denys Babiak
Утилиты
Position Accelerator — это мощная утилита для трейдеров, которая помогает значительно увеличить прибыль, используя преимущества рыночных движений. Утилита автоматически добавляет объём к вашей позиции, когда та достигает заданного уровня прибыли, превращая потенциальный успех в настоящий результат. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/126702 Как работает Position Accelerator? 1. Добавление позиций при достижении прибыли: Когда ваша
ABC Indicator MT4
Denys Babiak
Индикаторы
ABC Indicator анализирует рынок через волны, импульсы и тренды, помогая находить ключевые точки разворота и смены тренда. Автоматически определяет волны A, B и C, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита. Удобный инструмент для повышения точности и эффективности вашей торговли. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/128178 Основные особенности индикатора: 1. Идентификация волн и трендов:    - Автоматическое определение волн на основе
ZLMA Trend Candles MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Индикатор ZLMA Trend Candles выделяет на графике ключевые моменты смены тренда с помощью улучшенной скользящей средней Zero-Lag. Он наглядно перекрашивает свечи, помогая быстрее определить направления движения цены и фильтровать рыночный шум. Получите чёткие сигналы для своевременных входов и выходов из сделок! Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/129278 1. Что такое ZLMA Trend Candles? Это индикатор для MetaTrader 4/5, основанный н
Fibo Extrema Bands MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Fibo Extrema Bands – это уникальный индикатор, который наглядно показывает, когда рынок переходит в тренд, и выделяет ключевые уровни, выступающие поддержкой или сопротивлением. Он сочетает удобные «ступенчатые» линии экстремумов и уровни Фибоначчи (значения уровней можно менять во входящих параметрах), упрощая поиск точек входа и выхода. Установите Fibo Extrema Bands, чтобы получить мощный инструмент для анализа тренда и определения важных ценовых уровней! Данный продукт также доступен для тер
Trend Risk Analyzer MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Trend Risk Analyzer — интеллектуальный индикатор, который выявляет тренды, импульсы и коррекции, рассчитывая оптимальный объём позиций и безопасные уровни стоп-лоссов и тейк-профитов. Повышайте точность сделок, снижайте риски и увеличивайте прибыль! Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/134799 Главная особенность индикатора — расчёт средних диапазонов ценовых движений каждого рыночного элемента, что позволяет трейдеру выставлять обос
Double Fractal Entry MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Double Fractal Entry — это мощный инструмент, который даёт чёткие сигналы на вход по пробою или отбою фракталов. Он визуализирует структуру рынка и строит уровни входа, SL и TP автоматически. Идеален для трендовой и контртрендовой торговли. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/143601 Индикатор генерирует сигналы на вход по двум стратегиям:  Пробой фрактала ( Fractal Breakout ) — вход при пробое ключевого фрактала;  Отбой от фрактала
Double Fractal Entry Bot MT4
Denys Babiak
Эксперты
Double Fractal Entry Bot — это автоматический торговый робот, который торгует по пробоям и отбоям от фракталов. Он точно определяет точки входа, выставляет SL и TP на основе структуры рынка и включает гибкую логику управления рисками. Просто, умно, надёжно. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/143608 Double Fractal Entry Bot — это умный советник, созданный на базе логики проверенного индикатора Double Fractal Entry . Он анализирует
Intelligent Moving Bot MT4
Denys Babiak
Эксперты
Intelligent Moving Bot — адаптивный советник с нейрооптимизацией Intelligent Moving Bot — автономный эксперт на базе индикатора Intelligent Moving. Он использует динамическую MA, отклонения на базе ATR и механизм виртуальных сделок с перцептроном для подбора лучших параметров без перерисовки и ручной оптимизации. Данный продукт также доступен для терминала MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/ru/market/product/148151 Индикатор Intelligent Moving доступен здесь =>  https://www.mql5.com/ru/ma
Order Block Trend Flow MT4
Denys Babiak
Индикаторы
Order Block Trend Flow — это профессиональный торговый индикатор, предназначенный для поиска высококачественных ордер-блоков и преобразования их в полноценную аналитическую систему, включающую сигналы входа, валидацию зон и определение тренда. Почему трейдеры выбирают этот индикатор Отсеивает слабые ордер-блоки и показывает только действительно значимые зоны Объединяет структуру, объём и волатильность в единую систему принятия решений Даёт чёткие точки входа вместо субъективной интер
Imbalance Volume Trend Bot MT4
Denys Babiak
Эксперты
Imbalance Volume Trend Bot Imbalance Volume Trend Bot — это торговый советник, основанный на логике Fair Value Gap, объёмного дисбаланса и трендовой структуры имбалансов. Бот находит на графике бычьи и медвежьи имбалансы и может автоматически открывать торговые позиции по выбранной торговой логике. Он создан для трейдеров, которые хотят автоматизировать торговлю по имбалансам и тестировать разные варианты стратегий, а не анализировать каждую зону Fair Value Gap вручную. Главная идея советник
Range Detector MT5
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Range Detector   - индикатор, который идентифицирует на рынке ренджи (периоды движения цены в горизонтальном канале), и отображает их наличие на ценовом графике. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения флета и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры Maximum History Bars   - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Period   - период индикатора ATR
Impulse Angle MT5
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Impulse Angle - индикатор, который идентифицирует на рынке импульсы и отображает на графике угол их наклона. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения тренда (импульса) и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры ===== _INDICATOR_SETTINGS_ ===== - настройки расчета индикатора Maximum History Bars - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Period - пе
SuperCCI MT5
Denys Babiak
Индикаторы
Описание SuperCCI - индикатор, основанный на стандартном индикаторе CCI. Он определяет и отображает схождения/расхождения на рынке и формирует соответствующие точки входа. Также с помощью индекса торгового канала он определяет направление тренда и отображает уровни поддержки и сопротивления . Features Не перерисовывается. Показывает точки входа. Показывает направление текущего тренда и уровни поддержки/сопротивления. Имеет оповещения. Рекомендации Используйте конвергенцию/дивергенцию для опр
Volume Magic MT5
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Volume Magic - это индикатор, который показывает значение относительного объема в сочетании с направлением текущего тренда. Отношение текущего объема к среднему объему за определенный период отображается в нижнем окне в виде осциллятора. Направление текущего тренда отображается в виде двухцветных линий тренда. Как использовать? Сначала с помощью двухцветных трендовых линий определяйте направление текущего тренда. Потом ищите зоны низкого объема и открывайте позиции в направлении трен
Money Zones MT5
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Money Zones - индикатор, определяющий зоны накопления/распределения на рынке. Зеленые зоны позволяют искать точки входа в покупку или точки выхода из продажи. Красные зоны, напротив, определяют возможность продажи или закрытия покупок. Индикатор имеет возможность определять денежные зоны для двух временных интервалов одновременно на одном графике. Как использовать? Используйте этот индикатор, чтобы определить рыночные зоны как зоны поддержки/сопротивления, чтобы определить наилучшие
Bitcoin Manager MT5
Denys Babiak
Индикаторы
Описание Bitcoin Manager - лучший индикатор для торговли на криптовалюте Биткоин. Он рассчитывается на базе отклонения цены от канала скользящих средних линий. Восходязие и нисходящие стрелки указывают потенциальные точки и уровни для открытия позиций на покупку и продажу. Как использовать? Настоятельно рекомендуем использовать этот индикатор на таймфрейме H1. Стрелка вверх указывает на уровень для покупки. Стрелка вниз - уровень для продажи. Параметры Maximum History Bars - максимальное к
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