BrokerInteligente EA

Профессиональная Forex-система восстановления с поддержкой ИИ для MetaTrader 4

Broker Inteligente EA

Broker Inteligente EA — это первый proprietary Expert Advisor, разработанный командой Broker Inteligente. Это профессиональная автоматизированная торговая система, созданная для трейдеров, которым нужны более структурированное исполнение сделок на Forex, более качественный выбор точек входа, интеллектуальное управление сделками и дисциплинированный контроль риска.

Система построена на известной алгоритмической торговой модели, основанной на возврате к среднему значению и восстановлении позиций, которая в течение многих лет использовалась и изучалась на рынке. Затем она была доработана Broker Inteligente с усиленным фокусом на качество входов, защищённое управление прибылью, контроль корзины сделок, фильтрацию волатильности и поддержку принятия решений с использованием ИИ.

Broker Inteligente EA разработан для выявления условий чрезмерного отклонения цены, фильтрации низкокачественных входов, автоматического управления сделками и структурированного восстановления позиций, когда рынок временно движется против первоначального входа. Цель системы — не торговать случайно или агрессивно, а искать последовательные торговые возможности с контролируемым и дисциплинированным подходом.

Робот разработан для MetaTrader 4 и может использоваться на нескольких валютных парах Forex в соответствии с предоставленными preset-файлами и инструкциями. После покупки пользователи получают файл EA, рекомендованные preset-файлы, инструкции по настройке и важную информацию, необходимую для правильного начала работы с системой.

Цена

Стартовая цена: $100 для первых 100 пользователей. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС!

Официальная цена: $477 после завершения стартового предложения.

Стартовая цена предлагается для формирования первой группы пользователей Broker Inteligente EA и получения начальной обратной связи от реальных установок.

Ключевая концепция

Broker Inteligente EA построен вокруг простой, но мощной идеи:

Находить более чистые точки входа. Избегать слабых рыночных условий. Управлять сделками структурированно. Защищать прибыль, когда это возможно. Контролировать риск на уровне корзины сделок.

Система анализирует поведение цены, волатильность, техническую структуру и рыночные условия перед открытием позиции. Если сделка движется в прибыльную сторону, EA может закрыть позицию по цели или использовать логику защиты прибыли. Если рынок движется против первоначального входа, система может управлять позицией через структурированные уровни восстановления.

Это отличает EA от простых роботов входа или сигнальных инструментов. Broker Inteligente EA создан для управления всем торговым процессом: входом, фильтрацией, восстановлением, управлением корзиной, защитой прибыли и выходом.

Фильтрация входов с поддержкой ИИ

Ключевые особенности

Broker Inteligente EA использует продвинутые фильтры качества входа, поддерживаемые логикой ИИ и machine learning. Цель — помочь оценивать торговые возможности до входа в рынок.

Система не стремится открывать каждую возможную сделку. Она разработана для фильтрации слабых сетапов и приоритизации более чистых рыночных условий.

Обнаружение чистых входов

EA ищет условия чрезмерного отклонения цены, используя комбинацию технических и структурных фильтров. Логика входа может включать поведение Bollinger Bands, условия RSI, контекст волатильности, структуру рынка и проверки качества на старших таймфреймах.

Это помогает системе избегать случайных входов и фокусироваться на зонах, где рынок может предложить более привлекательную возможность возврата к среднему.

Стратегия возврата к среднему

Стратегия основана на выявлении моментов, когда цена слишком сильно отклонилась от своего нормального диапазона и может иметь повышенную вероятность отката.

Цель — захватывать контролируемые возвраты цены, а не эмоционально преследовать движение рынка.

Структурированное управление восстановлением

Когда первоначальная сделка не закрывается сразу в прибыли, Broker Inteligente EA может активировать структурированную систему восстановления.

Уровни восстановления не открываются случайно. Они следуют заранее определённой логике, разработанной для улучшения средней цены корзины и помощи в закрытии общей позиции при откате рынка.

Это важная часть системы. EA создан не только для открытия сделок, но и для их управления.

Управление сделками на уровне корзины

Робот управляет позициями восстановления как корзиной. Это позволяет системе работать в направлении общей цели по корзине, вместо того чтобы рассматривать каждую сделку как отдельную несвязанную позицию.

Управление на уровне корзины помогает создать более организованный и профессиональный торговый процесс.

Защищенное расширение Take Profit

Broker Inteligente EA включает логику защиты прибыли, разработанную для того, чтобы позволить системе искать более широкие выходы, когда ценовое движение является благоприятным, при этом продолжая стремиться защищать положительные результаты корзины.

Это позволяет системе стремиться получить больше от сильных откатов, не теряя фокуса на контроле риска.

Защита с помощью новостного фильтра

EA включает логику защиты от новостных рисков, разработанную для того, чтобы помогать избегать новых входов во время экономических событий с высоким влиянием или нестабильных рыночных условий.

Избегание опасных периодов может быть так же важно, как и поиск хороших точек входа.

Обнаружение spikes и неблагоприятных импульсов

Система включает защитную логику, предназначенную для обнаружения неблагоприятных импульсных условий и предотвращения открытия или увеличения экспозиции во время опасного движения рынка.

Она не предназначена как агрессивная функция для безрассудного захвата spikes. Это защитный фильтр, который помогает избежать плохого тайминга во время внезапного движения против позиции.

Фильтры волатильности и рыночного режима

Broker Inteligente EA может оценивать волатильность и условия рыночного режима перед открытием сделки. Это помогает избегать сетапов более низкого качества и поддерживает более дисциплинированное исполнение в разных рыночных условиях.

Логика блокировки и защиты прибыли

Когда корзина переходит в положительную зону, EA может применять защитную логику, предназначенную для фиксации или защиты прибыли в зависимости от рыночных условий и конфигурации.

Это помогает снизить риск возврата уже достигнутого благоприятного движения корзины.

Тестирование на нескольких парах

Broker Inteligente EA был протестирован на нескольких валютных парах Forex. Наиболее сильные выделенные результаты на данный момент наблюдались на таких парах, как NZDCAD, USDJPY, EURGBP, AUDUSD и AUDNZD, при этом NZDCAD и USDJPY показали самые сильные профили с учётом риска в текущем внутреннем досье.

Что вы получаете после покупки

После покупки Broker Inteligente EA пользователи получают:

Broker Inteligente EA для MetaTrader 4

Рекомендованные preset-файлы

Инструкции по настройке

Руководство по установке

Информацию по первоначальной конфигурации

Рекомендации по валютным парам

Заметки по риску и использованию

Стартовый чеклист

Важную информацию для корректной работы

Цель — сделать начальный процесс настройки понятным и доступным даже для пользователей, которые не являются опытными алгоритмическими трейдерами.

Как начать

После покупки EA:

Скачайте файл EA. Установите его в MetaTrader 4. Загрузите рекомендованный preset-файл. Ознакомьтесь с рекомендациями по валютным парам. Проверьте настройки риска. Сначала протестируйте систему на демо-счёте или небольшом реальном счёте. Внимательно следуйте предоставленным инструкциям.

Пользователям не следует изменять продвинутые параметры, не понимая их влияние на риск, drawdown и поведение сделок.

Рекомендуемая процедура тестирования

Перед использованием EA на реальном счёте пользователям следует протестировать его в Strategy Tester MetaTrader 4 и/или на демо-счёте.

Рекомендуемый начальный подход к тестированию:

Платформа: MetaTrader 4

MetaTrader 4 Режим: Every Tick / моделирование тиков высокого качества, если доступно

Every Tick / моделирование тиков высокого качества, если доступно Депозит: $2,000 или выше для эталонного тестирования

$2,000 или выше для эталонного тестирования Спред: реалистичные настройки или настройки со стрессовыми спредами

реалистичные настройки или настройки со стрессовыми спредами Пары: начинать с рекомендованных пар из presets

начинать с рекомендованных пар из presets Настройки: сначала использовать предоставленные presets

сначала использовать предоставленные presets Риск: начинать консервативно

Пользователям следует избегать чрезмерной оптимизации настроек без понимания стратегии. Предоставленные preset-файлы разработаны как структурированная отправная точка.

Информация

Продукт: Broker Inteligente EA

Тип: Expert Advisor

Платформа: MetaTrader 4

Рынок: Forex

Тип стратегии: Возврат к среднему, корзина восстановления, фильтрация с поддержкой ИИ

Стиль торговли: Автоматизированный, мультивалютный, структурированное восстановление

Рекомендуемое использование: Сначала тестирование на демо, затем консервативное использование на реальном счёте

Стартовая цена: $100 для первых 100 пользователей

Официальная цена: $477

Альтернативный доступ: бесплатно при минимальном депозите $1,000 через указанный брокер, при условии проверки

Обновления

Broker Inteligente EA — это активно развиваемая proprietary-система. Будущие обновления могут включать улучшения качества входов, профили для отдельных пар, управление восстановлением, защитную логику и адаптивные механизмы контроля риска.

Пользователи, купившие EA во время запуска, получают доступ к будущим обновлениям продукта в соответствии с политикой обновлений, предоставленной в момент покупки.

Бонус для пользователей запуска

Пользователи запуска получают:

Broker Inteligente EA

Рекомендованные preset-файлы

Полные инструкции по настройке

Стартовый чеклист

Рекомендации по валютным парам

Заметки по риску

Специальную цену раннего доступа

Первые 100 пользователей получают EA по стартовой цене $100 до повышения официальной цены до $477.

Чем Broker Inteligente EA отличается от других торговых роботов?

Часто задаваемые вопросы

Broker Inteligente EA не разработан как простой сигнальный робот. Он сочетает фильтрацию входов с поддержкой ИИ, анализ технической структуры, учёт волатильности, защиту от новостных рисков, логику восстановления корзины и защиту прибыли.

Система разработана для управления полным жизненным циклом сделки — от выбора входа до восстановления и выхода.

EA торгует полностью автоматически?

Да. Broker Inteligente EA разработан для автоматической торговли после установки, настройки и активации в MetaTrader 4.

Однако пользователи остаются ответственными за настройку счёта, параметры риска, выбор брокера и мониторинг.

Нужны ли мне продвинутые знания трейдинга для использования?

Продвинутые знания программирования не требуются. Пользователи получают preset-файлы и инструкции по настройке.

Тем не менее пользователям следует понимать базовые понятия, такие как размер лота, drawdown, кредитное плечо, спред, исполнение брокера и управление риском.

Какую платформу поддерживает EA?

Broker Inteligente EA разработан для MetaTrader 4.

Какие пары следует использовать?

Текущие наиболее сильные выделенные профили включают NZDCAD, USDJPY, EURGBP, AUDUSD и AUDNZD. NZDCAD и USDJPY являются кандидатами по умолчанию с лучшим профилем с учётом риска в текущем внутреннем досье.

Пользователям следует следовать предоставленным presets и рекомендациям по парам, а не применять EA без разбора к любому символу.

Включает ли он ИИ или machine learning?

Да. EA включает логику фильтрации в стиле ИИ/machine learning, разработанную для помощи в оценке входов и избегания более слабых сетапов.

Слой ИИ используется для поддержки выбора и фильтрации сделок. Он не гарантирует прибыльные сделки.

Использует ли он систему восстановления?

Да. Broker Inteligente EA использует структурированную логику восстановления через корзину. Если сделка движется против первоначального входа, система может добавлять уровни восстановления согласно заранее определённым правилам.

Это может помочь корзине закрыться при меньшем откате, но также увеличивает экспозицию. Системы восстановления связаны с риском и должны использоваться ответственно.

Это мартингейл-система?

EA использует управление корзиной типа recovery/grid, что означает, что экспозиция может увеличиваться, когда рынок движется против позиции. Его не следует представлять как систему без риска.

Система разработана с защитной логикой, фильтрами и структурированными контролями, но сильные однонаправленные тренды остаются главным риском такого типа стратегии.

Есть ли у EA новостной фильтр?

Да. Broker Inteligente EA включает фильтрацию новостных рисков, разработанную для помощи в избегании новых входов в опасные периоды или во время событий с высоким влиянием на рынок.

Можно ли настраивать параметры?

Да. Пользователи могут изменять ключевые параметры в зависимости от своей конфигурации и опыта.

Однако рекомендуемый подход — начинать с предоставленных presets. Изменение параметров риска или восстановления без понимания их влияния может существенно изменить результаты и drawdown.

Можно ли использовать EA с любым брокером?

EA разработан для брокеров, поддерживающих MetaTrader 4. Хорошее исполнение, разумные спреды и стабильные торговые условия имеют большое значение.

Broker Inteligente предоставит рекомендации по брокерам и может перечислить рекомендуемых брокеров.

Что я получаю после покупки?

После покупки пользователи получают:

Broker Inteligente EA

Preset-файлы

Инструкции по настройке

Руководство по первоначальной конфигурации

Рекомендации по валютным парам

Заметки по риску

Стартовый чеклист

Гарантирует ли он прибыль?

Нет. Broker Inteligente EA не гарантирует прибыль.

Торговля на Forex и CFD связана с риском. Бэктесты и исторические результаты не гарантируют будущую доходность. Реальные результаты могут отличаться из-за рыночных условий, исполнения брокера, спредов, проскальзывания, кредитного плеча, размера счёта и пользовательской конфигурации.

Важное предупреждение о рисках

Broker Inteligente EA — это торговый инструмент, а не продукт гарантированного дохода.

Торговля на Forex и CFD связана со значительным риском и может не подходить всем пользователям. Стратегии восстановления и grid могут испытывать drawdown и увеличение экспозиции во время сильных однонаправленных трендов.

Бэктесты, симуляции или исторические результаты не гарантируют будущих реальных результатов.

Пользователям следует сначала протестировать EA на демо-счёте, использовать консервативные настройки риска, понимать стратегию и торговать только капиталом, который они могут позволить себе потерять.