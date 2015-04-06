BrokerInteligente EA

Broker Inteligente EA

Профессиональная Forex-система восстановления с поддержкой ИИ для MetaTrader 4

Broker Inteligente EA — это первый proprietary Expert Advisor, разработанный командой Broker Inteligente. Это профессиональная автоматизированная торговая система, созданная для трейдеров, которым нужны более структурированное исполнение сделок на Forex, более качественный выбор точек входа, интеллектуальное управление сделками и дисциплинированный контроль риска.

Система построена на известной алгоритмической торговой модели, основанной на возврате к среднему значению и восстановлении позиций, которая в течение многих лет использовалась и изучалась на рынке. Затем она была доработана Broker Inteligente с усиленным фокусом на качество входов, защищённое управление прибылью, контроль корзины сделок, фильтрацию волатильности и поддержку принятия решений с использованием ИИ.

Broker Inteligente EA разработан для выявления условий чрезмерного отклонения цены, фильтрации низкокачественных входов, автоматического управления сделками и структурированного восстановления позиций, когда рынок временно движется против первоначального входа. Цель системы — не торговать случайно или агрессивно, а искать последовательные торговые возможности с контролируемым и дисциплинированным подходом.

Робот разработан для MetaTrader 4 и может использоваться на нескольких валютных парах Forex в соответствии с предоставленными preset-файлами и инструкциями. После покупки пользователи получают файл EA, рекомендованные preset-файлы, инструкции по настройке и важную информацию, необходимую для правильного начала работы с системой.

Цена

Стартовая цена: $100 для первых 100 пользователей. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС!
Официальная цена: $477 после завершения стартового предложения.

Стартовая цена предлагается для формирования первой группы пользователей Broker Inteligente EA и получения начальной обратной связи от реальных установок.

Ключевая концепция

Broker Inteligente EA построен вокруг простой, но мощной идеи:

Находить более чистые точки входа. Избегать слабых рыночных условий. Управлять сделками структурированно. Защищать прибыль, когда это возможно. Контролировать риск на уровне корзины сделок.

Система анализирует поведение цены, волатильность, техническую структуру и рыночные условия перед открытием позиции. Если сделка движется в прибыльную сторону, EA может закрыть позицию по цели или использовать логику защиты прибыли. Если рынок движется против первоначального входа, система может управлять позицией через структурированные уровни восстановления.

Это отличает EA от простых роботов входа или сигнальных инструментов. Broker Inteligente EA создан для управления всем торговым процессом: входом, фильтрацией, восстановлением, управлением корзиной, защитой прибыли и выходом.

Ключевые особенности

Фильтрация входов с поддержкой ИИ

Broker Inteligente EA использует продвинутые фильтры качества входа, поддерживаемые логикой ИИ и machine learning. Цель — помочь оценивать торговые возможности до входа в рынок.

Система не стремится открывать каждую возможную сделку. Она разработана для фильтрации слабых сетапов и приоритизации более чистых рыночных условий.

Обнаружение чистых входов

EA ищет условия чрезмерного отклонения цены, используя комбинацию технических и структурных фильтров. Логика входа может включать поведение Bollinger Bands, условия RSI, контекст волатильности, структуру рынка и проверки качества на старших таймфреймах.

Это помогает системе избегать случайных входов и фокусироваться на зонах, где рынок может предложить более привлекательную возможность возврата к среднему.

Стратегия возврата к среднему

Стратегия основана на выявлении моментов, когда цена слишком сильно отклонилась от своего нормального диапазона и может иметь повышенную вероятность отката.

Цель — захватывать контролируемые возвраты цены, а не эмоционально преследовать движение рынка.

Структурированное управление восстановлением

Когда первоначальная сделка не закрывается сразу в прибыли, Broker Inteligente EA может активировать структурированную систему восстановления.

Уровни восстановления не открываются случайно. Они следуют заранее определённой логике, разработанной для улучшения средней цены корзины и помощи в закрытии общей позиции при откате рынка.

Это важная часть системы. EA создан не только для открытия сделок, но и для их управления.

Управление сделками на уровне корзины

Робот управляет позициями восстановления как корзиной. Это позволяет системе работать в направлении общей цели по корзине, вместо того чтобы рассматривать каждую сделку как отдельную несвязанную позицию.

Управление на уровне корзины помогает создать более организованный и профессиональный торговый процесс.

Защищенное расширение Take Profit

Broker Inteligente EA включает логику защиты прибыли, разработанную для того, чтобы позволить системе искать более широкие выходы, когда ценовое движение является благоприятным, при этом продолжая стремиться защищать положительные результаты корзины.

Это позволяет системе стремиться получить больше от сильных откатов, не теряя фокуса на контроле риска.

Защита с помощью новостного фильтра

EA включает логику защиты от новостных рисков, разработанную для того, чтобы помогать избегать новых входов во время экономических событий с высоким влиянием или нестабильных рыночных условий.

Избегание опасных периодов может быть так же важно, как и поиск хороших точек входа.

Обнаружение spikes и неблагоприятных импульсов

Система включает защитную логику, предназначенную для обнаружения неблагоприятных импульсных условий и предотвращения открытия или увеличения экспозиции во время опасного движения рынка.

Она не предназначена как агрессивная функция для безрассудного захвата spikes. Это защитный фильтр, который помогает избежать плохого тайминга во время внезапного движения против позиции.

Фильтры волатильности и рыночного режима

Broker Inteligente EA может оценивать волатильность и условия рыночного режима перед открытием сделки. Это помогает избегать сетапов более низкого качества и поддерживает более дисциплинированное исполнение в разных рыночных условиях.

Логика блокировки и защиты прибыли

Когда корзина переходит в положительную зону, EA может применять защитную логику, предназначенную для фиксации или защиты прибыли в зависимости от рыночных условий и конфигурации.

Это помогает снизить риск возврата уже достигнутого благоприятного движения корзины.

Тестирование на нескольких парах

Broker Inteligente EA был протестирован на нескольких валютных парах Forex. Наиболее сильные выделенные результаты на данный момент наблюдались на таких парах, как NZDCAD, USDJPY, EURGBP, AUDUSD и AUDNZD, при этом NZDCAD и USDJPY показали самые сильные профили с учётом риска в текущем внутреннем досье.

Что вы получаете после покупки

После покупки Broker Inteligente EA пользователи получают:

  • Broker Inteligente EA для MetaTrader 4
  • Рекомендованные preset-файлы
  • Инструкции по настройке
  • Руководство по установке
  • Информацию по первоначальной конфигурации
  • Рекомендации по валютным парам
  • Заметки по риску и использованию
  • Стартовый чеклист
  • Важную информацию для корректной работы

Цель — сделать начальный процесс настройки понятным и доступным даже для пользователей, которые не являются опытными алгоритмическими трейдерами.

Как начать

После покупки EA:

  1. Скачайте файл EA.
  2. Установите его в MetaTrader 4.
  3. Загрузите рекомендованный preset-файл.
  4. Ознакомьтесь с рекомендациями по валютным парам.
  5. Проверьте настройки риска.
  6. Сначала протестируйте систему на демо-счёте или небольшом реальном счёте.
  7. Внимательно следуйте предоставленным инструкциям.

Пользователям не следует изменять продвинутые параметры, не понимая их влияние на риск, drawdown и поведение сделок.

Рекомендуемая процедура тестирования

Перед использованием EA на реальном счёте пользователям следует протестировать его в Strategy Tester MetaTrader 4 и/или на демо-счёте.

Рекомендуемый начальный подход к тестированию:

  • Платформа: MetaTrader 4
  • Режим: Every Tick / моделирование тиков высокого качества, если доступно
  • Депозит: $2,000 или выше для эталонного тестирования
  • Спред: реалистичные настройки или настройки со стрессовыми спредами
  • Пары: начинать с рекомендованных пар из presets
  • Настройки: сначала использовать предоставленные presets
  • Риск: начинать консервативно

Пользователям следует избегать чрезмерной оптимизации настроек без понимания стратегии. Предоставленные preset-файлы разработаны как структурированная отправная точка.

Информация

Продукт: Broker Inteligente EA
Тип: Expert Advisor
Платформа: MetaTrader 4
Рынок: Forex
Тип стратегии: Возврат к среднему, корзина восстановления, фильтрация с поддержкой ИИ
Стиль торговли: Автоматизированный, мультивалютный, структурированное восстановление
Рекомендуемое использование: Сначала тестирование на демо, затем консервативное использование на реальном счёте
Стартовая цена: $100 для первых 100 пользователей
Официальная цена: $477
Альтернативный доступ: бесплатно при минимальном депозите $1,000 через указанный брокер, при условии проверки

Обновления

Broker Inteligente EA — это активно развиваемая proprietary-система. Будущие обновления могут включать улучшения качества входов, профили для отдельных пар, управление восстановлением, защитную логику и адаптивные механизмы контроля риска.

Пользователи, купившие EA во время запуска, получают доступ к будущим обновлениям продукта в соответствии с политикой обновлений, предоставленной в момент покупки.

Бонус для пользователей запуска

Пользователи запуска получают:

  • Broker Inteligente EA
  • Рекомендованные preset-файлы
  • Полные инструкции по настройке
  • Стартовый чеклист
  • Рекомендации по валютным парам
  • Заметки по риску
  • Специальную цену раннего доступа

Первые 100 пользователей получают EA по стартовой цене $100 до повышения официальной цены до $477.

Часто задаваемые вопросы

Чем Broker Inteligente EA отличается от других торговых роботов?

Broker Inteligente EA не разработан как простой сигнальный робот. Он сочетает фильтрацию входов с поддержкой ИИ, анализ технической структуры, учёт волатильности, защиту от новостных рисков, логику восстановления корзины и защиту прибыли.

Система разработана для управления полным жизненным циклом сделки — от выбора входа до восстановления и выхода.

EA торгует полностью автоматически?

Да. Broker Inteligente EA разработан для автоматической торговли после установки, настройки и активации в MetaTrader 4.

Однако пользователи остаются ответственными за настройку счёта, параметры риска, выбор брокера и мониторинг.

Нужны ли мне продвинутые знания трейдинга для использования?

Продвинутые знания программирования не требуются. Пользователи получают preset-файлы и инструкции по настройке.

Тем не менее пользователям следует понимать базовые понятия, такие как размер лота, drawdown, кредитное плечо, спред, исполнение брокера и управление риском.

Какую платформу поддерживает EA?

Broker Inteligente EA разработан для MetaTrader 4.

Какие пары следует использовать?

Текущие наиболее сильные выделенные профили включают NZDCAD, USDJPY, EURGBP, AUDUSD и AUDNZD. NZDCAD и USDJPY являются кандидатами по умолчанию с лучшим профилем с учётом риска в текущем внутреннем досье.

Пользователям следует следовать предоставленным presets и рекомендациям по парам, а не применять EA без разбора к любому символу.

Включает ли он ИИ или machine learning?

Да. EA включает логику фильтрации в стиле ИИ/machine learning, разработанную для помощи в оценке входов и избегания более слабых сетапов.

Слой ИИ используется для поддержки выбора и фильтрации сделок. Он не гарантирует прибыльные сделки.

Использует ли он систему восстановления?

Да. Broker Inteligente EA использует структурированную логику восстановления через корзину. Если сделка движется против первоначального входа, система может добавлять уровни восстановления согласно заранее определённым правилам.

Это может помочь корзине закрыться при меньшем откате, но также увеличивает экспозицию. Системы восстановления связаны с риском и должны использоваться ответственно.

Это мартингейл-система?

EA использует управление корзиной типа recovery/grid, что означает, что экспозиция может увеличиваться, когда рынок движется против позиции. Его не следует представлять как систему без риска.

Система разработана с защитной логикой, фильтрами и структурированными контролями, но сильные однонаправленные тренды остаются главным риском такого типа стратегии.

Есть ли у EA новостной фильтр?

Да. Broker Inteligente EA включает фильтрацию новостных рисков, разработанную для помощи в избегании новых входов в опасные периоды или во время событий с высоким влиянием на рынок.

Можно ли настраивать параметры?

Да. Пользователи могут изменять ключевые параметры в зависимости от своей конфигурации и опыта.

Однако рекомендуемый подход — начинать с предоставленных presets. Изменение параметров риска или восстановления без понимания их влияния может существенно изменить результаты и drawdown.

Можно ли использовать EA с любым брокером?

EA разработан для брокеров, поддерживающих MetaTrader 4. Хорошее исполнение, разумные спреды и стабильные торговые условия имеют большое значение.

Broker Inteligente предоставит рекомендации по брокерам и может перечислить рекомендуемых брокеров.

Что я получаю после покупки?

После покупки пользователи получают:

  • Broker Inteligente EA
  • Preset-файлы
  • Инструкции по настройке
  • Руководство по первоначальной конфигурации
  • Рекомендации по валютным парам
  • Заметки по риску
  • Стартовый чеклист

Гарантирует ли он прибыль?

Нет. Broker Inteligente EA не гарантирует прибыль.

Торговля на Forex и CFD связана с риском. Бэктесты и исторические результаты не гарантируют будущую доходность. Реальные результаты могут отличаться из-за рыночных условий, исполнения брокера, спредов, проскальзывания, кредитного плеча, размера счёта и пользовательской конфигурации.

Важное предупреждение о рисках

Broker Inteligente EA — это торговый инструмент, а не продукт гарантированного дохода.

Торговля на Forex и CFD связана со значительным риском и может не подходить всем пользователям. Стратегии восстановления и grid могут испытывать drawdown и увеличение экспозиции во время сильных однонаправленных трендов.

Бэктесты, симуляции или исторические результаты не гарантируют будущих реальных результатов.

Пользователям следует сначала протестировать EA на демо-счёте, использовать консервативные настройки риска, понимать стратегию и торговать только капиталом, который они могут позволить себе потерять.


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Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
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