BrokerInteligente EA

Broker Inteligente EA

适用于 MetaTrader 4 的专业 AI 辅助外汇恢复交易系统

Broker Inteligente EA 是由 Broker Inteligente 团队开发的第一款专有 Expert Advisor。它是一套专业的自动化交易系统，专为希望获得更结构化的外汇执行、更清晰的入场选择、智能交易管理以及更纪律化风险控制的交易者而设计。

该系统建立在一种知名的、基于均值回归与仓位恢复逻辑的算法交易框架之上。这类框架已经在市场中被使用和研究多年，随后由 Broker Inteligente 进一步优化，重点提升入场质量、受保护的利润管理、篮子交易控制、波动率过滤，以及 AI 辅助决策能力。

Broker Inteligente EA 旨在识别市场价格过度延伸的状态，过滤低质量入场机会，自动管理交易，并在市场暂时朝初始入场方向相反运行时，以结构化方式管理仓位恢复。系统的目标不是随机或激进交易，而是在可控且有纪律的框架下寻找稳定的交易机会。

该机器人专为 MetaTrader 4 设计，并可根据提供的预设文件和使用指南应用于多个外汇货币对。购买后，用户将收到 EA 文件、推荐预设文件、设置说明，以及正确开始使用系统所需的重要信息。

价格

发布优惠价： 前 100 位用户仅需 $100。立即加入！

官方价格： 发布名额售完后价格为 $477

发布优惠价旨在建立 Broker Inteligente EA 的第一批用户群体，并收集真实安装环境中的早期反馈。

核心理念

Broker Inteligente EA 围绕一个简单但强大的理念构建：

寻找更清晰的入场机会。避开较弱的市场条件。以结构化方式管理交易。在可能的情况下保护利润。在篮子层面控制风险。

系统会在开仓前分析价格行为、波动率、技术结构和市场环境。如果交易向有利方向运行，EA 可以在目标位平仓，或使用受保护的利润逻辑。如果市场朝初始入场相反方向运行，系统可以通过结构化恢复层级来管理仓位。

这使该 EA 不同于简单的入场机器人或信号工具。Broker Inteligente EA 的设计目标是管理完整的交易流程：入场、过滤、恢复、篮子管理、利润保护和出场。

AI 辅助入场过滤

主要特点

Broker Inteligente EA 使用由 AI 和类似机器学习逻辑支持的高级入场质量过滤器。其目的是在进入市场前帮助评估交易机会的质量。

系统并不追求打开每一个可能的交易机会。它的设计目标是过滤较弱的交易结构，并优先选择更清晰的市场条件。

清晰入场检测

EA 通过技术与结构性过滤器的组合，寻找价格过度延伸的市场状态。入场逻辑可能包括布林带行为、RSI 条件、波动率环境、市场结构，以及更高时间周期的质量检查。

这有助于系统避免随机入场，并专注于市场可能提供更具吸引力的均值回归机会的区域。

均值回归策略

该策略基于识别价格偏离正常区间过远、并可能出现回撤的市场时刻。

目标是捕捉受控的价格回归，而不是情绪化地追逐价格走势。

结构化恢复管理

当初始交易未能立即以盈利关闭时，Broker Inteligente EA 可以启动结构化恢复系统。

恢复层级并非随机开启。它们遵循预先定义的逻辑，旨在改善篮子交易的平均价格，并帮助整体仓位在市场回撤时完成平仓。

这是系统的重要组成部分。该 EA 不仅仅是为了开仓而设计，更是为了管理交易而设计。

篮子层级交易管理

机器人将恢复仓位作为一个篮子进行管理。这使系统能够朝着共同的篮子目标运行，而不是将每笔交易视为彼此独立的仓位。

篮子层级管理有助于形成更有组织、更专业的交易流程。

受保护的止盈扩展

Broker Inteligente EA 包含利润保护逻辑，旨在当价格行为有利时，让系统有机会寻求更大的出场空间，同时仍然致力于保护篮子的正收益结果。

这允许系统在强劲回归行情中寻求更大的收益，同时不偏离风险控制的核心原则。

新闻过滤保护

EA 包含新闻风险保护逻辑，旨在帮助避免在高影响力经济事件或不稳定市场环境期间开启新交易。

避开危险时段，有时与找到优质入场机会同样重要。

Spike 与不利冲击识别

系统包含安全逻辑，旨在检测不利的冲击性市场条件，并避免在危险的市场波动中开仓或扩大风险敞口。

这并不是一种激进捕捉 spike 行情的功能。它是一个防御性过滤器，用于避免在突然的不利波动中出现较差的交易时机。

波动率与市场状态过滤

Broker Inteligente EA 可以在开仓前评估波动率和市场状态。这有助于避免较低质量的交易结构，并支持在不同市场环境中的更纪律化执行。

利润锁定与保护逻辑

当一个篮子进入正收益区域时，EA 可以根据市场条件和配置应用保护逻辑，以锁定或保护利润。

这有助于降低已经出现的有利篮子行情被回吐的风险。

多货币对测试

Broker Inteligente EA 已在多个外汇货币对上进行了测试。目前表现最突出的结果出现在 NZDCAD、USDJPY、EURGBP、AUDUSD 和 AUDNZD 等货币对上，其中 NZDCAD 和 USDJPY 在当前内部报告中显示出最强的风险调整后表现。

购买后你将收到什么

购买 Broker Inteligente EA 后，用户将收到：

MetaTrader 4 版 Broker Inteligente EA

推荐预设文件

设置说明

安装指南

初始配置说明

货币对使用指南

风险与使用说明

启动检查清单

正确运行所需的重要信息

目标是让初始设置过程清晰、易懂，即使用户不是高级算法交易者，也能够更顺利地开始使用。

如何开始

购买 EA 后：

下载 EA 文件。 将其安装到 MetaTrader 4。 加载推荐的预设文件。 查看推荐货币对指南。 检查风险设置。 先在模拟账户或小规模真实账户中测试系统。 仔细遵循所提供的说明。

用户不应在不了解其对风险、回撤和交易行为影响的情况下修改高级参数。

推荐测试流程

在真实账户使用 EA 之前，用户应先在 MetaTrader 4 策略测试器和/或模拟账户中进行测试。

推荐的初始测试方式：

平台： MetaTrader 4

模式： Every Tick / 在可用情况下使用高质量 tick 建模

入金： $2,000 或更高，用作参考测试

点差： 使用真实或压力测试点差设置

货币对： 从推荐预设货币对开始

设置： 首先使用提供的预设

风险： 从保守设置开始

用户应避免在不了解策略的情况下过度优化设置。提供的预设文件旨在作为结构化的起点。

信息

产品： Broker Inteligente EA

类型： Expert Advisor

平台： MetaTrader 4

市场： 外汇

策略类型： 均值回归、恢复篮子、AI 辅助过滤

交易风格： 自动化、多货币对、结构化恢复

推荐使用方式： 先进行模拟测试，然后进行保守的真实账户部署

发布价格： 前 100 位用户 $100

官方价格： $477

替代获取方式： 通过指定经纪商最低入金 $1,000 可免费获得，需通过验证

更新

Broker Inteligente EA 是一个正在积极开发的专有系统。未来更新可能包括入场质量改进、特定货币对配置、恢复管理优化、保护逻辑改进以及自适应风险控制功能。

在发布期间购买 EA 的用户，将根据购买时提供的更新政策获得未来产品更新权限。

发布用户奖励

发布期用户将获得：

Broker Inteligente EA

推荐预设文件

完整设置说明

启动检查清单

货币对指南

风险说明

早期用户专属价格

前 100 位用户可以以 $100 的发布价格获得 EA，之后官方价格将提高至 $477。

Broker Inteligente EA 与其他交易机器人有什么不同？

常见问题

Broker Inteligente EA 并不是一个简单的信号机器人。它结合了 AI 辅助入场过滤、技术结构分析、波动率识别、新闻风险保护、恢复篮子逻辑和利润保护。

该系统旨在管理完整的交易生命周期，从入场选择到恢复和出场。

EA 是否完全自动交易？

是的。Broker Inteligente EA 在安装、配置并在 MetaTrader 4 中启用后，旨在自动运行。

但是，用户仍需自行负责账户设置、风险参数、经纪商选择和监控。

使用它需要高级交易知识吗？

不需要高级编程知识。用户会收到预设文件和设置说明。

不过，用户应理解基本概念，例如手数、回撤、杠杆、点差、经纪商执行和风险管理。

它支持哪个平台？

Broker Inteligente EA 专为 MetaTrader 4 设计。

我应该使用哪些货币对？

当前表现最突出的配置包括 NZDCAD、USDJPY、EURGBP、AUDUSD 和 AUDNZD。NZDCAD 和 USDJPY 是当前内部报告中风险调整后表现最强的默认候选货币对。

用户应遵循所提供的预设和货币对指南，而不是盲目将 EA 应用于任何交易品种。

它是否包含 AI 或机器学习？

是的。EA 包含类似 AI / 机器学习风格的过滤逻辑，用于帮助评估入场质量并避免较弱的交易结构。

AI 层用于支持交易选择和过滤。它并不保证交易盈利。

它是否使用恢复系统？

是的。Broker Inteligente EA 使用结构化的恢复篮子逻辑。如果一笔交易朝初始入场相反方向运行，系统可以根据预先定义的规则增加恢复层级。

这可能有助于篮子在较小回撤中完成平仓，但也会增加风险敞口。恢复系统具有风险，必须负责任地使用。

它是马丁格尔系统吗？

该 EA 使用恢复 / 网格风格的篮子管理，这意味着当市场朝仓位相反方向运行时，风险敞口可能会增加。它不应被描述为无风险系统。

该系统设计有保护逻辑、过滤器和结构化控制，但强烈单边趋势仍然是这类策略的主要风险。

EA 是否有新闻过滤器？

是的。Broker Inteligente EA 包含新闻风险过滤功能，旨在帮助避免在危险或高影响力市场时段开启新交易。

我可以自定义设置吗？

可以。用户可以根据自己的配置和经验调整关键设置。

不过，推荐做法是从提供的预设开始。若不了解风险或恢复参数的影响，随意更改这些参数可能会显著改变表现和回撤。

我可以在任何经纪商使用它吗？

该 EA 专为支持 MetaTrader 4 的经纪商设计。良好的执行、合理点差和稳定的交易条件非常重要。

Broker Inteligente 将提供经纪商指南，并可能列出推荐经纪商。

购买后我会收到什么？

购买后，用户将收到：

Broker Inteligente EA

预设文件

设置说明

初始配置指南

货币对指南

风险说明

启动检查清单

它保证盈利吗？

不。Broker Inteligente EA 不保证盈利。

外汇和 CFD 交易存在风险。回测和历史结果不保证未来表现。真实结果可能因市场条件、经纪商执行、点差、滑点、杠杆、账户规模和用户配置而有所不同。

重要风险提示

Broker Inteligente EA 是一种交易工具，不是保证收益的产品。

外汇和 CFD 交易涉及重大风险，可能并不适合所有用户。恢复和网格类策略在强烈单边趋势中可能会出现回撤并增加风险敞口。

回测、模拟或历史结果不保证未来真实交易结果。

用户应首先在模拟账户中测试 EA，使用保守的风险设置，理解策略，并且只使用自己能够承受损失的资金进行交易。