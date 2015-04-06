BrokerInteligente EA

Broker Inteligente EA

适用于 MetaTrader 4 的专业 AI 辅助外汇恢复交易系统

Broker Inteligente EA 是由 Broker Inteligente 团队开发的第一款专有 Expert Advisor。它是一套专业的自动化交易系统，专为希望获得更结构化的外汇执行、更清晰的入场选择、智能交易管理以及更纪律化风险控制的交易者而设计。

该系统建立在一种知名的、基于均值回归与仓位恢复逻辑的算法交易框架之上。这类框架已经在市场中被使用和研究多年，随后由 Broker Inteligente 进一步优化，重点提升入场质量、受保护的利润管理、篮子交易控制、波动率过滤，以及 AI 辅助决策能力。

Broker Inteligente EA 旨在识别市场价格过度延伸的状态，过滤低质量入场机会，自动管理交易，并在市场暂时朝初始入场方向相反运行时，以结构化方式管理仓位恢复。系统的目标不是随机或激进交易，而是在可控且有纪律的框架下寻找稳定的交易机会。

该机器人专为 MetaTrader 4 设计，并可根据提供的预设文件和使用指南应用于多个外汇货币对。购买后，用户将收到 EA 文件、推荐预设文件、设置说明，以及正确开始使用系统所需的重要信息。

价格

发布优惠价： 前 100 位用户仅需 $100立即加入！
官方价格： 发布名额售完后价格为 $477

发布优惠价旨在建立 Broker Inteligente EA 的第一批用户群体，并收集真实安装环境中的早期反馈。

核心理念

Broker Inteligente EA 围绕一个简单但强大的理念构建：

寻找更清晰的入场机会。避开较弱的市场条件。以结构化方式管理交易。在可能的情况下保护利润。在篮子层面控制风险。

系统会在开仓前分析价格行为、波动率、技术结构和市场环境。如果交易向有利方向运行，EA 可以在目标位平仓，或使用受保护的利润逻辑。如果市场朝初始入场相反方向运行，系统可以通过结构化恢复层级来管理仓位。

这使该 EA 不同于简单的入场机器人或信号工具。Broker Inteligente EA 的设计目标是管理完整的交易流程：入场、过滤、恢复、篮子管理、利润保护和出场。

主要特点

AI 辅助入场过滤

Broker Inteligente EA 使用由 AI 和类似机器学习逻辑支持的高级入场质量过滤器。其目的是在进入市场前帮助评估交易机会的质量。

系统并不追求打开每一个可能的交易机会。它的设计目标是过滤较弱的交易结构，并优先选择更清晰的市场条件。

清晰入场检测

EA 通过技术与结构性过滤器的组合，寻找价格过度延伸的市场状态。入场逻辑可能包括布林带行为、RSI 条件、波动率环境、市场结构，以及更高时间周期的质量检查。

这有助于系统避免随机入场，并专注于市场可能提供更具吸引力的均值回归机会的区域。

均值回归策略

该策略基于识别价格偏离正常区间过远、并可能出现回撤的市场时刻。

目标是捕捉受控的价格回归，而不是情绪化地追逐价格走势。

结构化恢复管理

当初始交易未能立即以盈利关闭时，Broker Inteligente EA 可以启动结构化恢复系统。

恢复层级并非随机开启。它们遵循预先定义的逻辑，旨在改善篮子交易的平均价格，并帮助整体仓位在市场回撤时完成平仓。

这是系统的重要组成部分。该 EA 不仅仅是为了开仓而设计，更是为了管理交易而设计。

篮子层级交易管理

机器人将恢复仓位作为一个篮子进行管理。这使系统能够朝着共同的篮子目标运行，而不是将每笔交易视为彼此独立的仓位。

篮子层级管理有助于形成更有组织、更专业的交易流程。

受保护的止盈扩展

Broker Inteligente EA 包含利润保护逻辑，旨在当价格行为有利时，让系统有机会寻求更大的出场空间，同时仍然致力于保护篮子的正收益结果。

这允许系统在强劲回归行情中寻求更大的收益，同时不偏离风险控制的核心原则。

新闻过滤保护

EA 包含新闻风险保护逻辑，旨在帮助避免在高影响力经济事件或不稳定市场环境期间开启新交易。

避开危险时段，有时与找到优质入场机会同样重要。

Spike 与不利冲击识别

系统包含安全逻辑，旨在检测不利的冲击性市场条件，并避免在危险的市场波动中开仓或扩大风险敞口。

这并不是一种激进捕捉 spike 行情的功能。它是一个防御性过滤器，用于避免在突然的不利波动中出现较差的交易时机。

波动率与市场状态过滤

Broker Inteligente EA 可以在开仓前评估波动率和市场状态。这有助于避免较低质量的交易结构，并支持在不同市场环境中的更纪律化执行。

利润锁定与保护逻辑

当一个篮子进入正收益区域时，EA 可以根据市场条件和配置应用保护逻辑，以锁定或保护利润。

这有助于降低已经出现的有利篮子行情被回吐的风险。

多货币对测试

Broker Inteligente EA 已在多个外汇货币对上进行了测试。目前表现最突出的结果出现在 NZDCAD、USDJPY、EURGBP、AUDUSD 和 AUDNZD 等货币对上，其中 NZDCAD 和 USDJPY 在当前内部报告中显示出最强的风险调整后表现。

购买后你将收到什么

购买 Broker Inteligente EA 后，用户将收到：

  • MetaTrader 4 版 Broker Inteligente EA

  • 推荐预设文件

  • 设置说明

  • 安装指南

  • 初始配置说明

  • 货币对使用指南

  • 风险与使用说明

  • 启动检查清单

  • 正确运行所需的重要信息

目标是让初始设置过程清晰、易懂，即使用户不是高级算法交易者，也能够更顺利地开始使用。

如何开始

购买 EA 后：

  1. 下载 EA 文件。

  2. 将其安装到 MetaTrader 4。

  3. 加载推荐的预设文件。

  4. 查看推荐货币对指南。

  5. 检查风险设置。

  6. 先在模拟账户或小规模真实账户中测试系统。

  7. 仔细遵循所提供的说明。

用户不应在不了解其对风险、回撤和交易行为影响的情况下修改高级参数。

推荐测试流程

在真实账户使用 EA 之前，用户应先在 MetaTrader 4 策略测试器和/或模拟账户中进行测试。

推荐的初始测试方式：

  • 平台： MetaTrader 4

  • 模式： Every Tick / 在可用情况下使用高质量 tick 建模

  • 入金： $2,000 或更高，用作参考测试

  • 点差： 使用真实或压力测试点差设置

  • 货币对： 从推荐预设货币对开始

  • 设置： 首先使用提供的预设

  • 风险： 从保守设置开始

用户应避免在不了解策略的情况下过度优化设置。提供的预设文件旨在作为结构化的起点。

信息

产品： Broker Inteligente EA
类型： Expert Advisor
平台： MetaTrader 4
市场： 外汇
策略类型： 均值回归、恢复篮子、AI 辅助过滤
交易风格： 自动化、多货币对、结构化恢复
推荐使用方式： 先进行模拟测试，然后进行保守的真实账户部署
发布价格： 前 100 位用户 $100
官方价格： $477
替代获取方式： 通过指定经纪商最低入金 $1,000 可免费获得，需通过验证

更新

Broker Inteligente EA 是一个正在积极开发的专有系统。未来更新可能包括入场质量改进、特定货币对配置、恢复管理优化、保护逻辑改进以及自适应风险控制功能。

在发布期间购买 EA 的用户，将根据购买时提供的更新政策获得未来产品更新权限。

发布用户奖励

发布期用户将获得：

  • Broker Inteligente EA

  • 推荐预设文件

  • 完整设置说明

  • 启动检查清单

  • 货币对指南

  • 风险说明

  • 早期用户专属价格

前 100 位用户可以以 $100 的发布价格获得 EA，之后官方价格将提高至 $477

常见问题

Broker Inteligente EA 与其他交易机器人有什么不同？

Broker Inteligente EA 并不是一个简单的信号机器人。它结合了 AI 辅助入场过滤、技术结构分析、波动率识别、新闻风险保护、恢复篮子逻辑和利润保护。

该系统旨在管理完整的交易生命周期，从入场选择到恢复和出场。

EA 是否完全自动交易？

是的。Broker Inteligente EA 在安装、配置并在 MetaTrader 4 中启用后，旨在自动运行。

但是，用户仍需自行负责账户设置、风险参数、经纪商选择和监控。

使用它需要高级交易知识吗？

不需要高级编程知识。用户会收到预设文件和设置说明。

不过，用户应理解基本概念，例如手数、回撤、杠杆、点差、经纪商执行和风险管理。

它支持哪个平台？

Broker Inteligente EA 专为 MetaTrader 4 设计。

我应该使用哪些货币对？

当前表现最突出的配置包括 NZDCAD、USDJPY、EURGBP、AUDUSD 和 AUDNZD。NZDCAD 和 USDJPY 是当前内部报告中风险调整后表现最强的默认候选货币对。

用户应遵循所提供的预设和货币对指南，而不是盲目将 EA 应用于任何交易品种。

它是否包含 AI 或机器学习？

是的。EA 包含类似 AI / 机器学习风格的过滤逻辑，用于帮助评估入场质量并避免较弱的交易结构。

AI 层用于支持交易选择和过滤。它并不保证交易盈利。

它是否使用恢复系统？

是的。Broker Inteligente EA 使用结构化的恢复篮子逻辑。如果一笔交易朝初始入场相反方向运行，系统可以根据预先定义的规则增加恢复层级。

这可能有助于篮子在较小回撤中完成平仓，但也会增加风险敞口。恢复系统具有风险，必须负责任地使用。

它是马丁格尔系统吗？

该 EA 使用恢复 / 网格风格的篮子管理，这意味着当市场朝仓位相反方向运行时，风险敞口可能会增加。它不应被描述为无风险系统。

该系统设计有保护逻辑、过滤器和结构化控制，但强烈单边趋势仍然是这类策略的主要风险。

EA 是否有新闻过滤器？

是的。Broker Inteligente EA 包含新闻风险过滤功能，旨在帮助避免在危险或高影响力市场时段开启新交易。

我可以自定义设置吗？

可以。用户可以根据自己的配置和经验调整关键设置。

不过，推荐做法是从提供的预设开始。若不了解风险或恢复参数的影响，随意更改这些参数可能会显著改变表现和回撤。

我可以在任何经纪商使用它吗？

该 EA 专为支持 MetaTrader 4 的经纪商设计。良好的执行、合理点差和稳定的交易条件非常重要。

Broker Inteligente 将提供经纪商指南，并可能列出推荐经纪商。

购买后我会收到什么？

购买后，用户将收到：

  • Broker Inteligente EA

  • 预设文件

  • 设置说明

  • 初始配置指南

  • 货币对指南

  • 风险说明

  • 启动检查清单

它保证盈利吗？

不。Broker Inteligente EA 不保证盈利。

外汇和 CFD 交易存在风险。回测和历史结果不保证未来表现。真实结果可能因市场条件、经纪商执行、点差、滑点、杠杆、账户规模和用户配置而有所不同。

重要风险提示

Broker Inteligente EA 是一种交易工具，不是保证收益的产品。

外汇和 CFD 交易涉及重大风险，可能并不适合所有用户。恢复和网格类策略在强烈单边趋势中可能会出现回撤并增加风险敞口。

回测、模拟或历史结果不保证未来真实交易结果。

用户应首先在模拟账户中测试 EA，使用保守的风险设置，理解策略，并且只使用自己能够承受损失的资金进行交易。


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4.62 (34)
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道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
专家
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
专家
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Ful
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
专家
XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
专家
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD ://www.mql5.com/en/signals/2385985  nb: mt5 is a mirror EA; Early days the brain started learning  Gold does not forgive the ordinary.   It hunts stops. It shifts character overnight. It rewards only those who can think faster than the market itself. Neuralis Cortoid Gold was engineered for one purpose only: to survive and thrive where most Expert Advisors eventually fail — in the brutal, high-volatility world of
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
专家
GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
专家
AI 游戏规则改变者——多对平均+对冲系统（智能方向扩展） 版本：完美交互式用户界面 - MT4（已打补丁） 开发者：CyberBot Project P R E P A R A T II O N 交易是赌博吗？如果你承认外汇和资本市场与高风险赌博如出一辙——财富可能在瞬间暴涨或暴跌，那么答案无疑是肯定的。这一现实引发了无休止的争论：有人将其视为结构化的商业活动，并对其风险进行计算；然而，统计数据显示，超过95%的交易者都面临着毁灭性的损失，而只有区区5%——通常是顶尖的基金经理——能够持续盈利。为什么会将交易与赌博联系起来？从法律角度来看，由于交易基于全球金融数据，因此它不属于赌博，但波动性、杠杆和衍生品使其与高风险赌博有着惊人的相似之处。价格波动难以预测，长期预测失效，数月积累的利润也可能在一夜之间化为乌有。 颠覆游戏规则的理念：如果交易是赌博，那就明智地接受它。通过同时激活多达 20 个货币对，互补的价格模式可以创造出远胜于单一货币对的稳定平衡点。核心原则是什么？更多的数据意味着更高的获胜概率。 多对策略的优势 降低单一货币对风险：不依赖
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