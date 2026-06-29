LC Reference Level Structure Visualizer

Визуализатор структуры опорных уровней (Reference Level Structure Visualizer)

Reference Level Structure Visualizer — это индикатор технического анализа для платформы MetaTrader 5.

Он предназначен для анализа внутридневных графиков и визуализирует уровни предыдущих торговых сессий, дневные уровни, снятие ликвидности (sweeps), последующий возврат цены за уровень (reclaims), а также рыночную структуру на основе таймфрейма M1 непосредственно на графике.

Индикатор не открывает сделки, не размещает ордера и не управляет позициями.

Опорные уровни

Индикатор отображает важные опорные уровни предыдущих сессий и дневные уровни:

Максимум и минимум предыдущей азиатской сессии

Максимум и минимум предыдущей лондонской сессии

Максимум и минимум предыдущей нью-йоркской сессии

Максимум и минимум предыдущего дня

Эти уровни служат структурированными ориентирами для наблюдения за рынком в течение дня.

Снятие ликвидности (Sweep) и возврат (Reclaim)

Снятие ликвидности (sweep) фиксируется, когда цена впервые выходит за пределы активного опорного уровня своей тенью.

Для верхнего уровня: максимум свечи поднимается выше уровня.

Для нижнего уровня: минимум свечи опускается ниже уровня.

Возврат (reclaim) может быть зафиксирован только после того, как цена сначала закроется за пределами уровня, а затем свеча таймфрейма M1 закроется обратно с той стороны уровня, где он изначально находился.

Возвраты в пределах одной свечи не учитываются.

Рыночная структура

Индикатор визуализирует следующие элементы рыночной структуры на основе таймфрейма M1:

ChoCH (Change of Character) — смена характера движения

BOS (Break of Structure) — пробой структуры

mBOS (Micro Break of Structure) — микро-пробой структуры

Свинги (Swings)

Равные максимумы и равные минимумы (Equal Highs / Equal Lows)

FVG (Fair Value Gaps) — разрывы справедливой стоимости

Для улучшения читаемости графика при одновременном возникновении стандартных событий структуры M1 применяется следующий визуальный приоритет:

ChoCH > BOS > mBOS

Это правило влияет только на отображение графика; информация о всех выявленных событиях сохраняется во внутренней памяти индикатора.

Рекомендуемые таймфреймы

Индикатор в текущей версии разработан и оптимизирован для графика M1.

Все расчёты рыночной структуры и FVG выполняются на основе ценовых данных таймфрейма M1. Текущая логика маркеров предназначена для детальной структуры 1-минутного графика.

Более высокие таймфреймы, такие как M5, M15 и выше, в текущей версии не рекомендуются. На этих таймфреймах несколько M1-объектов и маркеров могут отображаться в одной видимой области графика, что может снижать читаемость и не всегда корректно соответствовать контексту старшего таймфрейма.

Для предполагаемого использования и наилучшей читаемости графика рекомендуется использовать индикатор на M1.

FVG и старшие таймфреймы

FVG рассчитываются на основе ценовых данных таймфрейма M1.

На старших таймфреймах несколько различных FVG, рассчитанных по M1, могут визуально перекрываться в одной области графика. Это может снижать читаемость и не всегда обеспечивать предполагаемый визуальный контекст.

По этой причине использование на старших таймфреймах в текущей версии не рекомендуется. Специальная поддержка старших таймфреймов может быть добавлена в будущей версии после отдельной адаптации и тестирования.

Входные параметры

Основные группы отображения можно включить или отключить непосредственно из входных параметров индикатора:

Опорные уровни

Сдвиг

Восстановление

Колебания

Равные максимумы / Равные минимумы

BOS — крупный прорыв структуры

ChoCH — крупное изменение характера

nBOS — микропрорыв структуры

FVG — гэпы справедливой стоимости

История торговых дней

Значение «История торговых дней» по умолчанию равно 2 для более быстрого внутридневного использования. Увеличивайте его только при необходимости получения дополнительной исторической информации.

Важное примечание

Этот индикатор предназначен только для технического анализа графиков и наблюдения за рынком.

Он не предоставляет финансовых рекомендаций и не гарантирует результатов торговли. Ответственность за каждое торговое решение несет пользователь.

Примечание о разработке

Этот индикатор является частью продолжающейся серии разработок, посвященной структурированному внутридневному анализу рынка и торговым инструментам на основе правил.

В будущем могут быть выпущены аналогичные инструменты отдельно.

Reference Level Structure Visualizer

Визуализация FVG, SMC, BOS, CHoCH, Liquidity Sweep и Reclaim для MetaTrader 5

Reference Level Structure Visualizer — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для внутридневного анализа с использованием Smart Money Concepts (SMC), Fair Value Gaps (FVG), Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Liquidity Sweeps, Reclaims и рыночной структуры на основе данных M1.

Индикатор отображает максимумы и минимумы предыдущих торговых сессий, максимум и минимум предыдущего дня, Fair Value Gaps (FVG), Equal Highs (EQH), Equal Lows (EQL), свинги, события рыночной структуры и ситуации Reclaim непосредственно на графике.

Он предназначен для трейдеров, анализирующих внутридневное движение цены, ликвидность, зоны дисбаланса, ключевые уровни и Smart Money Concepts в MetaTrader 5.

Индикатор не открывает сделки, не размещает ордера, не управляет позициями и не генерирует автоматические торговые сигналы.

Основные возможности

Fair Value Gaps (FVG)

Smart Money Concepts (SMC)

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Micro Break of Structure (mBOS)

Liquidity Sweep

Reclaim после подтверждённого возврата цены за уровень

Equal Highs (EQH)

Equal Lows (EQL)

Свинги

Previous Asia High и Low

Previous London High и Low

Previous New York High и Low

Previous Day High и Low

Рыночная структура на основе данных M1, оптимизированная для графика M1

Smart Money Concepts и Price Action

Индикатор объединяет наиболее распространённые элементы Smart Money Concepts и Price Action в одном инструменте визуального анализа.

Он помогает наблюдать взаимодействие цены с зонами ликвидности, уровнями предыдущих сессий, уровнями предыдущего дня, Fair Value Gaps, зонами дисбаланса, событиями BOS, CHoCH и Reclaim.

Основная задача — обеспечить наглядный и структурированный анализ рынка.

Reference Levels

Отображаются следующие важные уровни:

Previous Asia High и Low

Previous London High и Low

Previous New York High и Low

Previous Day High и Low

Эти уровни могут использоваться как ориентиры ликвидности при внутридневном анализе.

Liquidity Sweeps

Liquidity Sweep отмечается, когда цена впервые выходит за активный уровень своей тенью.

Для уровня High максимум свечи поднимается выше уровня.

Для уровня Low минимум свечи опускается ниже уровня.

Reclaims

Reclaim отображается только после того, как цена сначала закрылась за пределами уровня, а затем последующая свеча M1 закрылась обратно по исходную сторону уровня.

Reclaim внутри одной и той же свечи не используется.

Fair Value Gaps (FVG)

Fair Value Gaps рассчитываются по данным таймфрейма M1.

На старших таймфреймах несколько различных FVG, рассчитанных по M1, могут визуально перекрываться. Это может снижать читаемость графика и не всегда корректно соответствовать контексту старшего таймфрейма.

В текущей версии индикатор не рекомендуется использовать на M5, M15 и более высоких таймфреймах. Для предполагаемого использования и наилучшей читаемости рекомендуется применять индикатор на M1.

Market Structure

Индикатор отображает следующие элементы рыночной структуры:

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Micro Break of Structure (mBOS)

Свинги

Equal Highs (EQH)

Equal Lows (EQL)

Fair Value Gaps (FVG)

При одновременном возникновении нескольких событий применяется следующий приоритет отображения:

CHoCH → BOS → mBOS

Это влияет только на отображение на графике и не изменяет внутренние результаты расчётов.

Рекомендуемые таймфреймы

Индикатор в текущей версии предназначен и оптимизирован для использования на:

M1

Все расчёты рыночной структуры и Fair Value Gaps выполняются по данным M1.

M5, M15 и более высокие таймфреймы в текущей версии не рекомендуются. На этих таймфреймах большое количество объектов и маркеров, рассчитанных по M1, может снижать читаемость графика и не всегда корректно соответствовать контексту старшего таймфрейма.

Специальная поддержка старших таймфреймов может быть добавлена в будущей версии после отдельной адаптации и тестирования.

Настройки

Можно независимо включать и отключать:

Reference Levels

Sweep

Reclaim

Swings

Equal High / Equal Low

Major Break of Structure

Major Change of Character

Micro Break of Structure

Fair Value Gaps

History Trading Days

По умолчанию параметр History Trading Days равен 2, что обеспечивает более быструю работу при внутридневном анализе.

Для кого предназначен индикатор

Индикатор может быть полезен трейдерам, которые используют:

FVG

Fair Value Gap

Smart Money Concepts (SMC)

BOS и CHoCH

Liquidity Sweeps

Reclaims

Equal Highs и Equal Lows

Внутридневнюю рыночную структуру

Previous Session Highs и Lows

Previous Day High и Low

Важное примечание

Индикатор предназначен исключительно для технического анализа и наблюдения за рынком.

Он не является финансовой рекомендацией, не предоставляет торговых сигналов и не гарантирует результаты торговли. Все торговые решения пользователь принимает самостоятельно.

Развитие проекта

Индикатор является частью долгосрочной серии инструментов для структурированного внутридневного анализа и торговли на основе правил.

В будущем могут быть выпущены дополнительные совместимые инструменты.

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Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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