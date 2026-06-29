LC Reference Level Structure Visualizer

Визуализатор структуры опорных уровней (Reference Level Structure Visualizer)

Reference Level Structure Visualizer — это индикатор технического анализа для платформы MetaTrader 5.

Он предназначен для анализа внутридневных графиков и визуализирует уровни предыдущих торговых сессий, дневные уровни, снятие ликвидности (sweeps), последующий возврат цены за уровень (reclaims), а также рыночную структуру на основе таймфрейма M1 непосредственно на графике.

Индикатор не открывает сделки, не размещает ордера и не управляет позициями.

Опорные уровни

Индикатор отображает важные опорные уровни предыдущих сессий и дневные уровни:

Максимум и минимум предыдущей азиатской сессии

Максимум и минимум предыдущей лондонской сессии

Максимум и минимум предыдущей нью-йоркской сессии

Максимум и минимум предыдущего дня

Эти уровни служат структурированными ориентирами для наблюдения за рынком в течение дня.

Снятие ликвидности (Sweep) и возврат (Reclaim)

Снятие ликвидности (sweep) фиксируется, когда цена впервые выходит за пределы активного опорного уровня своей тенью.

Для верхнего уровня: максимум свечи поднимается выше уровня.

Для нижнего уровня: минимум свечи опускается ниже уровня.

Возврат (reclaim) может быть зафиксирован только после того, как цена сначала закроется за пределами уровня, а затем свеча таймфрейма M1 закроется обратно с той стороны уровня, где он изначально находился.

Возвраты в пределах одной свечи не учитываются.

Рыночная структура

Индикатор визуализирует следующие элементы рыночной структуры на основе таймфрейма M1:

ChoCH (Change of Character) — смена характера движения

BOS (Break of Structure) — пробой структуры

mBOS (Micro Break of Structure) — микро-пробой структуры

Свинги (Swings)

Равные максимумы и равные минимумы (Equal Highs / Equal Lows)

FVG (Fair Value Gaps) — разрывы справедливой стоимости

Для улучшения читаемости графика при одновременном возникновении стандартных событий структуры M1 применяется следующий визуальный приоритет:

ChoCH > BOS > mBOS

Это правило влияет только на отображение графика; информация о всех выявленных событиях сохраняется во внутренней памяти индикатора.

Рекомендуемые таймфреймы

Индикатор в текущей версии разработан и оптимизирован для графика M1.

Все расчёты рыночной структуры и FVG выполняются на основе ценовых данных таймфрейма M1. Текущая логика маркеров предназначена для детальной структуры 1-минутного графика.

Более высокие таймфреймы, такие как M5, M15 и выше, в текущей версии не рекомендуются. На этих таймфреймах несколько M1-объектов и маркеров могут отображаться в одной видимой области графика, что может снижать читаемость и не всегда корректно соответствовать контексту старшего таймфрейма.

Для предполагаемого использования и наилучшей читаемости графика рекомендуется использовать индикатор на M1.

FVG и старшие таймфреймы

FVG рассчитываются на основе ценовых данных таймфрейма M1.

На старших таймфреймах несколько различных FVG, рассчитанных по M1, могут визуально перекрываться в одной области графика. Это может снижать читаемость и не всегда обеспечивать предполагаемый визуальный контекст.

По этой причине использование на старших таймфреймах в текущей версии не рекомендуется. Специальная поддержка старших таймфреймов может быть добавлена в будущей версии после отдельной адаптации и тестирования.

Входные параметры

Основные группы отображения можно включить или отключить непосредственно из входных параметров индикатора:

Опорные уровни

Сдвиг

Восстановление

Колебания

Равные максимумы / Равные минимумы

BOS — крупный прорыв структуры

ChoCH — крупное изменение характера

nBOS — микропрорыв структуры

FVG — гэпы справедливой стоимости

История торговых дней

Значение «История торговых дней» по умолчанию равно 2 для более быстрого внутридневного использования. Увеличивайте его только при необходимости получения дополнительной исторической информации.

Важное примечание

Этот индикатор предназначен только для технического анализа графиков и наблюдения за рынком.

Он не предоставляет финансовых рекомендаций и не гарантирует результатов торговли. Ответственность за каждое торговое решение несет пользователь.

Примечание о разработке

Этот индикатор является частью продолжающейся серии разработок, посвященной структурированному внутридневному анализу рынка и торговым инструментам на основе правил.

В будущем могут быть выпущены аналогичные инструменты отдельно.

Reference Level Structure Visualizer

Визуализация FVG, SMC, BOS, CHoCH, Liquidity Sweep и Reclaim для MetaTrader 5

Reference Level Structure Visualizer — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для внутридневного анализа с использованием Smart Money Concepts (SMC), Fair Value Gaps (FVG), Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Liquidity Sweeps, Reclaims и рыночной структуры на основе данных M1.

Индикатор отображает максимумы и минимумы предыдущих торговых сессий, максимум и минимум предыдущего дня, Fair Value Gaps (FVG), Equal Highs (EQH), Equal Lows (EQL), свинги, события рыночной структуры и ситуации Reclaim непосредственно на графике.

Он предназначен для трейдеров, анализирующих внутридневное движение цены, ликвидность, зоны дисбаланса, ключевые уровни и Smart Money Concepts в MetaTrader 5.

Индикатор не открывает сделки, не размещает ордера, не управляет позициями и не генерирует автоматические торговые сигналы.

Основные возможности

Fair Value Gaps (FVG)

Smart Money Concepts (SMC)

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Micro Break of Structure (mBOS)

Liquidity Sweep

Reclaim после подтверждённого возврата цены за уровень

Equal Highs (EQH)

Equal Lows (EQL)

Свинги

Previous Asia High и Low

Previous London High и Low

Previous New York High и Low

Previous Day High и Low

Рыночная структура на основе данных M1, оптимизированная для графика M1

Smart Money Concepts и Price Action

Индикатор объединяет наиболее распространённые элементы Smart Money Concepts и Price Action в одном инструменте визуального анализа.

Он помогает наблюдать взаимодействие цены с зонами ликвидности, уровнями предыдущих сессий, уровнями предыдущего дня, Fair Value Gaps, зонами дисбаланса, событиями BOS, CHoCH и Reclaim.

Основная задача — обеспечить наглядный и структурированный анализ рынка.

Reference Levels

Отображаются следующие важные уровни:

Previous Asia High и Low

Previous London High и Low

Previous New York High и Low

Previous Day High и Low

Эти уровни могут использоваться как ориентиры ликвидности при внутридневном анализе.

Liquidity Sweeps

Liquidity Sweep отмечается, когда цена впервые выходит за активный уровень своей тенью.

Для уровня High максимум свечи поднимается выше уровня.

Для уровня Low минимум свечи опускается ниже уровня.

Reclaims

Reclaim отображается только после того, как цена сначала закрылась за пределами уровня, а затем последующая свеча M1 закрылась обратно по исходную сторону уровня.

Reclaim внутри одной и той же свечи не используется.

Fair Value Gaps (FVG)

Fair Value Gaps рассчитываются по данным таймфрейма M1.

На старших таймфреймах несколько различных FVG, рассчитанных по M1, могут визуально перекрываться. Это может снижать читаемость графика и не всегда корректно соответствовать контексту старшего таймфрейма.

В текущей версии индикатор не рекомендуется использовать на M5, M15 и более высоких таймфреймах. Для предполагаемого использования и наилучшей читаемости рекомендуется применять индикатор на M1.

Market Structure

Индикатор отображает следующие элементы рыночной структуры:

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Micro Break of Structure (mBOS)

Свинги

Equal Highs (EQH)

Equal Lows (EQL)

Fair Value Gaps (FVG)

При одновременном возникновении нескольких событий применяется следующий приоритет отображения:

CHoCH → BOS → mBOS

Это влияет только на отображение на графике и не изменяет внутренние результаты расчётов.

Рекомендуемые таймфреймы

Индикатор в текущей версии предназначен и оптимизирован для использования на:

M1

Все расчёты рыночной структуры и Fair Value Gaps выполняются по данным M1.

M5, M15 и более высокие таймфреймы в текущей версии не рекомендуются. На этих таймфреймах большое количество объектов и маркеров, рассчитанных по M1, может снижать читаемость графика и не всегда корректно соответствовать контексту старшего таймфрейма.

Специальная поддержка старших таймфреймов может быть добавлена в будущей версии после отдельной адаптации и тестирования.

Настройки

Можно независимо включать и отключать:

Reference Levels

Sweep

Reclaim

Swings

Equal High / Equal Low

Major Break of Structure

Major Change of Character

Micro Break of Structure

Fair Value Gaps

History Trading Days

По умолчанию параметр History Trading Days равен 2, что обеспечивает более быструю работу при внутридневном анализе.

Для кого предназначен индикатор

Индикатор может быть полезен трейдерам, которые используют:

FVG

Fair Value Gap

Smart Money Concepts (SMC)

BOS и CHoCH

Liquidity Sweeps

Reclaims

Equal Highs и Equal Lows

Внутридневнюю рыночную структуру

Previous Session Highs и Lows

Previous Day High и Low

Важное примечание

Индикатор предназначен исключительно для технического анализа и наблюдения за рынком.

Он не является финансовой рекомендацией, не предоставляет торговых сигналов и не гарантирует результаты торговли. Все торговые решения пользователь принимает самостоятельно.

Развитие проекта

Индикатор является частью долгосрочной серии инструментов для структурированного внутридневного анализа и торговли на основе правил.

В будущем могут быть выпущены дополнительные совместимые инструменты.