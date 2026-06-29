LC Reference Level Structure Visualizer

参考水平结构可视化工具 (Reference Level Structure Visualizer)

“参考水平结构可视化工具”是一款适用于 MetaTrader 5 的技术分析指标。

它专为日内图表观察而设计，能直接在图表上直观显示前一时段水平、日线水平、流动性扫荡（liquidity sweeps）、后续收复（reclaims）以及基于 M1 周期的市场结构。

该指标不会进行交易、挂单或管理仓位。

参考水平

该指标显示重要的前一时段及日线参考水平：

前一亚洲时段高点与低点

前一伦敦时段高点与低点

前一纽约时段高点与低点

前一日高点与低点

这些水平为日内市场观察提供了结构化的参考点。

扫荡与收复

当价格首次以K线影线（wick）突破活跃参考水平时，即标记为“扫荡”（Sweep）。

对于高点水平，指K线最高价升至该水平之上。

对于低点水平，指K线最低价跌至该水平之下。

“收复”（Reclaim）的标记条件是：价格首先收于该水平之外，随后有一根 M1 K线收回至该水平的初始一侧。

不计入同一根 K 线内的收复情况。

市场结构

该指标直观显示以下基于 M1 周期的市场结构要素：

ChoCH（特征改变/趋势反转信号）

BOS（结构突破）

mBOS（微观结构突破）

Swing（波段高低点）

Equal Highs / Equal Lows（等高点/等低点）

FVG（公允价值缺口）

为提高图表可读性，当出现多个标准的 M1 结构事件时，将遵循以下视觉显示优先级：

ChoCH > BOS > mBOS

此规则仅影响图表渲染，底层检测到的事件在内部依然有效。

推荐图表周期

该指标当前专为 M1 图表设计并优化。

所有市场结构和 FVG 计算均基于 M1 价格数据。当前的标记逻辑主要用于 1 分钟周期中的细节结构观察。

M5、M15 以及更高图表周期在当前版本中不推荐使用。在这些周期中，多个基于 M1 的标记和对象可能会出现在同一可见图表区域内，从而降低图表清晰度，并且不一定能准确匹配更高周期的图表背景。

为了获得预期的使用效果和最佳图表可读性，请在 M1 图表上使用该指标。

FVG 与更高图表周期

FVG 基于 M1 价格数据计算。

在更高图表周期上，多个不同的 M1 FVG 可能会在同一图表区域内发生视觉重叠。这可能会降低图表可读性，并且不一定能提供预期的视觉背景。

因此，当前版本不推荐在更高周期上使用。未来版本可能会在经过单独适配和测试后加入专门的更高周期支持。

输入参数

可以直接通过指标的输入参数启用或禁用主要的显示组：

参考水平 (Reference Levels)

扫描 (Sweep)

回补 (Reclaim)

波段 (Swings)

等高 / 等低 (Equal High / Equal Low)

BOS（主要结构突破）

ChoCH（主要形态改变）

nBOS（微观结构突破）

FVG（公允价值缺口）

历史交易日 (History Trading Days)

“历史交易日”的默认值为 2，以便于更快速地进行日内分析。仅在需要更多历史背景信息时才增加该数值。

重要提示

本指标仅用于技术图表分析和市场观察。

它不提供财务建议，也不保证交易结果。所有交易决策均由用户自行负责。

开发说明

本指标属于一个持续开发系列的一部分，该系列专注于结构化日内市场分析及基于规则的交易工具。

未来可能会单独发布相关的其他工具。

Reference Level Structure Visualizer

适用于 MetaTrader 5 的 FVG、SMC、BOS、CHoCH、Liquidity Sweep 和 Reclaim 可视化工具

Reference Level Structure Visualizer 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标，专为日内交易分析而设计，支持 Smart Money Concepts（SMC）、Fair Value Gaps（FVG）、Break of Structure（BOS）、Change of Character（CHoCH）、Liquidity Sweep、Reclaim 以及基于 M1 数据的市场结构分析。

该指标可直接在图表上显示前一交易时段高点和低点、前一交易日高点和低点、Fair Value Gaps（FVG）、Equal Highs（EQH）、Equal Lows（EQL）、Swing、市场结构变化以及 Reclaim 信号。

适合分析日内价格行为、流动性、失衡区域、关键参考位以及 Smart Money Concepts 的交易者使用。

该指标不会自动开仓、下单、管理仓位，也不会提供自动交易信号。

主要功能

Fair Value Gaps（FVG）

Smart Money Concepts（SMC）

Break of Structure（BOS）

Change of Character（CHoCH）

Micro Break of Structure（mBOS）

Liquidity Sweep

Reclaim（确认收盘后返回关键位置）

Equal Highs（EQH）

Equal Lows（EQL）

Swing

Previous Asia High 和 Low

Previous London High 和 Low

Previous New York High 和 Low

Previous Day High 和 Low

基于 M1 数据并针对 M1 图表优化的市场结构

Smart Money Concepts 与 Price Action

该指标将常见的 Smart Money Concepts 与 Price Action 元素整合到一个结构化的 MT5 图表分析工具中。

交易者可以观察价格与流动性区域、前一交易时段高低点、前一交易日高低点、Fair Value Gaps、失衡区域、BOS、CHoCH 以及 Reclaim 的关系。

重点在于提供清晰、直观且结构化的市场分析，而不是自动交易。

Reference Levels

指标显示以下重要参考位：

Previous Asia High 和 Low

Previous London High 和 Low

Previous New York High 和 Low

Previous Day High 和 Low

这些位置可作为日内交易的重要流动性参考区域。

Liquidity Sweeps

当价格首次利用影线突破参考位时，将标记为 Liquidity Sweep。

对于 High，K 线最高价高于参考位。

对于 Low，K 线最低价低于参考位。

Reclaims

只有当价格先收盘突破参考位，随后另一根 M1 K 线重新收回到参考位原来的方向时，才会标记 Reclaim。

同一根 K 线内的 Reclaim 不会被识别。

Fair Value Gaps（FVG）

Fair Value Gaps 根据 M1 数据计算。

在更高图表周期上，多个不同的 M1 FVG 可能会出现在同一区域并相互重叠。这可能会降低图表可读性，并且不一定能准确匹配更高周期的图表背景。

当前版本不推荐在 M5、M15 以及更高图表周期上使用。为了获得预期的使用效果和最佳图表可读性，建议在 M1 图表上使用该指标。

Market Structure

指标可显示以下市场结构元素：

Break of Structure（BOS）

Change of Character（CHoCH）

Micro Break of Structure（mBOS）

Swing

Equal Highs（EQH）

Equal Lows（EQL）

Fair Value Gaps（FVG）

当多个市场结构事件同时出现时，图表显示优先级如下：

CHoCH → BOS → mBOS

此优先级仅影响图表显示，不影响内部计算结果。

推荐时间周期

该指标当前专为以下周期设计并优化：

M1

所有市场结构和 Fair Value Gap 的计算均基于 M1 数据。

M5、M15 以及更高周期在当前版本中不推荐使用。在这些周期中，多个基于 M1 的对象和标记可能会降低图表可读性，并且不一定能准确匹配更高周期的图表背景。

未来版本可能会在经过单独适配和测试后加入专门的更高周期支持。

参数设置

可以分别开启或关闭以下显示项目：

Reference Levels

Sweep

Reclaim

Swings

Equal High / Equal Low

Major Break of Structure

Major Change of Character

Micro Break of Structure

Fair Value Gaps

History Trading Days

默认 History Trading Days 为 2，适合大多数日内分析需求。

适用对象

适合使用以下分析方法的交易者：

Fair Value Gaps（FVG）

Smart Money Concepts（SMC）

BOS 与 CHoCH

Liquidity Sweeps

Reclaims

Equal Highs 与 Equal Lows

日内市场结构分析

Previous Session Highs 与 Lows

Previous Day High 与 Low

重要说明

本指标仅用于技术分析和图表观察。

不构成投资建议，不提供交易信号，也不保证任何交易结果。所有交易决策均由用户自行负责。

开发说明

本指标属于长期开发计划的一部分，专注于结构化日内市场分析以及基于规则的交易工具。

未来还将推出更多可配套使用的相关产品。