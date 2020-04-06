Hatori Flip

Мартингейл с переворотом свечи (подтверждение скользящей средней + защита от просадки + трейлинг только по прибыли)





Что это?

Советник для MT4, который отслеживает тренд, добавляет позиции только при подтвержденном импульсе («переворот свечи») и защищает счёт двойным уровнем безопасности: защитой от максимальной просадки и трейлингом только по прибыли. На тёмной панели отображаются ключевые показатели эффективности (баланс/капитал, индикатор просадки, целевое движение, спарклайн капитала, активные позиции).





Базовая логика





Посевной вход (тренд + подтверждение скользящей средней)

Первая сделка («посев») открывается только тогда, когда цена закрытия последней сделки выше/ниже настраиваемого значения простой скользящей средней (MA-период), а предыдущая свеча подтверждает бычье/медвежье направление.





Подтверждение переворота для следующих ордеров

Для подтверждения импульса для новых рыночных ордеров требуется закрытие двух последовательных свечей на стороне скользящей средней (выше для покупки, ниже для продажи).





Последовательность и Мартингейл

Последующие ордера увеличивают размер лота на коэффициент Мартингейла (ограничен минимальным/максимальным лотом и шагом брокера).





Встроенный блок предотвращает открытие противоположного второго ордера, если скользящая средняя не пересекла цену первого входа (избегая ловушек с резким движением).





Управление рисками





Защита от максимальной просадки (USD)

Советник отслеживает MaxEquity; если текущая просадка ≥ MaxDrawdownUSD, он закрывает все ордера и прекращает наложение слоев (жесткая защита).





Защита от прибыли первого ордера

Если существует только один ордер и его плавающая прибыль/убыток положительна, советник не будет добавлять новые слои.





Трейлинг-стоп только по прибыли





Начальный стоп-лосс при открытии отсутствует. Трейлинг активируется только после того, как цена выйдет в прибыль на TrailingStartPips.





Стоп-лосс перемещается с шагом TrailingStepPips на расстоянии TrailingStopPips от лучшей цены (BUY движется ниже Bid; SELL движется выше Ask).





Такая конструкция позволяет избежать преждевременных стоп-аутов и чрезмерных вызовов модификации ордеров во время шумовых сигналов.





Управление сеансом





TargetProfitUSD: когда плавающая прибыль всех сделок советника по символу достигает цели, советник закрывает все сделки и сбрасывает настройки.