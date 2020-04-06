Hatori Flip
- Эксперты
- Ike Ananda Fata
- Версия: 2.1
- Активации: 20
Мартингейл с переворотом свечи (подтверждение скользящей средней + защита от просадки + трейлинг только по прибыли)
Что это?
Советник для MT4, который отслеживает тренд, добавляет позиции только при подтвержденном импульсе («переворот свечи») и защищает счёт двойным уровнем безопасности: защитой от максимальной просадки и трейлингом только по прибыли. На тёмной панели отображаются ключевые показатели эффективности (баланс/капитал, индикатор просадки, целевое движение, спарклайн капитала, активные позиции).
Базовая логика
Посевной вход (тренд + подтверждение скользящей средней)
Первая сделка («посев») открывается только тогда, когда цена закрытия последней сделки выше/ниже настраиваемого значения простой скользящей средней (MA-период), а предыдущая свеча подтверждает бычье/медвежье направление.
Подтверждение переворота для следующих ордеров
Для подтверждения импульса для новых рыночных ордеров требуется закрытие двух последовательных свечей на стороне скользящей средней (выше для покупки, ниже для продажи).
Последовательность и Мартингейл
Последующие ордера увеличивают размер лота на коэффициент Мартингейла (ограничен минимальным/максимальным лотом и шагом брокера).
Встроенный блок предотвращает открытие противоположного второго ордера, если скользящая средняя не пересекла цену первого входа (избегая ловушек с резким движением).
Управление рисками
Защита от максимальной просадки (USD)
Советник отслеживает MaxEquity; если текущая просадка ≥ MaxDrawdownUSD, он закрывает все ордера и прекращает наложение слоев (жесткая защита).
Защита от прибыли первого ордера
Если существует только один ордер и его плавающая прибыль/убыток положительна, советник не будет добавлять новые слои.
Трейлинг-стоп только по прибыли
Начальный стоп-лосс при открытии отсутствует. Трейлинг активируется только после того, как цена выйдет в прибыль на TrailingStartPips.
Стоп-лосс перемещается с шагом TrailingStepPips на расстоянии TrailingStopPips от лучшей цены (BUY движется ниже Bid; SELL движется выше Ask).
Такая конструкция позволяет избежать преждевременных стоп-аутов и чрезмерных вызовов модификации ордеров во время шумовых сигналов.
Управление сеансом
TargetProfitUSD: когда плавающая прибыль всех сделок советника по символу достигает цели, советник закрывает все сделки и сбрасывает настройки.