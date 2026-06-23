SmartMarketScannerPro Multi Pair Signal Dashboard

Smart Market Scanner Pro MT5
Многопарный форекс-сканер и сигнальная панель для MetaTrader 5
Хватит смотреть на графики. Начните видеть возможности.

SmartMarketScannerPro — это мощное решение Forex Scanner MT5, разработанное для трейдеров, которые хотят отслеживать несколько валютных пар с одной торговой панели.

Вместо того чтобы переключаться между десятками графиков в поисках возможностей, этот MT5 Scanner непрерывно анализирует рынок и выделяет потенциальные торговые сетапы в реальном времени.

Независимо от того, являетесь ли вы дейтрейдером, свинг-трейдером или мультипарным трейдером, SmartMarketScannerPro поможет вам быстрее выявлять возможности и сосредоточиться на наиболее важных рынках.

Профессиональный форекс-сканер для MetaTrader 5
SmartMarketScannerPro — это больше, чем простой сканер сигналов Forex.

В отличие от базовых сканеров, которые полагаются на один индикатор или пересечение, этот многопарный сканер оценивает несколько рыночных факторов для ранжирования потенциальных возможностей.

Встроенная система оценки анализирует:

✓ Силу тренда

✓ Моментум

✓ Расширение волатильности

✓ Выравнивание на нескольких таймфреймах

✓ Рыночную структуру

✓ Факторы технического подтверждения

Результат — более умная торговая панель MT5, которая помогает трейдерам приоритезировать потенциальные возможности вместо сортировки бесконечных графиков.

Зачем использовать форекс-сканер?
Многие трейдеры упускают возможности просто потому, что не могут одновременно отслеживать достаточное количество графиков.

SmartMarketScannerPro решает эту проблему, выступая в роли рыночного сканера для MetaTrader 5.

Преимущества включают:

✓ Экономия часов анализа графиков

✓ Одновременный мониторинг нескольких форекс-пар

✓ Получение уведомлений при появлении возможностей

✓ Фокус на более сильных рыночных условиях

✓ Снижение усталости от принятия решений

✓ Улучшение осведомленности о рынке

✓ Организация с помощью централизованной форекс-панели

Ключевые функции
Многопарный форекс-сканер
Отслеживайте несколько валютных пар с одной панели.

Торговая панель MT5
Просматривайте рыночные возможности, рейтинги и сигналы в одном месте.

Технология сканирования сигналов
Непрерывно сканирует отслеживаемые символы на наличие потенциальных сетапов.

Система оценки возможностей
Рынки ранжируются с использованием нескольких технических факторов.

Анализ рынка в реальном времени
Сканер автоматически обновляется по мере изменения рыночных условий.

Умные оповещения
Получайте уведомления, когда новые возможности соответствуют вашим критериям.

Чистый профессиональный интерфейс
Разработан для быстрого принятия решений и эффективного рабочего процесса.

Настраиваемые параметры сканера
Настройте параметры сканирования и параметры отображения в соответствии с вашим стилем торговли.

Пример вывода сканера
EURUSD

Сила тренда: Сильная

Моментум: Положительный

Волатильность: Расширяется

Выравнивание на нескольких таймфреймах: Подтверждено

Оценка возможностей: 82/100

Класс сигнала: A+

Такой подход к оценке позволяет трейдерам быстро определять, какие рынки могут заслуживать более тщательного анализа.

Типичный рабочий процесс
Прикрепите форекс-сканер к любому графику MT5.

Выберите валютные пары, которые хотите отслеживать.

Позвольте сканеру проанализировать рынок.

Просмотрите возможности с наивысшим рейтингом.

Откройте график для дополнительного подтверждения.

Выполняйте сделки вручную в соответствии с вашей стратегией.

Управляйте рисками, используя свой собственный торговый план.

Идеально подходит для
✓ Форекс-трейдеров

✓ Свинг-трейдеров

✓ Дейтрейдеров

✓ Скальперов

✓ Мультипарных трейдеров

✓ Технических трейдеров

✓ Трейдеров, ищущих Forex Scanner MT5

✓ Трейдеров, стремящихся к профессиональной торговой панели

Что представляет собой этот продукт
✓ Форекс-сканер для MT5

✓ Многопарный сканер

✓ Рыночный сканер

✓ Сигнальная панель

✓ Сканер торговых возможностей

✓ Панель анализа форекс

✓ Инструмент мониторинга рынка

✓ Инструмент поддержки принятия решений

Чем НЕ является этот продукт
✗ Не эксперт-советник (EA)

✗ Не робот для автоматической торговли

✗ Не копировщик сделок

✗ Не система гарантированной прибыли

✗ Не финансовый совет

✗ Не служба продажи сигналов

Вы сохраняете полный контроль над каждым торговым решением.

Обзор скриншотов
Основная панель
Отображает все отслеживаемые символы, оценки, рейтинги и рыночные условия.

Вид форекс-сканера
Обеспечивает быстрый обзор возможностей по нескольким валютным парам.

Панель анализа сигналов
Показывает подробную информацию за каждой оценкой возможностей.

Конфигурация оповещений
Настройте оповещения сканера и уведомления.

Настройки панели
Настройте поведение сканера и параметры отображения.

Почему трейдеры выбирают SmartMarketScannerPro
Проблема в трейдинге не в поиске индикаторов.

Проблема в эффективном выявлении возможностей на нескольких рынках до того, как они станут очевидными.

SmartMarketScannerPro помогает трейдерам:

✓ Быстрее сканировать рынки

✓ Отслеживать больше валютных пар

✓ Улучшать эффективность рабочего процесса

✓ Сосредотачиваться на высококачественных сетапах

✓ Сокращать время у экрана

✓ Улучшать осведомленность о рынке

Одна панель.

Несколько рынков.

Более умные торговые решения.

Установка
Загрузите SmartMarketScannerPro.

Установите в MetaTrader 5.

Прикрепите к любому графику.

Настройте свои символы и параметры.

Начните сканирование немедленно.

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Отказ от ответственности по рискам
Торговля форекс и другими финансовыми инструментами с кредитным плечом сопряжена со значительным риском и может подходить не всем инвесторам.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Всегда используйте надлежащее управление рисками и торгуйте ответственно.
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5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
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ScalperPad PRO One Click Trade Management Panel
Keyur Parmar
Утилиты
Scalper Pad PRO — One-Click Trade Management Panel for MetaTrader 5 ScalperPad PRO is a trade execution and management panel for MetaTrader 5. It is designed for active manual traders who need to open, adjust, and close trades quickly without using the standard MT5 order dialogs. The panel does not generate trade signals and does not run automated strategies. All trade entries are initiated manually by the user. Platform: MetaTrader 5 (build 2755 or l
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