Risk Reducer MT5

Хватит рассчитывать размер лота вручную.

Хватит подвергать себя чрезмерному риску, совершать сделки из мести и нарушать правила брокерской компании.

Не позволяйте одной неудачной сделке обнулить ваш счет.

Risk Reducer — это панель для ручной торговли в MetaTrader 5 с функцией автоматического расчета размера позиции (калькулятор размера лота) и подготовкой ордеров с фиксированным риском прямо на графике.

Выберите уровень риска, нажмите «КУПИТЬ» или «ПРОДАТЬ», разместите стоп-лосс на графике, и Risk Reducer автоматически рассчитает размер лота. Если RR включен, уровень тейк-профита рассчитывается на основе расстояния до стоп-лосса и выбранного соотношения риска и прибыли.

Просмотрите полный предварительный обзор сделки, проверьте текущую цену исполнения и подтвердите ордер вручную, нажав кнопку «ОК».

Risk Reducer также включает статистику и лимиты на уровне счета, помогая трейдерам, торгующим вручную, отслеживать результативность, контролировать открытый риск и применять торговые ограничения, такие как дневной лимит убытков, цель по прибыли, максимальный риск на сделку, максимальный открытый риск, максимальное количество сделок в день и период ожидания после достижения стоп-лосса.

Никаких сигналов. Никаких автоматических входов. Никаких обещаний прибыли.

Вы получаете простой, элегантный и быстрый инструмент с самыми необходимыми торговыми функциями.

Инструкция по применению средства Risk Reducer: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770039

Основные функции:

Автоматическое определение размера лота / позиции

Указание риска в процентах или в валюте счета

Установка стоп - лосса одним щелчком мыши на графике

Установка тейк - профита на основе соотношения риска к прибыли ( RR )

Предварительный просмотр сделки перед исполнением

Статистика по счету

Ограничения на уровне счета

Период ожидания после срабатывания стоп - лосса

Функция свертывания / развертывания панели

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