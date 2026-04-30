Risk Reducer MT5

Хватит рассчитывать размер лота вручную.

Хватит подвергать себя чрезмерному риску, совершать сделки из мести и нарушать правила брокерской компании.

Не позволяйте одной неудачной сделке обнулить ваш счет.

Risk Reducer — это панель для ручной торговли в MetaTrader 5 с функцией автоматического расчета размера позиции (калькулятор размера лота) и подготовкой ордеров с фиксированным риском прямо на графике.

Выберите уровень риска, нажмите «КУПИТЬ» или «ПРОДАТЬ», разместите стоп-лосс на графике, и Risk Reducer автоматически рассчитает размер лота. Если RR включен, уровень тейк-профита рассчитывается на основе расстояния до стоп-лосса и выбранного соотношения риска и прибыли.

Просмотрите полный предварительный обзор сделки, проверьте текущую цену исполнения и подтвердите ордер вручную, нажав кнопку «ОК».

Risk Reducer также включает статистику и лимиты на уровне счета, помогая трейдерам, торгующим вручную, отслеживать результативность, контролировать открытый риск и применять торговые ограничения, такие как дневной лимит убытков, цель по прибыли, максимальный риск на сделку, максимальный открытый риск, максимальное количество сделок в день и период ожидания после достижения стоп-лосса.

Никаких сигналов. Никаких автоматических входов. Никаких обещаний прибыли.

Вы получаете простой, элегантный и быстрый инструмент с самыми необходимыми торговыми функциями.

Инструкция по применению средства Risk Reducerhttps://www.mql5.com/en/blogs/post/770039

Основные функции:

  • Автоматическое определение размера лота/позиции
  • Указание риска в процентах или в валюте счета
  • Установка стоп-лосса одним щелчком мыши на графике
  • Установка тейк-профита на основе соотношения риска к прибыли (RR)
  • Предварительный просмотр сделки перед исполнением
  • Статистика по счету
  • Ограничения на уровне счета
  • Период ожидания после срабатывания стоп-лосса
  • Функция свертывания/развертывания панели
  • Кнопка «Закрыть все»

Вкладка «Статистика»

В Risk Reducer предусмотрена вкладка «Статистика» (только для просмотра) с представлениями данных по дням, неделям и месяцам, которая помогает трейдерам отслеживать эффективность торговли.

Статистика включает:

  • Реализованную прибыль/убыток
  • Реализованную прибыль/убыток (в %)
  • Процент выигрышных сделок
  • Коэффициент прибыльности
  • Закрытые позиции
  • Открытые позиции
  • Открытый риск

Реализованная прибыль/убыток рассчитывается на основе чистых результатов по позициям и включает прибыль, своп и комиссию (если таковые имеются).

Открытый риск оценивает известный убыток в валюте счета, если текущие открытые позиции достигнут уровня стоп-лосса. Позиции без стоп-лосса отображаются отдельно, поскольку их риск не может быть рассчитан.

Вкладка «Лимиты»

Функция «Risk Reducer» включает в себя механизмы защиты на уровне счета, которые помогают трейдерам защитить свой счет и установить желаемые лимиты.

Лимиты включают:

  • Лимит дневных убытков
  • Цель по дневной прибыли
  • Максимальный риск на одну сделку
  • Максимальный открытый риск
  • Максимальное количество сделок в день
  • Период ожидания после срабатывания стоп-лосса

Лимиты блокируют только подтверждение новых ордеров. Они не открывают сделки, не закрывают сделки, не перемещают стоп-лосс, не перемещают тейк-профит и не управляют существующими позициями.

Период ожидания начинается только в том случае, если позиция закрыта по стоп-лоссу и чистый результат по позиции является отрицательным. Закрытие позиции по стоп-лоссу в точке безубыточности или с прибылью не вызывает период ожидания.

Важно

Risk Reducerэто утилита для ручной торговли. Она не генерирует сигналы, не открывает сделки автоматически и не гарантирует прибыль.

Функция «Закрыть все» закрывает все открытые позиции на счете, а не только те, которые были открыты с помощью Risk Reducer.



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4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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[Удален] 2026.06.14 11:30 
 

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[Удален] 2026.05.26 11:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Franjo Pusticki
347
Ответ разработчика Franjo Pusticki 2026.05.26 11:38
Thank you <
rberg958
14
rberg958 2026.05.18 12:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Franjo Pusticki
347
Ответ разработчика Franjo Pusticki 2026.05.26 11:38
Thank you <
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