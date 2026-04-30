Risk Reducer MT5
- Утилиты
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- Версия: 3.0
- Обновлено: 21 мая 2026
Хватит рассчитывать размер лота вручную.
Хватит подвергать себя чрезмерному риску, совершать сделки из мести и нарушать правила брокерской компании.
Не позволяйте одной неудачной сделке обнулить ваш счет.
Risk Reducer — это панель для ручной торговли в MetaTrader 5 с функцией автоматического расчета размера позиции (калькулятор размера лота) и подготовкой ордеров с фиксированным риском прямо на графике.
Выберите уровень риска, нажмите «КУПИТЬ» или «ПРОДАТЬ», разместите стоп-лосс на графике, и Risk Reducer автоматически рассчитает размер лота. Если RR включен, уровень тейк-профита рассчитывается на основе расстояния до стоп-лосса и выбранного соотношения риска и прибыли.
Просмотрите полный предварительный обзор сделки, проверьте текущую цену исполнения и подтвердите ордер вручную, нажав кнопку «ОК».
Risk Reducer также включает статистику и лимиты на уровне счета, помогая трейдерам, торгующим вручную, отслеживать результативность, контролировать открытый риск и применять торговые ограничения, такие как дневной лимит убытков, цель по прибыли, максимальный риск на сделку, максимальный открытый риск, максимальное количество сделок в день и период ожидания после достижения стоп-лосса.
Никаких сигналов. Никаких автоматических входов. Никаких обещаний прибыли.
Вы получаете простой, элегантный и быстрый инструмент с самыми необходимыми торговыми функциями.
Инструкция по применению средства Risk Reducer: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770039
Основные функции:
- Автоматическое определение размера лота/позиции
- Указание риска в процентах или в валюте счета
- Установка стоп-лосса одним щелчком мыши на графике
- Установка тейк-профита на основе соотношения риска к прибыли (RR)
- Предварительный просмотр сделки перед исполнением
- Статистика по счету
- Ограничения на уровне счета
- Период ожидания после срабатывания стоп-лосса
- Функция свертывания/развертывания панели
- Кнопка «Закрыть все»
Вкладка «Статистика»
В Risk Reducer предусмотрена вкладка «Статистика» (только для просмотра) с представлениями данных по дням, неделям и месяцам, которая помогает трейдерам отслеживать эффективность торговли.
Статистика включает:
- Реализованную прибыль/убыток
- Реализованную прибыль/убыток (в %)
- Процент выигрышных сделок
- Коэффициент прибыльности
- Закрытые позиции
- Открытые позиции
- Открытый риск
Реализованная прибыль/убыток рассчитывается на основе чистых результатов по позициям и включает прибыль, своп и комиссию (если таковые имеются).
Открытый риск оценивает известный убыток в валюте счета, если текущие открытые позиции достигнут уровня стоп-лосса. Позиции без стоп-лосса отображаются отдельно, поскольку их риск не может быть рассчитан.
Вкладка «Лимиты»
Функция «Risk Reducer» включает в себя механизмы защиты на уровне счета, которые помогают трейдерам защитить свой счет и установить желаемые лимиты.
Лимиты включают:
- Лимит дневных убытков
- Цель по дневной прибыли
- Максимальный риск на одну сделку
- Максимальный открытый риск
- Максимальное количество сделок в день
- Период ожидания после срабатывания стоп-лосса
Лимиты блокируют только подтверждение новых ордеров. Они не открывают сделки, не закрывают сделки, не перемещают стоп-лосс, не перемещают тейк-профит и не управляют существующими позициями.
Период ожидания начинается только в том случае, если позиция закрыта по стоп-лоссу и чистый результат по позиции является отрицательным. Закрытие позиции по стоп-лоссу в точке безубыточности или с прибылью не вызывает период ожидания.
Важно
Risk Reducer — это утилита для ручной торговли. Она не генерирует сигналы, не открывает сделки автоматически и не гарантирует прибыль.
Функция «Закрыть все» закрывает все открытые позиции на счете, а не только те, которые были открыты с помощью Risk Reducer.
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