Risk Reducer MT5
- 实用工具
-
- 版本: 3.0
- 更新: 21 五月 2026
别再手动计算手数了。
别再过度冒险、进行报复性交易或违反自营交易公司的规定。
别让一次糟糕的交易毁掉你的账户。
Risk Reducer 是一款适用于 MetaTrader 5 的手动交易面板，支持自动仓位管理（手数计算器）以及直接在图表上设置固定风险的订单。
选择风险水平，点击“买入”或“卖出”，在图表上设置止损，Risk Reducer 便会自动计算出手数。若启用 RR 功能，止盈点将根据止损距离及您设定的风险回报比自动计算得出。
查看完整的交易预览，核对实时成交价格，并通过“确定”按钮手动确认订单。
Risk Reducer 还包含账户级别的统计数据和限额功能，帮助手动交易者追踪业绩、监控未平仓风险，并设置交易防护措施，例如每日亏损限额、盈利目标、单笔交易最大风险、最大未平仓风险、每日最大交易笔数，以及止损触发后的冷却期。
无交易信号。无自动入场。无盈利承诺。
您获得的是一款简单、优雅且快速的工具，具备最必要的交易功能。
《Risk Reducer 使用说明》： https://www.mql5.com/en/blogs/post/770039
主要功能：
- 自动手数/仓位计算
- 以百分比或账户货币输入风险值
- 一键在图表上设置止损
- 基于风险回报比的止盈
- 执行前交易预览
- 账户级统计数据
- 账户级限额保护
- 止损后的冷却期
- 面板最小化/最大化功能
- “关闭所有”按钮
下单流程
选择风险模式：百分比或账户货币。
输入风险值。
启用或禁用 RR。
如果启用了 RR，请设置 RR 值。
点击“买入”或“卖出”。
点击图表设置止损。
查看计算出的手数、止损价、止盈价、风险金额、风险百分比和价格。
点击“确定”按钮进行手动确认。
Risk Reducer 仅在用户确认后才会发送订单。
“统计”选项卡
Risk Reducer 包含一个只读的“统计”选项卡，提供日、周和月视图，帮助交易者跟踪交易表现。
统计数据包括：
- 已实现盈亏
- 已实现盈亏百分比
- 胜率
- 盈利因子
- 已平仓头寸
- 未平仓头寸
- 未平仓风险
已实现盈亏根据头寸净结果计算得出，包括利润、隔夜利息和佣金（如有）。
未平仓风险估算了当前未平仓头寸触发止损时，账户货币计价的已知亏损。未设置止损的头寸将单独显示，因其风险无法计算。
“限额”选项卡
“风险控制”功能包含账户级别的交易防护措施，可帮助交易者保护账户，并启用其希望执行的限额设置。
限额包括：
- 每日亏损限额
- 每日盈利目标
- 单笔交易最大风险
- 最大持仓风险
- 每日最大交易笔数
- 止损后的冷却期
限额仅阻止新订单的确认。它们不会开仓、平仓、移动止损、移动止盈，也不会管理现有头寸。
冷却期仅在持仓因止损而平仓且净持仓结果为负时开始。在盈亏平衡点或盈利状态下触发的止损平仓不会触发冷却期。
重要提示
Risk Reducer 是一款手动交易辅助工具。它不提供交易信号，不会自动开仓，也不保证盈利。
“平仓全部”功能将平仓所有未平仓头寸，而不仅仅是 Risk Reducer 开立的头寸。
用户没有留下任何评级信息