Risk Reducer MT5

别再手动计算手数了。

别再过度冒险、进行报复性交易或违反自营交易公司的规定。

别让一次糟糕的交易毁掉你的账户。

Risk Reducer 是一款适用于 MetaTrader 5 的手动交易面板，支持自动仓位管理（手数计算器）以及直接在图表上设置固定风险的订单。

选择风险水平，点击“买入”或“卖出”，在图表上设置止损，Risk Reducer 便会自动计算出手数。若启用 RR 功能，止盈点将根据止损距离及您设定的风险回报比自动计算得出。

查看完整的交易预览，核对实时成交价格，并通过“确定”按钮手动确认订单。

Risk Reducer 还包含账户级别的统计数据和限额功能，帮助手动交易者追踪业绩、监控未平仓风险，并设置交易防护措施，例如每日亏损限额、盈利目标、单笔交易最大风险、最大未平仓风险、每日最大交易笔数，以及止损触发后的冷却期。

无交易信号。无自动入场。无盈利承诺。

您获得的是一款简单、优雅且快速的工具，具备最必要的交易功能。

《Risk Reducer 使用说明》： https://www.mql5.com/en/blogs/post/770039

主要功能：

自动 手数 / 仓 位 计算

以 百分比 或 账户 货币 输入 风险 值

一 键 在 图表 上 设置 止 损

基于 风险 回报 比 的 止 盈

执行 前 交易 预 览

账户 级 统计 数据

账户 级 限 额 保护

止 损 后 的 冷却 期

面板 最小 化 / 最大 化 功能

“ 关闭 所有 ” 按钮