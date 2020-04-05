Pvtl Us100 EA
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David Robinson ShooPrimeValue TradeLabs — специализированная компания в области количественных исследований, занимающаяся разработкой высокоточных и надежных систем алгоритмической торговли. Мы фокусируемся на выявлении фундаментальных рыночных преимуществ и их внедрении в технологичные торговые советники, созданные
- Версия: 1.10
- Обновлено: 19 мая 2026
- Активации: 12
Pvtl Us100 EA.
Алгоритмическое решение институционального уровня для индекса Nasdaq
Pvtl Us100 EA — это высокоточная алгоритмическая торговая система, разработанная для исполнения институционального уровня на US100 (Nasdaq). В отличие от ритейл-ботов для «скальпинга», этот комплекс использует сложный механизм идентификации ловушек ликвидности (Liquidity Trap Identification), предназначенный для извлечения прибыли из точек рыночного истощения и институционального потока ордеров.
Преимущество идентификации «ловушек»
Наша запатентованная логика отслеживает ценовое действие на предмет «ложных пробоев» и «бычьих/медвежьих ловушек». Выявляя места охоты за ритейл-ликвидностью, советник входит в сделки в точках истощения с высокой вероятностью, что обеспечивает превосходный профит-фактор и улучшенный профиль просадки.
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Экосистема производительности (3 динамических режима)
Комплекс включает три различных алгоритмических профиля, что позволяет настроить советник в соответствии с вашим конкретным мандатом по соотношению риска и прибыли:
1. Консервативный режим (Сохранение капитала)
• Фокус: Долгосрочное накопление с минимальной волатильностью.
• Чистая прибыль: +50.09%
• Просадка по балансу: 6.03%
• Максимальная просадка по эквити: 24.23%
• Профит-фактор: 2.87
• Коэффициент Шарпа: 15.6
2. Сбалансированный режим (Золотой стандарт — рекомендуется)
• Фокус: Оптимизированный баланс между генерацией альфы и снижением рисков.
• Чистая прибыль: +66.61%
• Просадка по балансу: 7.54%
• Максимальная просадка по эквити: 24.24%
• Профит-фактор: 2.2
• Коэффициент Шарпа: 12.23
3. Режим производительности (Агрессивная альфа)
• Фокус: Максимизация доходности в периоды высокой волатильности.
• Чистая прибыль: +83.76%
• Просадка по балансу: 9.09%
• Максимальная просадка по эквити: 24.27%
• Профит-фактор: 1.95
• Коэффициент Шарпа: 13.05
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Инвестиционная логика и доходность
Это профессиональный инвестиционный инструмент, созданный для работы в различных рыночных циклах с упором на сохранение капитала и сложный процент. Подтверждено данными более 18 месяцев реальной рыночной торговли.
Правило минимум 3 месяцев
Трейдинг — это марафон. Окна в 1 месяц статистически недостаточно, чтобы увидеть полный рыночный цикл. Мы настоятельно рекомендуем минимальную подписку на 3 месяца. Это дает алгоритму необходимое «рыночное время», чтобы восстановиться после естественных колебаний и достичь целевой траектории.
Уровни подписки
• Доступ на 1 месяц: Рекомендуется только для технической проверки и тестирования совместимости с VPS.
• Доступ на 3 месяца: Стратегический выбор для большинства пользователей, предлагающий значительную ежемесячную скидку по сравнению с тарифом на 1 месяц.
• 1 год / Безлимит: Разработан для профессиональных портфелей и долгосрочного роста капитала.
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Управление рисками и капиталом
Комплекс оснащен сложной системой управления рисками, пропорциональной эквити. Советник автоматически рассчитывает точный размер лота на основе выбранного вами процента риска (например, 0.5% или 1%).
• Минимальный рекомендуемый капитал: $250+ (Чтобы минимальные лоты брокера соответствовали настройкам риска).
• Оптимальная капитализация: $5,000 – $10,000+. Большие балансы позволяют более точно подбирать размер позиции.
• Стратегическая логика: Ваше вознаграждение всегда пропорционально вашим инвестициям. Используя риск на основе процента, советник сохраняет тот же профиль риска независимо от размера счета, обеспечивая дисциплину институционального стиля для каждого пользователя.
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Технические характеристики
• Актив: US100 / Nasdaq Cash
• Таймфрейм: любой (внутреннее отслеживание нескольких таймфреймов)
• Брокер: рекомендуется Low Spread/ECN
• Исполнение: настоятельно рекомендуется VPS с низкой задержкой.
Входные параметры
• Trading Mode: Выбор через выпадающий список (Conservative/Balanced/Performance).
• Max Risk Per Trade: Рекомендуется 0.5% – 1.0%.
• Slippage/Spread Control: Настраиваемые фильтры для условий ликвидности.
• Emergency Exit: Кнопка принудительной остановки для немедленной защиты капитала.
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Экспертная поддержка
Для получения персональной помощи в настройке или просмотра подтвержденных записей мониторинга, пожалуйста, воспользуйтесь внутренней системой обмена сообщениями MQL5:
Связаться с разработчиком через личные сообщения MQL5
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Раскрытие рисков
Торговля финансовыми инструментами сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не являются гарантией будущих показателей. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять.
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