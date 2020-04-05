Pvtl Us100 EA

  • Эксперты
  • David Robinson Shoo
    David Robinson Shoo

    David Robinson Shoo

    PrimeValue TradeLabs — специализированная компания в области количественных исследований, занимающаяся разработкой высокоточных и надежных систем алгоритмической торговли. Мы фокусируемся на выявлении фундаментальных рыночных преимуществ и их внедрении в технологичные торговые советники, созданные
  • Версия: 1.10
  • Обновлено: 19 мая 2026
  • Активации: 12
Pvtl Us100 EA.
Алгоритмическое решение институционального уровня для индекса Nasdaq

Pvtl Us100 EA — это высокоточная алгоритмическая торговая система, разработанная для исполнения институционального уровня на US100 (Nasdaq). В отличие от ритейл-ботов для «скальпинга», этот комплекс использует сложный механизм идентификации ловушек ликвидности (Liquidity Trap Identification), предназначенный для извлечения прибыли из точек рыночного истощения и институционального потока ордеров.

Преимущество идентификации «ловушек»
Наша запатентованная логика отслеживает ценовое действие на предмет «ложных пробоев» и «бычьих/медвежьих ловушек». Выявляя места охоты за ритейл-ликвидностью, советник входит в сделки в точках истощения с высокой вероятностью, что обеспечивает превосходный профит-фактор и улучшенный профиль просадки.
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Экосистема производительности (3 динамических режима)
Комплекс включает три различных алгоритмических профиля, что позволяет настроить советник в соответствии с вашим конкретным мандатом по соотношению риска и прибыли:

1. Консервативный режим (Сохранение капитала)
• Фокус: Долгосрочное накопление с минимальной волатильностью.
• Чистая прибыль: +50.09% 
• Просадка по балансу: 6.03%
• Максимальная просадка по эквити: 24.23%
• Профит-фактор: 2.87
• Коэффициент Шарпа: 15.6

2. Сбалансированный режим (Золотой стандарт — рекомендуется)
• Фокус: Оптимизированный баланс между генерацией альфы и снижением рисков.
• Чистая прибыль: +66.61% 
• Просадка по балансу: 7.54%
• Максимальная просадка по эквити: 24.24%
• Профит-фактор: 2.2
• Коэффициент Шарпа: 12.23

3. Режим производительности (Агрессивная альфа)
• Фокус: Максимизация доходности в периоды высокой волатильности.
• Чистая прибыль: +83.76% 
• Просадка по балансу: 9.09%
• Максимальная просадка по эквити: 24.27%
• Профит-фактор: 1.95
• Коэффициент Шарпа: 13.05
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Инвестиционная логика и доходность
Это профессиональный инвестиционный инструмент, созданный для работы в различных рыночных циклах с упором на сохранение капитала и сложный процент. Подтверждено данными более 18 месяцев реальной рыночной торговли.

Правило минимум 3 месяцев
Трейдинг — это марафон. Окна в 1 месяц статистически недостаточно, чтобы увидеть полный рыночный цикл. Мы настоятельно рекомендуем минимальную подписку на 3 месяца. Это дает алгоритму необходимое «рыночное время», чтобы восстановиться после естественных колебаний и достичь целевой траектории.

Уровни подписки
• Доступ на 1 месяц: Рекомендуется только для технической проверки и тестирования совместимости с VPS.
• Доступ на 3 месяца: Стратегический выбор для большинства пользователей, предлагающий значительную ежемесячную скидку по сравнению с тарифом на 1 месяц.
• 1 год / Безлимит: Разработан для профессиональных портфелей и долгосрочного роста капитала.
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Управление рисками и капиталом
Комплекс оснащен сложной системой управления рисками, пропорциональной эквити. Советник автоматически рассчитывает точный размер лота на основе выбранного вами процента риска (например, 0.5% или 1%).

• Минимальный рекомендуемый капитал: $250+ (Чтобы минимальные лоты брокера соответствовали настройкам риска).
• Оптимальная капитализация: $5,000 – $10,000+. Большие балансы позволяют более точно подбирать размер позиции.
• Стратегическая логика: Ваше вознаграждение всегда пропорционально вашим инвестициям. Используя риск на основе процента, советник сохраняет тот же профиль риска независимо от размера счета, обеспечивая дисциплину институционального стиля для каждого пользователя.
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Технические характеристики
• Актив: US100 / Nasdaq Cash
• Таймфрейм: любой (внутреннее отслеживание нескольких таймфреймов)
• Брокер: рекомендуется Low Spread/ECN
• Исполнение: настоятельно рекомендуется VPS с низкой задержкой.

Входные параметры
• Trading Mode: Выбор через выпадающий список (Conservative/Balanced/Performance).
• Max Risk Per Trade: Рекомендуется 0.5% – 1.0%.
• Slippage/Spread Control: Настраиваемые фильтры для условий ликвидности.
• Emergency Exit: Кнопка принудительной остановки для немедленной защиты капитала.
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Экспертная поддержка
Для получения персональной помощи в настройке или просмотра подтвержденных записей мониторинга, пожалуйста, воспользуйтесь внутренней системой обмена сообщениями MQL5:

Связаться с разработчиком через личные сообщения MQL5
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Раскрытие рисков
Торговля финансовыми инструментами сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не являются гарантией будущих показателей. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять.

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5 (2)
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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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