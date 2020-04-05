Pvtl Us100 EA.

Алгоритмическое решение институционального уровня для индекса Nasdaq





Pvtl Us100 EA — это высокоточная алгоритмическая торговая система, разработанная для исполнения институционального уровня на US100 (Nasdaq). В отличие от ритейл-ботов для «скальпинга», этот комплекс использует сложный механизм идентификации ловушек ликвидности (Liquidity Trap Identification), предназначенный для извлечения прибыли из точек рыночного истощения и институционального потока ордеров.





Преимущество идентификации «ловушек»

Наша запатентованная логика отслеживает ценовое действие на предмет «ложных пробоев» и «бычьих/медвежьих ловушек». Выявляя места охоты за ритейл-ликвидностью, советник входит в сделки в точках истощения с высокой вероятностью, что обеспечивает превосходный профит-фактор и улучшенный профиль просадки.

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Экосистема производительности (3 динамических режима)

Комплекс включает три различных алгоритмических профиля, что позволяет настроить советник в соответствии с вашим конкретным мандатом по соотношению риска и прибыли:





1. Консервативный режим (Сохранение капитала)

• Фокус: Долгосрочное накопление с минимальной волатильностью.

• Чистая прибыль: +50.09%

• Просадка по балансу: 6.03%

• Максимальная просадка по эквити: 24.23%

• Профит-фактор: 2.87

• Коэффициент Шарпа: 15.6





2. Сбалансированный режим (Золотой стандарт — рекомендуется)

• Фокус: Оптимизированный баланс между генерацией альфы и снижением рисков.

• Чистая прибыль: +66.61%

• Просадка по балансу: 7.54%

• Максимальная просадка по эквити: 24.24%

• Профит-фактор: 2.2

• Коэффициент Шарпа: 12.23





3. Режим производительности (Агрессивная альфа)

• Фокус: Максимизация доходности в периоды высокой волатильности.

• Чистая прибыль: +83.76%

• Просадка по балансу: 9.09%

• Максимальная просадка по эквити: 24.27%

• Профит-фактор: 1.95

• Коэффициент Шарпа: 13.05

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Инвестиционная логика и доходность

Это профессиональный инвестиционный инструмент, созданный для работы в различных рыночных циклах с упором на сохранение капитала и сложный процент. Подтверждено данными более 18 месяцев реальной рыночной торговли.





Правило минимум 3 месяцев

Трейдинг — это марафон. Окна в 1 месяц статистически недостаточно, чтобы увидеть полный рыночный цикл. Мы настоятельно рекомендуем минимальную подписку на 3 месяца. Это дает алгоритму необходимое «рыночное время», чтобы восстановиться после естественных колебаний и достичь целевой траектории.





Уровни подписки

• Доступ на 1 месяц: Рекомендуется только для технической проверки и тестирования совместимости с VPS.

• Доступ на 3 месяца: Стратегический выбор для большинства пользователей, предлагающий значительную ежемесячную скидку по сравнению с тарифом на 1 месяц.

• 1 год / Безлимит: Разработан для профессиональных портфелей и долгосрочного роста капитала.

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Управление рисками и капиталом

Комплекс оснащен сложной системой управления рисками, пропорциональной эквити. Советник автоматически рассчитывает точный размер лота на основе выбранного вами процента риска (например, 0.5% или 1%).





• Минимальный рекомендуемый капитал: $250+ (Чтобы минимальные лоты брокера соответствовали настройкам риска).

• Оптимальная капитализация: $5,000 – $10,000+. Большие балансы позволяют более точно подбирать размер позиции.

• Стратегическая логика: Ваше вознаграждение всегда пропорционально вашим инвестициям. Используя риск на основе процента, советник сохраняет тот же профиль риска независимо от размера счета, обеспечивая дисциплину институционального стиля для каждого пользователя.

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Технические характеристики

• Актив: US100 / Nasdaq Cash

• Таймфрейм: любой (внутреннее отслеживание нескольких таймфреймов)

• Брокер: рекомендуется Low Spread/ECN

• Исполнение: настоятельно рекомендуется VPS с низкой задержкой.





Входные параметры

• Trading Mode: Выбор через выпадающий список (Conservative/Balanced/Performance).

• Max Risk Per Trade: Рекомендуется 0.5% – 1.0%.

• Slippage/Spread Control: Настраиваемые фильтры для условий ликвидности.

• Emergency Exit: Кнопка принудительной остановки для немедленной защиты капитала.

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Экспертная поддержка

Для получения персональной помощи в настройке или просмотра подтвержденных записей мониторинга, пожалуйста, воспользуйтесь внутренней системой обмена сообщениями MQL5:





Связаться с разработчиком через личные сообщения MQL5

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Раскрытие рисков

Торговля финансовыми инструментами сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не являются гарантией будущих показателей. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять.





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