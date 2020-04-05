Pvtl Us100 EA
- 专家
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David Robinson ShooPrimeValue TradeLabs 是一家专业的量化研究机构，致力于开发高精度、稳健的算法交易系统。我们专注于识别核心市场优势，并将其转化为先进的智能交易系统（Expert Advisors），旨在实现稳定的业绩表现和资本保值。我们的算法基于严谨的数学原理和广泛的测试，致力于为严肃投资者提供卓越的价值和值得信赖的交易解决方案。
- 版本: 1.10
- 更新: 19 五月 2026
- 激活: 12
Pvtl Us100 EA.
纳斯达克指数机构级算法解决方案
Pvtl Us100 EA 是一款高精度算法交易系统，专为 US100（纳斯达克）的机构级执行而设计。与零售型“剥头皮”机器人不同，该套件利用复杂的流动性陷阱识别引擎，旨在利用市场枯竭点和机构订单流获利。
“陷阱”识别优势
我们的专有逻辑监控价格行为中的“虚假突破”和“牛/熊陷阱”。通过识别零售流动性被猎取的区域，EA 在高概率的枯竭点入场交易，从而实现卓越的获利因子和精炼的回撤曲线。
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性能生态系统（3 种动态模式）
该套件具有三种不同的算法配置文件，允许您根据特定的风险回报要求调整 EA：
1. 保守模式（财富保值）
• 重点：以极低的波动性实现长期复利。
• 净利润：+50.09%
• 余额回撤：6.03%
• 最大净值回撤：24.23%
• 获利因子：2.87
• 夏普比率：15.6
2. 平衡模式（金标准 - 推荐）
• 重点：在 Alpha 生成与风险缓解之间实现优化平衡。
• 净利润：+66.61%
• 余额回撤：7.54%
• 最大净值回撤：24.24%
• 获利因子：2.2
• 夏普比率：12.23
3. 性能模式（激进阿尔法）
• 重点：在波动性较高的行情中实现收益最大化。
• 净利润：+83.76%
• 余额回撤：9.09%
• 最大净值回撤：24.27%
• 获利因子：1.95
• 夏普比率：13.05
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投资逻辑与盈利能力
这是一个专业的投资工具，旨在应对各种市场周期，专注于资本保全和复合增长。经过 18 个月以上的实时市场数据验证。
3 个月最低期限要求
交易是一场马拉松。从统计学上讲，1 个月的时间不足以见证一个完整的市场周期。我们强烈建议至少订阅 3 个月。这为算法提供了必要的“市场时间”，使其能够从自然波动中恢复并实现其目标轨迹。
订阅层级
• 1 个月访问权限：仅建议用于技术验证和 VPS 兼容性测试。
• 3 个月访问权限：大多数用户的战略选择，与 1 个月层级相比，提供显著的每月折扣。
• 1 年 / 无限制：专为专业投资组合和长期净值增长而设计。
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风险与资本管理
该 EA 套件具有先进的净值比例风险管理器。EA 会根据您选择的风险百分比（例如 0.5% 或 1%）自动计算精确的手数。
• 最低建议资本：250 美元以上（确保经纪商的最低手数与风险设置相符）。
• 最佳资本化：5,000 - 10,000 美元以上。较大的余额允许更精细的仓位控制。
• 战略逻辑：您的回报始终与您的投资成正比。通过使用基于百分比的风险，无论账户大小如何，EA 都能保持相同的风险状况，确保每位用户都能获得机构级的纪律性。
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技术规格
• 资产：US100 / 纳斯达克现货
• 时间框架：任何（内部多时间框架追踪）
• 经纪商：建议低点差/ECN
• 执行：强烈建议使用低延迟 VPS。
输入参数
• Trading Mode：通过下拉菜单选择（Conservative/Balanced/Performance）。
• Max Risk Per Trade：建议 0.5% - 1.0%。
• Slippage/Spread Control：针对流动性状况的可调过滤器。
• Emergency Exit：硬止损开关，用于即时资本保护。
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专家支持
如需个性化设置协助或查看经过验证的追踪记录，请使用 MQL5 内部消息系统：
通过 MQL5 直接消息联系开发者
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风险披露
交易金融工具涉及重大风险。过往业绩不代表未来结果。请仅使用您可以承受损失的资金进行交易。
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