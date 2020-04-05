Pvtl Us100 EA.

纳斯达克指数机构级算法解决方案





Pvtl Us100 EA 是一款高精度算法交易系统，专为 US100（纳斯达克）的机构级执行而设计。与零售型“剥头皮”机器人不同，该套件利用复杂的流动性陷阱识别引擎，旨在利用市场枯竭点和机构订单流获利。





“陷阱”识别优势

我们的专有逻辑监控价格行为中的“虚假突破”和“牛/熊陷阱”。通过识别零售流动性被猎取的区域，EA 在高概率的枯竭点入场交易，从而实现卓越的获利因子和精炼的回撤曲线。

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性能生态系统（3 种动态模式）

该套件具有三种不同的算法配置文件，允许您根据特定的风险回报要求调整 EA：





1. 保守模式（财富保值）

• 重点：以极低的波动性实现长期复利。

• 净利润：+50.09%

• 余额回撤：6.03%

• 最大净值回撤：24.23%

• 获利因子：2.87

• 夏普比率：15.6





2. 平衡模式（金标准 - 推荐）

• 重点：在 Alpha 生成与风险缓解之间实现优化平衡。

• 净利润：+66.61%

• 余额回撤：7.54%

• 最大净值回撤：24.24%

• 获利因子：2.2

• 夏普比率：12.23





3. 性能模式（激进阿尔法）

• 重点：在波动性较高的行情中实现收益最大化。

• 净利润：+83.76%

• 余额回撤：9.09%

• 最大净值回撤：24.27%

• 获利因子：1.95

• 夏普比率：13.05

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投资逻辑与盈利能力

这是一个专业的投资工具，旨在应对各种市场周期，专注于资本保全和复合增长。经过 18 个月以上的实时市场数据验证。





3 个月最低期限要求

交易是一场马拉松。从统计学上讲，1 个月的时间不足以见证一个完整的市场周期。我们强烈建议至少订阅 3 个月。这为算法提供了必要的“市场时间”，使其能够从自然波动中恢复并实现其目标轨迹。





订阅层级

• 1 个月访问权限：仅建议用于技术验证和 VPS 兼容性测试。

• 3 个月访问权限：大多数用户的战略选择，与 1 个月层级相比，提供显著的每月折扣。

• 1 年 / 无限制：专为专业投资组合和长期净值增长而设计。

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风险与资本管理

该 EA 套件具有先进的净值比例风险管理器。EA 会根据您选择的风险百分比（例如 0.5% 或 1%）自动计算精确的手数。





• 最低建议资本：250 美元以上（确保经纪商的最低手数与风险设置相符）。

• 最佳资本化：5,000 - 10,000 美元以上。较大的余额允许更精细的仓位控制。

• 战略逻辑：您的回报始终与您的投资成正比。通过使用基于百分比的风险，无论账户大小如何，EA 都能保持相同的风险状况，确保每位用户都能获得机构级的纪律性。

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技术规格

• 资产：US100 / 纳斯达克现货

• 时间框架：任何（内部多时间框架追踪）

• 经纪商：建议低点差/ECN

• 执行：强烈建议使用低延迟 VPS。





输入参数

• Trading Mode：通过下拉菜单选择（Conservative/Balanced/Performance）。

• Max Risk Per Trade：建议 0.5% - 1.0%。

• Slippage/Spread Control：针对流动性状况的可调过滤器。

• Emergency Exit：硬止损开关，用于即时资本保护。

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专家支持

如需个性化设置协助或查看经过验证的追踪记录，请使用 MQL5 内部消息系统：





通过 MQL5 直接消息联系开发者

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风险披露

交易金融工具涉及重大风险。过往业绩不代表未来结果。请仅使用您可以承受损失的资金进行交易。





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