Индикатор переведен с другого языка программирования на MQL. RTI - это мощный инструмент для определения тренда на графике в осцилляционном режиме.





Здесь приведены некоторые заметки оригинального программиста:





Обзор

Relative Trend Index (RTI), разработанный компанией Zeiierman, - это инновационный инструмент технического анализа, предназначенный для измерения силы и направления рыночного тренда. В отличие от некоторых традиционных индикаторов, RTI обладает уникальной способностью адаптироваться и реагировать на волатильность рынка, при этом сводя к минимуму влияние незначительных, краткосрочных колебаний рынка.





Индекс относительной тенденции сочетает в себе характеристики следования за трендом и средней реверсивности, а также настраиваемый и интуитивно понятный подход к определению силы тренда, а чувствительность к ценовому действию делает этот индикатор особенным.





Преимущества использования этого RTI вместо RSI

Индекс относительной силы (RSI) и индекс относительной силы тренда (RTI) - это мощные технические индикаторы, каждый из которых обладает своими уникальными преимуществами.

Однако есть ключевые различия, которые делают RTI, пожалуй, более сложным и точным, особенно когда речь идет о выявлении трендов и зон перекупленности/перепроданности (OB/OS).