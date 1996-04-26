Relative Trend Index

Индикатор переведен с другого языка программирования на MQL. RTI - это мощный инструмент для определения тренда на графике в осцилляционном режиме.

Здесь приведены некоторые заметки оригинального программиста:

Обзор
Relative Trend Index (RTI), разработанный компанией Zeiierman, - это инновационный инструмент технического анализа, предназначенный для измерения силы и направления рыночного тренда. В отличие от некоторых традиционных индикаторов, RTI обладает уникальной способностью адаптироваться и реагировать на волатильность рынка, при этом сводя к минимуму влияние незначительных, краткосрочных колебаний рынка.

Индекс относительной тенденции сочетает в себе характеристики следования за трендом и средней реверсивности, а также настраиваемый и интуитивно понятный подход к определению силы тренда, а чувствительность к ценовому действию делает этот индикатор особенным.

Преимущества использования этого RTI вместо RSI
Индекс относительной силы (RSI) и индекс относительной силы тренда (RTI) - это мощные технические индикаторы, каждый из которых обладает своими уникальными преимуществами.
Однако есть ключевые различия, которые делают RTI, пожалуй, более сложным и точным, особенно когда речь идет о выявлении трендов и зон перекупленности/перепроданности (OB/OS).
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Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
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Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Tops and Bottoms Time of Day Report
Mahdi Ebrahimzadeh
Индикаторы
Индикатор сконвертирован из кода другого языка программирования программистом "sbtnc". MQL-версия упрощена, чтобы быть более полезной за счет меньшей сложности настроек.  Есть несколько подсказок от программиста по поводу индикатора: Индикатор отслеживает и сообщает процент появления дневных вершин и низов по времени суток. В определенное время в течение торгового дня рынок разворачивается и отмечает максимум или минимум дня. Вершины и низы крайне важны при входе в сделку, поскольку они опред
FREE
Market Steps MT4
Mahdi Ebrahimzadeh
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Индикаторы
Индикатор Market Steps разработан и построен на основе корреляций времени/цены Ганна и оптимизирован по правилам Price Action для рынка Forex. Он использует концепции потока рыночных ордеров для прогнозирования потенциальных ценовых зон для большого объема ордеров.  Индикатор Уровней может быть использован для самостоятельной торговли или в качестве комбинации для фильтрации неверных сигналов других стратегий/индикаторов. Каждый трейдер нуждается в таком мощном инструменте, чтобы иметь на граф
Nadaraya Watson Envelope pine
Mahdi Ebrahimzadeh
Индикаторы
Этот код был первоначально опубликован на LuxAlgo с другого языка программирования.  Он обладает приемлемыми возможностями прогнозирования тренда, которые могут быть использованы для многих торговых целей. вот некоторое описание от генератора кода: Этот индикатор основан на ранее опубликованных сглаживателях Надарая-Уотсона. Здесь мы создали индикатор конвертов на основе Kernel Smoothing с интегрированными предупреждениями от пересечений между экстремумами цены и конверта. В отличие от оценщи
Range Detector Converted
Mahdi Ebrahimzadeh
Индикаторы
Индикатор переведен с другой платформы, которая была разработана LuxAlgo. Я добавил скользящие средние разных типов, а также разнообразие источников данных. В оригинальной версии скользящая средняя - это SMA и источник данных с рынка, собранный только с закрытия свечей.  В этой версии вы можете выбрать множество типов скользящих средних, а также источник данных, таких как high/low/HL2/HLC/HLC2/... . Вот некоторые подробности от оригинального разработчика: Индикатор Range Detector предназнач
MACD Bands
Mahdi Ebrahimzadeh
Индикаторы
Продукт переведен с другой платформы и изначально создан компанией TradeMaster Lite. Индикатор в основном использует концепцию MACD, но усиливает свои возможности различными видами усреднения. Он эффективен для определения тренда и разворота.  Вот некоторые подробности от владельца: Мы представляем настраиваемый индикатор MACD со следующими возможностями: Мультитаймфрейм Полосы отклонения для выявления необычной волатильности 9 типов скользящих средних Условное окрашивание и пересечение линий
Market Steps MT5
Mahdi Ebrahimzadeh
Индикаторы
Индикатор Market Steps разработан и построен на основе корреляций времени/цены Ганна и оптимизирован по правилам Price Action для рынка Forex. Он использует концепции потока рыночных ордеров для прогнозирования потенциальных ценовых зон для большого объема ордеров.  Индикатор Уровней может быть использован для самостоятельной торговли или в качестве комбинации для фильтрации неверных сигналов других стратегий/индикаторов. Каждый трейдер нуждается в таком мощном инструменте, чтобы иметь на граф
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