Propecto

Propecto — профессиональный советник на основе Smart Money Concepts для прохождения Prop Challenge.

Propecto — профессиональный торговый советник, разработанный специально для трейдеров, проходящих Prop Challenge. Советник использует методологию Smart Money Concepts (SMC) для поиска высоковероятных точек входа.

⭐ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


✅ Три режима работы:

  • Phase 1 — агрессивный режим для первой фазы челленджа (цель 8%)
  • Phase 2 — умеренный режим для второй фазы (цель 5%)
  • Funded — консервативный режим для реального счёта

✅ Автоматическая остановка при достижении цели — советник прекращает торговлю и закрывает позиции когда цель прибыли достигнута

✅ Встроенная защита от просадки:

  • Контроль дневной просадки (5%)
  • Контроль общей просадки (10%)
  • Пауза после серии убытков

📊 ТОРГОВАЯ ЛОГИКА

Советник анализирует рынок на основе институциональных концепций:

  • Структура рынка (BOS/CHoCH) — определение тренда по старшему таймфрейму H1
  • Order Blocks — поиск зон интереса крупных игроков с оценкой силы (1-5)
  • Fair Value Gaps (FVG) — имбалансы цены для точных входов
  • Liquidity Zones — снятие ликвидности перед разворотом
  • Оценка качества сигнала (1-10) — вход только при высоком качестве

🎯 УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ

  • Автоматический перенос в безубыток
  • Частичное закрытие 50% при достижении промежуточной цели
  • Трейлинг-стоп для защиты прибыли
  • Соотношение риск/прибыль 1:3

⚙️ РЕКОМЕНДАЦИИ

  • Символы: EURUSD, GBPUSD
  • Таймфрейм: M15 (анализ структуры на H1)
  • Минимальный депозит: $10 000 (стандартный для Prop Challenge

⚠️ ВАЖНО

  • Рекомендуется отключать советник за 15-30 минут до и после важных новостей (NFP, FOMC, CPI)
  • Перед использованием на реальном счёте протестируйте на демо
  • Торговля на финансовых рынках связана с риском

💬 ПОДДЕРЖКА

После покупки напишите мне в личные сообщения или на почту alexandrhellicare@gmail.com для получения:

  • Инструкции по установке
  • Рекомендуемых настроек
  • Ответов на вопросы
