Propecto
- Эксперты
- Oleksandr Ziabriev
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Propecto — профессиональный советник на основе Smart Money Concepts для прохождения Prop Challenge.
Propecto — профессиональный торговый советник, разработанный специально для трейдеров, проходящих Prop Challenge. Советник использует методологию Smart Money Concepts (SMC) для поиска высоковероятных точек входа.
⭐ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
✅ Три режима работы:
- Phase 1 — агрессивный режим для первой фазы челленджа (цель 8%)
- Phase 2 — умеренный режим для второй фазы (цель 5%)
- Funded — консервативный режим для реального счёта
✅ Автоматическая остановка при достижении цели — советник прекращает торговлю и закрывает позиции когда цель прибыли достигнута
✅ Встроенная защита от просадки:
- Контроль дневной просадки (5%)
- Контроль общей просадки (10%)
- Пауза после серии убытков
📊 ТОРГОВАЯ ЛОГИКА
Советник анализирует рынок на основе институциональных концепций:
- Структура рынка (BOS/CHoCH) — определение тренда по старшему таймфрейму H1
- Order Blocks — поиск зон интереса крупных игроков с оценкой силы (1-5)
- Fair Value Gaps (FVG) — имбалансы цены для точных входов
- Liquidity Zones — снятие ликвидности перед разворотом
- Оценка качества сигнала (1-10) — вход только при высоком качестве
🎯 УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ
- Автоматический перенос в безубыток
- Частичное закрытие 50% при достижении промежуточной цели
- Трейлинг-стоп для защиты прибыли
- Соотношение риск/прибыль 1:3
⚙️ РЕКОМЕНДАЦИИ
- Символы: EURUSD, GBPUSD
- Таймфрейм: M15 (анализ структуры на H1)
- Минимальный депозит: $10 000 (стандартный для Prop Challenge
⚠️ ВАЖНО
- Рекомендуется отключать советник за 15-30 минут до и после важных новостей (NFP, FOMC, CPI)
- Перед использованием на реальном счёте протестируйте на демо
- Торговля на финансовых рынках связана с риском
💬 ПОДДЕРЖКА
После покупки напишите мне в личные сообщения или на почту alexandrhellicare@gmail.com для получения:
- Инструкции по установке
- Рекомендуемых настроек
- Ответов на вопросы