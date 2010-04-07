Propecto - Professioneller Smart Money Concepts EA für Prop Firm Challenges.

Propecto ist ein professioneller Trading Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die Prop Firm Challenges bestehen. Der EA nutzt die Smart Money Concepts (SMC) Methodik, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden.

⭐ SCHLÜSSELFUNKTIONEN

✅ Drei Handelsmodi:

Phase 1 - aggressiver Modus für die erste Phase der Herausforderung (Ziel 8%)

- aggressiver Modus für die erste Phase der Herausforderung (Ziel 8%) Phase 2 - moderater Modus für die zweite Phase (Ziel 5%)

- moderater Modus für die zweite Phase (Ziel 5%) Funded - konservativer Modus für fundierte Konten

✅ Automatischer Stop bei Ziel - der EA stoppt den Handel und schließt alle Positionen, wenn das Gewinnziel erreicht ist

✅ Eingebauter Drawdown-Schutz:

Tägliche Drawdown-Kontrolle (5%)

Gesamt-Drawdown-Kontrolle (10%)

Pause nach aufeinanderfolgenden Verlusten

📊 HANDELSLOGIK

Der EA analysiert den Markt auf der Grundlage institutioneller Handelskonzepte:

Marktstruktur (BOS/CHoCH) - Trendidentifikation auf dem H1-Zeitrahmen

- Trendidentifikation auf dem H1-Zeitrahmen Orderblöcke - institutionelle Interessenzonen mit Stärkebewertung (1-5)

- institutionelle Interessenzonen mit Stärkebewertung (1-5) Fair Value Gaps (FVG) - Preisungleichgewichte für präzise Einstiege

- Preisungleichgewichte für präzise Einstiege Liquiditätszonen - Liquiditätsüberprüfungen vor Umkehrungen

- Liquiditätsüberprüfungen vor Umkehrungen Signal Quality Score (1-10) - Einstieg nur bei hochwertigen Setups

🎯 POSITIONSVERWALTUNG

Automatischer Breakeven

Teilweise Schließung 50% bei Zwischenziel

Trailing-Stop zur Gewinnsicherung

Risiko/Ertrags-Verhältnis 1:3

⚙️ EMPFEHLUNGEN

Symbole: EURUSD, GBPUSD

EURUSD, GBPUSD Zeitrahmen: M15 (Strukturanalyse auf H1)

M15 (Strukturanalyse auf H1) Mindesteinlage: $10.000 (Standard für Prop Challenge)

$10.000 (Standard für Prop Challenge) Konto-Typ: Absicherung

⚠️ WICHTIG

Es wird empfohlen, den EA 15-30 Minuten vor und nach wichtigen Nachrichtenereignissen (NFP, FOMC, CPI) zu deaktivieren

Testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem echten Konto einsetzen.

Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken

💬 UNTERSTÜTZUNG

Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht oder eine E-Mail an alexandrhellicare@gmail.com, um den Support zu erhalten: