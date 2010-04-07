Propecto

Propecto - Professioneller Smart Money Concepts EA für Prop Firm Challenges.

Propecto ist ein professioneller Trading Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die Prop Firm Challenges bestehen. Der EA nutzt die Smart Money Concepts (SMC) Methodik, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden.

⭐ SCHLÜSSELFUNKTIONEN

✅ Drei Handelsmodi:

  • Phase 1 - aggressiver Modus für die erste Phase der Herausforderung (Ziel 8%)
  • Phase 2 - moderater Modus für die zweite Phase (Ziel 5%)
  • Funded - konservativer Modus für fundierte Konten

✅ Automatischer Stop bei Ziel - der EA stoppt den Handel und schließt alle Positionen, wenn das Gewinnziel erreicht ist

✅ Eingebauter Drawdown-Schutz:

  • Tägliche Drawdown-Kontrolle (5%)
  • Gesamt-Drawdown-Kontrolle (10%)
  • Pause nach aufeinanderfolgenden Verlusten

📊 HANDELSLOGIK

Der EA analysiert den Markt auf der Grundlage institutioneller Handelskonzepte:

  • Marktstruktur (BOS/CHoCH) - Trendidentifikation auf dem H1-Zeitrahmen
  • Orderblöcke - institutionelle Interessenzonen mit Stärkebewertung (1-5)
  • Fair Value Gaps (FVG) - Preisungleichgewichte für präzise Einstiege
  • Liquiditätszonen - Liquiditätsüberprüfungen vor Umkehrungen
  • Signal Quality Score (1-10) - Einstieg nur bei hochwertigen Setups

🎯 POSITIONSVERWALTUNG

  • Automatischer Breakeven
  • Teilweise Schließung 50% bei Zwischenziel
  • Trailing-Stop zur Gewinnsicherung
  • Risiko/Ertrags-Verhältnis 1:3

⚙️ EMPFEHLUNGEN

  • Symbole: EURUSD, GBPUSD
  • Zeitrahmen: M15 (Strukturanalyse auf H1)
  • Mindesteinlage: $10.000 (Standard für Prop Challenge)
  • Konto-Typ: Absicherung

⚠️ WICHTIG

  • Es wird empfohlen, den EA 15-30 Minuten vor und nach wichtigen Nachrichtenereignissen (NFP, FOMC, CPI) zu deaktivieren
  • Testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem echten Konto einsetzen.
  • Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken

💬 UNTERSTÜTZUNG

Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht oder eine E-Mail an alexandrhellicare@gmail.com, um den Support zu erhalten:

  • Installationshandbuch
  • Empfohlene Einstellungen
  • Antworten auf Ihre Fragen
