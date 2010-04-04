Kingmaker MT4

Kingmaker– советник для торговли золотом (XAUUSD)

Kingmaker — это профессиональный торговый робот, созданный для скальпирующей торговли на золоте. Он использует интеллектуальный алгоритм анализа краткосрочной волатильности и динамики цены, чтобы открывать точные и быстрые сделки с минимальными рисками.

Торговые сигналы: 

FP Markets

Основные особенности:

  • Интеллектуальная логика входа — робот определяет моменты импульсного движения цены и реагирует мгновенно.
  • Трейлинг-стоп — автоматическая защита прибыли при любом движении рынка.
  • Риск-менеджмент — автоматический расчёт лота в зависимости от выбранного уровня риска.
  • Фильтр спреда и времени — робот не торгует во время расширения спреда или низкой ликвидности.
  • Полностью автоматическая торговля — после установки робот работает без вмешательства трейдера.

Рекомендуемые настройки:

  • Инструмент: XAUUSD (Золото);
  • Таймфрейм: M1;
  • Минимальный депозит: $100;
  • Тип счёта: ECN+VPS.

Результат:

Kingmaker идеально подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, скорость и точность. Его цель — превращать волатильность золота в прибыль, даже на самых коротких движениях рынка.

Входные параметры:

  • Lots — фиксированный объём сделки;
  • Autolot — включение автоматического расчёта объёма;
  • Risk — уровень риска при автолоте;
  • Magic — уникальный идентификатор ордеров;
  • TrailingStop — включение трейлинг-стопа(всегда должен быть true);
  • StopLoss  стоплосс;
  • Takeprofit  тейкпрофит;
  • Volatility — количество пунктов в баре для открытия ордера; 
  • Slippage — допустимое проскальзывание;
  • MaxSpread — максимально допустимый спред для входа в сделку;
  • Step — отступ для выставления ордера; 
  • TrailingStopInPoints — размер трейлинг-стопа в пунктах;
  • TrailingStopStart — уровень, при достижении которого активируется трейлинг-стоп;
  • Time_to_stop_trading — последний час торговли.
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This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Эксперты
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Эксперты
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
Smart Boss Profi
Valerii Stetsenko
Эксперты
Минимальный депозит 500 евро. Под каждую валютную пару нужны отдельные настройки робота. Форекс является очень опасным делом. И никто не застрахован от потерь. Но нужно максимально стараться минимизировать риски потери денег. Тайм фрейм 15 минут. Робот торгует круглосуточно. В сутки может быть до нескольких десятков сделок. Поэтому ваш терминал тоже должен работать круглосуточно. Счет для торговли должен быть со спредом около нуля. Проверьте какие счета предлагает ваш брокер и выберите с минима
PMT Expert GOLD MT4
Aliaksandr Bialko
Эксперты
PMT MQL5 Gold Привет, трейдеры! Мы — команда профессиональных трейдеров и разработчиков. Рады приветствовать вас и представить наш лучший алгоритм, встроенный в советник PMT MQL5 Gold . Это решение, созданное с вниманием к каждой детали, и мы уверены, что оно заслуживает вашего внимания. Давайте вместе взглянем, что делает его действительно особенным! Профессиональный советник для торговли золотом Бонус для покупателей : PMT Indicator в конце описания!!! PMT MQL 5 Gold — автоматический
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
Эксперты
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Эксперты
Советник (Fortune): Ваш надежный инструмент для высокочастотной торговли на Форекс Советник (Fortune) предназначен для использования на любом временном периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера. Уникальная торговая система делает его универсальным инструментом для трейдеров. Для оптимальной работы рекомендуется использовать ликвидные форекс-пары, низкий спред и VPS. Начать можно с депозита в $100 и лота 0.01. Основные характеристики и преимущества Высокочастотная торговля : Испол
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Ultra Scalper Pro
Vadim Korolyuk
4.4 (10)
Эксперты
Скальпирующий советник торгует от уровней дневной поддержки и сопротивления. Торговый эксперт не использует индикаторы. Рекомендуется использовать брокера с 5 знаками и низким спредом. Для защиты счёта от торговли во время расширения спреда добавлен параметр: "MaxSpread", в котором вы указываете максимально допустимый спред(15-20 пипсов). В месяц открывается 16-18 сделок в среднем. Преимущества: Эксперт всегда использует Takeprofit, Stoploss и Traillingstop; Эксперт не использует систему сетки и
FREE
Market info
Vadim Korolyuk
4 (1)
Утилиты
Информационная панель показывает рыночную информацию о выбранном символе, которая скрыта от глаз трейдера. Можно менять цвет панели панели, цвет текста на панели. Её можно перемещать по экрану. Доступен на двух языках(русский и английский). Данные: Символ - названия символа; Поинт - Размер пункта в валюте котировки; Спрэд - Спрэд в пунктах; Стоп левел - Минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах; Размер контракта - Размер контракта в базовой валюте инструмента; Цена одного п
FREE
Bucephalus EA
Vadim Korolyuk
Эксперты
Сеточный советник торгует с использованием особенных паттернов, индикатора Bollinger Bands и Relative Strength Index. Рекомендуется использовать брокера с 5 знаками. Обязательно использование VPS или круглосуточно работающего терминала. Для защиты счёта от торговли во время расширения спреда имеется параметр: "MaxSpread".  Рекомендуемые параметры Валютная пара: AUD/CAD; Таймфрейм: M15; Минимальный депозит: 500$; Внешние переменные Lots   - объём фиксированного лота; LotSizePlus   - объём ув
For OIL 2
Vadim Korolyuk
5 (1)
Эксперты
Советник торгует с использованием особенных паттернов, индикатора Bollinger Bands и другие инструменты.  Советник продает при перекупленности и покупает при перепроданности торгового инструмента. Очень хорошо торгует во время флэта, а флэт является основной частью рынка. Но и во время тренда ЕА тоже хорошо работает. Для защиты счёта от торговли во время расширения спреда имеется параметр: "MaxSpread".  Рекомендуемые параметры Торговый инструмент: Brent, WTI; Таймфрейм: H1; Минимальный депози
Kingmaker
Vadim Korolyuk
Эксперты
Kingmaker – советник для торговли золотом (XAUUSD) Kingmaker — это профессиональный торговый робот, созданный для скальпирующей торговли на золоте. Он использует интеллектуальный алгоритм анализа краткосрочной волатильности и динамики цены, чтобы открывать точные и быстрые сделки с минимальными рисками. Торговые сигналы:  FP Markets Основные особенности: Интеллектуальная логика входа — робот определяет моменты импульсного движения цены и реагирует мгновенно. Трейлинг-стоп — автоматическая защит
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