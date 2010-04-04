Kingmaker MT4
- Эксперты
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- Версия: 2.7
- Обновлено: 21 июня 2026
- Активации: 5
Kingmaker– советник для торговли золотом (XAUUSD)
Kingmaker — это профессиональный торговый робот, созданный для скальпирующей торговли на золоте. Он использует интеллектуальный алгоритм анализа краткосрочной волатильности и динамики цены, чтобы открывать точные и быстрые сделки с минимальными рисками.
Торговые сигналы:
Основные особенности:
- Интеллектуальная логика входа — робот определяет моменты импульсного движения цены и реагирует мгновенно.
- Трейлинг-стоп — автоматическая защита прибыли при любом движении рынка.
- Риск-менеджмент — автоматический расчёт лота в зависимости от выбранного уровня риска.
- Фильтр спреда и времени — робот не торгует во время расширения спреда или низкой ликвидности.
- Полностью автоматическая торговля — после установки робот работает без вмешательства трейдера.
Рекомендуемые настройки:
- Инструмент: XAUUSD (Золото);
- Таймфрейм: M1;
- Минимальный депозит: $100;
- Тип счёта: ECN+VPS.
Результат:
Kingmaker идеально подходит для трейдеров, которые ценят стабильность, скорость и точность. Его цель — превращать волатильность золота в прибыль, даже на самых коротких движениях рынка.
Входные параметры:
- Lots — фиксированный объём сделки;
- Autolot — включение автоматического расчёта объёма;
- Risk — уровень риска при автолоте;
- Magic — уникальный идентификатор ордеров;
- TrailingStop — включение трейлинг-стопа(всегда должен быть true);
- StopLoss — стоплосс;
- Takeprofit — тейкпрофит;
- Volatility — количество пунктов в баре для открытия ордера;
- Slippage — допустимое проскальзывание;
- MaxSpread — максимально допустимый спред для входа в сделку;
- Step — отступ для выставления ордера;
- TrailingStopInPoints — размер трейлинг-стопа в пунктах;
- TrailingStopStart — уровень, при достижении которого активируется трейлинг-стоп;
- Time_to_stop_trading — последний час торговли.