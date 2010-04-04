Kingmaker MT4

Real monitoring : XAUUSD M30 SL3 , XAUUSD M30 SL5 За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в группу mql5 ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 1 КОПИЙ ИЗ 10 ПО ЦЕНЕ 649 USD! ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕНА БУДЕТ ПОВЫШЕНА ДО 920 USD. Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким