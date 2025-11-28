GardFx Trade Manager — это мощная и легкая утилита, разработанная для того, чтобы снять стресс с управления сделками. Скальпируете ли вы на таймфрейме M1 или торгуете в средсрок (свинг) на H4 — скорость решает всё. Этот помощник позволяет управлять одной или несколькими позициями по одной валютной паре всего одним кликом.

Перестаньте терять время в окне терминала, пытаясь изменить ордера вручную. С GardFx вы можете фиксировать прибыль, переводить сделки в безубыток и визуализировать цели прямо на графике в реальном времени.

🔥 Ключевые функции:

⚡ Мгновенное частичное закрытие: Фиксируйте победы быстро. Специальные кнопки для мгновенного закрытия 50% , 75% или 90% объема сделки, оставляя остаток позиции для получения максимальной прибыли.

Управление перетаскиванием (Drag-and-Drop): Установить линию TP (Set TP Line): На графике появляется зеленая линия. Перетащите ее на желаемый уровень, чтобы изменить Тейк Профит для всех открытых сделок по этой паре. Установить линию SL (Set SL Line): На графике появляется красная линия. Перетащите ее, чтобы визуально установить Стоп Лосс. Цена обновляется прямо на линиях в реальном времени.

🛡️ Безубыток в один клик: Мгновенно перемещает Стоп Лосс на уровень входа (плюс дополнительные пипсы для покрытия комиссий) для всех прибыльных сделок. Сделайте вашу торговлю безрисковой за доли секунды.

💰 Умное закрытие: Close Profit: Закрывает ТОЛЬКО те сделки, которые в данный момент находятся в прибыли. Close ALL: Мгновенно закрывает все позиции по текущему символу.

👀 Чистые графики: Включает функцию «Скрыть линии» (Hide Lines) и опцию скрытия стандартных линий брокера, чтобы ваше рабочее пространство оставалось аккуратным.

⚙️ Входные настройки (Customizable):

Break Even Extra Pips: Укажите, на сколько пипсов выше/ниже цены входа должен сдвигаться SL (для покрытия комиссий/свопов).

Default TP/SL Distance: Стартовая дистанция для визуальных линий (в пунктах).

Slippage (Проскальзывание): Контроль максимально допустимого проскальзывания при исполнении ордеров.

Визуальная настройка: Полностью настраиваемые цвета кнопок, текста, линий TP и SL в соответствии с шаблоном вашего графика.

Зачем использовать GardFx Trade Manager? На волатильных рынках каждая секунда на счету. Расчет 50% от размера лота и изменение ордера вручную занимает слишком много времени. GardFx выполняет математические расчеты и исполнение за вас мгновенно.

Представлено вам www.gardfx.com