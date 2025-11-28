GardFx Trade Manager 是一款功能强大且轻量级的实用工具，旨在消除交易管理的压力。无论您是在 M1 时间框架上进行剥头皮（Scalping），还是在 H4 上进行波段交易，速度就是一切。该助手允许您只需单击一下即可管理同一货币对的单个或多个头寸。

不要再在终端窗口中手忙脚乱地修改订单了。使用 GardFx，您可以直接在图表上实时锁定利润、移动至保本（Break-even）并可视化您的目标。

🔥 主要功能：

⚡ 即时部分平仓： 快速锁定胜局。专用按钮可立即平仓 50% 、 75% 或 90% 的交易量，保留剩余仓位以扩大利润。

拖放控制 (Drag-and-Drop)： 设置止盈线 (Set TP Line)： 图表上会出现一条可视化的绿线。将其拖动到您想要的水平，即可修改该货币对所有未平仓交易的止盈 (Take Profit)。 设置止损线 (Set SL Line)： 图表上会出现一条可视化的红线。拖动它即可直观地设置止损 (Stop Loss)。 实时价格直接显示在线条上。

🛡️ 一键保本 (One-Click Break Even)： 立即将所有盈利交易的止损移动到入场价格（加上额外的点数以覆盖成本）。在几分之一秒内让您的交易变为无风险。

💰 智能平仓： Close Profit： 仅平仓当前处于盈利状态的交易。 Close ALL： 立即平仓当前品种的所有头寸。

👀 简洁的图表： 包括“隐藏线条”功能和隐藏默认经纪商线条的选项，保持您的工作区整洁。

⚙️ 输入设置 (可自定义)：

Break Even Extra Pips： 定义止损应移动到入场价格之上/之下多少点（用于覆盖佣金/隔夜利息）。

Default TP/SL Distance： 设置可视化线条的初始距离（以点/Points为单位）。

Slippage (滑点)： 控制订单执行时允许的最大滑点。

视觉自定义： 按钮、文本、TP线和SL线的颜色完全可自定义，以匹配您的图表模板。

为什么选择 GardFx Trade Manager？ 在动荡的市场中，每一秒都至关重要。手动计算 50% 的手数并修改订单耗时太长。GardFx 会为您瞬间完成计算和执行。

由 www.gardfx.com 为您呈现