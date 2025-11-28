GardFx Trade Manager es una utilidad potente y ligera diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Ya sea que haga scalping en M1 o swing trading en H4, la velocidad lo es todo. Este asistente le permite gestionar posiciones individuales o múltiples en el mismo par con un solo clic.

Deje de perder tiempo en la ventana del terminal intentando modificar órdenes manualmente. Con GardFx, puede asegurar ganancias, mover a break-even (punto de equilibrio) y visualizar sus objetivos directamente en el gráfico en tiempo real.

🔥 Características Clave:

⚡ Cierres Parciales Instantáneos: Asegure sus victorias rápidamente. Botones dedicados para cerrar el 50% , 75% o 90% de su volumen al instante, dejando correr el resto para maximizar beneficios.

Control de Arrastrar y Soltar (Drag-and-Drop): Establecer Línea TP (Set TP Line): Aparece una línea verde visual en el gráfico. Arrástrela al nivel deseado para modificar el Take Profit de todas las operaciones abiertas en ese par. Establecer Línea SL (Set SL Line): Aparece una línea roja visual en el gráfico. Arrástrela para establecer visualmente su Stop Loss . Los precios se actualizan en tiempo real directamente sobre las líneas.

🛡️ Break Even en un Clic: Mueva instantáneamente su Stop Loss al precio de entrada (más pips extra para cobertura) para todas las operaciones rentables. Convierta su operación en libre de riesgo en una fracción de segundo.

💰 Cierre Inteligente: Close Profit: Cierra SOLO las operaciones que están actualmente en ganancia. Close ALL: Cierra inmediatamente todas las posiciones en el símbolo actual.

👀 Gráficos Limpios: Incluye una función "Ocultar Líneas" (Hide Lines) y una opción para ocultar las líneas predeterminadas del broker para mantener su espacio de trabajo ordenado y sin desorden.

⚙️ Configuración de Entradas (Personalizable):

Break Even Extra Pips: Defina cuántos pips por encima/debajo del precio de entrada debe moverse el SL (para cubrir comisiones/swaps).

Default TP/SL Distance: Establezca la distancia inicial para sus líneas visuales (en puntos).

Slippage: Controle el deslizamiento ( slippage ) máximo permitido para la ejecución de órdenes.

Personalización Visual: Colores totalmente personalizables para botones, texto, líneas TP y SL para combinar con la plantilla de su gráfico.

¿Por qué usar GardFx Trade Manager? En mercados volátiles, cada segundo cuenta. Calcular el 50% del tamaño de un lote y modificar una orden manualmente lleva demasiado tiempo. GardFx hace los cálculos y la ejecución por usted al instante.

Presentado por www.gardfx.com