GardFx Trade Manager ist ein leistungsstarkes, leichtgewichtiges Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Stress aus dem Handelsmanagement zu nehmen. Egal, ob Sie auf dem M1 skalieren oder auf dem H4 schwanken, Geschwindigkeit ist alles. Mit diesem Assistenten können Sie einzelne oder mehrere Positionen auf demselben Paar mit einem einzigen Klick verwalten.

Fummeln Sie nicht mehr am Terminalfenster herum, um Aufträge zu ändern. Mit GardFx können Sie Gewinne sichern, den Break-Even erreichen und Ihre Ziele direkt auf dem Chart in Echtzeit visualisieren.

🔥 Hauptmerkmale:

⚡ Sofortige Partial Closes: Sichern Sie Ihre Gewinne schnell. Dedizierte Schaltflächen zum sofortigen Schließen von 50 % , 75 % oder 90 % Ihres Volumens, so dass die Läufer ihren Gewinn maximieren können.

Drag-and-Drop-Steuerung: TP-Linie festlegen: Eine visuelle grüne Linie erscheint auf dem Chart. Ziehen Sie sie auf das gewünschte Niveau, um den Take Profit für alle offenen Trades in diesem Paar zu ändern. SL-Linie festlegen: Auf dem Diagramm erscheint eine rote Linie. Ziehen Sie sie, um Ihren Stop Loss visuell festzulegen. Kursaktualisierungen in Echtzeit werden direkt auf den Linien angezeigt.

🛡️ Ein-Klick-Break Even: Verschieben Sie Ihren Stop-Loss sofort auf Ihren Einstiegskurs (plus zusätzliche Pips zur Absicherung) für alle profitablen Trades. Machen Sie Ihren Handel in einem Sekundenbruchteil risikofrei.

💰 Intelligentes Schließen: Gewinn schließen: Schließt NUR die Trades, die derzeit im Gewinn sind. ALLE schließen: Schließt Ihre Position für das aktuelle Symbol sofort.

👀 Saubere Charts: Enthält eine Funktion zum Ausblenden von Linien und eine Option zum Ausblenden der Standard-Brokerlinien, um Ihren Arbeitsbereich übersichtlich zu halten.

⚙️ Eingabeeinstellungen (anpassbar):

Break Even Extra Pips: Legen Sie fest, um wie viele Pips über/unter dem Einstiegskurs sich der SL bewegen soll (zur Deckung Ihrer Provisionen/Swaps).

Standard TP/SL-Abstand: Legen Sie den Startabstand für Ihre visuellen Linien fest (in Punkten).

Nachgiebigkeit: Legen Sie den maximal zulässigen Slippage für die Auftragsausführung fest.

Visuelle Anpassung: Vollständig anpassbare Farben für Schaltflächen, Text, TP-Linien und SL-Linien, die zu Ihrer Chartvorlage passen.

Warum GardFx Trade Manager verwenden? In volatilen Märkten zählt jede Sekunde. Die Berechnung von 50% einer Losgröße und die manuelle Änderung einer Order dauert zu lange. GardFx erledigt die Berechnungen und die Ausführung sofort für Sie.



