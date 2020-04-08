Notification TouchGuard Alert

TouchGuard Alert – Индикатор касания цены с расширенной системой Alert & Notification для MetaTrader 5 (MT5)

TouchGuard Alert — быстрый и точный индикатор, который отправляет мгновенные Alert, Pop-Up Alert, Email Notification, Push Notification при касании или приближении цены к любому графическому объекту, продолжающемуся в будущее. MetaTrader 4 (MT4)

Ключевые особенности (расширенная система Alert & Notification)

Полные уведомления касания цены: трендовые линии, уровни, прямоугольники, каналы

• Значение 0 — уведомление точно в момент касания

• Любое число — ранний Notification по цене

после первого срабатывания Alert Alert работает только с объектами, продолжающимися в будущее

Любой цвет объекта допустим, кроме цвета, выбранного как «отключённый»

допустим, кроме цвета, выбранного как «отключённый» Оптимизировано для высокой скорости и удобного чтения

Как работает система Alert & Notification

Нарисуйте объект на графике MT4/MT5. Объект должен быть продлён в будущее. При касании цена вызывает Alert, Pop-Up Alert, Email Notification, Push Notification. Если установлена дистанция Pre-Warning, отправляется ранний Notification.

DEMO VERSION Возможно, кнопка Free Demo не работает. Вы можете скачать демо-файл по безопасной ссылке Google Drive ниже: Скачать демо-версию для MT5



Цветовая логика

Все цвета работают для Alerts, кроме одного: цвета, указанного как «отключённый» в настройках индикатора.

Важная информация о демо-версии

Стандартная демо MQL5 Market не работает, так как Strategy Tester не позволяет рисовать объекты. Индикатор полностью зависит от объектов, поэтому он не может функционировать в тестере.

Для полноценной проверки создана отдельная демо-версия в CodeBase, которая работает на живом графике MT4/MT5.

Для кого подходит

Трейдеры, использующие динамические линии

Горизонтальные уровни с Alerts

Зоны спроса и предложения

Ценовые каналы

Lite версия

Lite-версия включает ключевые функции Alert & Notification и оптимизирована для скорости и удобства.



Поддержка

Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания по развитию — всегда рад помочь.



