Notification TouchGuard Alert
- Индикаторы
- Alireza Zahedi
- Версия: 1.0
- Активации: 10
TouchGuard Alert – Индикатор касания цены с расширенной системой Alert & Notification для MetaTrader 5 (MT5)
TouchGuard Alert — быстрый и точный индикатор, который отправляет мгновенные Alert, Pop-Up Alert, Email Notification, Push Notification при касании или приближении цены к любому графическому объекту, продолжающемуся в будущее. MetaTrader 4 (MT4)
Ключевые особенности (расширенная система Alert & Notification)
- Полные уведомления касания цены: трендовые линии, уровни, прямоугольники, каналы
- Мгновенные Alerts & Notifications: Pop-Up Alert, Email Notification, Push Notification, графическое уведомление
- Pre-Warning Distance Alert:
• Значение 0 — уведомление точно в момент касания
• Любое число — ранний Notification по цене
- Автоматическое отключение объекта после первого срабатывания Alert
- Alert работает только с объектами, продолжающимися в будущее
- Любой цвет объекта допустим, кроме цвета, выбранного как «отключённый»
- Оптимизировано для высокой скорости и удобного чтения
Как работает система Alert & Notification
- Нарисуйте объект на графике MT4/MT5.
- Объект должен быть продлён в будущее.
- При касании цена вызывает Alert, Pop-Up Alert, Email Notification, Push Notification.
- Если установлена дистанция Pre-Warning, отправляется ранний Notification.
DEMO VERSION
Возможно, кнопка Free Demo не работает. Вы можете скачать демо-файл по безопасной ссылке Google Drive ниже: Скачать демо-версию для MT5 Download Demo Version for MT5
Цветовая логика
DEMO VERSION
Все цвета работают для Alerts, кроме одного: цвета, указанного как «отключённый» в настройках индикатора.
Важная информация о демо-версии
Стандартная демо MQL5 Market не работает, так как Strategy Tester не позволяет рисовать объекты. Индикатор полностью зависит от объектов, поэтому он не может функционировать в тестере.
Для полноценной проверки создана отдельная демо-версия в CodeBase, которая работает на живом графике MT4/MT5.
Для кого подходит
- Трейдеры, использующие динамические линии
- Горизонтальные уровни с Alerts
- Зоны спроса и предложения
- Ценовые каналы
Lite версия
Lite-версия включает ключевые функции Alert & Notification и оптимизирована для скорости и удобства.
Поддержка
Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания по развитию — всегда рад помочь.