Notification TouchGuard Alert

TouchGuard Alert – Индикатор касания цены с расширенной системой Alert & Notification для MetaTrader 5 (MT5)

TouchGuard Alert — быстрый и точный индикатор, который отправляет мгновенные Alert, Pop-Up Alert, Email Notification, Push Notification при касании или приближении цены к любому графическому объекту, продолжающемуся в будущее. MetaTrader 4 (MT4)

Ключевые особенности (расширенная система Alert & Notification)

  • Полные уведомления касания цены: трендовые линии, уровни, прямоугольники, каналы
  • Мгновенные Alerts & Notifications: Pop-Up Alert, Email Notification, Push Notification, графическое уведомление
  • Pre-Warning Distance Alert:
    • Значение 0 — уведомление точно в момент касания
    • Любое число — ранний Notification по цене
  • Автоматическое отключение объекта после первого срабатывания Alert
  • Alert работает только с объектами, продолжающимися в будущее
  • Любой цвет объекта допустим, кроме цвета, выбранного как «отключённый»
  • Оптимизировано для высокой скорости и удобного чтения

Как работает система Alert & Notification

  1. Нарисуйте объект на графике MT4/MT5.
  2. Объект должен быть продлён в будущее.
  3. При касании цена вызывает Alert, Pop-Up Alert, Email Notification, Push Notification.
  4. Если установлена дистанция Pre-Warning, отправляется ранний Notification.

DEMO VERSION

Возможно, кнопка Free Demo не работает. Вы можете скачать демо-файл по безопасной ссылке Google Drive ниже: Скачать демо-версию для MT5

 Download Demo Version for MT5

Цветовая логика

Все цвета работают для Alerts, кроме одного: цвета, указанного как «отключённый» в настройках индикатора.

Важная информация о демо-версии

Стандартная демо MQL5 Market не работает, так как Strategy Tester не позволяет рисовать объекты. Индикатор полностью зависит от объектов, поэтому он не может функционировать в тестере.

Для полноценной проверки создана отдельная демо-версия в CodeBase, которая работает на живом графике MT4/MT5.

Для кого подходит

  • Трейдеры, использующие динамические линии
  • Горизонтальные уровни с Alerts
  • Зоны спроса и предложения
  • Ценовые каналы

Lite версия

Lite-версия включает ключевые функции Alert & Notification и оптимизирована для скорости и удобства.

Поддержка

Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания по развитию — всегда рад помочь.

Рекомендуем также
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Индикаторы
SlopeChannelB – инструмент технического анализа, который строит наклонный канал движения цены, предоставляя уникальные возможности для оценки текущего состояния рынка и поиска торговых сигналов. Основные особенности индикатора: Наклонный канал движения цены : Индикатор помогает визуализировать уровни поддержки и сопротивления, которые могут указывать на возможные точки разворота или продолжения тренда. Различные цвета линий и фоновое выделение : Наклонные уровни поддержки и сопротивления от
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Индикаторы
Check out my TRADE PLANNER MT5 – strongly recommended to anticipate account scenarios before risking any money. This is a multi-symbol, multi-timeframe, table-based indicator for MetaTrader 5 that identifies 46 types of candlestick formations. Each formation has its own image for easier recognition. The indicator includes popular patterns such as Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing, and Doji-like candles. You can check the full list of patterns in the screenshots below. Also you can
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Индикаторы
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Индикаторы
Лучший инструмент для ловли стрелы и ударов шипов, как профессионал !!! Вы хотите стать трейдером с постоянным бумом и крахом Это расширенный индикатор, используемый для предварительного обнаружения всплесков индексов бума и падения. Он предупреждает о входах с высокой вероятностью с удивительной вероятностью успеха. Мы рекомендуем использовать виртуальный частный сервер для круглосуточного получения уведомлений по электронной почте или телефону. Как торговать с Mega Spikes Max 1.4? Когда н
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Индикаторы
Основная информация. Для выполнения своей работы индикатор берет данные об объемах с младшего таймфрейма, строит Профили Рынка для старшего и гистограмму для текущего таймфреймов. Старт индикатора происходит в несколько этапов. При этом в лог выводятся сообщения вида: "Build Source & Target TF. Step: …" . Процесс можно ускорить, изменяя входной параметр Milliseconds between steps - скорость инициализации. Конечное значение этого параметра всегда индивидуально и устанавливается трейдером. Индикат
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Индикаторы
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Индикаторы
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
GGP Squeeze Momentum Alert MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Индикаторы
The GGP Squeeze Momentum MT5 Indicator is a volatility and momentum tool designed to help traders optimize their trading performance and providing traders with actionable insights to make well-informed trading decisions. This indicator is MT5 conversion of the Squeeze Momentum Indicator by “LazyBear “ in Trading View website and some alert methods are added to provide real-time alerts when a trading signal is generated, in order to allow traders to act quickly and efficiently. For MT4 version pl
Multi Level ATR and Moving Average Band Indicator
Nguyen Trung Khiem
Индикаторы
Обзор Индикатор Multi Level ATR и Moving Average Band — это мощный инструмент для трейдеров, стремящихся идентифицировать рыночные тренды, уровни поддержки и сопротивления, а также волатильность с ясностью. Этот индикатор сочетает несколько скользящих средних с умножителями ATR (Средний Истинный Диапазон), чтобы создать визуально отчетливые полосы вокруг ценовых движений. Он помогает трейдерам обнаруживать потенциальные зоны разворота, трендовые условия и области консолидации рынка. Особенности
FREE
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Индикаторы
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Индикаторы
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Dual Confirmation PMAX Supertrend Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Dual Confirmation PMAX-Supertrend Indicator: The Ultimate Trading Edge The Dual Confirmation PMAX-Supertrend Indicator represents a significant advancement in technical analysis tools for serious traders. This premium indicator combines two powerful trend-following systems into a single, streamlined solution that generates signals only when both systems agree, dramatically reducing false signals and improving trading precision. Superior Signal Accuracy Through Dual Confirmation Trading success d
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Индикаторы
Основная цель индикатора — помочь трейдеру обнаружить сигналы описанные Биллом Вильямсом в своих книгах для принятия быстрого и правильного торгового решения. 1)Бар бычьего/медвежьего разворота(BDB). Реализовано понятие "Ангуляции". 2) Дивергентный бар(DB) 3) Сигнал «Второй мудрец» — третий последовательный бар Awesome Oscillator 4) Рабочие фракталы( Фракталы, которые сработали выше\ниже красной ЛБ 5) Три режима окраски баров 5.1) Окраска баров по индикатору АО (Включая приседающий бар) 5.2) О
SQN Max indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
Индикаторы
Sqn Max Indicator Sqn Max is an exclusive indicator to trade the market with high effectiveness. The indicator is based on price action, volatility and trend. This indicator is as simple as possible but not too simple. The indicator can generate alerts to ease the trading process. You don't have to stay all day in front of your screen. The indicator can be used with any class of assets and with any time frame. It is possible to achieve better results trading our list of selected assets. We achi
Inguz
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Ing (inguz,ingwar) - 23-я руна старшего футарка ᛝ, Unicode+16DD. Добавьте немного рунической магии в ваши торговые стратегии. Правильная разметка дневного чарта обозначит вам удачные моменты для контр-трендовой торговли. Просто использовать, имеет высокую эффективность в волатильных участках. Будьте осторожны в боковых движениях. Сигналы  ᛝ генерируются при пересечении основных линий построения. Красная стрелка вниз - рекомендованы продажи Синяя стрелка вверх - рекомендованы покупки редкие фиоле
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Индикаторы
Signal Strike is a professional trading indicator designed for MetaTrader 5 that delivers clear, high‑confidence entry signals directly on your chart. Built with advanced logic that combines trend, momentum, volatility, and volume confirmation, this tool helps traders identify precise BUY and SELL opportunities with confidence. Unlike generic indicators, Signal Strike is engineered to filter out indecision candles and weak setups. When conditions align, the indicator plots entry, stop loss, an
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Индикаторы
https://youtu.be/JJanqcNzLGM ,  https://youtu.be/l70MIHaQQa4 ,  https://youtu.be/pg0oiT5_8y0   Automated Supply and Demand Trading Edge MT5. These videos demonstrate how we apply the supply and demand system to our latest trading review and market analysis Enhance your Trading Strategy with the Supply and Demand Trading Edge MT5. Gain a competitive market advantage with the Supply and Demand Trading Edge MT5 indicator, a powerful tool that combines MACD signals with supply and demand zones. By
Golden Boom and Crash Spike Detector MT5
Edmore Masina
1 (1)
Индикаторы
Are you ready to dominate the volatile world of synthetic indices trading? The   Golden Boom and Crash Spike Indicator  is the revolutionary MT5 indicator designed exclusively for high-stakes traders targeting explosive spikes in   Boom 300  and  Crash 300 . Optimized for the   M1 (one-minute) timeframe , this advanced tool leverages proprietary AI-driven spike detection  and precise price action analysis to generate   non-repainting buy/sell arrows   with unparalleled accuracy. Whether you're s
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет сигналы дивергенции - расхождения пиков цены и показаний осцилятора MACD. Сигналы отображаются стрелками в дополнительном окне и сопровождаются сообщениями во всплывающем окне, на электронную почту и на мобильное устройство. На графике и в окне индикатора линиями отмечаются условия, при которых сформирован сигнал. Параметры индикатора MacdFast - период быстрой линии MACD MacdSlow - период медленной линии MACD MacdSignal - период сигнальной линии MACD MacdPrice - цены индика
Magic Channel Scalper MT5
Evgeny Belyaev
Индикаторы
Magic Channel Scalper  is a channel indicator for the MetaTrader 5 terminal. This indicator allows finding the most probable trend reversal points. Unlike most channel indicators, Magic Channel Scalper does not redraw. The alert system (alerts, email and push notifications) will help you to simultaneously monitor multiple trading instruments. Attach the indicator to a chart, and the alert will trigger once a signal emerges. With our alerting system, you will never miss a single position opening
Gold Adaptor
Serhii Doskoch
Утилиты
Gold Adaptor – Your Ultimate Trading Edge! Tired of missing the perfect trade? Gold Adaptor does the heavy lifting for you! This powerful, precision-driven trading advisor scans the market in real-time, executing trades with unmatched accuracy. No more guesswork—just smart, adaptive strategy designed to keep you ahead of the game! Lightning-fast execution – Get in at the right moment, every time Smart decision-making – Trades based on deep market analysis Fully automated – Set it, fo
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Индикаторы
The Strat Dashboard – Мультисимвольный Сканер Паттернов для стратегии Strat Роб Смита Преобразите свой Трейдинг с Анализом Strat по Нескольким Символам в Реальном Времени The Strat Dashboard — мощный профессиональный индикатор, разработанный специально для трейдеров, работающих по признанной методологии «Strat» Робa Смита. Следите за неограниченным количеством инструментов на разных таймфреймах одновременно, мгновенно находите высоковероятные установки и никогда не пропускайте важный паттерн.
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Индикаторы
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo, предназначенный для торговли по тренду, успешно используется практически на всех рынках. Данный индикатор уникален во многих отношениях, однако его главное преимущество заключается в предоставлении трейдерам множества ориентиров, позволяющих составить более глубокое и полное представление о движении цены. Эта глубина анализа и исключительная наглядность индикатора позволяет трейдерам быстро увидеть торговые возможности и выделить среди них наиболее перспективные. Пр
TransitBlueOcean
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
Индикаторы
TransitBlueOcean is indicator system that uses ocean wave's pattern, to help one to know when to buy and when to sell. The indicator system is very powerful like the ocean waves. Join the mql5 channel for TransitBlueOcean  https://www.mql5.com/en/channels/transitblueocean   How to use: Zoom in so that the Ocean will appear on your chart. Buy when you see the candles, the candle will be above the ocean wave (buying signal). Sell when you can't see the candles, the candles will be inside the wav
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
Индикаторы
Данный индикатор показывает свечную комбинацию, основанную на додж, додж и пин-бар. Логика паттерна состоит в том, чтобы стать на стороне силы, после неопределенности. Индикатор универсален и пригодится для торговли бинарными опционами, форекс, ETF, криптовалютой, акциями. Индикатор поддерживает таймфреймы от М5 до МN включая нестандартные ТФ, представленные в МТ5.(М5,М6,М10,М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN). Реализована возможность включения и отключения ТФ. Звуковые
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Индикаторы
Индикатор Kijun-Sen Envelope   – это мощный трендовый инструмент, основанный на линии   Kijun-Sen   из системы Ichimoku Kinko Hyo. Он создает динамические верхние и нижние границы вокруг Kijun-Sen, формируя конверт, который помогает трейдерам выявлять тренды, потенциальные развороты и перекупленность/перепроданность рынка. Основные функции: •   Подтверждение тренда   – помогает определить силу и направление тренда. •   Зоны поддержки и сопротивления   – конверт служит динамическими уровнями дл
FREE
С этим продуктом покупают
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
All Trend power
Israr Hussain Shah
Индикаторы
TrendPower All-In-One Strict v1.00 Description TrendPower All-In-One Strict   is a comprehensive trend-following trading system designed for MetaTrader 5. It acts as a "confluence detector," meaning it filters market noise by requiring multiple technical indicators to agree before generating a signal. The indicator utilizes a "Strict" logic engine, meaning a signal is only generated when momentum, trend direction, and volatility filters all align perfectly. It displays data in a separate sub-win
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Индикаторы
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Индикаторы
MonsterDash Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает все основные модели. MonsterDash - панель, отображающая все обнаруженные модели для всех символов и практически всех таймфреймов с возможностью их сортировки и прокрутки . Пользователи могут добавлять собственные пользовательские модели . MonsterDash может открывать и обновлять графики с найденной моделью. Настройки Настройки индикатора по умолчанию достаточно эффективны большую часть времени. Вы можете н
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Индикаторы
В торговой системе "Masters of Risk" один из основных концептов связан с местами, где рынки меняют направление. По сути, это смена приоритета и нарушение структуры тренда на экстремумах рынка, где предположительно находятся или находились бы стоп-лоссы "умных" участников, которые стоят за границами накоплений объема. По этой причине называем их "Разворотные фигуры" - места с большим весом для начала нового и сильного тренда. Некоторые из важных преимуществ индикатора заключаются в следующем: Чер
Другие продукты этого автора
Notification TouchGuard Alert MT4
Alireza Zahedi
Индикаторы
TouchGuard Alert – расширенный индикатор оповещений и уведомлений о ценах для MetaTrader 4 (MT4) TouchGuard Alert   — это быстрая, лёгкая и высокоточная система   оповещений и уведомлений о   касании цены, разработанная для   MetaTrader 4 (MT4)   и   MetaTrader 5 (MT5) . Она автоматически отправляет   оповещения в режиме реального времени, всплывающие оповещения, уведомления по электронной почте, push-уведомления   и ранние предупреждения, когда цена касается или приближается к объектам на графи
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв