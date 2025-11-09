Gold Deposite Accelerator

5

СНИМАЙТЕ ПРИБЫЛЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ
Gold Deposit Accelerator — это высокоточный скальпер, разработанный для захвата каждого движения в $1 (100 пунктов).
Если движение пропущено, советник терпеливо ждёт возврата цены к тому же уровню.
Работает исключительно на основе технического анализа — без новостей, без фундаментальных факторов.

Технический анализ более чем достаточен, чтобы поймать движение в $1 — а этот советник делает это быстрее и точнее, чем человек.

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС
В 2024–2025 годах волатильность XAUUSD достигла рекордных уровней, что открыло огромные возможности для трейдеров.
Советник создан специально под эти условия, чтобы реагировать на импульсы рынка с хирургической точностью и скоростью.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исторический тест (2 года): стабильный рост и контролируемая просадка.


 Сейчас работает в Live Signal: ссылка
Открывает множество сделок ежедневно и стремится быстро их закрывать,
чтобы вы могли снимать прибыль каждый день.

 ОСОБЕННОСТИ

Это не классический инструмент — это система ускорения капитала.
Полностью настраиваемая стратегия Grid:
— равные лоты или
— коэффициенты Мартингейла.
Размер лота и глубину сетки выбираете вы сами.
Совместим с любым брокером — настройте TP и Step по своему усмотрению.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ
Покупайте по низкой цене сейчас,
протестируйте на Демо или USC Реальном счёте,
и убедитесь в результате лично.
Цена увеличивается на $25 после каждой продажи.
Аренда доступна только до конца ноября!

ОТ АВТОРА
Я — Turan Mural, создатель советника.
Оказываю прямую поддержку каждому клиенту и открыт к предложениям.
Этот продукт поможет вам достичь финансовой свободы через стабильную прибыль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Символ: XAUUSD
Таймфрейм: M1
Минимальный депозит: $500 или 1000 USC
Рекомендуемое плечо: 1:100 или выше
Совместимость: любой брокер (TP и Step регулируются вручную)

Gold Deposit Accelerator — это не просто советник, а турбоускоритель вашего капитала.
Пусть ваш золото растёт быстрее!


Отзывы 1
June Nguyen
581
June Nguyen 2025.11.18 08:33 
 

The EA is very promising, and the author enthusiastically answers questions. After renting it for over a week, I already have enough balance to purchase the EA. I will continue to use it and monitor its performance.

Рекомендуем также
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Эксперты
Uni Bot   трендовый нейросетевой обученый бот. Экспертная система на основе нейросети новой специально разработанной архитектуре (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Для работы данного варианта эксперта нет необходимости загружать файл обученной нейросети, поскольку для простоты использования конечным пользователем нейросетевого форекс бота большинством пользователей ряд нейросетей закодированы в тело бота.  Но для того чтобы бот лучше приспособился к конкретной истории вашего бота вам будет лучше нау
EA Dance EURUSD m30 MT5
Sergey Demin
Эксперты
Полностью автоматический советник для валютной пары  EURUSD . Таймфрейм  m30 .  Этот советник является дополнительным советников в мой базовый портфель советников, который состоит из  EA Dance GBPJPY ; EA Golden Dance ; EA Dance BTC ; ...   (дополнения ожидаются) Особенности советника: Советник состоит из пяти малых советников, каждый имеет свою собственную логику входа в сделку. Советник ожидает только самые сильные сигналы на вход, поэтому сделки довольно редки . Но при получении сигнала для
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Dashboard Super ma ris cci MT5
Wang Yu
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Эксперты
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Эксперты
Hitech !  Профессиональный Советник для Максимальной Прибыли с Минимальными Рисками!     Сигналы myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn            Ваш ключ к стабильности на рынке: Наш торговый советник сочетает в себе мощь алгоритмической торговли и глубокий анализ рынка. Система работает исключительно от глобальных уровней поддержки и сопротивления, которые формируются на основе многолетних данных, обеспечивая высочайшую точность входов. Это не просто уровни — это
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Эксперты
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Эксперты
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Eagle Grid MT5
Luiz Felipe De Oliveira Caldas
Эксперты
Grid trading is when orders are placed above and below a set price, creating an order grid with increasing and decreasing prices. Grid trading is most commonly associated with the foreign exchange market. In general, the technique seeks to capitalize on the normal volatility of an asset's price by placing buy and sell orders at certain regular intervals above and below a predefined base price. For example, a forex trader can place buy orders every 15 pips above a set price, while also placing se
Infinity Trend EA Multi Timeframe with RSI Filter
Tsuyoshi Uno
Эксперты
Приоритет сохранности капитала при стремлении к прибыли Данный советник разработан с приоритетом на сохранность капитала , показывая при этом среднегодовой рост +24.5% (в зависимости от условий). Благодаря четырём надёжным фильтрам, включая определение диапазона , советник совершает всего от 0 до нескольких тщательно отобранных сделок в месяц . Он обеспечивает долгосрочную стабильность, а при достижении дневной цели по прибыли или в периоды низкой активности рынка автоматически переходит в режи
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Эксперты
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
EA Revolution - Smart Buy and Hold This EA is built for those who believe in the Buy and Hold strategy but want to take it to the next level. Instead of holding positions open for days or weeks, this system buys and sells daily, avoiding the risks of market gaps , eliminating swap costs, and improving risk management. The goal is simple: stick to the traditional investment philosophy but with a more dynamic and efficient strategy that adapts to the market day by day. It’s perfect for traders loo
Grid MT5 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Cеточный советник с адаптивной системой "Разруливания" корзины ордеров,  может быть использован так-же и  для восстановления убыточных позиций на счете. Работает внутри канала линейной регрессии, вход по нескольким условиям. В сигнале используются направление канала   линейной регрессии , экспоненциальных скользящий средних, средняя дневная волатильность, затем  строит сетку ордерв если цена отклоняется.  Шаг сетки настраивается, и если цена идет против нас, то через определенное кол-во ордеров
Cash Drop MT5
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Эксперты
Данный советник - это результат многолетних разработок. Я специализируюсь в основном на сеточных и хеджирующих стратегиях, весь свой опыт и знания я  передал в данном эксперте. В результате мы имеем гибко настраиваемый шаблон эксперта и несколько хороших стратегий на выбор трейдера, стратегии торговли будут постоянно добавляться, и эксперт останется актуальным и будет в топе даже через 10 лет. Иными словами, приобретая данный продукт, Вы получаете гибко настраиваемый советник с постоянной поддер
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
GOLD Stone
Ken Iijima
Эксперты
GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
FMAN ScalpXAU M1 Gold Scalping EA
Aan Sumanto
Эксперты
FMAN ScalpXAU M1: Dominate Gold with Precision Scalping. This Expert Advisor is engineered for XAUUSD (Gold) , combining lightning-fast execution with intelligent risk management to capture quick profits. Experience the power of advanced signal filtering, multi-timeframe confirmation, and a robust news protection system, all designed for consistent, risk-managed performance in the dynamic Gold market. Overview The FMAN ScalpXAU M1 isn't just another EA – it's a precision instrument crafted ex
TrendSwing
Andriy Sydoruk
Эксперты
Профессиональная экспертная система TrendSwing , в которой реализована стратегия торговли с помощью технологии нейронных сетей. Принцип работы: следовать за рынком. При помощи нейросети можно генерировать сигналы таким образом, чтобы каждый сигнал на рынке появлялся в нужном направлении. Позиция корректируется все время. При появлении сигнала в другую сторону относительно существующей позиции суммарная позиция корректируется (то есть позиция открывается частями и закрывается тоже частями). Таким
EA Builder PRO
Arthur Hatchiguian
4.5 (8)
Эксперты
EA Builder - это инструмент, позволяющий создать свой собственный алгоритм и адаптировать его к своему стилю торговли. Классическая торговля, сетка, мартингейл, комбинация индикаторов с вашими личными настройками, независимые ордера или DCA, видимые или невидимые TP/SL, трейлинг-стоп, система покрытия убытков, система безубыточности, торговые часы, автоматический размер позиции и многое другое... В конструкторе советников есть все необходимое для создания вашего идеального советника. Существует
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
Эксперты
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!PLEASE MESSAGE ME AFTER PURCHASING THE EA I WILL HELP AND SET IT UP FOR YOU OR I'LL SEND YOU THE RIGHT SETFILES!!! !!! IMPORTANT THIS ROBOT WON'T WORK OR MAKE PROFIT WITH DEFAULT SETTINGS!!! With The Right Settings so that you can make your daily or monthly Income. This Is the best version so far. With the right Parameters you won't fail. I will also show you the results. In Version 3.0 you can Switch on/off to Choose on which indices to catch spikes on Boom and
CrossMarkets
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (1)
Эксперты
CrossMarkets is an EA that adapts to all markets. With its price action strategy , it manages to maintain a relatively low drawdown and realistic coherent gain   with basic setting  , good on  20 forex markets . The strategy uses a martingale approach with a base multiplier ratio of 1.5 and hedging, which helps to avoid staying in trades for too long. As mentioned earlier, due to its relatively low average drawdown, it is designed to be used on allmost major and minor currency pairs in the mark
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Torn MT5
Evgeniy Zhdan
Эксперты
A trend trading expert uses a breakout strategy in the direction of the main trend. The EA has a unique deposit protection system that allows you to safely exit the drawdown in the event of a trend reversal. The Expert Advisor uses an indicator (built into the Expert Advisor): https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD. Torn for MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/64432/ The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floati
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Эксперты
Ilan для MetaTrader 5 Благодаря использованию виртуальных сделок, стала возможной торговля в оба направления - и покупка, и продажа - одновременно. Именно это позволило полноценно перевести популярную стратегию под неттинговый учет позиций, который используется MetaTrader 5.  Настройки советника Настройки советника просты, но позволяют регулировать все важные параметры стратегии. Вам доступны: Уникальный  MagicNumber  для идентификации сделок; Выбор направления торговли ( Trade direction ): тол
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Эксперты
Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением – для нисходящего тренда  ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. – для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Фильтр:
June Nguyen
581
June Nguyen 2025.11.18 08:33 
 

The EA is very promising, and the author enthusiastically answers questions. After renting it for over a week, I already have enough balance to purchase the EA. I will continue to use it and monitor its performance.

Turan Mural
229
Ответ разработчика Turan Mural 2025.11.18 16:08
Thank you for your feedback!)
Ответ на отзыв