Gold Deposite Accelerator

СНИМАЙТЕ ПРИБЫЛЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Gold Deposit Accelerator — это высокоточный скальпер, разработанный для захвата каждого движения в $1 (100 пунктов).

Если движение пропущено, советник терпеливо ждёт возврата цены к тому же уровню.

Работает исключительно на основе технического анализа — без новостей, без фундаментальных факторов.

Технический анализ более чем достаточен, чтобы поймать движение в $1 — а этот советник делает это быстрее и точнее, чем человек.

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС

В 2024–2025 годах волатильность XAUUSD достигла рекордных уровней, что открыло огромные возможности для трейдеров.

Советник создан специально под эти условия, чтобы реагировать на импульсы рынка с хирургической точностью и скоростью.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исторический тест (2 года): стабильный рост и контролируемая просадка.



Сейчас работает в Live Signal: ссылка

Открывает множество сделок ежедневно и стремится быстро их закрывать,

чтобы вы могли снимать прибыль каждый день.

ОСОБЕННОСТИ

Это не классический инструмент — это система ускорения капитала.

Полностью настраиваемая стратегия Grid:

— равные лоты или

— коэффициенты Мартингейла.

Размер лота и глубину сетки выбираете вы сами.

Совместим с любым брокером — настройте TP и Step по своему усмотрению.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Покупайте по низкой цене сейчас,

протестируйте на Демо или USC Реальном счёте,

и убедитесь в результате лично.

Цена увеличивается на $25 после каждой продажи.

Аренда доступна только до конца ноября!

ОТ АВТОРА

Я — Turan Mural, создатель советника.

Оказываю прямую поддержку каждому клиенту и открыт к предложениям.

Этот продукт поможет вам достичь финансовой свободы через стабильную прибыль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M1

Минимальный депозит: $500 или 1000 USC

Рекомендуемое плечо: 1:100 или выше

Совместимость: любой брокер (TP и Step регулируются вручную)

Gold Deposit Accelerator — это не просто советник, а турбоускоритель вашего капитала.

Пусть ваш золото растёт быстрее!