Gold Deposite Accelerator
- Turan Mural
- Версия: 1.4
СНИМАЙТЕ ПРИБЫЛЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ
Gold Deposit Accelerator — это высокоточный скальпер, разработанный для захвата каждого движения в $1 (100 пунктов).
Если движение пропущено, советник терпеливо ждёт возврата цены к тому же уровню.
Работает исключительно на основе технического анализа — без новостей, без фундаментальных факторов.
Технический анализ более чем достаточен, чтобы поймать движение в $1 — а этот советник делает это быстрее и точнее, чем человек.
ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС
В 2024–2025 годах волатильность XAUUSD достигла рекордных уровней, что открыло огромные возможности для трейдеров.
Советник создан специально под эти условия, чтобы реагировать на импульсы рынка с хирургической точностью и скоростью.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Исторический тест (2 года): стабильный рост и контролируемая просадка.
Сейчас работает в Live Signal: ссылка
Открывает множество сделок ежедневно и стремится быстро их закрывать,
чтобы вы могли снимать прибыль каждый день.
ОСОБЕННОСТИ
Это не классический инструмент — это система ускорения капитала.
Полностью настраиваемая стратегия Grid:
— равные лоты или
— коэффициенты Мартингейла.
Размер лота и глубину сетки выбираете вы сами.
Совместим с любым брокером — настройте TP и Step по своему усмотрению.
ПОПРОБУЙТЕ САМИ
Покупайте по низкой цене сейчас,
протестируйте на Демо или USC Реальном счёте,
и убедитесь в результате лично.
Цена увеличивается на $25 после каждой продажи.
Аренда доступна только до конца ноября!
ОТ АВТОРА
Я — Turan Mural, создатель советника.
Оказываю прямую поддержку каждому клиенту и открыт к предложениям.
Этот продукт поможет вам достичь финансовой свободы через стабильную прибыль.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Символ: XAUUSD
Таймфрейм: M1
Минимальный депозит: $500 или 1000 USC
Рекомендуемое плечо: 1:100 или выше
Совместимость: любой брокер (TP и Step регулируются вручную)
Gold Deposit Accelerator — это не просто советник, а турбоускоритель вашего капитала.
Пусть ваш золото растёт быстрее!
The EA is very promising, and the author enthusiastically answers questions. After renting it for over a week, I already have enough balance to purchase the EA. I will continue to use it and monitor its performance.