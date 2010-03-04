Super Fenix

Данный советник является уникальным. Торгуется на паре XAUUSD. Тайм фрейм любой, так как советнику безразлично на каком тайм фрейме идёт торговля. И на результаты торговли это не влияет. Использует Мартингейл. Путём усреднения сделок закрывает всё общим профитом.

Данный эксперт требует солидного депозита. А именно на центовом счету 100 долларов США или 10 000 долларов США на обычном счёте, при заданном обьёме сделок 0.01 lot. Входные параметры: начальный лот - 0.01, множитель лота - 2.0, шаг установки ордеров - 200, профит одной серии - 600, проскальзывание - 3, Magic - 2301. Maximum allowed lot - 1.0. Риск фактор - 0.5 Кредитное плечо 1:500 или 1:1000.

Средняя доходность советника - 20-40% в месяц от депозита.


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Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Эксперты
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
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Fenix Starline
Rustam Kalimullin
Эксперты
Данный советник является уникальным так как можно торговать в автоматическом режиме и на полуавтомате. Торгуется на паре XAUUSD. Тайм фрейм любой, так как советнику безразлично на каком тайм фрейме идёт торговля. И на результаты торговли это не влияет. Использует Мартингейл. Путём усреднения сделок закрывает всё общим профитом. В полуавтоматическом режиме можно открывать сделки в обе стороны. Далее советник доделывает свою работу. Данный эксперт требует солидного депозита. А именно на центовом с
By Starline
Rustam Kalimullin
Эксперты
Данный советник является уникальным. Торгуется одновременно на четырёх валютных парах: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Тайм фрейм M1. Использует Мартингейл. Путём усреднения сделок закрывает всё общим профитом. Данный эксперт требует солидного депозита. А именно на центовом счету 100 долларов США или 10 000 долларов США на обычном счёте, при заданном обьёме сделок 0.01 lot. Настройки советника по умолчанию. Кредитное плечо 1:500 или 1:1000. Средняя доходность советника - до 30% в месяц от депози
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