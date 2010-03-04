Super Fenix

Данный советник является уникальным. Торгуется на паре XAUUSD. Тайм фрейм любой, так как советнику безразлично на каком тайм фрейме идёт торговля. И на результаты торговли это не влияет. Использует Мартингейл. Путём усреднения сделок закрывает всё общим профитом.

Данный эксперт требует солидного депозита. А именно на центовом счету 100 долларов США или 10 000 долларов США на обычном счёте, при заданном обьёме сделок 0.01 lot. Входные параметры: начальный лот - 0.01, множитель лота - 2.0, шаг установки ордеров - 200, профит одной серии - 600, проскальзывание - 3, Magic - 2301. Maximum allowed lot - 1.0. Риск фактор - 0.5 Кредитное плечо 1:500 или 1:1000.

Средняя доходность советника - 20-40% в месяц от депозита.