Gold Deposite Accelerator
- Asesores Expertos
- Turan Mural
- Versión: 1.4
- Activaciones: 10
¡RETIRA TUS GANANCIAS CADA DÍA!
CONCEPTO PRINCIPAL
Gold Deposit Accelerator es un EA de scalping ultra preciso diseñado para capturar cada movimiento de $1 (100 puntos).
Si se pierde el movimiento, espera pacientemente a que el precio regrese a ese nivel.
Basado completamente en análisis técnico puro — sin depender de noticias ni fundamentales.
El análisis técnico es más que suficiente para capturar un movimiento de $1 — y este EA lo ejecuta más rápido y de manera más inteligente que un humano.
POR QUÉ AHORA?
Durante 2024–2025, la volatilidad de XAUUSD alcanzó niveles récord, creando grandes oportunidades.
Este EA fue diseñado para reaccionar con precisión quirúrgica y velocidad relámpago.
Backtest de 2 años: crecimiento estable con drawdown controlado.
Señal en vivo: ver aquí
Opera varias veces al día y cierra rápidamente,
para que puedas retirar ganancias todos los días.
QUÉ LO HACE ÚNICO
No es una herramienta clásica — es un sistema de aceleración de capital.
Estrategia Grid personalizable:
— Lotes iguales o
— Multiplicadores Martingale.
Tú eliges el tamaño de lote y la profundidad.
Compatible con cualquier bróker — ajusta TP y Step.
PRUÉBALO TÚ MISMO
Cómpralo ahora mientras el precio está bajo,
pruébalo en Demo o cuenta real USC,
y comprueba los resultados.
El precio aumentará $25 tras cada venta.
¡La opción de alquiler solo está disponible hasta finales de noviembre!
DEL AUTOR
Soy Turan Mural, creador del EA.
Brindo soporte directo y estoy abierto a sugerencias.
Este EA está diseñado para ayudarte a alcanzar la libertad financiera.
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M1
Depósito mínimo: $500 o 1000 USC
Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
Compatible con cualquier bróker (ajusta TP y Step)
Gold Deposit Accelerator no es solo otro EA — es tu turbo de capital.
Haz que tu oro se mueva más rápido.
The EA is very promising, and the author enthusiastically answers questions. After renting it for over a week, I already have enough balance to purchase the EA. I will continue to use it and monitor its performance.