Gold Deposite Accelerator

¡RETIRA TUS GANANCIAS CADA DÍA!

CONCEPTO PRINCIPAL

Gold Deposit Accelerator es un EA de scalping ultra preciso diseñado para capturar cada movimiento de $1 (100 puntos).

Si se pierde el movimiento, espera pacientemente a que el precio regrese a ese nivel.

Basado completamente en análisis técnico puro — sin depender de noticias ni fundamentales.

El análisis técnico es más que suficiente para capturar un movimiento de $1 — y este EA lo ejecuta más rápido y de manera más inteligente que un humano.

POR QUÉ AHORA?

Durante 2024–2025, la volatilidad de XAUUSD alcanzó niveles récord, creando grandes oportunidades.

Este EA fue diseñado para reaccionar con precisión quirúrgica y velocidad relámpago.



Backtest de 2 años: crecimiento estable con drawdown controlado.



Señal en vivo: ver aquí

Opera varias veces al día y cierra rápidamente,

para que puedas retirar ganancias todos los días.

QUÉ LO HACE ÚNICO

No es una herramienta clásica — es un sistema de aceleración de capital.

Estrategia Grid personalizable:

— Lotes iguales o

— Multiplicadores Martingale.

Tú eliges el tamaño de lote y la profundidad.

Compatible con cualquier bróker — ajusta TP y Step.

PRUÉBALO TÚ MISMO

Cómpralo ahora mientras el precio está bajo,

pruébalo en Demo o cuenta real USC,

y comprueba los resultados.

El precio aumentará $25 tras cada venta.

¡La opción de alquiler solo está disponible hasta finales de noviembre!

DEL AUTOR

Soy Turan Mural, creador del EA.

Brindo soporte directo y estoy abierto a sugerencias.

Este EA está diseñado para ayudarte a alcanzar la libertad financiera.

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M1

Depósito mínimo: $500 o 1000 USC

Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

Compatible con cualquier bróker (ajusta TP y Step)

Gold Deposit Accelerator no es solo otro EA — es tu turbo de capital.

Haz que tu oro se mueva más rápido.