Gold Deposite Accelerator
- 专家
- Turan Mural
- 版本: 1.4
- 激活: 10
每天提取您的利润！
核心理念
Gold Deposit Accelerator 是一款高精度剥头皮EA，旨在捕捉每一次 $1（100点）波动。
如果错过，它会耐心等待价格回到同一水平。
完全基于纯技术分析，不依赖新闻或基本面，仅分析价格行为。
技术分析足以捕捉 $1 的波动，而此EA执行速度比人类更快、更精准。
为什么是现在
在2024–2025年期间，XAUUSD 的波动性达到了历史高点，创造了巨大的交易机会。
此EA专为这种高波动市场结构而设计，能够以外科手术般的精度快速响应。
性能
两年历史回测：稳定增长且回撤可控。
目前正在运行的实盘信号：点击查看
每天开仓并快速平仓，
让您可以每日提取利润
独特之处
它不是传统EA，而是一个资金加速系统。
可完全自定义的网格策略：
— 固定手数或
— 马丁倍数。
手数与篮子深度由您决定。
兼容任何经纪商 — 只需调整 TP 与 Step。
立即尝试
趁价格仍低立即购买，
在模拟或 USC 实盘账户上测试，
亲眼见证结果。
每售出一份价格将上涨 $25。
租赁仅限于 11 月底之前！
作者说明
我是 Turan Mural，本 EA 的作者。
提供直接支持，欢迎反馈与建议。
本EA旨在帮助您通过稳定表现实现财务自由。
技术参数
交易品种：XAUUSD
时间周期：M1
最低入金：$500 或 1000 USC
推荐杠杆：1:100 或更高
兼容性：所有经纪商（可手动调整 TP 和 Step）
Gold Deposit Accelerator 不仅仅是EA，它是您的资本加速引擎。
让您的黄金增长更快！
The EA is very promising, and the author enthusiastically answers questions. After renting it for over a week, I already have enough balance to purchase the EA. I will continue to use it and monitor its performance.