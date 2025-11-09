Gold Deposite Accelerator

每天提取您的利润！

核心理念

Gold Deposit Accelerator 是一款高精度剥头皮EA，旨在捕捉每一次 $1（100点）波动。

如果错过，它会耐心等待价格回到同一水平。

完全基于纯技术分析，不依赖新闻或基本面，仅分析价格行为。

技术分析足以捕捉 $1 的波动，而此EA执行速度比人类更快、更精准。

为什么是现在

在2024–2025年期间，XAUUSD 的波动性达到了历史高点，创造了巨大的交易机会。

此EA专为这种高波动市场结构而设计，能够以外科手术般的精度快速响应。

性能

两年历史回测：稳定增长且回撤可控。



目前正在运行的实盘信号：点击查看

每天开仓并快速平仓，

让您可以每日提取利润

独特之处

它不是传统EA，而是一个资金加速系统。

可完全自定义的网格策略：

— 固定手数或

— 马丁倍数。

手数与篮子深度由您决定。

兼容任何经纪商 — 只需调整 TP 与 Step。

立即尝试

趁价格仍低立即购买，

在模拟或 USC 实盘账户上测试，

亲眼见证结果。

每售出一份价格将上涨 $25。

租赁仅限于 11 月底之前！

作者说明

我是 Turan Mural，本 EA 的作者。

提供直接支持，欢迎反馈与建议。

本EA旨在帮助您通过稳定表现实现财务自由。

技术参数

交易品种：XAUUSD

时间周期：M1

最低入金：$500 或 1000 USC

推荐杠杆：1:100 或更高

兼容性：所有经纪商（可手动调整 TP 和 Step）

Gold Deposit Accelerator 不仅仅是EA，它是您的资本加速引擎。

让您的黄金增长更快！