Myniq

Настройка Backtest: Свяжитесь со мной, чтобы получить файл и инструкции.

Продано только 1 копий. Цена будет расти после каждой 5 проданной копии. Не упустите шанс. следующая цена: 142

Доступна пробная версия по запросу (свяжитесь со мной).


Myniq создан для обеспечения стабильного исполнения без перегрузки вас ненужными параметрами. Разработан с ясностью в уме, он убирает путаницу, часто встречающуюся в чрезмерно усложненных системах.


Свяжитесь со мной, чтобы получить бонус EA после покупки
Ключевые функции защиты:
  • Максимальный предел просадки: Вы можете определить порог просадки, при достижении которого закрываются все сделки и приостанавливается EA.
  • Фильтр новостей: Опциональный фильтр новостей с деталями, чтобы избежать рискованных сделок.

Простота выполнения:

Нет сложных наложений или десятков условий. Просто прикрепите EA к XAUUSD на временном интервале M15, и он сделает остальное. Одна диаграмма — всё, что вам нужно для управления всеми позициями внутри.


Как он торгует:

Вход на основе импульса: Сделки выполняются только тогда, когда краткосрочное направление четко поддерживается ускорением цен и фильтруется по мерам волатильности. Без скальпинга, без сетки, без чрезмерного риска.


Начните: Настройка & Инструкции Канал MQL5 Доступ в Telegram: Свяжитесь со мной в личном порядке после покупки
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв