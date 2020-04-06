Настройка Backtest: Свяжитесь со мной, чтобы получить файл и инструкции.

Доступна пробная версия по запросу (свяжитесь со мной).





Myniq создан для обеспечения стабильного исполнения без перегрузки вас ненужными параметрами. Разработан с ясностью в уме, он убирает путаницу, часто встречающуюся в чрезмерно усложненных системах.





Максимальный предел просадки: Вы можете определить порог просадки, при достижении которого закрываются все сделки и приостанавливается EA.

Фильтр новостей: Опциональный фильтр новостей с деталями, чтобы избежать рискованных сделок.

Нет сложных наложений или десятков условий. Просто прикрепите EA к XAUUSD на временном интервале M15, и он сделает остальное. Одна диаграмма — всё, что вам нужно для управления всеми позициями внутри.

Как он торгует:

Вход на основе импульса: Сделки выполняются только тогда, когда краткосрочное направление четко поддерживается ускорением цен и фильтруется по мерам волатильности. Без скальпинга, без сетки, без чрезмерного риска.