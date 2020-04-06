Myniq
- Эксперты
- Rizki Fadillah
- Версия: 1.10
- Обновлено: 2 декабря 2025
- Активации: 5
Myniq создан для обеспечения стабильного исполнения без перегрузки вас ненужными параметрами. Разработан с ясностью в уме, он убирает путаницу, часто встречающуюся в чрезмерно усложненных системах.
Ключевые функции защиты:
- Максимальный предел просадки: Вы можете определить порог просадки, при достижении которого закрываются все сделки и приостанавливается EA.
- Фильтр новостей: Опциональный фильтр новостей с деталями, чтобы избежать рискованных сделок.
Простота выполнения:
Нет сложных наложений или десятков условий. Просто прикрепите EA к XAUUSD на временном интервале M15, и он сделает остальное. Одна диаграмма — всё, что вам нужно для управления всеми позициями внутри.
Как он торгует:
Вход на основе импульса: Сделки выполняются только тогда, когда краткосрочное направление четко поддерживается ускорением цен и фильтруется по мерам волатильности. Без скальпинга, без сетки, без чрезмерного риска.
