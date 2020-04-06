Myniq
- Asesores Expertos
- Rizki Fadillah
- Versión: 1.10
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Configuración de Backtest: Ponte en contacto conmigo para recibir el archivo y orientación.
Versión de prueba disponible bajo petición (contáctame).
Myniq está diseñado para ofrecer una ejecución consistente sin abrumarte con parámetros innecesarios. Construido con claridad en mente, elimina la confusión que a menudo se encuentra en sistemas sobrecomplicados.
Características Clave de Protección:
- Límite de Drawdown Máximo: Puedes definir un umbral de drawdown que, una vez alcanzado, cierra todas las operaciones y pausa el EA.
- Filtro de Noticias: Filtro de noticias opcional con detalles para evitar operaciones arriesgadas.
Simplicidad de Ejecución:
No hay superposiciones complejas ni docenas de condiciones. Simplemente adjunta el EA a XAUUSD en el marco de tiempo M15, y hace el resto. Un gráfico es todo lo que necesitas para gestionar todas las posiciones internamente.
Cómo Opera:
Entrada Basada en Momentum: Las operaciones solo se ejecutan cuando la dirección a corto plazo está claramente respaldada por la aceleración del precio y filtrada por medidas de volatilidad. Sin scalping, sin grid, sin sobreexposición.
Comienza: Configuración & Instrucciones