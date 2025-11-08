Backtest Impostazione: Contattami per ricevere il file e le indicazioni. Solo 1 copie vendute finora. Il prezzo aumenterà dopo ogni 5 copie. Non perderlo. prossimo prezzo: 130 Versione di prova disponibile su richiesta (contattami).





Myniq è progettato per fornire un'esecuzione coerente senza sopraffarti con parametri inutili. Costruito con chiarezza in mente, rimuove la confusione spesso trovata in sistemi troppo complicati.





Contattami per ricevere un Bonus EA dopo l'acquisto





Caratteristiche di Protezione Chiave:

Limite Massimo di Drawdown: Puoi definire una soglia di drawdown che, una volta raggiunta, chiude tutte le operazioni e pausa l'EA.

Puoi definire una soglia di drawdown che, una volta raggiunta, chiude tutte le operazioni e pausa l'EA. Filtro Notizie: Filtro Notizie opzionale con dettagli per evitare operazioni rischiose.





Semplicità di Esecuzione:

Nessun overlay complesso o dozzine di condizioni. Basta allegare l'EA a XAUUSD sul timeframe M15, e fa il resto. Un grafico è tutto ciò di cui hai bisogno per gestire tutte le posizioni internamente.





Come Si Trada: Ingresso Basato sul Momento: Le operazioni vengono eseguite solo quando la direzione a breve termine è chiaramente supportata dall'accelerazione dei prezzi e filtrata da misure di volatilità. Niente scalping, niente griglia, niente sovraesposizione.





Inizia: