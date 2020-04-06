Myniq
- エキスパート
- Rizki Fadillah
- バージョン: 1.10
- アップデート済み: 2 12月 2025
- アクティベーション: 5
バックテスト セットアップ: ファイルとガイダンスを受け取るために私に連絡してください。
Myniqは、不要なパラメータで圧倒されることなく、一貫した実行を提供するように設計されています。明確さを念頭に置いて構築されており、複雑なシステムに見られる混乱を取り除きます。
主要保護機能:
- 最大ドローダウン制限: ドローダウンのしきい値を定義でき、それに達するとすべてのトレードがクローズされ、EAが一時停止します。
- ニュースフィルター: リスクの高いトレードを避けるための詳細なオプションのニュースフィルター。
実行のシンプルさ:
複雑なオーバーレイや多数の条件はありません。ただXAUUSDにM15のタイムフレームでEAを取り付けるだけで、残りは自動で行います。すべてのポジションを内部で管理するには、1つのチャートが必要です。
取引方法:
モメンタムに基づくエントリー: トレードは、短期的な方向が価格の加速によって明確にサポートされ、ボラティリティの測定でフィルターされているときのみ実行されます。スキャルピング、グリッド、過剰曝露はありません。
始める: セットアップ & 説明書