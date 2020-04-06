バックテスト セットアップ: ファイルとガイダンスを受け取るために私に連絡してください。

現在販売されているのは1 のコピーのみです。価格は各10コピーの後に上昇します。お見逃しなく。次の価格: 136

トライアル版はリクエストに応じて利用可能です（私に連絡してください）。





Myniqは、不要なパラメータで圧倒されることなく、一貫した実行を提供するように設計されています。明確さを念頭に置いて構築されており、複雑なシステムに見られる混乱を取り除きます。





最大ドローダウン制限: ドローダウンのしきい値を定義でき、それに達するとすべてのトレードがクローズされ、EAが一時停止します。

ニュースフィルター: リスクの高いトレードを避けるための詳細なオプションのニュースフィルター。

購入後にボーナスEAを受け取るために私に連絡してください主要保護機能:実行のシンプルさ:

複雑なオーバーレイや多数の条件はありません。ただXAUUSDにM15のタイムフレームでEAを取り付けるだけで、残りは自動で行います。すべてのポジションを内部で管理するには、1つのチャートが必要です。

取引方法:

モメンタムに基づくエントリー: トレードは、短期的な方向が価格の加速によって明確にサポートされ、ボラティリティの測定でフィルターされているときのみ実行されます。スキャルピング、グリッド、過剰曝露はありません。