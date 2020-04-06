Backtest Configuração: Entre em contato comigo para receber o arquivo e orientações.

Apenas 1 cópias vendidas até agora. O preço aumentará após cada 5 cópias. Não perca. próximo preço: 140

Versão de teste disponível sob solicitação (entre em contato comigo).





Myniq é projetado para oferecer execução consistente sem sobrecarregá-lo com parâmetros desnecessários. Construído com clareza em mente, remove a confusão frequentemente encontrada em sistemas excessivamente complicados.





Limite Máximo de Drawdown: Você pode definir um limite de drawdown que, uma vez atingido, fecha todas as operações e pausa o EA.

Filtro de Notícias: Filtro de notícias opcional com detalhes para evitar operações arriscadas.

Entre em contato comigo para obter um EA Bônus após a compraCaracterísticas Principais de Proteção:Simplicidade na Execução:

Sem sobreposições complexas ou dezenas de condições. Basta acoplar o EA ao XAUUSD no timeframe M15, e ele faz o restante. Um gráfico é tudo o que você precisa para gerenciar todas as posições internamente.

Como Ele Negocia:

Entrada Baseada em Momentum: As negociações são executadas apenas quando a direção de curto prazo é claramente apoiada pela aceleração do preço e filtrada por medidas de volatilidade. Sem scalping, sem grid, sem excesso de exposição.