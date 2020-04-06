Myniq

Backtest Configuração: Entre em contato comigo para receber o arquivo e orientações.

Apenas 1 cópias vendidas até agora. O preço aumentará após cada 5 cópias. Não perca. próximo preço: 140

Versão de teste disponível sob solicitação (entre em contato comigo).


Myniq é projetado para oferecer execução consistente sem sobrecarregá-lo com parâmetros desnecessários. Construído com clareza em mente, remove a confusão frequentemente encontrada em sistemas excessivamente complicados.


Entre em contato comigo para obter um EA Bônus após a compra
Características Principais de Proteção:
  • Limite Máximo de Drawdown: Você pode definir um limite de drawdown que, uma vez atingido, fecha todas as operações e pausa o EA.
  • Filtro de Notícias: Filtro de notícias opcional com detalhes para evitar operações arriscadas.

Simplicidade na Execução:

Sem sobreposições complexas ou dezenas de condições. Basta acoplar o EA ao XAUUSD no timeframe M15, e ele faz o restante. Um gráfico é tudo o que você precisa para gerenciar todas as posições internamente.


Como Ele Negocia:

Entrada Baseada em Momentum: As negociações são executadas apenas quando a direção de curto prazo é claramente apoiada pela aceleração do preço e filtrada por medidas de volatilidade. Sem scalping, sem grid, sem excesso de exposição.


Comece: Configuração & Instruções Canal MQL5 Acesso ao Telegram: Entre em contato comigo privadamente após a compra
Produtos recomendados
Superior GOLD Rentable
Jairo Elias Montesinos Paredes
Experts
Superior GOLD Rentable es un EA que utiliza 3 indicadores, Accelerator Oscillator, MACD, RSI, lo cual le permite hacer operaciones efectivas y minimizando el riesgo de perdida. Este  EA usa stop loss para todas las órdenes, el EA no utiliza ningún método de negociación peligroso: sin cuadrícula, sin martingala,... Superior GOLD Rentable esta optimizado para trabajar con los metales y en especial con el ORO, en la temporalidad de 15m, aunque puede trabajar en cualquier marco temporal;  Sin embarg
Allgain100
Nissar Ahmed
Experts
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Experts
Fx Vol 20 WinRate M30 Brokers: Weltrade Important: Before running the backtest or using it in live trading, you must load the .set file provided in the comments or discussion section. MQL5 restricts compound interest, so risk parameters must be configured manually. Make sure to enable UseMoneyManagement = true and set mmRiskPercent = 10 , since this setup maintains the original system behavior with fixed risk per trade and no percentage accumulation. Description Fx Vol 20 WinRate M30 is a full
Tema Moving Average Channel
Syarif Nur Arief
Experts
Overview [TEMA MOVING AVERAGE CHANNEL] is a precision-engineered Expert Advisor designed to catch market spikes and ride profitable moves with minimal guesswork. Using a multi-timeframe SPIKE detection system , it blends short-term momentum with higher-timeframe confirmation for maximum accuracy. Key Features 4 Trade Levels – From conservative (Level 0) to extreme (Level 3). Multi-Timeframe SPIKE Analysis – Current TF + 2 higher TF filters. Instant Trade Activation – Enter right a
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experts
Grid-Trading Buy and Sell Options:  You can set the system to place buy orders below the market price and sell orders above it. This ensures profits during price movements in either direction.   Adjustable Parameter: Maximum and Minimum Price Levels:  Define the range within which the grid operates. Grid Distance:  Set the spacing between each buy and sell order, allowing you to control the frequency of trades. Volume (Lot Sizes):  Adjust the trading volume for each order to manage risk and pote
StrikeZone X Pro
Park Geonwoo
Experts
StrikeZone X Pro — High-Risk / High-Return Automated Trading System StrikeZone X Pro is a high-risk, high-reward algorithm designed for aggressive traders who seek strong performance and dynamic market engagement. It uses a volatility-adaptive breakout engine combined with multi-layer filters to identify explosive price movements and capitalize on them with precision. Key Features High-Risk / High-Return Strategy optimized for fast market movements Volatility-Based Entry System (ATR Adaptive) Li
MultiGainRS
Marco Antonio Silva De Jesus
Experts
C aro   Investidor, Estamos   ent usiasm ados   em   apresentar   a   você   o   "Day Trader   Professional - MultiGainRS ", um Expert   Advisor   (EA ) de   última   geração , projetado especificamente para   operar   no US100_SPOT   (NASDAQ). Este sistema de   negociação   automat izado   é   o   resultado de anos   de   pesquisa   e   desenvolvimento, incorpor ando   as   mais   avançadas técnicas   de   análise   técnica   e   gestão   de   risco . Por   que   escolher   o   Day Trader Prof
Gold Hold
Angel Torres
Experts
Live Signal: https://www.fxblue.com/live/settings/goldholdea Important You must load the correct .set configuration file before running the system. The platform does not allow setting a Stop Loss that is too low or too tight. If you use the default parameters, the results will be inferior to what is expected. The configuration file is available in the Discussion section, along with results and, soon, audited accounts of the system. Special Offer First 5 copies: 99 USD Next 5 copies: 199 USD Fina
Fake out strategy
Julian Gonzalez Conde
Experts
This expert advisor finds and operates the Fake out pattern, the search algorithm and its management can be adjusted from the Bot's configuration parameters.  Features: - Designed to operate with any type of asset. - It is possible to set the time range in which the expert advisor will operate. - Trailing stop managed internally by the algorithm. - Partial position closing (partial profit taking), when the price has moved in favour of the position. - Take profit automatically adjusted by t
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
Experts
Time Range Trading EA v4.2 - Descrição para o Mercado MQL5 Visão Geral Time Range Trading EA v4.2 é um Consultor Especialista (EA) avançado e altamente personalizável projetado para MetaTrader 5, permitindo que traders lucrem com movimentos de preço em um intervalo de tempo definido. Este EA é especialmente eficaz para negociar ativos com tendências, como índices (por exemplo, US30, DAX, NASDAQ), aproveitando análises técnicas avançadas e recursos robustos de gerenciamento de ordens. Com filtros
GBPCrasher
Marco Resseghini
Experts
Descubra GBPCrasher: o bot projetado para quem deseja otimizar suas operações no mercado Forex com atenção e estratégia! GBPCrasher é um bot de trading algorítmico desenvolvido para operar no mercado GBP com um timeframe M15. Projetado para quem procura uma solução automatizada a longo prazo, seu objetivo é aproveitar as flutuações do mercado com uma abordagem cautelosa e focada no crescimento constante do capital. Estratégia baseada em análise técnica avançada operando no M15. Otimizado para o
Synergy EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Synergy EA MT5 uses a combination of three key indicators to determine optimal entry and exit points in trading. These indicators are the Relative Strength Index ( RSI ), Bollinger Bands , and a 200-period Moving Average . Here's how each indicator contributes to the decision-making process: Relative Strength Index ( RSI ) : RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements. It helps identify overbought or oversold conditions in the market, which can indicate
Alpha500
Marco Resseghini
Experts
Leve seu trading de S&P500 para o próximo nível com Alpha500, o bot projetado para otimizar suas decisões em um timeframe de 1 hora! Alpha500 é um bot de trading sofisticado desenvolvido especificamente para operar no índice S&P500, analisando o mercado em um timeframe de 1 hora. Projetado para maximizar os lucros e minimizar os riscos, o Alpha500 permite que você aproveite os principais movimentos de mercado com precisão e rapidez. Análise avançada em timeframe de 1 hora para identificar oportu
DYJ SuperGamingTrend
Daying Cao
Experts
O DYJ SuperGamingTrend EA funciona com base no indicador DYJ ChameleonTrend . Ele usa a cor da linha de tendência do camaleão do dyj cameleontrend para controlar o sinal de abertura da posição longa e curta. E coopere com Ma rápido, Ma médio e Ma lento para filtrar sinais falsos. A EA utiliza a estratégia gmaing para corrigir as perdas causadas pela abertura de sinal falso, tornando-as rentáveis e os lucros ajustáveis. Se você quiser exibir a curva de mudança de cor de tendência do indicador dy
Aggressive 4H Scalper
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Experts
................................................................................. This is a very AGGRESSIVE EA , HOWEVER initial deposit preferred to be more than 2000$ Tested on GBP/USD pair on 4H chart Please use these inputs exactly : -Lots : 0.3 (or less if your initial deposit less than 2000$) -StopLoss : 99999 -TakeProfit1 : 800 -TakeProfit2 : 800
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experts
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Experts
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Savage Gold
Angel Torres
Experts
Savage Gold H1 Important: before running the backtest or trading live, load the .set file provided in the comments/discussion. Enable UseMoneyManagement = true and set mmRiskPercent = 5.0 (fixed risk per trade). This setup reproduces the test results and keeps risk management consistent for XAUUSD on H1. Description Savage Gold H1 is a fully automated system for XAUUSD on the H1 timeframe. It blends a trend filter with EMA and momentum confirmation, exits via TakeProfit/StopLoss plus a dynamic t
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
MetisEA MT5
Jakub Zach
Experts
Description MetisEA is a fully automated trading system designed for three major currency pairs: USDCAD, EURUSD, and USDJPY. The EA comes pre-configured with 11 optimized strategies and requires zero setup - simply attach it to ONE chart (any pair, any timeframe - even EURUSD) and it will start trading automatically across all three pairs. Key Features 11 Built-in Strategies : Optimized using proper out-of-sample methodology (OOS 1/2 split) from 2010-2012 onwards, including strategies that also
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Experts
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experts
O expert advisor (EA) é baseado no indicador Dynamic Linear Regression ( https://www.mql5.com/pt/market/product/49702 ). O usuário deve inserir: A quantidade de candles a serem considerados no cálculo da regressão linear; A distância para a linha superior; A distância para a linha inferior; Stop Loss. O EA executa ordens de compra e de venda a mercado quando o valor de uma das linhas, superior ou inferior, é atingida pelo preço corrente, sendo que quando a linha inferior é atingida uma ordem de
FREE
Modular Strategy Engine Pro
Daniele Conflitti
Experts
Modular Strategy Engine Pro é um Expert Advisor avançado para MetaTrader 5 projetado para traders que desejam controle total sobre sua estratégia, sem escrever uma única linha de código. O EA é construído como um verdadeiro motor modular : você pode ativar ou desativar cada filtro, selecionar as condições de entrada e saída, escolher os timeframes dos indicadores e combinar múltiplas lógicas entre si. O objetivo não é vender uma “estratégia mágica”, mas fornecer uma ferramenta flexível para cons
Scalper Mars MT5
Igor Bulgakov
Experts
The Scalper Mars MT5 Expert Advisor uses an intraday scalping strategy and is a modified version of the MT4 Expert Advisor. The EA uses standard MACD, RSI, EMA indicators in its trading, does not use martingale and order grid. A stop order is placed next to local extrema if it does not exceed the maximum value specified by the MaxStopLoss parameter. The EA uses a take profit equal to the stop. The Expert Advisor is affected by news releases. Requirements Recommended for working on timeframes
MA reverse Crossover MT5
AMS Trading
1 (1)
Experts
This EA trades using Moving Averages Crossovers. It offers fully customizable settings, flexible position management settings. Easy to use and supervise Fully customizable moving average settings Customizable TP Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Compliant Trades will be closed on opposite signals Built-in money management The EA implements the following behaviors: Regular: Buy on bullish crossovers and sell on bearish crossovers Reverse: closes
Naked Bitcoin Scalper
Jestoni Santiago
5 (1)
Experts
[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT] Looking for a safe bitcoin scalper? Deploy this bot and trade the largest crypto currency in the world effortlessly. Note:  The latest update is already plug and play for prop firms and live accounts. If you want to let the EA, make more trades for live accounts, just Disable Drawdown Protection Settings.  Do NOT use  nakedbitcoinscalper2.0.set  from the comment section. This is not valid anymore.  Message me if you think that the default settin
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experts
Revivalist — Gold Breakout EA Overview Revivalist is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who want precision and focus, Revivalist executes breakout-based strategies with advanced risk and position management logic. Key Facts (MQL5-compliant) Fully aligned with MQL5 Market rules — no promises of profits or guaranteed outcomes. High-risk warning: this EA can blow your account in seconds if misused. Always apply strict risk control, tes
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Experts
Este EA foi projetado para passar pelo desafio propfirm especialmente para FTMO com conta swing. Este EA usa no máximo 3 negociações e no máximo 2 entradas em 1 dia (abrirá no dia seguinte se ainda estiver com saldo negativo). use com o timeframe XAUUSD M1. Ajuste o saldo para sua própria necessidade, normalmente tamanho de lote 0,1 para uma conta de $ 10.000. Use por sua conta e risco, não garanto a perda de sua conta..
Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Experts
Adaptive Trend System (ATS) - Professional Multi-Strategy Averaging System with Telegram Control Adaptive Trend System (ATS) is a professional Expert Advisor that combines intelligent trend signals with a progressive averaging system (Martingale or Linear). Unlike traditional grids that place pending orders, ATS opens positions dynamically only when price moves against you, allowing you to average your entry price with complete risk control. Version 4.24 introduces three interchangeable signal
Kurobot MT5
Massimiliano Cianci
Experts
Kurobot MT5 draws its strength from the deep principles of Bushido. This highly trained EA silently and patiently waits for the market to leave itself exposed, then swiftly strikes with power and precision, providing you with solid trading performance while maintaining easy configuration. The Dojo where Kurobot has been assembled in an ancient school of black Expert Advisors, based on a reliable system of Moving Averages that reveals entry points even in fast-paced trading like scalping. Victory
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário